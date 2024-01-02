Оглавление

Вступление

В этот раз речь пойдет о ретроклокинге или не о нем, трудно обозревать то, чего официально нет, но я попробую. У производителей центральных процессоров бывают разные курьёзные и другие не до конца ясные ситуации, информация о которых успевает просочиться в сеть, либо замалчивается, стирается с официальных веб-страниц и никогда больше не всплывает.

Причины этого могут быть разные, к примеру технического характера, когда итоговый продукт не соответствует ранее принятым спецификациям при изменившейся дорожной карте выпуска CPU или содержит аппаратные ошибки, которые необходимо срочно исправлять.

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Ситуация может быть напрямую связана с маркетингом, когда ожидания целевой аудитории не будут оправданы, либо предполагаемый доход будет ниже намеченного, либо, что еще хуже, вновь выпущенная модель процессора будет составлять лишнюю конкуренцию в уже устоявшемся модельном ряду ЦП. Но это все догадки и предположения.

Немного истории

Бывали случаи истории процессоростроения, когда компания Intel выпускала специальные версии процессоров для отдельных рынков, в первую очередь это касается китайского. Либо процессор производился в очень ограниченных количествах или как принято говорить, принадлежал с серии «Limited Edition».

Приведу пару примеров. Начнем с Intel Core 2 Duo E8700, который принадлежит к микроархитектуре Core и основан на полюбившимся всем оверклокерам ядре «Wolfdale». Рассмотрим его поближе.

Найти реальные фото этого процессора проблематично, но выше на фото один из реальных представителей Intel Core 2 Duo E8700.

Из маркировки видно, что этот двухъядерный процессор со SPEC’ом SLB9E, который работает на тактовой частоте 3.5 ГГц, при частоте системной шины 1333 МГц и обладает, как все процессоры, основанные на ядре «Wolfdale», шестью мегабайтами кэша второго уровня. По маркировке видно, что это не инженерная и не квалификационная версия процессора, процессор выглядит как реальный образец, готовый поступить в продажу на многочисленные прилавки магазинов в конце 2009, вот только найти его в магазинах было не суждено.

Ближайшим серийным процессором в данной серии являлся Intel Core 2 Duo E8500. Его тактовая частота составляла 3.33 ГГц, которая получалась из умножения частоты системной шины 1333 МГц на множитель х10. У Core 2 Duo E8700 множитель был на одну ступень выше и равнялся х10.5. Порывшись в web archive и посетив сайт производителя, на момент предполагаемой даты выпуска процессора и даже позже, можно заметить, что упоминания о модели Core 2 Duo E8700 – нет.

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Если поискать новости за тот период времени, то первые упоминания об этом процессоре датируются ноябрем 2009 года. Процессор впервые «всплыл» на известном в те годы оверклокерском ресурсе XtremeSystems.org, где был даже опубликован его обзор. Но позже данные были удалены с форума, а участник, который опубликовал эти сведения «признался», что это была первоапрельская шутка (в ноябре).

Некоторые пользователи успели застать на сайте Intel страничку со спецификациями Core 2 Duo E8700, сохранился даже её скриншот, но через сутки или около того, эта информация была навсегда удалена с вебсайта производителя.

Тот самый скриншот, нажмите для увеличения.

Как позже пояснили представители Intel, страница со спецификацией Core 2 Duo E8700 была опубликована по ошибке. Но процессор успел засветиться и на всемирной барахолке Ebay, в оверклокерской базе данных HWBOT и многочисленных валидациях утилиты CPU-Z.

На скриншоте выше результат валидации разгона процессора до 5 ГГц. Думаю, кто застал времена Core 2 Duo, помнят, что 480 МГц по частоте системной шины достигало подавляющее большинство материнских плат, а вот далее после рубежа в 500 МГЦ уже было сложнее. Благодаря множителю х10.5 данный процессор было проще разгонять, чем Core 2 Duo E8600, в этом было его преимущество.

Вопрос почему Intel передумала выпускать данный процессор остается открытым, можно только предположить, что либо процент выхода годных кристаллов был недостаточно высок, либо возникли обстоятельства, по которым финансовая целесообразность выпуска этой модели перестала быть актуальной.

Противоположенным примером можно считать модель процессора Intel Core i9-9990XE, которую также невозможно найти в официальной базе данных Intel ARK, но Intel не отказывается от того, что компания официально выпускала этот процессор, правда официально его было невозможно купить в привычных всем нам магазинах.

Процессор Intel Core i9-9990XE относится к экстремальной версии HEDT процессоров в исполнении LGA2066. Процессор насчитывает 14 ядер, которые в автоматическом режиме гарантированно достигают заветные для всех 5 ГГц. А функция Turbo Boost Max 3 позволяет даже поднять частоту одного/пары ядер до 5.1 ГГц.

В отличие от других процессоров массового рынка, для этого процессора не предусмотрена официальная поддержка продукта и нет такого понятия, как «EOL» — как только процессор оказывается у системного интегратора, это становится для него невозвратным товаром. Приобрести данный процессор можно было только на закрытом аукционе Intel, куда конечные потребители не допускались. Поэтому никакой рекомендованной стоимости у Intel Core i9-9990XE не было.

Один известный европейский системный интегратор приобрел на закрытом аукционе достаточно крупную партию таких процессоров, и любой желающий мог приобрести это процессор за «скромные» 2999 Euro на официальной страничке магазина Caseking.de.

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Для сравнения 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X стоил 3999 Euro, а ближайший экстремальный LGA2066 собрат i9-9980XE с 18-ю ядрами имел рекомендованную стоимость в 1979 Euro.

Четырнадцать отборнейших ядер Core i9-9990XE на частоте в 5 ГГц по официальным данным производителя имели TDP 255 Вт, тогда как 18-ти ядерная модель имела TDP 165 Вт. Но все понимают, что реальное потребление при снятых лимитах у обоих процессоров гораздо выше указанных цифр.

Для выхода на отметку 5 ГГц по всем ядрам процессору требовалось напряжение в 1.3 В. В таких условиях VRM-узел материнской платы должен выдерживать нагрузки до 420 А тока, что при напряжении в 1,3 В составляет 546 Вт мощности.

Источник изображения AnandTech.com.

Аналогичный пример процессора был ранее и у AMD, за исключением того, что аукциона не было и процессор распространялся на безвозмездной основе среди знаменитых оверклокеров. Такой моделью был процессор с труднопроизносимым названием - AMD Phenom ll TWKR Black Edition, который представлял собой отборные образцы четырехъядерных Phenom, произведенных по техпроцессу 65 нм.

Купить данный процессор можно было разве что на всемирной барахолке Ebay и цена порою была больше чем у Core i9-9990XE.

Хорошим примером процессора для китайского рынка может служить модель - Pentium E6500K. Это двухъядерный процессор в исполнении LGA775, который относится к микроархитектуре Core, имеет 2 ядра, которые работают на частоте 2.93 ГГц и оснащается 2 Мб кэш-памяти второго уровня. Производился процессор по 45 нм техпроцессу.

Pentium E6500K выпускался исключительно для китайского рынка и был аналогом Intel Pentium E6500 без литеры «К» в конце наименования модели. Отличие заключалась в том, что китайская версия имела свободный множитель.

Оценивался этот подарок для оверклокеров в скромные 84$, жаль, что продажи стартовали исключительно на азиатском рынке. Причиной выпуска данного процессора послужил выпуск бюджетной модели со свободным множителем от конкурента, коим являлся в то время – AMD Phenom II X2 550 Black Edition.

Если вернуться к началу повествования к Core i5-7660X, который де-юре принадлежал к HEDT платформе Intel, но де-факто им не являлся, то в то время у конкурента еще не было аналогичной платформы и внешняя конкуренция не могла стать причиной выпуска, и последующей отмены выпуска этого процессора.

На момент появления отдельной высокопроизводительной платформы LGA2066 для энтузиастов у Intel была успешная mainstream LGA1151 платформа, где сначала 2017 года неплохо со своими обязанностями справлялись 4-х ядерный Intel Core i7-7700K, а в конце 2017-го года его место занял 6-ти ядерный Core i7-8700K.

Стоимость вхождения во владение HEDT-платформы была высокой, ввиду необходимости приобретения более дорогой материнской платы и двух комплектов оперативной памяти для задействования 4-х канального режима её работы, плюс многоядерные процессоры стоили заметно дороже своих десктопных аналогов, поэтому Intel хотела стать ближе к энтузиастам и выпустить две модели процессоров с малым количеством ядер, чтобы вход в «элитный клуб» стал проще.

Такими процессорами стали модели, относящиеся к семейству Kaby Lake-X: четырехъядерный и четырехпоточный Core i5-7640X и четырехъядерный и восьмипоточный Core i7-7740X. Стоимость последнего была $339. За эти деньги можно было приобрести флагман десктопной платформы Core i7-7700K.

Отдельно стоит упомянуть про процессорные линии PCI-Express, поддерживаемые процессорами. Core i5-7640X и Core i7-7740X располагали всего 16-тью линиями, что было достаточно, лишь для установки одной игровой видеокарты. Технология поддержки нескольких видеокарт тогда еще работала (привет GeForce GTX 1080 Ti) и если пользователь хотел установить вторую видеоарту в SLI и не дай бог еще дискретную звуковую карту, то ничего хорошего из этой затеи у него не получилось бы, так как пришлось бы что-то отключать из-за нехватки линий PCI-Express или переводить вторую видеокарту в режим работы х4.

Количество поддерживаемых каналов оперативной памяти у этих двух процессоров также было в два раза меньше по сравнению с процессорами Skylake-X. В результате пользователь мог сэкономить на процессоре, купив одну из двух моделей Kaby Lake-X, в результате чего, его HEDT материнская плата с 8-ю слотами оперативной памяти отключала каналы C1/C2 и D1/D2. Бывали курьезы и по веселее, в зависимости от реализации подключения интегрированных контроллеров производителем материнской платы, новомодный контроллер USB 3.1 мог попросту быть недоступен, так как он был напрямую подключён к процессорным линиям процессора.

Если с Kaby Lake-X все более-менее понятно, эти процессоры можно было назвать своеобразными Celeron для LGA2066, то самым младшим представителем Skylake-X являлся Core i7-7800X. Это был 6-ти ядерный процессор с поддержкой технологии Hyper-Threading, что означало, что процессор способен одновременно обрабатывать 12 потоков. Номинальная частота процессора составляла 3500 МГц и благодаря технологии Turbo Boost для одного ядра частота могла подыматься до 4000 МГц. Процессор обладал четырехканальным контроллером оперативной памяти с официальной поддержкой стандарта DDR4-2400. Количество поддерживаемых линий PCI-Express равнялось 28-ми, что позволяло процессору работать по следующими формулам: 1x16+1x8+1x4 либо 3x8+1x4.

Как видно, можно было задействовать три видеокарты по 8 линий и еще на звуковую карту останется. На момент выхода рекомендованная стоимость процессора в боксовом исполнении равнялась $389, что было всего лишь на $50 дороже чем у 4C/8T Core i7-7740X Kaby Lake-X.

Что интересно, в новостных лентах тех лет, пути которых ведут к китайским новостным источникам, фигурирует модель якобы двухъядерного процессора Intel Core i3-7360X для HEDT платформы. Данный процессор существовал в качестве инженерной версии и относился к семейству Kaby Lake-X.

Форм-фактор прежний – LGA 2066, процессору в ряде новостей приписывали наличие двух ядер с номинальной частотой 4.3 ГГц, что было всего на 100 МГц выше частоты десктопного близнеца Core i3-7350K для Socket 1151.

Якобы Intel Core i3-7360X ES QM72.

Если десктопный Core i3-7350K оценивался производителем в $189, то для HEDT аналога пророчили стоимость равную в $220. Но по факту на фото выше запечатлена инженерная версия i5-7640X с четырьмя ядрами, поэтому никаких Core i3 для HEDT сегмента в Intel не планировали и не выпускали.

Реальный Intel i5-7640X ES QM72.

В диагностических утилитах QM72 выглядит следующим образом:

Как видно из вышеперечисленных примеров, ситуации бывают разные, от выпуска специальных процессоров в лимитируемом количестве, до банальных публикаций в прессе, которые ничего общего с реальностью не имеют. Пора перейти к виновнику сегодняшнего обзора.

Intel Core i5-7660X в деталях

Ко мне попал Intel Core i5-7660X процессор, который как две капли воды похож на обычный серийный образец. Для примера я рядом расположил ритейловый Intel Core i9-10980XE.

По всем признакам – это серийная модель процессора. Если присмотреться к нижнему краю процессора, то видно обилие черного герметика. Все процессоры Skylake-X 7000-й серии в качестве термоинтерфейса под крышкой имели обычную термопасту вместо припоя, который появился только с выходом 9000-й серии (справочно: 8000-я серия была пропущена Intel для HEDT сегмента).

Процессор Intel Core i5-7660X имеет 6 ядер без поддержки Hyper-Threading и относится к микроархитектуре Skylake-X. Номинальная частота процессора составляет 3.4 ГГц, при активации в BIOS технологии Intel Turbo Boost 3.0 все ядра процессора работают на частоте 3.9 ГГц.

Объем L2 кэша равен 1 Mб на ядро, объем L3 кэша оставляет 8.25 Мб. Core i7-7800X помимо 6-ти ядер имел поддержку технологии Hyper-Threading, номинальная частота процессора составляла 3500 МГц, Turbo Boost повышал частоту одного ядра до 4000 МГц, что было на 100 МГц ниже, чем у Core i5-7660X. По количеству линий PCI-Express (28) и поддержки 4-х канального контроллера оперативной памяти с максимальным объёмом 128 Гб, у обоих процессоров был паритет.

Напомню, что десктопный i7-7700K имел 4 ядра и 8 потоков, поддерживал 16 линий PCI-Express, максимальный объем оперативной памяти равнялся 64 Гб и процессор был лишен поддержки инструкций AVX-512. Взамен i7-7700K получил встроенную графику, более высокую тактовую частоту 4200 МГц по дефолту и 4500 МГц в бусте, что положительным образом сказывалось на «игровой» производительности.

Intel Core i5-7660X установленный в EVGA X299 DARK (151-SX-E299-KR) .

Период с 2017 по 2018 года хорошо мне запомнился дефицитом HEDT процессоров Intel. В розницу они проникали мелкими партиями и порою реальная стоимость была выше рекомендованной более чем на 50%. Я в конце лета 2018 года приобрел материнскую плату EVGA X299 DARK, а вот процессор купить все никак не удавалось. Изначально я нацелился на Core i7-7800X, но желание было приобрести Core i9-7900X, который обладал 10 ядрами и 44 линиями! PCI-Express, против 28-ми у Core i7-7800X. На то время рекомендованная стоимость Core i9-7900X составляла «скромные» $999, но купить его за эту сумму было нереально.

В итоге, пребывая в поисках, где бы приобрести процессор, хотя бы отдаленно напоминающий вменяемую стоимость, и в обнимку с EVGA X299 DARK, я тихо дождался анонса 9000-й серии HEDT процессоров Intel. В 9000-ю серию был возвращен припой под крышку процессоров, понижен порог для процессоров с количеством 44 линий PCI-Express, добавлены новые интересные модели процессоров, но дефицит никуда не делся. И только в конце декабря 2018 мне удалось приобрести 8-ми ядерную модель Core i7-9800X на Newegg по ее рекомендованной стоимости в $599.

После запоздалого знакомства с Intel Core i5-7660X у меня возник риторический вопрос: если бы на старте продаж новой HEDT платформы данный процессор был представлен в официальной линейке Intel, рассмотрел бы я его тогда к покупке наряду с Core i7-7800X или нет? Core i7-7800X имел рекомендованную стоимость в $389, а 4С/8T Core i7-7740X продавался за $339.

По логике Core i5-7660X где-то должен был быть посередине, скажем $365. Я думаю, на свой вопрос я бы скорее ответил тогда «Да», чем «Нет».

Но смотря на столько узкое окно между Core i7-7740X и Core i7-7800X, думаю, проще было продавать имеющийся модельный ряд, чем пытаться разбавить его еще Core i5-7660X. Но без сомнения, если бы он был выпущен тогда, то он бы имел хорошие шансы на успех и популяризацию всей HEDT платформы в целом.

Подготовка тестового стенда и разгон

Конфигурация тестового стенда:

Процессор: Intel Intel Core i5-7660X, 3.4 – 4.9 ГГц, Skylake-X 14 нм, 6 ядер, LGA 2066;

Материнская плата: EVGA X299 Dark (151-SX-E299-KR), чипсет Intel X299;

Система охлаждения: Noctua NH-U12A;

Оперативная память: GSkill Trident Z, 4000 МГц, CL=19, V=1.35 В (Samsung E-Die), 4 х 4 Гбайт, F4-4000C19D-8GTZ;

Видеокарта: EVGA GeForce GTX 980 k|ngp|n Edition, GTX 980 4 Гбайт;

Блок питания: EVGA SuperNOVA 1300 G2, 80+ Gold, 1300 Ватт.

Тестирование проводилось в Windows 10 Pro с помощью следующего ПО:

CPU-Z (Benchmark) v.2.08.0 x64;

wPrime v.1.43;

WinRAR x86 v. 6.11 x64;

Cinebench R11.5;

Cinebench R15;

Cinebench R20;

Cinebench R23;

Geekbench 4, v.4.4.4;

Geekbench 5, v.5.5.1;

HWBOT x265 Benchmark v.2.3.0;

AIDA64 v.6.30.5500.

Тестовый стенд собран, подготовлен и готов к тестам, но вначале я остановлюсь на некоторых околооверклокерских нюансах.

Чтобы немного лучше узнать что-то об этом процессоре я прочитал ряд новостей, в которых говорилось, что в бусте процессор работает на 5 ГГц. К автору новости у меня никаких претензий нет, скорее наоборот, хочется сказать спасибо за проделанную работу и трудности перевода с китайского языка, ввиду отсылки новости на первоисточник оригинала. Как всегда, новость «немного» приукрасили.

При активации технологии Turbo Boost 3.0 процессор разгоняется до 3.9 ГГц. А вот чтобы покорить отметку в 5.0 ГГц необходимо помимо желания самого процессора еще провести одну известную всем оверклокерскую процедуру.

Скальп – дело наживное гласит народная мудрость! Без скальпирования и замены стандартного термоинтерфейса при напряжении 1.2 В процессор прогревал подошву Noctua NH-U12A до 85 °C, работая при этом на 4.6 ГГц. На 4.7 ГГц температура под нагрузкой уже составляла 90°C. На частоте 4.8 ГГц операционная система работала нормально, но Cinebench R20 принудительно завершался с ошибкой, иными словами, даже супер-кулер не вывозил этот шестиядерный процессор, когда под крышкой находится неизвестно что.

После скальпирования процессор ожил, на 4.7 ГГц прогрев был до 67 °C, на 4.8 ГГц с повышенным до 1.25 В - 71 °C. Чтобы покорить 4.9 ГГц уже понадобилось 1.3 В и температура подросла до 78 °C. И вот мы подошли к заветным 5 ГГц, для которых необходимо бы увеличить напряжение до 1.35 В, при таких обстоятельствах в Cinebench процессор прогревался до 87 °C. По современным меркам это нормальная рабочая температура. При таких настройках его вполне было можно использовать для повседневного применения.

Предел или максимальная валидация составила 5400 МГц при напряжении в 1.5 В, которые являются последним доступным значением в этой версии BIOS материнской платы. При организации дополнительного обдува со всех сторон либо использования хорошей AIO можно рассчитывать на цифры порядка 5200 МГц при напряжении в районе 1.45 – 1.48 В.

Порадовал разгон шины MESH, ее удалось разогнать до 3200 МГц при напряжении 1.2 В без потери стабильности.

А вот с разгоном оперативной памяти возникли трудности. По актуальным обзорам тех лет, когда были написаны обзоры 7000-й серии процессоров, частота оперативной памяти находилась в районе 3000 МГц и изредка достигала 3333 МГц. Но у меня потолок разгона составил 3400 МГц, хотя этот же набор оперативной памяти без проблем работал на 4000 МГц в паре с Core i7-9800X.

Результаты тестирования

Для тестов мне хотелось бы провести сравнение сегодняшнего героя с представителями Kaby Lake-X, но из-за их отсутствия сравню производительность процессора относительно штатного и разогнанного состояния и результаты, полученные с Core i7-9800X на одних и тех же модели материнской платы и наборе оперативной памяти.

CPU-Z v.2.08.0 x64

CPU-Z v.2.08.0 x64, Benchmark version 17.01.64



Однопоток/Многопоток, баллы

Больше – лучше





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Для большей наглядности ниже на скриншотах приведу сравнительные результаты, которые присутствуют в самом бенчмарке:

Core i5-7660X @3900 МГц.

Core i5-7660X @5000 МГц.

Core i5-7660X @5000 МГц.

Core i5-7660X @5000 МГц.

Core i5-7660X @5200 МГц.

Core i5-7660X @5200 МГц.

Super Pi mod. 1.5XS

Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)



Время, секунды

Меньше – лучше





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PiFast v.4.1

PiFast v.4.1



Время, секунды

Меньше – лучше





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wPrime v.1.43

wPrime v.1.43



Время, секунды

Меньше – лучше





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HWBOT Prime v.0.8.3

HWBOT Prime v.0.8.3



Итоговый балл

Больше – лучше





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Cinebench R11.5

Cinebench R11.5



Баллы

Больше – лучше





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Cinebench R15

Cinebench R15



Баллы

Больше – лучше





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Cinebench R20

Cinebench R20



Баллы

Больше – лучше





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Cinebench R23

Cinebench R23



Баллы

Больше – лучше





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HWBOT x265 Benchmark

HWBOT x265 Benchmark v.2.3.0 (1080p/4k)



Кадры/с

Больше – лучше





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Geekbench 4

Geekbench 4, v.4.4.4



Итоговый балл

Больше – лучше





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Geekbench 5

Geekbench 5, v.5.5.1



Итоговый балл

Больше – лучше





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WinRAR v.6.11 x64

WinRAR v.6.11 x64



Кбайт/с

Больше – лучше





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AIDA64 v.6.30.5500

CPU Queen benchmark

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Cache and Memory benchmark

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Заключение

HEDT-платформа у меня всегда вызывала интерес, но в основном за счет той мощи и производительности, которая она может предоставить энтузиасту. Процессор Intel Core i5-7660X не может похвастать большим количеством ядер, но для того периода времени шести ядер с 28-ю процессорными линиями PCI-Express хватало для первоначального знакомства с HEDT-платформой. Один Core i5-7660X вполне мог заменить собой пару Kaby Lake-X: Core i5-7640X и Core i7-7740X, но этому было не суждено случиться.

Intel Core i5-7660X обладает хорошим частотным потенциалом, разгон до 5 ГГц означает прибавку в 47% по тактовой частоте. Для современных процессоров такие цифры недостижимы. Четыре канала DDR4-SDRAM с максимальным объёмом в 128 Гбайт даже сейчас демонстрируют конкурентоспособные результаты пропускной способности подсистемы оперативной памяти. Остается загадкой, по какой причине выпуск данного процессора был отменен.

Лично я продолжу поиск ЦП, выпуск которых был отменен, либо с ними связана какая-нибудь интересная история. Если вы обладаете таким процессором или у вас есть любая другая информация, можете написать мне в ЛС на форуме. Я пока продолжу использовать Intel Core i5-7660X в домашних делах, поскольку его производительности вполне хватает для нересурсоемких задач.

Intel Core i5-7660X @ 5.0 ГГЦ в самой последней версии Cinebench 2024.

В завершении я хочу поблагодарить моих интернациональных друзей – «foreverfire2005» из Китая и «Lucas’a» из Нидерландов, благодаря которым мне удалось найти и получить этот процессор для написания данной статьи.

Максим Романов aka Max1024