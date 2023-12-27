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Вступление

Помню, как несколько моих знакомых купили себе моноблоки iMac 27”, а я им помогал ставить на него Windows. Много времени прошло с тех пор, но тогда сама идея таких устройств мне понравилась. Стоит на столе экран, а рядом беспроводная клавиатура с мышкой. Все провода сведены к минимуму. Был только кабель питания и всё. В первом поколении таких устройств корпус был достаточно толстый и рамки экрана были большие, а вот дальше устройство стало более изящным, красивым и функциональным. Единственное, что я так и не смог понять – глянцевый экран, но это больше вкусовщина.

Стоил такой моноблок освежающе дорого и было понятно почему. Корпус изготовлен из алюминия, относительно компактные размеры, хорошая матрица и всё это вместе влияет на стоимость. Ещё тогда я подумал: почему ы не выпускать такие же устройства сразу на современной PC платформе, где была бы какая-то возможность модернизации. Например, можно было бы нарастить объём памяти или сменить накопитель. Да, в iMac всё это тоже можно было сделать, но далеко не так просто. С того времени я рассмотрел много различных моноблоков, но ничего похожего так и не встретил до сегодняшнего дня потому, что мои мысли из 2011 года прочитали инженеры из компании HIPER в 2023 году.

Кстати, я уже рассматривал один моноблок от HIPER и он был не очень похож на тот самый iMac, но время идёт и видимо появился какой-то спрос на премиум, поэтому возникла потребность в красивой качественной модели моноблока, которая заменила бы все эти старые iMac в России и позволило бы навести порядок в офисах и сделать всё более красивым и изящным. Можно купить монитор, повесить сзади мини-ПК, но это сразу приводит к увеличению количества кабелей, а хочется, чтобы рабочее место было красивым и аккуратным.

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Хорошая вещь стоит дорого, а красота бесценна, - так решили инженеры компании HIPER и выпустили новую модель HIPER ExpertCenter D27. Из названия можно понять, что устройство в первую очередь ориентировано на корпоративный сегмент потому, что есть приставка EXPERT. Однако, даже дома такое устройство будет смотреться отлично, особенно если вам нужно использовать офисные приложения за большим и красивым экраном.

Модель выглядит очень интересно, но мне больше любопытно изучить её особенности, конструктив и понять, как это всё работает. Можно ли выкидывать в окно свой iMac и срочно заказывать HIPER ExpertCenter D27? Заинтересованным читателям скажу, что этот и другие моноблоки HIPER доступны для покупки в интернет-магазине «Ситилинк».

Технические характеристики

Модель HIPER ExpertCenter D27 Артикул ED27-WII7125R16N5С8KNSKMS Тип устройства Моноблок Процессор Intel Core i7-1255U 10C/12T, BGA1744, 15 Вт Видеопроцессор Intel Iris Xe Graphics (96EU) Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (максимум 2 х 48 ГБ SODIMM DDR5-5200) Накопитель 512 ГБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 27 дюймов, глянцевый, не сенсорный;

LED-подсветка QHD (2560 x 1440), IPS, 100% sRGB, 108 ppi, 60 Гц, 16:9, 250 нит Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.2 Размеры 618 x 381.3 x 210 мм Масса 7.1 кг Цена ~110 000 рублей*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации и поставщика.

Характеристики выглядят не так впечатляюще для конца 2023 года, и кто-то хотел бы видеть новую платформу Intel (Meteor Lake), но это не значит, что устройство не справится с Word, Excel и прочим офисом. Перед нами универсальный рабочий компьютер для дома, который предназначен для выполнения повседневных задач, и офиса в качестве терминала рядового сотрудника.

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Упаковка и комплектация

Моноблок поставляется в крупной картонной коробке, которая предназначена для транспортировки. Практически с каждой стороны есть наклейки с указанием модели и артикула устройства.

На одной из сторон их чуть больше и здесь есть транспортная информация, например габариты коробки и вес. Ручек нет, но ещё раз повторю, что это внешняя транспортировочная упаковка, а внутри находится ещё одна коробка.

Она также изготовлена из картона, но с полиграфией и белой пластиковой ручкой сверху. Информации здесь также немного. На двух крупных боковинах есть только название модели и логотип производителя.

С двух торцов также есть наклейки, где указана модель, артикул и небольшая спецификация устройства. На ней же можно обнаружить перечень комплекта поставки, в который входят: инструкция, блок питания, мышь, клавиатура и сам моноблок.

Внутри коробки находится каркас из пенопласта. Моноблок достаточно тяжёлый и поэтому очень хорошо защищён. Кроме этого, его корпус закрыт чехлом из белого нетканого материала, а подставка обклеена плёнкой. Отдельно в чехол из плёнки завёрнута стойка и отдельно основание моноблока.

Уже по упаковке понятно, что устройство относится к премиум-сегменту и стоит дорого потому, что уделено большое внимание различным мелочам, а весь корпус хорошо защищён.

Прямо сверху в пакете лежит инструкция.

Там же в отсеках каркаса пенопласта лежит блок питания и соединительный кабель USB Type-C - USB Type-C. Блок питания тоже как у смартфона, но на 100 Вт. Он также в плёнке.

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В другой полости сверху, размещается крупная коробка с беспроводным комплектом манипуляторов (клавиатура и мышь).

Они тоже хорошо упакованы, а в комплекте отдельно есть батарейки для каждого устройства. Оба аксессуара могут работать через радиоканал или Bluetooth. Для этого в корпусе мышки спрятан компактный передатчик.

Клавиатура компактная, беспроводная, мембранная с клавишами ножничного типа. Кнопки удобные, с углублением по центру. Обе раскладки обозначены белым цветом и хорошо воспринимаются.

Батарейки устанавливаются в отсек с обратной стороны. Здесь же можно заметить переключатель двух режимов работы (радиоканал / bluetooth) и отсутствие регулировок по углу наклона.

Мышь лёгкая, не очень компактная и отлично лежит в левой и правой руке. Скользит по столу она очень хорошо, кнопки нажимаются уверенно и чётко, колесико прокрутки с щелчками, но достаточно тихое.

Корпус пластиковый, верхняя крышка фиксируется магнитами, под ней находится гнездо для установки батарейки и отсек для радиопередатчика под разъём USB.

Внешний вид, конструкция и особенности

Моноблок смотрится круто и этому есть объяснения. Начнём с того, что корпус и подставка выглядят монолитно и изготовлены из анодированного алюминия и окрашены в серый цвет. Прибавим к этому глянцевое стекло на экране. Смотрится не хуже iMac 27”, а может даже лучше, но тут уже дело вкуса.

По качеству изготовления вообще невозможно придраться. Это настоящий премиум. Всё сделано идеально ровно и аккуратно, поэтому при первом взгляде сразу отмечаешь, что это дорогая вещь.

Устройство видело несколько моих знакомых и всем оно очень понравилось внешне. Меня сразу начинали засыпать разными вопросами, и я видел у людей неподдельный интерес, которого не наблюдал уже давно. Даже топовая видеокарта, которая стоит в два раза дороже не вызывала такой реакции. На картинках устройство выглядит не так эффектно, как вживую, поэтому это из серии, когда лучше один раз увидеть в живую.

Моноблок очень увесистый и мне показалось, что корпус экрана можно было бы сделать поменьше, но сначала мне показалось, что внутри находится системная плата ПК и поэтому он такой толстый. Однако я ошибся и только после этого понял, что корпус можно было сделать более тонким, чтобы устройство не казалось таким монументальным и было изящнее.

Задняя панель изготовлена из анодированного алюминия и на ней находится крупная надпись HIPER. Поверхность ровная, матовая, гладкая. Нет никаких портов и разъёмов. Они почему-то все находятся на подставке. С точки зрения прокладки кабелей и эстетики так даже лучше и я с таким сталкиваюсь впервые.

С верхнего и боковых торцов ничего нет, а вот снизу есть отверстия двух динамиков. Они спрятаны так, что их практически не видно, если специально не заглядывать вниз на нижний торец. Ножка (стойка) сделана тоже очень изящно. Между корпусом экрана и ней можно заметить шарнир наклона. Здесь он очень мягкий и легко регулируется.

После шарнира стойка переходит в подставку. Это один монолитный T-образный профиль. Стойка по толщине такая же, как опора и поэтому всё это вместе смотрится гармонично.

Больше всего меня удивило то, что системная плата находится в подставке. Сперва мне показалось, что это невозможно и место там есть только под порты и разъёмы.

Потом я уже вспомнил, что есть тонкие ультрабуки, где корпус ещё тоньше, а начинка тоже может быть достаточно мощной. Однако у ноутбука площадь корпуса больше и поэтому плату там разместить проще. Тут же подставка небольшая и представляет собой прямоугольник небольших размеров.

Опять же, если разобрать современный ноутбук, то там больше площади занимает аккумулятор, чем материнская плата, которая способна разместиться на четверти всей площади. Вот здесь оказалась похожая картина, но плата с системой охлаждения уже заняла всю площадь этого небольшого прямоугольника.

Питание подаётся сразу на порт USB Type-C с Power Delivery. Рядом с ним есть прорезь для замка Кенсингтона и разъём HDMI. По центру находится гигабитный RJ-45, а с другого края два порта USB 3.2 Gen2 Type-A.

С левого торца есть прорези для выхлопа горячего воздуха.

Справа находится ещё один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, один универсальный USB 3.2 Gen1 Type-С (PD, DP, Thunderbolt 4), миниджек 3,5 мм для гарнитуры, слот для карт памяти и кнопка включения.

А вот индикатор питания находится спереди, с правой стороны, практически рядом с кнопкой.

Как я уже говорил, материнская плата находится в подставке. Для доступа к ней нужно снять две длинные резиновые ножки, за которыми спрятаны винты крепления.

Снимаем крышку и видим саму плату, которая выглядит очень интересно и занимает почти всё пространство этого корпуса. Ещё там разместилась система охлаждения.

Процессор распаян на плате, а тепло от него передаётся двум крупным медным тепловым трубкам, которые переводят его на небольшой радиатор. Какое-то время он может работать в пассивном режиме, после чего подключается вентилятор и помогает ему справиться с нагрузкой. Вентилятор тоже ничем не примечателен. Он тонкий и с большим количеством мелких лопастей.

Что понравилось? Его можно легко снять, продуть или вообще заменить на аналогичный. Для этого нужно будет всего открутить три винта и отключить коннектор.

Память типа SODIMM DDR5 устанавливается в два слота. В моём случае это был один модуль на 16 Гб DDR5-4800 производства компании Samsung. Процессор поддерживает режимы до DDR5-5200, а в BIOS есть функции разгона. Однако где искать ClrCMOS если что-то пойдёт не так? Придётся снимать плату. Ведь батарейка находится с другой стороны, что не очень удобно, но справедливости ради просто нет уже свободного места. Нужно же ещё разместить накопитель и беспроводной модуль. Последний тоже сделан съёмным, чтобы его можно было заменить.

В принципе, компоновка получилась очень удачной, всё неплохо разместилось в маленьком и тонком корпусе. Потом посмотрим, как это всё нагревается.

Дисплей

Экран с диагональю 27 дюймов обладает разрешением QHD (2560 х 1440) точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране уже становится не так заметно, но разрешение позволит очень комфортно работать. Здесь используется матрица BOE MV270QHM-N61.

Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Он на самом деле кажется большим потому, что на нижнюю рамку внимание не обращаешь, а верхняя и боковые достаточно узкие.

Производитель предоставляет скудную информацию по экрану и мне показалось, что это обусловлено использованием разных матриц. Например, во флагманской модификации она с разрешением 4K.

Углы обзора здесь действительно широкие и соответствуют заявленным 178°, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. Поверхность экрана глянцевая, а матрица спрятана за стеклянной панелью. Поэтому цвета кажутся сочнее и насыщеннее. Однако я не люблю глянец из-за бликов. Поэтому приходится выкручивать яркость или снижать интенсивность внешнего освещения. В моём случае было некомфортно работать при яркости менее 75%.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 249.71 0.21 818 75 118.89 0.13 817 50 41.32 0.08 815 0 7.08 0.03 813

Что с равномерностью подсветки?

Яркость регулируется в среднем диапазоне, а сам дисплей показывает приемлемый уровень контрастности.

Цветовая температура немного не совпадает с референсным показателем. Изначально у экрана есть определённые проблемы с калибровкой.

Я не уверен, что эта модель позиционируется для работы с графикой, поэтому об идеальной цветопередаче тут не задумывались. Однако, цветовой охват достаточно большой перекрывает sRGB и поэтому можно без проблем откалибровать через профиль.

Экран отлично калибруется и после неё уже получается совсем другой результат.

Кому нужны профили под разную яркость, могут скачать их тут.

Тестирование

Моноблок поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Поскольку устройство корпоративного сегмента, то я подозреваю, что это будет PRO версия или DOS, а может даже Astra Linux.

Перед использованием рекомендуется обновить все драйвера через центр обновлений. После этого можно переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, ведь новинка не позиционируется как игровая модель.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 CPU AES:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

PCMark 10 Extended:

GeekBench 5 CPU:

7-Zip:

WinRAR:

Corona 1.3:

AS SSD Benchmark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Нагрев и шум

Моноблок HIPER использовался в основном для работы с документами и изображениями. В этом режиме мне не удалось нагрузить его так, чтобы он начал шуметь. В итоге я обратился к проверенному средству Prime95.

Понятно, что это синтетика и в реальных условиях аналогичной нагрузки не добиться. Такое возможно, если «24/7» кодировать видео или постоянно архивировать, но не думаю, что этим кто-то будет серьезно заниматься на данном компьютере.

Шум при такой интенсивной нагрузке заметен и достигает 30.9 дБ на расстоянии 30 см от устройства. Ещё раз повторю, что шума в обычной работе нет, и он находится на уровне фонового.

Что касается нагрева, то здесь все очень хорошо. Для наглядности я решил продемонстрировать работу устройства после длительной нагрузки Prime через тепловизор.

Моноблок греется чуть более чем обычный монитор, и основная зона нагрева – участок выхлопа горячего воздуха из корпуса.

Заключение

Спасёт ли красота мир? Сложно сказать, но пользователю за это придётся заплатить. Моноблок выглядит круто. Без всякого преувеличения могу сказать, что если б с обратной стороны был логотип Apple, то я бы поверил, что это сделано ими. Все мои знакомые и родственники спрашивали меня, что это за компьютер и сколько он стоит. Такого ажиотажа по поводу обычного ПК мне давно не встречалось и в компании HIPER всё сделали правильно. Главное, что устройство выглядит очень привлекательно и нравится аудитории. Внешний облик – это первое яркое впечатление, которое мы получаем, и только позже в процессе эксплуатации замечаются какие-то изъяны. Были ли мои знакомые на 100% довольны своими iMac? Разумеется, нет.

Однако когда в офисе видишь подобный ПК, то он сразу кажется крутым, хотя по факту его компоненты могут быть устаревшими. В данном случае это новая модель на платформе Intel, которая хорошо известна своей высокой производительностью в повседневных офисных задачах. В этой платформе используется новый тип памяти – DDR5, и поэтому перспективы по модернизации выглядят отлично. Для этого производитель предусмотрел сразу два слота под память, чтобы можно было нарастить её объём уже сейчас до 96 Гбайт, а в перспективе и до 128 Гбайт. Также здесь есть возможность заменить накопитель. Однако, признаться, я хотел бы увидеть новейшую платформу Intel на процессорах семейства Meteor Lake.

Корпус и все основные элементы конструкции изготовлены из анодированного алюминия. Сделано всё качественно и аккуратно. Единственное, корпус экрана мог бы быть тоньше, поскольку системная плата размещена в нижней подставке. Зато благодаря немалому весу экрана очень плавно работает шарнир наклона. Кроме того, устройство смотрится монументально, создавая иллюзию надёжности и высокой мощности. Кстати, производительность достаточно хорошая, благодаря двум производительным ядрам и восьми энергоэффективным. Кратковременно процессор может выходить на потребление больше 30 Вт. Система охлаждения с этим справляется.

Меню настроек BIOS такое огромное, что там легко запутаться. Можно настроить абсолютно всё, что характерно для корпоративного сегмента. В том числе настраивается работа системы охлаждения, лимиты и есть функции разгона. Материнская плата находится в корпусе подставки экрана, что не совсем характерно, но неплохо с точки зрения охлаждения, ведь на компоненты не влияет тепло от панели. Доступ к ней достаточно простой, но всё, что можно сделать – это заменить память, накопитель и продуть вентилятор от пыли, что тоже немаловажно. Звук по ощущениям такой же, как в ноутбуке, а камера установлена в нижней части экрана.

Мне не нравятся глянцевые экраны из-за ощущения, что сидишь перед зеркалом, и постоянно мешаются блики, но это всё дело вкуса. Что по самой матрице? IPS-типа, QHD (2560 x 1440), 108 точек на дюйм, 60 Гц, с максимальной яркостью 250 нит, что для офиса достаточно, но не стоит забывать про глянец. Кстати, у флагманской модификации есть 4K матрица. Мне было комфортно работать при 75% яркости экрана в хорошо освещённом помещении. Изначальная цветопередача не точна, но можно откалибровать экран и сделать профили. После этого работать комфортно. В комплекте поставляется беспроводной комплект клавиатуры и мышки. Они соответствуют стилю и сами по себе неплохо сделаны. Клавиатура тихая и удобная, мышка универсальная под любую руку. Блок питания компактный и больше походит на зарядку для смартфона. По факту у меня получился только один кабель питания, а дальше я уже подключал различные устройства по USB.

Моноблок HIPER ExpertCenter D27 вышел очень красивый, функциональный и качественный, а следовательно, совсем не бюджетный. Кроме этого, у производителя есть масса различных модификаций на его основе, благо в корпоративном сегменте так принято.

Моноблоки HIPER доступны для покупки в интернет-магазине «Ситилинк». Узнать цены и сравнить конфигурации можно по ссылке.

Андрей Понкратов aka wildchaser