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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI

Посредством другого индекса модели и другой версии BIOS производитель дает понять, что это абсолютно новый продукт, который отличается от обычной MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI разводкой системной платы и парой фишек.
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Оглавление

Вступление

Компания Intel обленилась и даже не выпустила новый чипсет вместе с обновлёнными процессорами Core 14-Gen для платформы LGA 1700. Понятно, что чипсетов и плат уже хватает, но тут дело привычки. Пользователи привыкли, что с каждым новым поколением процессоров появляется новый периферийный набор логики и к этому же привыкли производители, сразу предлагая россыпь новых материнских плат.

С этим анонсом что-то не задалось, и поэтому процессоры на фоне предыдущего поколения получились скромные. Уже только ленивый не кинул камень в огород компании и не отметил, что всё это новое поколение – это просто перебивка номеров на крышках. Самым интересным процессором смотрится Intel Core i7-14700K и его собрат без графики – 14700KF, поскольку там подвезли ещё немножко мелких ядер. Всё остальное не вызывает интереса и поэтому в компании решили не выпускать новый чипсет, а с привычками люди пусть борются сами.

Производители системных плат это поняли, напрягли свои маркетинговые подразделения, думали, гадали, советовались и решили сделать ход конём. Что если ничего не менять в целом, но добавить какую-то новую фишку, на которую могут клюнуть потребители? Напишем на упаковке, что плата уже сейчас «из коробки» поддерживает новое поколение процессоров и добавим, например, новый W-Fi. Роутеры, инфраструктура сети? А вот это уже не наша проблема, пусть голова болит у пользователя.

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Разумеется, сейчас нет смысла выпускать новые платы с поддержкой прошлого поколения памяти типа DDR4, даже самые дешёвые и бюджетные устройства для платформы AMD AM5 вовсю используют DDR5. Такая память стала доступнее, но сейчас намечается тенденция к её подорожанию из-за снижения темпов производства. Компания MSI тоже представила обновлённые системные платы, и чтобы выделить их на фоне других решений просто добавила приставку MAX, отображая как бы предел, которого достигла платформа LGA 1700. Одной из таких моделей является MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI.

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Здесь можно заметить второе прочтение, как MAX WIFI, что указывает на самый передовой стандарт W-Fi 7, который представлен на рынке. Что же это за плата? Так ли сильно она отличается от прошлой модели или просто поставили другую карту, наклеили новый стикер и упаковали в другую коробку? Попробуем ответить на эти вопросы и более детально рассмотреть саму плату.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, а вот оформление было переработано. Оно стало немного ярче и проще. Больше никаких летающих ракет или стилистику милитари с декорацией под металлические панели. Всё выглядит просто и со вкусом.

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В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming и надпись Next Gen CPU Ready, а в правом верхнем углу – два значка компании Intel. Далее мы видим зелёные и серые полосы. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру приводится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

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Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Вынимаем ее и обнаруживаем отсек внизу, где скрывается комплект поставки.

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Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Инструкция по установке;
  • Комплект наклеек.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Одна антенна для беспроводной сети;
  • Флешка с драйверами и ПО.

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Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата похожа как две капли воды на MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI, но сразу бросаются в глаза зелёные надписи и узоры, которые находятся на радиаторах. Дизайн с коробки продолжается на плате и этим она выделяется. В остальном схожесть очень большая.

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Сама плата тёмно-коричневая, принтов мало, радиаторы чёрные, надписей не так много. Только на радиаторе чипсета написано MAX и Tomahawk. Если бы две платы лежали рядом без радиаторов, то мне бы оставалось только угадывать, а наверняка я бы не понял, при том, что плат уже посмотрел много всяких.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

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Это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели расположен не кожух, а продолжение бокового радиатора.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут располагаться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона. Видно, что производитель позаботился о питании.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Сейчас память типа DDR5 достаточно распространена, и пользователи предпочитают её при переходе на новые платформы.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7800 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. То же самое было на плате MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI. Девять каналов сверху и ещё столько же каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы на базе LGA 1700.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390, которые обеспечивают по 90 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители фаз расположены с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Renesas RAA229132.

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MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI позиционируется как геймерское решение, а не инструмент для разгона. Подсистема питания выглядит солидно, но чудес ждать не стоит. Новый флагман Intel Core i9-14900K не стал холоднее и потребление у него не снизилось.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На одном из радиаторов присутствуют ярко-зелёные узоры, а на другом надпись MAG.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

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Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны ярко-зелёные цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется термопаста с фазовым переходом. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

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В данном случае реализовано восемь портов SATA 3, но два из них при помощи отдельного контроллера ASMedia ASM1061. Шесть выведено вбок, а два расположены внизу.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора, порт SATA и разъём для подключения TPM модуля.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 размещен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения, два из которых - PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 предусмотрены четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

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Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели присутствуют следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm QCNCM865. С виду ничего особенного – обычная сетевая карта с выводами под две антенны.

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Технические характеристики

Модель MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
Поддерживаемые процессоры 12, 13 и 14-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z790
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 7800 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Qualcomm QCNCM865
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;
5 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x Clr CMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела принципиальных изменений, разве что косметических. В целом она очень похожа даже по набору функций и пунктов настроек. Перед нами всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в элементах оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Хороший инструментарий для разгона расположен в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась, что положительно воспринимается при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, в котором можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Кулер: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI, версия BIOS – H.20;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce GT 1030;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Сборка не вызывает сложностей. Единственное, что я заметил – отличие крючка фиксации прижимной рамки. Он сделан сплюснутым, что заметно удобнее для нажатия пальцем. Мне это не пригодилось, поскольку последнее время я использую альтернативную. А процессор Intel Core i7-14700KF был куплен на распродаже за ~40 000 рублей. Другие версии я не рассматривал, ведь отличия от прошлого поколения минимальны, а поскольку у меня уже был Intel Core i9-13900KS, то брать 14900K было бессмысленно. Процессор мне понравился тем, что отлично подошёл под эту AIO систему и не нужно было колдовать с напряжениями и ограничивать его.

Все корректно заработало по умолчанию. Всё равно потребление CPU больше 300 Вт и поэтому с воздухом тут никак, точнее можно, но придётся ставить лимиты.

На удивление ЦП разгоняется плохо. Видимо, лучшие кристаллы отбираются для флагманских моделей, а отбраковка идёт на остальные. Тут ничего удивительного нет. Осталось проверить разгон памяти, но я почему-то уже знал, что чудес ждать не стоит.

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Удалось повторить прошлый результат и это хорошо. Различных готовых предустановок в BIOS много, но где-то не тянет сама плата. Рабочие диапазоны 7200-7400. На 7800 ещё загружается, но уже нестабильно. На 8000 не стартует совсем.

Для тестирования был оставлен самый стабильный железобетонный результат, и это в целом неплохо, но, разумеется, нужна подходящая оперативная память, например на микросхемах SKhynix, благо она сейчас относительно доступная. Кстати, можно поправить один тайминг и результаты будут немного лучше.

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Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

Corona 1.3:

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Cinebench R23:

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Cinebench 2024:

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AIDA64 CPU Queen:

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3DMark CPU Profile:

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Geekbench 5:

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Crystal Disk Mark 8.0.1:

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3DMark Storage:

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Далее подошел черед Prime95 и тепловизора. Температуры стандартны для подобной сборки.

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Секрет прост – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

Что же это за модель в итоге? Производитель уверяет нас посредством другого индекса и другой версии BIOS, что это абсолютно новый продукт, который отличается от обычной MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI разводкой материнской платы.

С этим спорить бессмысленно, отличия у MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI действительно есть, но это как отличия между 13900K и 14900K. Там подняли частоту, тут добавили один SATA порт и новую дочернюю сетевую карту W-Fi 7, которую при желании можно поставить самим вместо старенькой W-Fi 6E. Никакого революционного прорыва нет. Системная плата из коробки сразу понимает новые процессоры и BIOS можно не обновлять, но опять же это можно сделать без всяких проблем на плате прошлого поколения. Стал ли лучше разгон? Нет, и это было очевидно сразу. Шесть слоёв металлизации, как и было, аналогичная подсистема питания и даже радиаторы абсолютно такие же.

Разумеется, разгон остался на том же уровне. Та же самая память, которую я разгонял до 7200 МГц на MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI, абсолютно также гонится здесь. Внешне оформление изменилось не сильно. В основном это сделано при помощи ярких жёлто-зелёных надписей и узоров на радиаторах. В остальном две платы можно легко спутать друг с другом. Про W-Fi 7 сказать пока нечего потому, что нет подходящего оборудования, но как только появится, то я постараюсь изучить этот момент. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) официально разрешила развитие в России беспроводных сетей Wi-Fi по стандарту Wi-Fi 6E, где уже был частотный диапазон 6 ГГц, поэтому теоретически проблем с работой оборудования возникнуть не должно.

В остальном существенных отличий не отмечено. Это всё та же хорошая материнская плата для платформы LGA 1700, которая без труда может справиться с флагманскими моделями процессоров. При этом она ориентирована на создание системы среднего уровня. За подсистему питания и её охлаждение волноваться не приходится, она должна хорошо справляться с нагрузкой, если процессор будет зажат в лимиты. С разгоном в новом поколении стало похуже; подросли базовые значения и теперь уже 300 Вт — это далеко не предел даже для Core i7. Функционал приемлемый. Видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырёх накопителей типа М.2.

Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве устройств. Подсветки нет, но можно подключить самую бюджетную ленту и получится не хуже.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI получает награду:

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обзор тест msi wildchaser ddr5 atx lga 1700 mag intel z790 tomahawk core i7-14700kf msi mag z790 tomahawk max wifi

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Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
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Швеция и Дания отправят на Украину современные БМП CV90 на сумму свыше $263 млн
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Адри Купри
09:57
Я в селе жил, в нашем районе Неклиновском 3 птицефабрики было (брали тогда каждой весной на развод по 100 штук 3 суточных цыплят с птицефабрики), все пошло прахом в 2000-е годы. И заводы работали, а с...
Путин: предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки
Vito Vago
09:55
Какой же бред на сайте по электронике!
На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
Matvey Pudov
09:55
Окромя снеговиков, существует alpenföhn atlas и обоих на голову превосходит что по внешке, что по качеству.
Jonsbo разрабатывает уникальный кулер D-типа с 92-мм вентиляторами
Ник Хобо
09:53
"Пока точные причины такого исхода остаются неясными" Странно, при таком приеме критиков, и такие низкие продажи. Пойду в Стим гляну хоть, что это за невидаль. Так, минуточку, а где...
По данным аналитиков Alan Wake II продаётся не очень здорово
devchidable
09:53
В 2022 году, цены в ЕС доходили до $3 тыс.+, в 2023 году не превышали $600, а на данный момент и менее $400. У кого извилина есть, тот поймет.
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
MrPegge
09:47
Благодаря СВО США отжали у РФ рынки Европы, а Украина лишилась платежей за транзит. Все во славу США! Все на благо сланцевых производителей США
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
drhitman
09:46
Катастрофы, связанные с крупными космическим телами или суперизвержениями вулканов предотвратить нельзя. Но сколько видов исчезло из-за периодического обледенения планеты? Так что в любом случае надо ...
От педали до массового вымирания - сказ о том, как эффект бабочки работает на перспективу
Артём Николаев
09:45
А в чём суть спора? Если речь об СВО, то Википедия любые материалы по этому поводу описывает в стиле Россия-агрессор. Начиная с событий до Крыма, типа майданы это волеизъявление украинского народа, ко...
«Викимедиа РУ» закрывается: россияне активно скачивают базу Вики
devchidable
09:45
Вы не понимаете, это другое? :)
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
Чaтo-Б0t
09:41
Как это нет "волшебного горшочка" для помощи Некроине? А парашу поставить задорого, пусть болезная в неё поносится, вываливая свои кишки, а потом и подъедая за собой же.
Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине
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