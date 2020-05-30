Intel Core i5-7660X оказался малоизвестным представителем семейства Skylake-X
К рубрике «Intel. Неизданное» на этой неделе обратился энтузиаст Zed Wang, который сообщил о существовании процессора Core i5-7660X семейства Skylake-X, не значившегося в открытых официальных источниках. Для убедительности снимки экрана были дополнены фотографией одноимённого процессора.
рекламаДиковинка сочетала шесть ядер и шесть потоков с поддержкой четырёхканальной памяти типа DDR4. Для работы с процессором требуется материнская плата с разъёмом LGA 2066.
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Из прочих характеристики можно упомянуть поддержку 28 линий PCI Express, набора команд AVX512 и тактовые частоты до 5 ГГц включительно.
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рекламаВ рознице такой процессор смотрелся бы не совсем уместно, а вот в OEM-сегменте вполне мог найти применение. Уникальные модели процессоров для крупных клиентов компания Intel предлагала и ранее, их применение не ограничивалось серверным сегментом.
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