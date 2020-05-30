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Intel Core i5-7660X оказался малоизвестным представителем семейства Skylake-X

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К рубрике «Intel. Неизданное» на этой неделе обратился энтузиаст Zed Wang, который сообщил о существовании процессора Core i5-7660X семейства Skylake-X, не значившегося в открытых официальных источниках. Для убедительности снимки экрана были дополнены фотографией одноимённого процессора.

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Источник изображения: Twitter, Zed Wang

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Диковинка сочетала шесть ядер и шесть потоков с поддержкой четырёхканальной памяти типа DDR4. Для работы с процессором требуется материнская плата с разъёмом LGA 2066.

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Источник изображения: Twitter, Zed Wang

Из прочих характеристики можно упомянуть поддержку 28 линий PCI Express, набора команд AVX512 и тактовые частоты до 5 ГГц включительно.

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Источник изображения: Twitter, Zed Wang

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В рознице такой процессор смотрелся бы не совсем уместно, а вот в OEM-сегменте вполне мог найти применение. Уникальные модели процессоров для крупных клиентов компания Intel предлагала и ранее, их применение не ограничивалось серверным сегментом.

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Теги

intel lga 2066 skylake-x
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Даня Апрельский
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Adam Smith
09:45
ворворт - в ударе))))
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mVlad
09:42
так я про тех, что будут усиливать конкурента :) а не ослаблять его. Давно индусов пора было пора выметать.
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8k_480Hz
09:42
У них же контракт на genoa уже есть. Так что сильно откладывать zen 4 нельзя. Хотя.., там как раз место под один плюс...
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Adam Smith
09:41
дурачек, ты терентий, помнишь, в брате 2 - наши своих не бросают.... а ты по ходу чудило - обыкновенное)))) ну да ладно не обижайся)
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Lexagon
09:39
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Adam Smith
09:39
это вас на кортком поводке в сортир водят)))))
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
Adam Smith
09:39
насмешил, я как приличный человек, по совету синежопого отдыхал вчера с женщинами. в неудобных темах? и чем тема-то неудобная
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
mVlad
09:35
норм сотрудники - год и более (по контракту) после увольнения не могут работать на прямых конкурентов :)
Intel заполучила ещё одного опытного разработчика графики AMD
whitespirit
09:32
Я человек простой, вижу карму -51 подбрасываю угля в топку.
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
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