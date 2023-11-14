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Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13

Вслед за моделью среднего класса мы изучим флагмана линейки Geekom Mini. Это компактный, современный и достаточно производительный компьютер, который поддерживает множество современных интерфейсов.
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Оглавление

Вступление

Компактные компьютеры становятся популярными не только в компаниях, но и дома. Здесь всё дело в универсальности, экономии пространства и возможности относительно лёгкого перемещения устройства. Сам я уже давно использую подобные ПК, которые все привыкли называть «нюками». Это название пошло от компании Intel, которая достаточно давно представила подобные устройства, а сейчас ушла с этого рынка. Это событие произошло не на ровном месте, скорее ему поспособствовали определённые обстоятельства. Начнём с того, что на рынке появилось много конкурентов и удерживать лидирующие позиции стало очень сложно. Ещё одним важным фактором стало то, что компания начала существенно расширять линейку продукции, выпуская очень дорогие устройства для геймеров, которые не снискали особой популярности.

Основная ниша подобных устройств – это офисные приложения и относительно простые развлечения, где достаточно интегрированного GPU. Кроме того, на пятки начала наступать AMD, мобильные процессоры которой давно перестали уступать в производительности и энегроэффективности. При чём тут последнее? Дело в том, что мобильные процессоры тоже нужно охлаждать. Чем мощнее процессор, тем крупнее нужна система для его охлаждения, а здесь уже сформировался определённый формат, который позволяет считать устройство компактным. Также высокая потребляемая мощность приведёт к тому, что будет нужен мощный блок питания, который будет огромным и тяжёлым, с чем я лично столкнулся при тестировании платформы Intel Kaby Lake-G.

Эксперименты со сложной компоновкой CPU и GPU тоже повлияли на то, что компания Intel начала нести определённые убытки в этом сегменте, что привело в итоге к уходу с рынка. Сегодняшний флагман AMD Ryzen 9 7940HS поставил точку в противостоянии двух гигантов в плане графической производительности, но вот в плане вычислений ему сегодня противостоит Intel Core i9-13900H. Это мобильный процессор семейства Raptor Lake, у которого 6 производительных ядер и 8 энергоэффективных, а общее число потоков равно 20. Его TDP умещается в 45 Вт и по уровню многопоточной производительности они приблизительно равны. Сегодня мы рассмотрим модель на его базе – Geekom Mini IT13.

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Компания Geekom выпускает множество различных мини-ПК, и даже в линейке Mini IT13 представлено несколько моделей, которые отличаются по модели процессора, объёму оперативной памяти и SSD накопителя. В остальном они похожи, но многим будет интересно посмотреть именно на флагманское решение, чтобы оценить его производительность и эксплуатационные характеристики. Я уже рассмотрел несколько разных моделей этой компании и все они оставили у меня лишь положительные впечатления. Всё сделано очень качественно и по цене достаточно приемлемо, если сравнивать с конкурентами.

На сей раз у меня оказалась самая жирная комплектация с процессором Intel Core i9-13900H, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и 2 ТБ SSD накопителем M.2 NVMe PCI-e x4 Gen4. Безусловно, это крутое и дорогое устройство, которое оценивается приблизительно в 80 000 рублей или $800. Рассмотрим его более детально.

Технические характеристики

Модель Geekom Mini IT13
Тип устройства Мини-ПК
Процессор Intel Core i9-13900H
Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro
Оперативная память До 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (2 х 16 ГБ SODIMM DDR4-3200 в комплекте)
Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen4 x4 (2 ТБ NVMe PCI-e x4 Gen4 в комплекте);
1 x SSD M.2 2242 SATA;
1 x SATA 3;
(HDD или SSD 2.5” SATA3)
Интерфейсы 1 x USB 2.0;
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;
2 x USB 4 Type-C (поддержка DP);
1 x Audio Jack;
1 x K-Lock(side);
1 x SD card slot;
2 x HDMI 2.0b;
1 x RJ45 LAN 2.5G;
1 x DC-in 19V
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.3
Размеры 117 x 112 x 49.2 мм
Масса 652 г
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Все характеристики смотрятся неплохо, но кто-то может заметить, что используется оперативная память типа DDR4. На самом деле это не такой существенный недостаток, и она всё ещё актуальна на подобных устройствах. У моделей на AMD Ryzen 9 7940HS применяются SODIMM DDR5 модули, но там пропускная способность очень критична для графики.

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Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает ту, что я встречал у рассмотренного ранее Geekom Mini IT8. Те не менее, она немного крупнее из-за комплекта поставки и габаритов самого мини-ПК.

Изменения в свою очередь обусловлены тем, что используется другая система охлаждения, которая рассчитана на отвод тепла от 45 Вт процессора. На упаковке также основная поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки. Фон преимущественно чёрный. Коробка дополнительно упакована в прозрачную плёнку.

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Оформление достаточно простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись Mini IT13, а в левом верхнем углу логотип производителя Geekom. С обратной стороны фон сильно отличается и находятся несколько наклеек с штрихкодами, а также различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади.

Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

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Устройство зажато в каркас из мягкого пористого материала.

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Под ним находится картонный разделитель, под которым уже находится остальной комплект поставки.

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Прежде всего в комплекте есть достаточно крупный адаптер питания на 19 В, 6,32 А. В совокупности это даёт нам 120 Вт, что достаточно много для такого компактного компьютера.

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Да, я добивался того, что 2-3 секунды процессор потреблял в районе 80 Вт, но в основном его потребление оказалось даже ниже заявленного. Это не ошибка мониторинга потому, что всё это подтверждает ваттметр. В том числе из-за размеров блока пришлось увеличить габариты упаковки.

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Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.

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Ещё в комплекте находится инструкция, благодарственная карта и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине.

Оставшиеся четыре винта нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100.

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И конечно же в комплекте находится стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия.

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Внешний вид, конструкция и особенности

Я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным устройством и у меня было несколько различных компьютеров Intel NUC, а также я уже тестирую далеко не первое устройство компании Geekom и здесь можно заметить определённую преемственность в оформлении. Данная модель очень похожа на рассмотренную ранее Geekom Mini IT8 и неподготовленный человек их может даже перепутать.

В компании решили действовать нестандартно и поэтому у каждой линейки своё цветовое оформление. В данном случае верхняя крышка и периметр корпуса выполнены в необычном цвете. Это какой-то тёмно-серо-голубой металлик. Ещё здесь также есть сеточки по бокам для обеспечения лучшего охлаждения и защиты от пыли. Сверху находится пластиковая крышка, которую нет никакого смысла снимать. Чтобы она не поцарапалась присутствует специальная плёнка.

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С обратной стороны находятся четыре резиновые ножки по углам. В них интегрированы виты крепления для разборки устройства. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве.

Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер. Нижняя крышка изготовлена из металла и окрашена в чёрный цвет. На верхней в очередной раз мы видим логотип Geekom.

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На нижней крышке есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин практически ничего нет кроме сетки чёрного цвета. Хотя на одной можно заметить углубление для замка кенсингтона, а на другом – слот для карт памяти SD.

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Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это всё условно. Внутри неё находится белый светодиод.

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Также мы видим разъём миниджек 3,5 мм для гарнитуры и два USB 3.2 Gen2 Type-A. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъёмы.

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Мы видим два HDMI, два USB 4 Type-C с возможностью вывода изображения через Display Port, один USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, 2.5G Ethernet и разъём питания. Набор отличный.

Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с четырьмя экранами через два HDMI и два USB 4.

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Откручиваем 4 винта снизу в резиновых ножках и снимаем крышку.

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Здесь мы видим корзину для накопителя 2,5”. Она закрыта и на верхней её части можно увидеть терморезинку для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.

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Корзина оборудована разъёмом SATA с питанием. От него идёт шлейф, который подключается к материнской плате. Шлейф хорошо зафиксирован, но сильно тянуть за него не стоит, чтобы не повредить разъём на плате. Также он достаточно длинный, что позволяет заметно облегчить разбор устройства.

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Задняя крышка стальная, а верхняя пластиковая. Это же касается всего корпуса.

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Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости потому, что память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего потому, что всё распаяно непосредственно на плате.

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Здесь уже распаяно много контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS.

Внутренняя часть корпуса тоже стальная как у Intel NUC, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя ещё есть вентиляционные отверстия.

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В целом с эргономической точки зрения здесь всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Оперативная память и накопитель здесь компании Lexar. Не самый крупный бренд, но и не совсем безымянный.

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Память основана на чипах SKhynix. Это два модуля SODIMM DDR4-3200 со стандартными таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно. В накопителе используется контроллер Maxio. Тоже не рекордсмен в своём классе, но тут производитель видимо решил не рисковать с его перегревом и поэтому скорости у него не рекордные, но ресурс заявлен неплохой.

Беспроводной модуль здесь не распаян, а реализован при помощи обычной карты Intel AX211NGW.

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Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с двумя модулями памяти DDR4-3200 по 16 Гб каждый и накопителем NVMe на 2 Тб. В данной конфигурации я не стал ничего менять потому, что накопитель и так уже с интерфейсом PCI-e Gen4 x4. Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена и нужно лишь установить последние обновления. При запуске система настойчиво просит войти в аккаунт Microsoft, но методом постоянного отключения интернета я обошёл эту навязчивость и настроил локальный профиль.

Больше всего меня расстроил BIOS. Настроек традиционно очень мало и это удручает. Нет даже части тех, которые я использую дома, а для офисного использования – это просто катастрофа. Я закрывал на это глаза в моделях Geekom MiniAir 11 и Geekom Mini IT8, но здесь за 80 000 рублей хотелось бы получить какой-то расширенный функционал, а не игрушку.

Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU Queen:

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Geekbench 5:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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Cinebench 2024:

450x403 25 KB. Big one: 1467x1314 159 KB

PCMark 10:

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3DMark CPU Profile:

450x265 35 KB. Big one: 1500x884 217 KB

3DMark Storage Benchmark:

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CrystalDiskMark:

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AS SSD Benchmark:

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Anvil’s Storage:

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WinRAR:

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7-Zip:

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Corona 1.3:

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Игры специально не стал запускать потому, что это явно не игровая платформа.

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Нагрев и шум

Скорее всего, у моего экземпляра было что-то не так с алгоритмом работы вентилятора, поскольку результаты вышли странные. И в итоге я так и не понял, с чем это связано – не хватило мониторинга. Могу лишь предположить, что причина крылась в максимальном бусте одного ядра. Даже в простое оно выполняло какие-то процессы с максимальной частотой, и самый шумный режим, как бы глупо это не звучало, фиксировался именно при отсутствии нагрузки.

После запуска приложения Prime95 процессор за пару секунд достигает пика потребления в 80 Вт, его температура за это же время поднимается до 90°C.

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После этого автоматика просыпается и душит процессор до 35 Вт. Температура падает и снижается уровень шума.

С подобной картиной я сталкиваюсь впервые, и я подумал, что всё дело в таком ресурсоёмком приложении, а если запустить что-то нормальное, то будет всё иначе. Однако после запуска Cinebench R23 ничего не изменилось.

После нагрузки компьютер какое-то время продолжает работать также тихо, но затем постепенно обороты вентилятора увеличиваются и шум усиливается. Да, в BIOS есть переключатель режимов работы вентилятора, и я тестировал систему в нормальном режиме. Есть тихий режим и производительный, но и там автоматика ведёт себя странно. Проблема явно программная и в такой ситуации обычно помогает обновление BIOS, только в данном случае я его просто не нашёл.

С нагревом дела обстоят заметно лучше. Мини-ПК нагревается очень слабо. Это же касается блока питания.

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Устройство греется не более чем похожие модели от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и поэтому тут выше головы не прыгнешь. Блок питания греется не сильно потому, что он явно с запасом. Температуры SSD накопителя также в норме.

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Процессор здесь по паспорту потребляет 45 Вт, но мы видели, что при запуске ресурсоёмкой задачи его потребление сначала доходит до 80 Вт, а потом снижается до 35 Вт. При этом производительности мне оказалось вполне достаточно для комфортной работы.

Заключение

Geekom Mini IT13 – это флагманская модель в линейке производителя. В целом на этом можно было бы и закончить. Однако не всё так просто и однозначно. В плане возможностей расширения производитель очень хорошо постарался и мне это понравилось.

С другой стороны, для себя я бы присмотрел что-то проще, благо выбор есть – можно остановиться на модели с процессором Intel Core i7-13700H. При обычном повседневном использовании разница в производительности по сравнению с Core i9-13900H будет мала, но последний стоит на 20 000 рублей дороже, и это чувствительно. Понятно, что в конфигурации флагманской модели используется SSD накопитель большего объёма, но мне бы хватило и 1 ТБ, а уже потом я бы докупил накопитель побольше. И здесь тоже можно пойти разными путями. Можно поставить HDD 2.5”, SSD SATA 2.5” или SSD M.2 формата 2240. Также памяти формата SODIMM DDR4 выбор значительно больше и можно будет найти пару модулей по 32 ГБ. Кроме того, беспроводной модуль не впаян, и впоследствии его можно будет заменить на другой с поддержкой современных стандартов беспроводной связи.

Так или иначе, но модель стоит достаточно дорого даже в минимальной конфигурации и больно смотреть на совсем мелкие недостатки. В плане изготовления корпуса, системы охлаждения и материнской платы у меня нет абсолютно никаких претензий. Все прочие компоненты качественные и с аппаратной точки зрения здесь никак не подкопаться. Все претензии в основном связаны с софтом. Понятно, что ОС Windows сегодня не ругает только ленивый, но дело не в нёй, потому что компания Geekom к этому никак не относится. С драйверами тоже всё просто – основная платформа Intel, и все вопросы к производителю. Лично мне не хватило фирменных утилит для мониторинга за системой и настройки разных режимов работы.

Это всё мелочи, а вот BIOS без важных функций оставляет вопросы. Например, нет таких параметров как «Пробуждение от» или включение после потери питания. Если для дома такое ещё можно использовать, то для бизнеса это недостатки. В целом тут в BIOS ничего нельзя сделать, кроме как выбрать устройство для загрузки. Вдобавок я столкнулся с некоторыми нюансами. Например, нет мониторинга тахометра вентилятора, в итоге я не мог понять, почему он работает в простое громче, чем под нагрузкой. И всё это не регулируется. Или как обновить BIOS? Вопросов много, но ответов нет. Именно поэтому устройство в целом оставляет неоднозначное впечатление.

В остальном это компактный, современный и достаточно производительный компьютер, который поддерживает множество современных интерфейсов. А приобрести этот мини-ПК помимо розницы можно на сайте компании Geekom.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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