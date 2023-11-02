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Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120

Для корпуса APNX C1 уже доступно несколько комплектов аксессуаров, расширяющих его возможности. Это APNX C1-VGA-KIT, который позволяет установить любую видеокарту вертикально, и вентиляторы FP1-140 и FP2-120, способные охладить самые горячие сборки.
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Оглавление

Вступление

Что за суета с установкой видеокарт в корпус? Я свою GT1030 ставлю в любом положении, и она уже служит мне несколько лет. При этом радиатор у неё большой, занимает 2 слота и работает она в пассивном режиме. Просто сказка, а не карта. Вместе с ней я даже тестировал материнскую плату MSI MEG Z790 GODLIKE. В комментарии под видео, какой-то иностранный наблюдатель даже прослезился потому, что ему показалось, что у нас тут в России ничего другого не достать, но я его расстроил.

Большие видеокарты были и раньше, но в последнем поколении от nVidia флагман получился очень крупным. Эти карты занимают порой больше 4 слотов. Вес соответствует потому, что производители вынуждены устанавливать массивные радиаторы с испарительной камерой и кучей тепловых трубок. В итоге карта получается массивной. Производители материнских плат уже научились делать стальные рамки на слотах PCI-e для видеокарт. Тем не менее, со временем карта может немного изогнуться и поэтому выход был найден достаточно простой – устанавливать видеокарту вертикально.

Скорее всего идею подкинули майнеры, которые именно так и ставят карты в своих фермах. Идея простая, но как её реализовать, ведь для этого подойдёт далеко не любой корпус. Поэтому производители корпусов смекнули и заявили, что некоторые их модели поддерживают такой вариант установки видеокарт. Однако, зачастую всё ограничивается специальной вставкой на задней панели корпуса, где часть заглушек расположено вертикально, а ещё сверху на кожухе тоннеля могут присутствовать специальные монтажные отверстия.

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Однако, для установки видеокарты этого недостаточно и ещё нужен райзер. Кажется, что это слово тоже придумали майнеры, но нет. Такие темы часто используются в серверах, а ещё их применяют в некоторых ITX сборках, где нужно установить видеокарту и материнскую плату в одной плоскости или скомпоновать их «бутербродом». У меня были подобные эксперименты и с этими райзерами тоже не так всё просто. Например, я сталкивался с тем, что какая-то дешёвая китайская поделка не могла работать в режиме PCI-e 4.0, для чего приходилось в BIOS вручную ставить 3.0. Что хотелось бы в итоге? В идеале, чтобы полный комплект вертикальной установки видеокарты, включая райзер, уже поставлялся с корпусом штатно. На худой конец хотелось бы приобрести его отдельно в случае какой-то острой необходимости.

Совсем недавно мы рассмотрели первый продукт нового бренда APNX – корпус C1. И он произвел на нас отличное впечатление, а с его обзором можно ознакомиться по ссылке. На данный продукт молодым брендом делается большая ставка, и его поддерживает на рынке целая линейка аксессуаров. Пару из них мы сегодня рассмотрим в отдельном обзоре. Помимо комплекта APNX C1-VGA-KIT это еще вентиляторы двух типов: APNX FP1-140 и FP2-120.

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Это те самые новые вентиляторы, а последние вообще настолько крутые, что это практически два вентилятора в одном. Как? Вот это всё мы и посмотрим.

Упаковка и комплектация

Специальный комплект для вертикальной установки видеокарты в корпус APNX C1 поставляется в простой картонной коробке, но она кажется достаточно крупной для подобного устройства.

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Тут дело в том, что сама по себе деталь получается достаточно объёмной, а ещё её нужно хорошо защитить при транспортировке, чтобы она не погнулась, хотя, забегая вперёд скажу, что металл очень толстый и даже заметно толще, чем у самого корпуса.

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Внутри всё пространство занимает каркас из вспененного полиэтилена. Сверху можно заметить комплект поставки, упакованный по разным пакетам.

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Чего-то необычного тут нет, только несколько винтов крепления, три барашка, и райзер PCI-e x16.

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Для полного комплекта у нас ещё есть четыре вентилятора. Один из них модели APNX FP1-140. Именно такие стоят в корпусе за передней панелью. В данном случае он поставляется отдельно в коробке.

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Коробка простая, изготовлена из плотного, но не толстого картона. Снаружи присутствует цветная полиграфия. Прямо спереди изображён сам вентилятор, и мы видим, что он оборудован подсветкой крыльчатки. Чтобы не было каких-то сомнений снизу указано, что есть поддержка ARGB.

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С обратной стороны упаковки есть спецификация. В данном случае вентилятор чёрный, хотя это условно потому, что чёрная только рама. Ещё есть белая модификация, но у меня корпус чёрный и вентиляторы там аналогичные.

В комплекте с этим вентилятором поставляются два комплекта винтов. Одни необходимы для крепления насквозь в резьбовые соединения. Например, для радиатора СЖО. Другие – это обычные саморезы, которыми вентилятор крепится в отверстия на корпусе. Ещё для полного набора не хватает трёх вентиляторов и на этот раз выбрана другая модель APNX FP2-120.

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Это уже совсем другие вентиляторы, и не только из-за их размера. Отличается модель. Коробка заметно больше и в неё легко бы поместилось сразу два таких вентилятора. Оформление очень похоже, а спецификация также находится с противоположной стороны.

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После открытия коробки внутри мы видим ещё одну небольшую белого цвета. В ней находится комплект поставки, однако пока непонятно, что можно было туда положить такого большого.

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Есть резиновый уплотнитель и уже три комплекта винтов. Напомню, что такая картина у каждого из этих трёх вентиляторов. И ещё в комплекте есть дополнительная крыльчатка.

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Сначала мне показалось, что это какой-то абсурд, но на самом деле она обратная и вращаясь в ту же сторону воздушный поток направляется в противоположную. Это позволяет не переворачивать раму с двигателем, а просто сменить крыльчатку и воздух будет дуть в противоположную сторону, что очень удобно.

Дизайн и особенности устройств

Адаптер для вертикальной установки видеоадаптера изготовлен из толстого металла и окрашен в чёрный цвет. Он устанавливается в штатный проём корпуса и занимает шесть слотов расширения.

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На нём самом находятся только три, причём на одном из них штатно есть заглушка. Сверху на пластине есть четыре втулки для крепления слота PCI-e x16 райзера. Крепление осуществляется двумя винтами через специальные отверстия в площадке рамки слота.

Соответственно можно закрепить слот так, чтобы он начинался с первого места или со второго. Здесь уже нужно действовать по обстоятельствам, а разные посадочные места нужны для лучшей совместимости. У меня получилось поставить видеокарту в различных вариантах, но она занимает почти три слота расширения.

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С нижней стороны находится площадка из резины, чтобы карта стояла устойчиво на кожухе нижнего тоннеля корпуса. К самому тоннелю данный адаптер не крепится, а фиксируется только в штатном проёме корпуса для карт расширения.

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Райзер крепится к адаптеру комплектными винтами, а в проёме можно зафиксировать эту рамку при помощи барашков потому, что их удобнее затягивать пальцами. Можно использовать винты. Всё крепится очень надёжно и также держится.

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Крыльчатка с вентиляторов APNX FP2-120 снимается с усилием и под ней мы видим массив из светодиодов. Ещё светодиоды находятся в корпусе самой рамы за четырьмя белыми пластиковыми вставками.

Тестовый стенд

Тестирование набора APNX C1-VGA-KIT и вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-13900KS;
  • Охлаждение: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB;
  • Дополнительные вентиляторы:
    • 1 х APNX FP1-140,
    • 3 х APNX FP2-120;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, TEAM (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3080 OC 10 Гбайт;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300 Ватт.

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Понятно, что используемая СЖО просто не справится с этим процессором в штатном режиме, поэтому его аппетит пришлось ограничить до 300 Вт.

Сборка системы

В чём главный фокус? При обзоре корпуса APNX C1 я упомянул, что можно снять одну из внутренних стальных панелей с держателем видеокарты. За ней находится рама, для установки трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Разместить их можно по-разному. Можно их поставить на приток или на вытяжку. Туда же можно смонтировать радиатор системы жидкостного охлаждения. Свою я смонтировал сверху.

Поскольку при вертикальной установке держатель уже не нужен, то есть смысл снять эту внутреннюю панель и поставить вентиляторы. Здесь также следует вспомнить, что на современных видеокартах производители укорачивают печатную плату, оставляя крупный радиатор. Бэкплейт тоже делают с отверстиями, чтобы горячий воздух проходил насквозь, поэтому при вертикальной установке он будет как раз идти в сторону правой боковой панели, а если у вас там будут стоять вентиляторы на вытяжку, то горячий воздух будет эффективнее выходить за пределы корпуса.

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Чтобы установить три вентилятора сбоку, нужно ещё демонтировать часть нижнего тоннеля. Он не полностью монолитный по всей длине, а можно снять часть ближе к передней панели и поставить ещё один вентилятор 120 х 120 мм сбоку и один 140 х 140 мм снизу.

Таким образом у меня в системе получилось сразу 11 корпусных вентиляторов:

  • 3 х 140 мм спереди;
  • 1 х 140 мм снизу;
  • 3 х 120 мм сбоку;
  • 1 х 120 мм сзади;
  • 3 х 120 мм сверху (на радиаторе СЖО).

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Что может понадобиться? Здесь всё стандартно. В корпусе APNX C1 есть только один хаб на пять портов 4-pin FAN и пять портов 3-pin ARGB. Поэтому понадобиться может дополнительный разветвитель для подключения четырех вентиляторов, а разъёмы подсветки на них соединяются последовательно.

Пожалуй, это первый раз, когда я смог довести конфигурацию корпуса до его предела по возможностям использования вентиляторов, и это отлично.

После всех манипуляций можно смело сказать, что корпус APNX C1 отлично подходит для самых топовых и горячих сборок в рамках формата ATX. Для более крупных форматов HEDT-платформ нужно что-то более крупное, поэтому производитель позиционирует данную модель как средний уровень. Пора переходить к тестам.

Результаты тестов

Для проведения тестов уже традиционно использовалось несколько разных пакетов: Prime95 и Furmark. Они отвечали за разогрев соответственно процессора и видеокарты.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования вентиляторов и проведено сравнение корпуса APNX C1, работающего в различных режимах, с открытым стендом. В штатной конфигурации у нас семь вентиляторов, поскольку четыре изначально установлены в корпусе, а ещё три ставятся на радиатор системы жидкостного охлаждения.

  • Открытый стенд (OpenAir);
  • Штатный режим, 7 вентиляторов (Def);
  • 11 вентиляторов (3 боковых на приток) (11 IN);
  • 11 вентиляторов (3 боковых на выхлоп) (11 OUT);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Наверное, это первая моя сборка, где одновременно установлено 11 корпусных вентиляторов. Теоретически это должно было гудеть как рой пчёл, но на самом деле всё оказалось достаточно тихо и при этом производительно. Разумеется, даже такую систему нужно настроить, чтобы добиться отличного акустического комфорта и хороших температурных показателей. Соответственно нужно подобрать такие настройки, при которых вертушки не будут раскручиваться выше 1000 об/мин. Что касается подсветки, то разумнее всего управлять ею через софт материнской платы, ведь там можно синхронизировать эффекты на всех компонентах, на которых она присутствует.

Теперь разберем участников персонально. APNX C1-VGA-KIT позволит установить любую видеокарту вертикально, хоть на пять слотов расширения. Единственное ограничение комплекта – задняя панель всего на три места, но, с другой стороны, мне пока не попадались видеокарты, у которых панель видеовыходов была бы больше. Поэтому с таким набором можно установить любую современную видеокарту в корпус APNX C1 и не волноваться за возможные прогибы или поломки. Даже если видеокарта будет с радиатором из чистой меди и весом 10 кг.

И, наконец, вентиляторы APNX FP1-140 и FP2-120. Они получились как минимум неплохие, это я заметил ещё при обзоре корпуса APNX C1, в котором установлены четыре модели 120 мм. А APNX F2 – это вообще разрыв шаблона. Точнее всё просто, и непонятно, почему никто такое не реализовал раньше. Хотя с обратной крыльчаткой мне доводилось сталкиваться неоднократно, в том числе на боксовых кулерах Intel. Однако тут в комплекте два типа крыльчатки, что позволяет направлять потоки, не переворачивая корпус вентилятора. Это действительно очень удобно. Кроме этого, в вентиляторах APNX F2 подсветка встроена в раму корпуса и в работе они смотрятся интереснее, чем простые APNX F1.

Не знаю кого как, но лично меня компания APNX приятно удивила своими новинками: все продукты, которые я попробовал, качественные, необычные и эффективные. Хотелось бы, чтобы модельный ряд бренда расширялся и не ограничивался лишь представленными устройствами.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
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Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
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