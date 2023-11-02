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Вступление

Что за суета с установкой видеокарт в корпус? Я свою GT1030 ставлю в любом положении, и она уже служит мне несколько лет. При этом радиатор у неё большой, занимает 2 слота и работает она в пассивном режиме. Просто сказка, а не карта. Вместе с ней я даже тестировал материнскую плату MSI MEG Z790 GODLIKE. В комментарии под видео, какой-то иностранный наблюдатель даже прослезился потому, что ему показалось, что у нас тут в России ничего другого не достать, но я его расстроил.

Большие видеокарты были и раньше, но в последнем поколении от nVidia флагман получился очень крупным. Эти карты занимают порой больше 4 слотов. Вес соответствует потому, что производители вынуждены устанавливать массивные радиаторы с испарительной камерой и кучей тепловых трубок. В итоге карта получается массивной. Производители материнских плат уже научились делать стальные рамки на слотах PCI-e для видеокарт. Тем не менее, со временем карта может немного изогнуться и поэтому выход был найден достаточно простой – устанавливать видеокарту вертикально.

Скорее всего идею подкинули майнеры, которые именно так и ставят карты в своих фермах. Идея простая, но как её реализовать, ведь для этого подойдёт далеко не любой корпус. Поэтому производители корпусов смекнули и заявили, что некоторые их модели поддерживают такой вариант установки видеокарт. Однако, зачастую всё ограничивается специальной вставкой на задней панели корпуса, где часть заглушек расположено вертикально, а ещё сверху на кожухе тоннеля могут присутствовать специальные монтажные отверстия.

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Однако, для установки видеокарты этого недостаточно и ещё нужен райзер. Кажется, что это слово тоже придумали майнеры, но нет. Такие темы часто используются в серверах, а ещё их применяют в некоторых ITX сборках, где нужно установить видеокарту и материнскую плату в одной плоскости или скомпоновать их «бутербродом». У меня были подобные эксперименты и с этими райзерами тоже не так всё просто. Например, я сталкивался с тем, что какая-то дешёвая китайская поделка не могла работать в режиме PCI-e 4.0, для чего приходилось в BIOS вручную ставить 3.0. Что хотелось бы в итоге? В идеале, чтобы полный комплект вертикальной установки видеокарты, включая райзер, уже поставлялся с корпусом штатно. На худой конец хотелось бы приобрести его отдельно в случае какой-то острой необходимости.

Совсем недавно мы рассмотрели первый продукт нового бренда APNX – корпус C1. И он произвел на нас отличное впечатление, а с его обзором можно ознакомиться по ссылке. На данный продукт молодым брендом делается большая ставка, и его поддерживает на рынке целая линейка аксессуаров. Пару из них мы сегодня рассмотрим в отдельном обзоре. Помимо комплекта APNX C1-VGA-KIT это еще вентиляторы двух типов: APNX FP1-140 и FP2-120.

Это те самые новые вентиляторы, а последние вообще настолько крутые, что это практически два вентилятора в одном. Как? Вот это всё мы и посмотрим.

Упаковка и комплектация

Специальный комплект для вертикальной установки видеокарты в корпус APNX C1 поставляется в простой картонной коробке, но она кажется достаточно крупной для подобного устройства.

Тут дело в том, что сама по себе деталь получается достаточно объёмной, а ещё её нужно хорошо защитить при транспортировке, чтобы она не погнулась, хотя, забегая вперёд скажу, что металл очень толстый и даже заметно толще, чем у самого корпуса.

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Внутри всё пространство занимает каркас из вспененного полиэтилена. Сверху можно заметить комплект поставки, упакованный по разным пакетам.

Чего-то необычного тут нет, только несколько винтов крепления, три барашка, и райзер PCI-e x16.

Для полного комплекта у нас ещё есть четыре вентилятора. Один из них модели APNX FP1-140. Именно такие стоят в корпусе за передней панелью. В данном случае он поставляется отдельно в коробке.

Коробка простая, изготовлена из плотного, но не толстого картона. Снаружи присутствует цветная полиграфия. Прямо спереди изображён сам вентилятор, и мы видим, что он оборудован подсветкой крыльчатки. Чтобы не было каких-то сомнений снизу указано, что есть поддержка ARGB.

С обратной стороны упаковки есть спецификация. В данном случае вентилятор чёрный, хотя это условно потому, что чёрная только рама. Ещё есть белая модификация, но у меня корпус чёрный и вентиляторы там аналогичные.

В комплекте с этим вентилятором поставляются два комплекта винтов. Одни необходимы для крепления насквозь в резьбовые соединения. Например, для радиатора СЖО. Другие – это обычные саморезы, которыми вентилятор крепится в отверстия на корпусе. Ещё для полного набора не хватает трёх вентиляторов и на этот раз выбрана другая модель APNX FP2-120.

Это уже совсем другие вентиляторы, и не только из-за их размера. Отличается модель. Коробка заметно больше и в неё легко бы поместилось сразу два таких вентилятора. Оформление очень похоже, а спецификация также находится с противоположной стороны.

После открытия коробки внутри мы видим ещё одну небольшую белого цвета. В ней находится комплект поставки, однако пока непонятно, что можно было туда положить такого большого.

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Есть резиновый уплотнитель и уже три комплекта винтов. Напомню, что такая картина у каждого из этих трёх вентиляторов. И ещё в комплекте есть дополнительная крыльчатка.

Сначала мне показалось, что это какой-то абсурд, но на самом деле она обратная и вращаясь в ту же сторону воздушный поток направляется в противоположную. Это позволяет не переворачивать раму с двигателем, а просто сменить крыльчатку и воздух будет дуть в противоположную сторону, что очень удобно.

Дизайн и особенности устройств

Адаптер для вертикальной установки видеоадаптера изготовлен из толстого металла и окрашен в чёрный цвет. Он устанавливается в штатный проём корпуса и занимает шесть слотов расширения.

На нём самом находятся только три, причём на одном из них штатно есть заглушка. Сверху на пластине есть четыре втулки для крепления слота PCI-e x16 райзера. Крепление осуществляется двумя винтами через специальные отверстия в площадке рамки слота.

Соответственно можно закрепить слот так, чтобы он начинался с первого места или со второго. Здесь уже нужно действовать по обстоятельствам, а разные посадочные места нужны для лучшей совместимости. У меня получилось поставить видеокарту в различных вариантах, но она занимает почти три слота расширения.

С нижней стороны находится площадка из резины, чтобы карта стояла устойчиво на кожухе нижнего тоннеля корпуса. К самому тоннелю данный адаптер не крепится, а фиксируется только в штатном проёме корпуса для карт расширения.

Райзер крепится к адаптеру комплектными винтами, а в проёме можно зафиксировать эту рамку при помощи барашков потому, что их удобнее затягивать пальцами. Можно использовать винты. Всё крепится очень надёжно и также держится.

Крыльчатка с вентиляторов APNX FP2-120 снимается с усилием и под ней мы видим массив из светодиодов. Ещё светодиоды находятся в корпусе самой рамы за четырьмя белыми пластиковыми вставками.

Тестовый стенд

Тестирование набора APNX C1-VGA-KIT и вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-13900KS;

Охлаждение: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB;

Дополнительные вентиляторы:

1 х APNX FP1-140,



3 х APNX FP2-120;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, TEAM (SKhynix);

Видеокарта: ASUS ROG Strix RTX 3080 OC 10 Гбайт;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Ватт.

Понятно, что используемая СЖО просто не справится с этим процессором в штатном режиме, поэтому его аппетит пришлось ограничить до 300 Вт.

Сборка системы

В чём главный фокус? При обзоре корпуса APNX C1 я упомянул, что можно снять одну из внутренних стальных панелей с держателем видеокарты. За ней находится рама, для установки трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Разместить их можно по-разному. Можно их поставить на приток или на вытяжку. Туда же можно смонтировать радиатор системы жидкостного охлаждения. Свою я смонтировал сверху.

Поскольку при вертикальной установке держатель уже не нужен, то есть смысл снять эту внутреннюю панель и поставить вентиляторы. Здесь также следует вспомнить, что на современных видеокартах производители укорачивают печатную плату, оставляя крупный радиатор. Бэкплейт тоже делают с отверстиями, чтобы горячий воздух проходил насквозь, поэтому при вертикальной установке он будет как раз идти в сторону правой боковой панели, а если у вас там будут стоять вентиляторы на вытяжку, то горячий воздух будет эффективнее выходить за пределы корпуса.

Чтобы установить три вентилятора сбоку, нужно ещё демонтировать часть нижнего тоннеля. Он не полностью монолитный по всей длине, а можно снять часть ближе к передней панели и поставить ещё один вентилятор 120 х 120 мм сбоку и один 140 х 140 мм снизу.

Таким образом у меня в системе получилось сразу 11 корпусных вентиляторов:

3 х 140 мм спереди;

1 х 140 мм снизу;

3 х 120 мм сбоку;

1 х 120 мм сзади;

3 х 120 мм сверху (на радиаторе СЖО).

Что может понадобиться? Здесь всё стандартно. В корпусе APNX C1 есть только один хаб на пять портов 4-pin FAN и пять портов 3-pin ARGB. Поэтому понадобиться может дополнительный разветвитель для подключения четырех вентиляторов, а разъёмы подсветки на них соединяются последовательно.

Пожалуй, это первый раз, когда я смог довести конфигурацию корпуса до его предела по возможностям использования вентиляторов, и это отлично.

После всех манипуляций можно смело сказать, что корпус APNX C1 отлично подходит для самых топовых и горячих сборок в рамках формата ATX. Для более крупных форматов HEDT-платформ нужно что-то более крупное, поэтому производитель позиционирует данную модель как средний уровень. Пора переходить к тестам.

Результаты тестов

Для проведения тестов уже традиционно использовалось несколько разных пакетов: Prime95 и Furmark. Они отвечали за разогрев соответственно процессора и видеокарты.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования вентиляторов и проведено сравнение корпуса APNX C1, работающего в различных режимах, с открытым стендом. В штатной конфигурации у нас семь вентиляторов, поскольку четыре изначально установлены в корпусе, а ещё три ставятся на радиатор системы жидкостного охлаждения.

Открытый стенд (OpenAir);

Штатный режим, 7 вентиляторов (Def);

11 вентиляторов (3 боковых на приток) (11 IN);

11 вентиляторов (3 боковых на выхлоп) (11 OUT);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Заключение

Наверное, это первая моя сборка, где одновременно установлено 11 корпусных вентиляторов. Теоретически это должно было гудеть как рой пчёл, но на самом деле всё оказалось достаточно тихо и при этом производительно. Разумеется, даже такую систему нужно настроить, чтобы добиться отличного акустического комфорта и хороших температурных показателей. Соответственно нужно подобрать такие настройки, при которых вертушки не будут раскручиваться выше 1000 об/мин. Что касается подсветки, то разумнее всего управлять ею через софт материнской платы, ведь там можно синхронизировать эффекты на всех компонентах, на которых она присутствует.

Теперь разберем участников персонально. APNX C1-VGA-KIT позволит установить любую видеокарту вертикально, хоть на пять слотов расширения. Единственное ограничение комплекта – задняя панель всего на три места, но, с другой стороны, мне пока не попадались видеокарты, у которых панель видеовыходов была бы больше. Поэтому с таким набором можно установить любую современную видеокарту в корпус APNX C1 и не волноваться за возможные прогибы или поломки. Даже если видеокарта будет с радиатором из чистой меди и весом 10 кг.

И, наконец, вентиляторы APNX FP1-140 и FP2-120. Они получились как минимум неплохие, это я заметил ещё при обзоре корпуса APNX C1, в котором установлены четыре модели 120 мм. А APNX F2 – это вообще разрыв шаблона. Точнее всё просто, и непонятно, почему никто такое не реализовал раньше. Хотя с обратной крыльчаткой мне доводилось сталкиваться неоднократно, в том числе на боксовых кулерах Intel. Однако тут в комплекте два типа крыльчатки, что позволяет направлять потоки, не переворачивая корпус вентилятора. Это действительно очень удобно. Кроме этого, в вентиляторах APNX F2 подсветка встроена в раму корпуса и в работе они смотрятся интереснее, чем простые APNX F1.

Не знаю кого как, но лично меня компания APNX приятно удивила своими новинками: все продукты, которые я попробовал, качественные, необычные и эффективные. Хотелось бы, чтобы модельный ряд бренда расширялся и не ограничивался лишь представленными устройствами.

Андрей Понкратов aka wildchaser