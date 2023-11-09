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Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800

Перед нами современный адаптер на все случаи жизни, который превращает устройство из тыквы в клиент современной беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6.
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Оглавление

Вступление

Стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax становится всё более популярным и постепенно вытесняет прошлые поколения устройств, а на горизонте уже маячит Wi-Fi 7. Тут бы пока освоится с Wi-Fi 6, для чего необходимо обзавестись не только адаптером, но и роутером. Многие говорят, что этот Wi-Fi 6 совершил чуть ли не революцию в беспроводной связи. На само деле всё не так однозначно. Начнём с того, что со времён IEEE 802.11n практически никак не развивается диапазон 2.4 ГГц, а все основные танцы осуществляются вокруг другого диапазона – 5 ГГц.

Стандарт Wi-Fi 6 поддерживает частотный диапазон 2.4 ГГц, но никакого заметного преимущества по сравнению со старым IEEE 802.11n он не предоставляет. Что же принципиально нового даёт этот стандарт? Прежде всего – это более плотная модуляция 1024QAM (больше поднесущих частот (256 на 20 МГц), скорости MCS10, MCS11, изменение длительностей символов и отступов при передаче); технология OFDMA, которая также делит канал связи на поднесущие с помощью быстрого преобразования Фурье. При этом используется ортогональный интервал, который разделяет смежные частоты поднесущих (канал разделяется для нескольких пользователей, с пакетами для разных получателей, при этом сохраняется высокая пропускная способность канала); новая реализация MU-MIMO на основе OFDMA.

При всём этом Wi-Fi 6 продолжает работать как традиционный хаб в полудуплексном режиме. Кроме того, из-за особенностей OFDMA скорость соединения постоянно плавает и теоретические значения зачастую не совпадают с реальными. Для простого пользователя важно, чтобы всё клиенты и роутер поддерживали новый стандарт, иначе сеть может работать в режиме совместимости, и вы явно не получите заявленной скорости. Поэтому если вы обзавелись роутером с поддержкой Wi-Fi 6, то нужно переводить клиенты на новый стандарт. Производители компьютеров и ноутбуков уже давно выпускают такие устройства, а для тех, у кого ещё нет подобных беспроводных адаптеров, предлагаются различные модели устройств с поддержкой этого стандарта.

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Сегодня мы рассмотрим один такой адаптер, который подключается по интерфейсу USB и может быть достаточно универсальным, ведь его можно подключить практически к любому устройству. Ещё такие устройства в народе называют «USB-свисток», но под это определение также подходят 3G/4G модемы. Модель, которую мы сегодня рассмотрим, называется MSI AX1800 WIFI USB Adapter.

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Новый адаптер приглашает погрузиться в мир сетей Wi-Fi 6, которые становятся всё популярнее, и поэтому рассмотрим его более детально.

Упаковка и комплектация

Нас встречает небольшая коробка из плотного картона. Снаружи мы видим цветную полиграфию, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный.

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Спереди прямо в центре можно увидеть изображение самого устройства. Оно выглядит как пусковая установка с ракетой. На самом деле это удлинитель USB для настольной установки устройства. В левом верхнем углу находится логотип MSI Gaming. Справа указано, что это устройство способно работать в сетях Wi-Fi 6.

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Снизу находится надпись AX1800. Цифра эта взята не с потолка, а представляет собой предел теоретической пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1201 Мбит/с по 5 ГГц и ещё 574 по 2.4 ГГц. Правее указано, что адаптер подключается по интерфейсу USB и совместим с операционной системой Windows 11.

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С обратной стороны можем увидеть спецификацию устройства.

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Открыв коробку, мы видим беспроводной адаптер, который находится в каркасе из плотного картона. Сверху лежит инструкция.

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Под каркасом находится удлинитель USB, для переноса и установки адаптера в любое место, где не будет дополнительных помех беспроводной сети.

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Внешний вид и особенности

Адаптер достаточно крупный и заметно больше, чем флешка. Всё дело в том, что в конструкции сделана откидная антенна, которая тоже занимает достаточно много места. Сам корпус тоже достаточно массивный и изготовлен из пластика.

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Пластик достаточно жёсткий и окрашен в два цвета: чёрный и серебристо-серый. Разъём USB Type-A позолочен, но это больше сделано для эстетики.

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Антенна открывается на угол 180°. Есть промежуточные значения, на которых она фиксируется. Для установки адаптера рекомендуется использовать специальный удлинитель USB, который является подставкой.

Можно устанавливать его непосредственно в USB порт компьютера, но устройство достаточно массивное и со временем порт может разболтаться или сломаться потому, что нагрузка получается существенная.

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Удлинитель позволяет не нагружать компьютерные разъёмы. Ещё одним плюсом является то, что подставку можно установить на стол, где будет прямая видимость до роутера и помех будет меньше.

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Когда антенна открыта, то на корпусе можно заметить вентиляционные отверстия и индикатор работы устройства. В общем больше ничего интересного тут нет.

Что касается используемой платформы, то известно, что MSI не производит телекоммуникационные чипы. Зато есть такие компании как Realtek, которые помогут выйти из положения. В данном случае можно не ломать корпус, а просто посмотреть драйвер, где указан чип Realtek RTL8852BU.

Программное обеспечение и работа

В комплекте драйверов нет, и я думал, что адаптер найдётся в операционной системе Windows 11 автоматически. Однако я оказался наивен. Драйвера пришлось скачивать с сайта производителя.

Тут каких-то особенных проблем нет, но, чтобы их скачать необходимо подключение, а если это мой единственный сетевой адаптер, то придётся что-то думать. Обычно в таких ситуациях я скачиваю драйвера на смартфон, подключаю его к компьютеру и переписываю файл.

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После того, как драйвер установлен, адаптер появляется в списке устройств.

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Можете заметить, что у меня есть уже адаптер Wi-Fi 6. При подключении к сети 2.4 ГГц, скорость соединения отображается как 300 Мбит/с. На самом деле это уже неплохо, но нам нужно её увеличить и поэтому нужно переходить на 5 ГГц.

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У меня в наличии было несколько роутеров разных стандартов и, если подключиться к сети IEEE 802.11ax на 5 ГГц, то скорость соединения уже составит 1,2 Гбит/с.

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Для тестов я использовал обычный роутер Mikrotik hAP ax2. Это не самая выдающаяся модель по современным параметрам, максимальная скорость беспроводной сети такая же, как у этого адаптера. Адаптер я подключил в ноутбук и бегал по разным комнатам.

Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 2.4 ГГц, MSI AX1800 Wi-Fi (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
Wi-Fi->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->Wi-Fi


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Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 5 ГГц, MSI AX1800 Wi-Fi (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
Wi-Fi->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->Wi-Fi


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Уровень сигнала на частоте 5 ГГц заметно снижается за первой стеной. За второй можно уже смело переходить на 2.4 ГГц. Не могу сказать, что виной всему конкретно этот адаптер, здесь скорее проблема в роутере и его недостаточно мощных внутренних антеннах.

Заключение

MSI AX1800 WIFI USB Adapter – универсальный адаптер на все случаи жизни, который превращает устройство из тыквы в клиент современной беспроводной сети, ведь обстоятельства бывают разные. Кто-то столкнулся с тем, что его адаптер в ноутбуке устарел, а замена на новый невозможна, у кого-то в компьютере вообще не было беспроводной сети, кто-то просто переходит на Wi-Fi 6. Случаи разные, но универсальное решение есть и это как раз именно такой адаптер. Здесь важно понимать, что он не сделает чуда и не повысит FPS в ваших играх, а также не превратит ваш роутер с беспроводной сетью IEEE 802.11n в что-то другое. Он позволяет обеспечить лишь отличную работу в сетях Wi-Fi 6. Тут тоже без фанатизма, и пользователь должен понимать, что частотный диапазон 5 ГГц не пробьёт метровую железобетонную стену бункера. Действует он на небольшие расстояния и в идеале должен быть в ближайшей видимости роутера.

Адаптер основан на контроллере Realtek RTL8852BU. Это достаточно распространённый чип, хотя в моём случае пришлось устанавливать драйвер, поскольку автоматического определения системой не состоялось. Кстати, в ней он отображается как MSI AX1800 WIFI USB Adapter, но мы-то знаем, что лежит в его основе. Устройство работает достаточно стабильно и без сбоев. Радиус большой, но здесь всё зависит от используемого роутера и частотного диапазона. Понятно, что на частоте 2,4 ГГц он больше, но и здесь есть свои пределы. Поэтому при организации сети нужно учитывать все нюансы помещений и особенности оборудования, чтобы получить высокое качество сигнала. Лично я предпочитаю использовать кабель там, где это возможно, а также не исключаю возможность создания MESH сетей.

Что мне понравилось? Новинка MSI проста в использовании, нет каких-то громоздких утилит, она отлично интегрируется в систему. Всё работает корректно и быстро, а настройки классические.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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