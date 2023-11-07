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Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360

Мы изучим производительную систему охлаждения XPG, которая рассчитана на использование со всеми современными настольными платформами, за исключением HEDT.
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Оглавление

Вступление

Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения появились уже давно, а сейчас они стали пользоваться повышенным спросом по нескольким причинам. Это модно, красиво и достаточно эффективно. Флагманские процессоры сложно охладить простым воздушным кулером, даже если у него 6 или 8 тепловых трубок. Среди воздушных суперкулеров образовался определённый застой, и производители не спешат выпускать новые интересные решения, хотя, как показывает практика тех же видеокарт, потенциал ещё полностью не раскрыт.

Радиаторы с воздушным охлаждением могут справляться с видеокартами GeForce RTX 4090, которые потребляют 450-500 Вт. Там в конструкции есть испарительная камера и термоинтерфейс с фазовым переходом, и мы видим, что такое возможно. Скорее всего, всё будет упираться в конечную стоимость такого продукта, поэтому производителям систем охлаждения для процессоров оказалось проще работать с СЖО и развивать их, ведь такая конструкция сегодня выглядит простой и там ещё есть куда развиваться.

Поэтому всё чаще такие компании прибегают к модернизации двух компонентов: водоблока и помпы. Чаще всего они находятся в одном корпусе, и насос, прокачивающий жидкость, размещен непосредственно над теплосъёмником, образуя единый узел. До радиаторов пока не добрались – там можно перейти на медь или нарастить толщину корпуса, но пока это не так важно. Самое главное в схеме – обеспечить быструю и эффективную передачу тепла на теплоноситель (жидкость) и далее передать его на радиатор. Здесь важна структура микроканалов водоблока и производительность помпы.

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Кстати, часто помпа на таких системах работает с постоянной скоростью. Это обусловлено тем, что важно найти баланс между скоростью потока и возможностями теплосъёмника по передаче тепла жидкости. Здесь же нужно учитывать ресурс двигателя насоса. Вот с такими задачами приходится сталкиваться инженерам систем жидкостного охлаждения при модернизации существующих решений, ведь эффективность должна расти. Сегодня мы рассмотрим очередную СЖО, которая называется XPG Levante X 360.

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Модель представлена сразу в двух цветовых решениях. Судя по названию, радиатор у данной модели на 360 мм, а значит, он рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. У меня система представлена в белом исполнении, но по своим характеристикам она ничем не отличается от чёрной версии.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная и соответствует стилю XPG. Удивляться габаритам упаковки уже не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать крепление и навесить вентиляторы.

Шланги не снимаются, вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он большой – 360 мм.

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Фон оформления не красный, а скорее коралловый. Смотрится всё стильно, эффектно и узнаваемо. Уже по цвету фона можно понять, что это устройство компании XPG, а все знают, что этот бренд ориентирован на геймеров. Информации приведено немного.

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Спереди мы видим крупное изображение устройства, где показана работа подсветки. В левом нижнем углу находится известный персонаж, который частенько мелькает на всех современных устройствах, точнее на упаковке.

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Рядом указано наименование модели, а в правом нижнем углу есть несколько значков, которые напоминают о поддержке основных систем синхронизации подсветки разных производителей материнских плат. В левом верхнем углу присутствует группа круглых значков, которая раскрывает некоторые особенности новинки.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В левом верхнем углу мы видим логотип компании. Ниже представлен график зависимости уровня шума от скорости вращения вентилятора. Рядом представлены схематичные изображения компонентов устройства с нанесёнными размерами.

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На одном торце коробки присутствует спецификация устройства.

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Модель XPG Levante X 360
Габариты радиатора 394 х 121 х 27 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъёмника Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 400 мм
Скорость вращения помпы 3000 ±10% об/мин
Сила тока помпы 0.5 А
Уровень шума 19 дБ
Срок службы Н/Д
Конфигурация вентиляторов радиатора 2 х 120 мм
Модель вентилятора DF1202512LFS4A (гидродинамический подшипник)
Скорость вращения 600 – 2000 ±10% об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 61.5 CFM
Воздушное давление 1.42 мм водяного столба
Уровень шума 18.17 дБ
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700;
AMD: Socket AM4, AM5

Данных по ресурсу помпы нет, но производитель даёт пятилетнюю гарантию, поэтому скорее всего он большой. Если знать, что это платформа Asetek седьмого поколения, можно предположить, что речь идёт о 200 000 часах наработки. Ещё производителям пора бы на коробке писать, на какую мощность процессора ориентировано устройство, чтобы покупателю было проще сделать выбор.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху предусмотрен лист из вспененного полиэтилена, хотя основной каркас внутри картонный.

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Всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине и сбоку присутствует остальной комплект поставки с тремя вентиляторами. А ещё есть инструкция.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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  • Пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel LGA 115X, 1200, 1700;
  • Четыре втулки-адаптера для крепления Intel LGA 1700;
  • Четыре втулки-адаптера для крепления Intel LGA 115X, 1200;
  • Четыре втулки-адаптера для штатного «бэкплейта» AMD;
  • Четыре пластиковых втулки-ограничителя для крепления AMD;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel LGA 115x, 1200, 1700;
  • Монтажная пластина для AMD AM4, AM5;
  • Комплект винтов для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу.

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Сразу видно, что система рассчитана на сборки среднего уровня, поскольку нет креплений для HEDT платформ Intel и AMD. Термопасты нет, она сразу нанесена на основание водоблока. Также здесь нет монтажной рамки Intel: она изначально уже установлена на корпусе водоблока.

Устройство и особенности СЖО

При первом же взгляде становится понятно, что конструкция данной системы классическая: радиатор, шланги и блок водоблока с помпой. Вентиляторы изготовлены с применением гидродинамических подшипников. Теоретически они должны быть тише, но на практике поток воздуха сдерживает плотное оребрение радиатора.

Основание водоблока медное, а радиатор алюминевый.

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Основание водоблока круглое и кажется небольшим. Однако по отпечатку потом будет видно, что оно достаточно крупное.

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Про микроканалы остаётся только верить, ведь внутри мы ничего не можем узнать без разбора водоблока. Используется радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в белый цвет.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон. Вентиляторы можно разместить с любой стороны, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь, поскольку к стенке они не прижмутся.

Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку – надо решать по ситуации. Вертушки достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

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Каждый вентилятор оборудован ARGB-подсветкой 5 В. Подразумевается последовательное соединение кабелей подсветки и двигателей. При этом в комплекте есть удлинители и переходники для подключения каждого вентилятора к плате или хабу. В целом это не нужно, но производитель оставил выбор за пользователем.

Помпа скрывается в корпусе c водоблоком, поэтому от него идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Значит можно рассчитывать на наличие ШИМ-управления помпой. Однако помпа в таких СЖО зачастую работает на максимальных оборотах.

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По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

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Обычно такие вентиляторы не очень тихие. Непосредственно эти могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости начинают заметно шуметь из-за того, что воздух проходит через плотный радиатор и сопротивление потоку переходит в шум.

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Сам водоблок достаточно крупный, о чём уже упоминалось ранее. Тут вместе с ним в корпусе находится помпа. Кстати, верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать эмблему XPG в центре. В данном случае при включении мы видим эффект бесконечного зеркала.

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Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

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Термоинтерфейс уже изначально нанесён ровным слоем на основание. Пятно небольшое, но паста пластичная и под давлением равномерно распределяется по крышке. Чтобы паста не испачкала всё вокруг, основание закрыто прозрачной пластиковой крышкой.

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Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто.

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После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование СВО XPG Levante X 360 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: XPG Levante X 360;
  • Термоинтерфейс: штатный;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Team (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Здесь это осуществляется просто и быстро. Для платформы Intel не нужно делать каких-то серьёзных телодвижений – достаточно установить комплектный «бэкплейт», закрутить втулки и сверху установить водоблок с помпой.

Всё держится очень крепко, ничего не болтается. Разумеется, все размеры выверены и рассчитаны на определённую силу прижима. Втулки ограничивают движение пластин вниз и поэтому риск повреждений минимален.

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После того как всё собрано, можно запускать стенд. После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, несмотря на ее работу на максимальных оборотах.

Сначала я запускал систему без резистора и шум от вентиляторов был заметный. В комплекте его нет, но я нашёл один такой и подключил его к вентиляторам. К слову, это недорогой элемент и производитель мог бы добавить его в комплект, но почему-то отказался от этой затеи.

Температурные показатели изменились не сильно, но шум заметно снизился. Что касается подсветки, то для настройки синхронизации используется стандартное приложение материнской платы.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i9-13900K (default);
  • Intel Core i9-13900K (default) silent;
  • Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В;
  • Intel Core i9-13900K @ 5.0/4.0 при 1.3 В silent;
  • Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В;
  • Intel Core i9-13900K @ 4.0/3.2 при 1.15 В silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Судя по данным тепловизора, радиатор справляется со своей задачей.

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Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

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Заключение

XPG Levante X 360 – простая, понятная и эффективная система охлаждения, которая ещё и красиво выглядит. Сейчас многие системы охлаждения похожи друг на друга и поэтому у покупателя разбегаются глаза при виде такого разнообразия. Здесь разумно выбрать надёжного, проверенного временем производителя с хорошей гарантией. В данном случае она составляет 5 лет, и это очень хороший результат, который свидетельствует о том, что компания уверена в своём продукте и может предложить длительный срок поддержки.

Производителем основных узлов является фирма Asetek, это уже седьмое поколение её продукции. На данный момент это одна из лучших систем, представленных на рынке. Модернизирована помпа, улучшена конструкция водоблока, где изменению подверглась структура микроканалов, что в сумме привело к неплохим результатам производительности. Важно отметить, что у каждой подобной системы охлаждения есть свой предел и хотелось бы, чтобы производитель указывал его на упаковке. В данном случае можно быть уверенным в том, что XPG Levante X 360 способна справиться с охлаждением процессора, который потребляет немногим более 300 Вт. Мои результаты чуть лучше, но это с открытым стендом. При ограничении мощности ЦП до 253 Вт можно даже использовать резистор.

Система достаточно простая и универсальная. Она рассчитана на использование со всеми современными настольными платформами, но не поддерживает HEDT обеих процессорных корпораций. Это самый массовый и популярный сегмент, поэтому такое ограничение разумно. Что ещё понравилось? Кабели питания вентиляторов и подсветки соединяются последовательно, при этом в комплекте есть адаптеры для того, чтобы подключить всё к специальным хабам. Это ещё одно универсальное решение, которое позволяет пользователю осуществить свой выбор по ситуации. Подсветка работает отлично, и эффект бесконечного зеркала мне понравился.

Ещё понравился механизм крепления модуля водоблока с помпой. Вроде ничего особенного в нём нет, но он получился простым и удобным, что позволяет неоднократно монтировать систему.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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