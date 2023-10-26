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Вступление

Корпус – это одна из важных деталей в компьютере. Это не только его лицо, но и устройство, которое позволяет охлаждать горячие компоненты внутри себя. Сейчас, когда мощности компьютерных компонентов растут, это становится более актуально, но любители эстетики предпочитают внешний вид продуманной вентиляции внутреннего пространства. Далеко за примером ходить не нужно – это массовое использование корпусов типа «аквариум», у которых в большой части панелей используется закалённое стекло.

Разумеется, к вопросу охлаждения нужно подходить комплексно. Даже если выбирается хорошо проветриваемый корпус, не стоит забывать о снижении напряжений на CPU и GPU для того, чтобы остаться в рамках той же производительности и при этом сократить потребление энергии, уменьшить нагрев и снизить шум. Если всё сделать правильно, то компьютер станет тихим, энергоэффективным и производительным. А для разгона сегодня лучше использовать жидкий азот, ведь процессоры и так уже работают на пределе своих возможностей, и производители идут по пути снижения ресурса, увеличивая пороговые значения тепловых пакетов.

На выставке Computex 2023 был представлен новый тайваньский бренд премиальных ПК-компонентов APNX. Он вошел в альянс Pro Gamersware (PGW). В неё будут входить корпуса, блоки питания, корпусные вентиляторы и процессорные кулеры. Возможно, чуть позже появятся системы жидкостного охлаждения, что было бы логично. APNX – это аббревиатура, которая означает Advanced Performance Nexus.

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Ещё при подготовке материала о Computex 2023 мне понравились новые корпуса, и мне хотелось проверить в деле первую модель, которая называется APNX C1. Корпуса будут представлены в нескольких цветовых решениях, но сегодня у меня оказался классический – чёрный.

Это не бюджетная модель и соответственно металл должен быть потолще. Сам производитель заявляет об интересных технических решениях, которые позволят гибко конфигурировать внутреннее пространство. Может быть, это не революция на рынке корпусов, но серьезная заявка для самой компании APNX. Не будем тянуть, а рассмотрим корпус более детально.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная и тяжёлая. В основном это объясняется наличием боковой панели из закалённого стекла толщиной 4 мм. Однако это не всё. Забегая вперёд, скажу, что у корпуса достаточно толстый металл.

Упаковка изготовлена из обычного картона, печать чёрная. Габариты составляют 576 х 560 х 304 мм, масса – 11.5 кг. По бокам есть прорези для удобства транспортировки.

Сама коробка без изысков, скорее даже немного аскетичная. Единственное, что я встречаю впервые – наклейка с изображением корпуса, где указано наименование модели и есть несколько предложений с описанием. Тут производитель постарался, показав продукт во всей красе.

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Можно сказать, что они немного постеснялись, и на этом плакате мы не видим работу подсветки, хотя это важный элемент, ведь корпус штатно укомплектован новыми премиальными вентиляторами APNX F1. Где тут премиум? Если их покупать отдельно, то они поставляются с дополнительной перевернутой крыльчаткой, чего я не встречал ни у кого из производителей, даже у Noctua.

По бокам упаковки ничего нет, а основная спецификация размещена с обратной стороны.

Здесь уже во многом всё привычно. В том числе есть надписи на нескольких языках с описанием устройства, включая русский язык и даже с нормальным переводом.

Внутри корпус зажат в каркас из вспененного полиэтилена. Дополнительно он упакован в полиэтиленовый пакет.

Комплект поставки находится внутри корпуса в небольшой картонной коробке, которая стянута тонкой проволокой к внутренней боковой стенке. Он достаточно хороший.

Руководство пользователя;

Комплект нейлоновых стяжек;

Комплект липучек для стяжки кабелей;

Дополнительные пластиковые фиксаторы крепления панелей;

Несколько комплектов разных винтов;

Комплект антивибрационных подушек для жёстких дисков;

Стальной адаптер монтажных втулок для крепления материнской платы.

На самом деле комплект немного богаче – у каждого слота расширения своя съёмная заглушка.

Ещё есть смонтированный держатель для видеокарты и хаб для подключения вентиляторов с их подсветкой. Также в корпусе уже установлено четыре вентилятора APNX F1. Три 140 х 140 мм спереди и один 120 х 120 мм – сзади.

Дизайн и особенности корпуса

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Несмотря на крупную коробку, сам корпус скорее средний по габаритам. Размеры составляют согласно спецификации 464 х 230 х 502 мм. Масса – 9.9 кг.

Вес не маленький, но этому есть объяснения. Например, слева находится панель из закалённого стекла толщиной 4 мм. Петель нет, но есть удобный быстросъёмный механизм. Само стекло совсем немного тонировано. Расположение блока питания – нижнее. Рама корпуса стальная

Металл здесь по современным меркам толстый – 0.8 мм. Такого я давно уже не видел. Здесь явно не экономили и это правильно, учитывая, что всё равно платит пользователь. Если уж делать нормальную вещь, то экономить нет смысла, а дешёвых моделей из фольги хоть отбавляй. В местах соединения элементов рамы используются заклёпки.

Краска держится очень хорошо и слой её толстый. Передняя панель не симметрична и в целом кажется необычной, поскольку она плавно загибается, переходя в боковые и неясно, как всё это крепится.

Качество изготовления отличное. Ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. Все панели подогнаны ровно, нет щелей, заусенцев и прочих производственных дефектов.

Корпус выглядит немного необычно, особенно это касается правой боковой панели. Кажется, что она состоит из двух половин, причём одна из них плавно переходит в переднюю панель.

У других производителей мне подобное еще не встречалось. Это следствие тренда, который задали именно «аквариумы» – в них вентиляторы перенесены на правую внутреннюю панель.

В данном случае мы видим, что передняя панель сетчатая и эта сетка загибается вправо. Именно поэтому на фотографии корпуса на упаковке производитель выбрал такой ракурс, чтобы продемонстрировать основную особенность корпуса.

Все крепления панелей быстросъёмные. Это же касается боковой стеклянной панели.

Сверху и снизу неё приклеены две металлических пластины. На нижней находятся выступы, которые вставляются в пазы на раме. На верхней есть два стальных шарика, которые фиксируются в пластиковых элементах, которые установлены в раме. Два таких дополнительных элемента есть в комплекте, на тот случай если со штатными что-то произойдёт.

Обе стальные пластины приклеены достаточно надёжно, а ещё по бокам приклеены полосы уплотнителя из мягкого пористого материала.

Другая боковая панель стальная. Однако она заметно укорочена, часть правой стороны занимает загиб передней. Она также оборудована схожим быстросъёмным механизмом. Так же как в передней, здесь есть сетчатый фрагмент для лучшей вентиляции. Причём это не вставка, а множество мелких отверстий в самой панели.

Стоит еще раз подчеркнуть, что все панели и сама рама изготовлены из достаточно толстого металла, поэтому тут ничего не гнётся, не мнётся и не загибается. Разумеется, это не значит, что корпус выдержит ядерный взрыв.

За правой боковиной предусмотрено большое углубление, но тут всё не так просто, поскольку есть ещё одна пластина, на которую монтируются диски или вентиляторы. Накопители могут быть разные (2.5 или 3.5”), а вентилятор – 120 х 120 мм.

Производитель тут подошёл творчески и для каждого типа устройств есть свои отверстия. Примеры их обозначения находятся в верхней части и поэтому что-то перепутать сложно.

Также за этой панелью в верхней части корпуса можно увидеть хаб для коммутации подсветки и вентиляторов.

Посмотрим на корпус со всех сторон.

После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину присутствует туннель, в котором размещается блок питания и можно скрыть излишки кабелей.

Конструкция стоек предусматривает изгибы на боковых планках по периметру. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Метал не тонкий, слой краски достаточно толстый.

Я изрядно попользовался корпусом, и об воздух он не царапается, как у некоторых других производителей. Поэтому качество мне показалось очень хорошим.

Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим сетку в пластиковом каркасе, которая вставляется в металлические выступы. Она легко вынимается. За ней находится дно корпуса с множеством отверстий в области расположения блока питания.

Каркас опирается на крупные пластиковые ножки с мягкими площадками из резины. Спереди ножка одна, выполненная буквой «П». В задней части расположено две ножки.

Резина мягкая и не оставляет следы на столе при сдвиге. Корпус стоит очень устойчиво и надёжно. В собранном виде его сдвинуть сложно, только если слегка приподнять.

Верхняя панель тоже сетчатая и также быстросъёмная. Для демонтажа в задней части есть специальный выступ, за который можно ухватиться и снять крышку. В данном случае фиксация ещё более надёжная: панель не такая крупная, как боковая, и держится уже на четырёх шариках. В панели проделаны отверстия для портов, панель с которыми находится под ней.

За этой панелью уже нет мелкой сетки, но в данном случае подразумевается, что тёплый воздух будет уходить вверх, либо там будет смонтирован радиатор системы жидкостного охлаждения до 360 мм.

Для удобства монтажа можно заметить специальную съёмную рамку с отверстиями для установки трёх вентиляторов 120 х 120 мм или двух по 140 мм. Ближе к передней панели находятся кнопки и разъёмы.

Здесь мы видим кнопку Power, кнопку переключения режимов подсветки, два порта USB 3.0, один порт USB 3.1 Type-C, один разъём миниджек для гарнитуры, индикатор питания (встроен в кнопку Power).

Спереди находится та самая необычная панель буквой «Г», которая тоже изготовлена из толстого металла, но с множеством мелких отверстий, образующих сеткусетку. Подсветки тут никакой нет, а снимается она достаточно просто. Верхняя панель должна быть снята и тогда уже можно демонтировать переднюю, потянув её вверх методом сдвига.

За этой стальной панелью находится металлическая рама, к которой крепится пылевой фильтр. Это мелкая нейлоновая сетка, натянутая на пластиковый каркас. Пластиковая рамка оборудована выступами, которые вставляются в специальные пазы. С противоположной стороны есть две пластиковые защёлки. Рамка установлена в проёме очень плотно.

Она достаточно крупная потому, что за ней мы видим три вентилятора размера 140 х 140 мм. Опять же, такое встречается далеко не во всех моделях корпусов, и производитель хорошенько подумал об охлаждении. Проём сделан как раз под вентиляторы, и они плотно стыкуются друг с другом. Напомню, что это новая модель устройств, также относящихся к линейке APNX.

Все вентиляторы оборудованы подсветкой. От каждого идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Все они подключаются к хабу. ШИМ-управление и управление подсветкой осуществляется через материнскую плату, для чего от хаба идут два соответствующих кабеля к плате. Скорость вращения этих трёх вентиляторов находится в диапазоне 500-1300 об/мин. В них применяются гидродинамические подшипники и работают они с приемлемым уровнем шума даже на максимальных оборотах.

Кстати, производитель не подразумевает установку радиатора системы жидкостного охлаждения спереди. Согласно спецификации его можно устанавливать сбоку (на внутренней панели справа), сверху или сзади. В моей модификации сзади был ещё один вентилятор, который работает на выхлоп. Его размеры составляют 120 х 120 мм.

Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Ещё сзади мы видим проём для заглушки задней панели и семь заглушек для карт расширения.

На первый взгляд для вертикальной установки видеокарт тут ничего не предусмотрено, но на самом деле у производителя заготовлено решение, которое называется APNX C1-VGA-KIT. Это комплект, который включает не только саму металлическую рамку, но и райзер с гибкой шиной.

Внизу находится проём, где есть специальная рамка, к которой крепится блок питания. Схема стандартная. Блок крепится к рамке четырьмя стандартными винтами, а уже она крепится к раме корпуса при помощи двух барашков.

К внутренней правой панели крепится ещё одна пластина, на которой расположен держатель для видеокарты. Однако при установке вентиляторов или радиатора СЖО на правую стенку её придётся снять.

Функционально эта панель закрывает проём, а также обеспечивает крепление для держателя, поэтому пользователь здесь уже может сам сконфигурировать для себя пространство как ему будет необходимо. Скорее всего, надобность в ней пропадает, если видеокарта будет установлена вертикально и вместо нее лучше установить вентиляторы.

За правой боковой стенкой находится коммутационный хаб для вентиляторов и их подсветки. Он закреплён к стенке двумя винтами и при желании его можно снять и переместить, но в этом нет никакой необходимости. К хабу подключается один кабель с кнопки на передней панели (для переключения режимов подсветки).

Однако эту же кнопку можно задействовать под Reset, а управлять подсветкой можно при помощи софта материнской платы, что гораздо удобнее. Производитель позаботился о пользователях, у которых нет на плате такой возможности. Например, просто отсутствует разъем 3-pin ARGB 5V. Дополнительное питание на хаб подаётся через кабель с разъёмом SATA Power.

Внизу, внутри кожуха ничего нет, а все диски крепятся на боковую пластину, о которой рассказывалось ранее.

Пора уже собирать систему и переходить к тестам.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса APNX C1-BK-V1 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Процессор: Intel Core i9-13900KS;

Охлаждение: Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Team (SKhynix);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10 Гбайт;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Понятно, что такая слабая СЖО просто не справится с этим процессором в штатном режиме, поэтому пришлось ограничить его аппетит до 300 Вт.

Сборка системы

Сборка системы не вызывает никаких сложностей. Все манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху даже предусмотрено пространство, чтобы просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

Корпус удобен для сборки, и нет абсолютно никаких нюансов или подводных камней, с которыми довелось бы столкнуться. За правой стенкой пространства достаточно и все кабели отлично укладываются, не мешая закрытию.

Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на её работу.

Как уже упоминалось, управление подсветкой вентиляторов APNX C1 можно осуществлять через хаб, для чего на корпусе есть кнопка. Также можно использовать синхронизацию через подключение к материнской плате и управлять подсветкой через её софт.

Все семь вентиляторов, материнская плата и видеокарта работают синхронно и выглядит это отлично со всех ракурсов. Пора переходить к тестам.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов APNX C1 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (MAX);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Заключение

Модель APNX C1 действительно можно назвать в чём-то уникальным и необычным корпусом, который ставит новую планку для остальных производителей. Сейчас очень сложно придумать что-то по-настоящему новое, и в данном случае это заслуживает уважения. И пусть отдельные элементы мне уже попадались ранее (например, механизмы фиксации панелей), однако такие возможности трансформации и продуманная система вентиляции мне раньше не встречались. Тут можно установить 11 вентиляторов 120 х 120 мм. При этом перед нами относительно небольшой корпус класса Mid Tower.

Ещё можно разместить две системы жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм или просто сделать один общий контур с двумя такими радиаторами. Ещё здесь уделено большое внимание мелочам: все сделано не только удобно, но и с заботой о пользователе, включая комплектный набор липучек для стяжки кабелей. В целом системе организации кабелей тут уделено много внимания, поэтому в корпусе удобно осуществлять сборку. Да и металл по современным меркам толстый, подобного не встретишь даже на флагманских моделях Fractal Design. Сделано аккуратно, все панели подогнаны идеально ровно.

Корпус не очень огромный снаружи, но при этом достаточно объёмный внутри. Он один из немногих, где всё сделано для удобства использования. Например, здесь есть хаб, к которому подключаются все штатные вентиляторы. Расположен он таким образом, что их удобно подключать. А передняя панель, несмотря на всю кажущуюся сложность конструкции, снимается достаточно просто. Сама она сетчатая, а за ней скрывается пылевой фильтр, который легко снимается и чистится. Ещё один такой есть снизу, поэтому внутри корпуса пыли возникает значительно меньше.

По всем таким нюансам новый корпус ближе к премиальным моделям, хотя позиционируется как средний класс. Он далеко не бюджетный, но лично мне абсолютно всё понравилось. Поэтому если вы ищете подобную модель с хорошим комплектом и охлаждением, то APNX C1 явно заслуживает внимания.

У молодого бренда APNX большие планы, и уже чувствуется системный подход. Так, для рассмотренного выше корпуса уже доступно несколько комплектов аксессуаров, расширяющих его возможности. И пару из них мы совсем скоро рассмотрим в отдельном обзоре.

Андрей Понкратов aka wildchaser