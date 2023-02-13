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Вступление

На распродажах в этом году было много интересных предложений. Самое обидное, когда не успел что-то купить по хорошей цене и закончились скидки или вырос курс, а вместе с ним цены. Сам не раз попадал в такие ситуации, поэтому лучше не упускать момент. Сильно подешевели видеокарты, можно было недорого купить процессоры AMD и оперативную память. Были интересные предложения на мини-ПК. Такие устройства пользуются большим спросом, поскольку относительно недорого можно обзавестись полноценным компьютером, который справляется с любыми офисными задачами. Кто-то даже умудряется их использовать как небольшие сервера, но для меня это больше клиент, который заходит на настоящий сервер.

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Функционал широкий и исходя из этого такие устройства используют по-разному. Основоположником самых компактных ПК многие считают Intel и нужно отметить, что доля правды в этом есть потому, что NUC произвели революцию на рынке не только благодаря тому, что компания представила готовые устройства, также сразу вышли комплекты без памяти и накопителя, а также просто платы с процессором без шасси. Таким образом предполагалось, что ассортимент будет огромным и возможности его применения ещё шире. Ведь есть уже готовые терминалы со своими корпусами, где просто не хватает платы с процессором и за корпус переплачивать не нужно.

Дома такое устройство можно подключить к телевизору или монитору и получить полноценный компьютер. Кроме этого, можно выбрать любой уровень производительности уже на начальном этапе потому, что существуют разные модификации. Однако, сейчас компания Intel ушла с Российского рынка, цены выросли и поэтому подобных устройств стало меньше. С другой стороны, появляются совершенно новые производители, которые выпускают аналогичные устройства. Иногда они настолько похожи, что легко можно спутать с оригиналом.

Ничего удивительного в этом нет, поскольку какие-то компоненты Intel тоже заказывает на стороне у подрядчиков. И эти компании также могут расширить свой сбыт при помощи других заказов. Поэтому можно не удивляться тому, что один и тот же вентилятор может выпускаться для Intel, для AMD и для NVIDIA. Сегодня мы рассмотри один такой компьютер, который как две капли воды похож на Intel NUC, но это действительно очень похожее устройство, которое к тому же предлагается заметно дешевле.

Модель называется Geekom MiniAir 11. Конфигурация у меня оказалась не самая мощная, но вполне подходящая для большинства офисных задач. При первом же взгляде у меня самого сразу появилось много вопросов. Попробуем вместе ответить на них, более детально изучив устройство.

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Технические характеристики

Модель Geekom MiniAir 11 Тип устройства Мини-ПК Процессор Intel Celeron N5095 Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Pro Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2933 МГц (1 х 8 ГБ SODIMM DDR4-2666 в комплекте) Накопители SSD M.2 PCI-e Gen3 x4 или SATA Интерфейсы 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;

1 x Audio Jack;

1 x K-Lock(side);

1 x HDMI 2.0b;

1 x mini-DP;

1 x RJ45 LAN;

1 x DC-in Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 (802.11 ac); Bluetooth v4.2 Размеры 117 x 112 x 34.2 мм Масса 500 г Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики выглядят неплохо, особенно это касается портов и интерфейсов. Ещё у компьютера скромные габариты и масса. Понятно, что это универсальный рабочий ПК для дома, который предназначен для выполнения повседневных офисных задач, а не мощная рабочая станция.

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Упаковка и комплектация

Компьютер поставляется в небольшой цветной картонной коробке. Она очень напоминает ту, что я встречал у Intel NUC, но не внешне, а по своей конструкции. Хотя внешнее сходство тоже есть. Например, основная поверхность матовая, но на ней также присутствуют глянцевые вставки. Фон преимущественно белый.

Оформление достаточно простое и лаконичное. Спереди мы видим крупную надпись MiniAir 11, а в левом верхнем углу логотип производителя Geekom. С обратной стороны находятся несколько наклеек с штрихкодами и различной информацией. На одной из них указана конфигурация устройства.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

По бокам информации не так много, но есть изображения компьютера спереди и сзади.

Верхняя крышка легко снимается и коробка разделяется на две половины. В нижней части остаётся сам компьютер и комплект поставки.

Устройство зажато в каркас из мягкого пористого материала.

Под ним находится картонный разделитель, под которым уже находится остальной комплект поставки.

Прежде всего в комплекте есть адаптер питания на 19 В, 2.36 А. Не очень мощный, получается почти 45 Вт, но этого вполне достаточно для этого устройства потому, что реальное его потребление в тяжёлой нагрузке не больше 20 Вт.

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Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому телевизору.

Ещё в комплекте идут инструкция, благодарственная карта и несколько комплектов винтов. Два специальных винта вкручиваются в корпус, а затем он монтируется в специальные отверстия на монтажной пластине. Четыре нужны для крепления монтажной пластины к монитору в посадочные отверстия VESA 75 и 100.

И, конечно же, в комплекте находится стальная монтажная пластина с удобным механизмом снятия. В отличие от Intel NUC, здесь ещё есть отличный чехол для транспортировки.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным устройством, и у меня было несколько Intel NUC разных поколений. На этот раз я вообще испытал дежавю. Только недавно тестировал Intel NUC 11Gen и это устройство похоже на него как две капли воды даже с виду по интерфейсам.

Корпус Geekom MiniAir 11 тоньше потому, что нет поддержки накопителей 2.5”. Здесь также есть сеточки по бокам для обеспечения лучшего охлаждения и защиты от пыли. Сверху находится пластиковая крышка, которую нет никакого смысла снимать. Чтобы она не поцарапалась, присутствует специальная плёнка.

С обратной стороны предусмотрены четыре резиновые ножки по углам. В них интегрированы винты крепления для разборки устройства. Также здесь можно увидеть маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер.

Сам корпус серый, а верхняя и нижняя крышки чёрные. На верхней находится логотип Geekom и надпись Intel inside.

На нижней крышке есть два отверстия для монтажных винтов. С двух боковин нет ничего кроме сетки серого цвета. Хотя на одной можно заметить углубление для замка кенсингтона, а на другом – слот для карт памяти SD.

Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя здесь это всё условно. Внутри неё находится светодиод. Ещё один находится в маленьком отверстии слева. Он отображает индикацию активности накопителя.

Также мы видим разъём миниджек 3.5 мм для гарнитуры, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, кнопку Power со встроенным индикатором работы и индикатор активности накопителя. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъёмы.

Мы видим HDMI, mini Display Port, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, гигабитный Ethernet и разъём питания. Набор отличный. Ещё компьютер поддерживает одновременную работу сразу с двумя мониторами через HDMI и mini Display Port.

Откручиваем четыре винта снизу в резиновых ножках и снимаем крышку.

А здесь в этой крышке находится пластина с терморезинкой для отвода тепла от M.2 накопителя. Это способствует лучшему охлаждению.

Задняя крышка стальная, а верхняя пластиковая. Это же касается всего корпуса.

Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости потому, что память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего потому, что всё распаяно непосредственно на плате.

Здесь уже распаяно много контроллеров, процессор и беспроводной модуль. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками внутри. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS.

Внутренняя часть корпуса тоже стальная, как у Intel NUC, чтобы улучшить теплоотвод от устройства, хотя ещё есть вентиляционные отверстия.

В целом с эргономической точки зрения всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого даже не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.

Пора собирать систему и переходить к тестам.

Тестирование

Изначально компьютер поставлялся с одним модулем памяти DDR4-2666 и накопителем SATA на 256 Гбайт. Накопитель я сразу заменил на NVMe, чтобы проверить работу интерфейса PCI-e. Операционная система Microsoft Windows 11 с последними обновлениями. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

Оболочка меню BIOS здесь простая и настроек не так много. Она сильно отличается от используемой на Intel NUC, и это также свидетельствует о том, что здесь другая материнская плата.

Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Geekbench 5:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Night Raid:

CrystalDiskMark:

Нагрев и шум

При интенсивной нагрузке шум очень умеренный. В режиме бездействия вентилятор вообще не крутится, шум отсутствует.

После отключения нагрузки все температуры быстро падают, а вентилятор останавливается потому, что потребление процессора в простое очень скромное.

Что касается нагрева, то нет ничего критичного. Для наглядности я решил показать работу устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

Устройство греется не более чем схожее от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и поэтому тут выше головы не прыгнешь. Процессор здесь по паспорту выдаёт 15 Вт, но мы видели, что он потребляет меньше. При этом производительности мне оказалось вполне достаточно для комфортной работы. Кстати, в обычных офисных задачах вентилятор практически не включается.

Радиатор для SSD M.2 здесь есть, но он маленький и для скоростных и горячих накопителей его может оказаться недостаточно, особенно если ещё будет установлено очень быстрое устройство PCI-e x4 Gen3.

Заключение

Geekom MiniAir 11 – отличный компактный компьютер, который по функциональности мало чем уступает схожему по характеристикам Intel NUC. В данном случае мы экономим на наценке за бренд, за корпоративную поддержку и расширенный сервис. Именно поэтому устройство предлагается по хорошей цене. Сходство с прототипом начинается прямо с упаковки. Я не так давно рассматривал модель Intel NUC, и там была схожая по структуре коробка и здесь она отличается только внешним оформлением. Комплект поставки тоже очень похож. Есть комплект крепления мини-ПК к монитору с монтажными отверстиями VESA 100, блок питания и кабель HDMI. Производители этих компонентов могут отличаться, но их характеристики схожи.

Дальше сходство распространяется на корпус. С первого взгляда я сразу подумал, что это и есть Intel NUC, но с другой надписью на корпусе. Тот, кто видел продукт Intel, легко может вспомнить стальной поддон с резиновыми ножками и фиксирующими крышку винтами в них. Также все помнят верхнюю пластиковую глянцевую крышку. Даже внутри находится похожее металлическое шасси. Корпус вполне могут делать на той же фабрике, что и для Intel NUC. А вот что касается материнской платы, то она отличается от изделий Intel.

По качеству изготовления вопросов нет. Кроме этого, используются процессор и беспроводной сетевой адаптер компании Intel. Сами элементы расположены похожим образом, но отличия есть. Ещё здесь очень похожая система охлаждения с одним вентилятором. Она достаточно тихая, а в самом радиаторе применены две крупные медные тепловые трубки. У компьютера хороший набор интерфейсов, два слота под память, а накопитель можно использовать как M.2 SATA, так и NVMe. Это удобно для расширения и модернизации устройства.

Разбор осуществляется просто, основные элементы в прямой доступности, а вот беспроводной модуль впаян и его заменить не получится. Оболочка BIOS простая и настройки минимальны. И возможности мониторинга ограничены. Это мелочи и не каждому может пригодиться. При этом все плюсы устройства очевидны: слабый нагрев, хорошие возможности расширения, низкий уровень шума, достойная производительность. Внешне это абсолютно 1:1 Intel NUC, но по очень приятной цене.

Для тех, кому понравилось устройство, и кто хочет дополнительно сэкономить 1500 рублей, действует скидка до 31 марта по промокоду Air11zw. Приобрести этот мини-ПК можно на сайте компании Geekom.

Андрей Понкратов aka wildchaser