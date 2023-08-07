Вступление

Оказывается, у защищённых смартфонов есть своя армия поклонников. Я уже рассматривал несколько таких устройств, в том числе и бренда Cubot, и все они представляют похожий функционал, а какие-то даже являлись рекордсменами по ёмкости аккумулятора. Однако, такого плана планшеты ко мне в руки не попадали, а в целом это была бы неплохая идея именно с планшетным компьютером потому, что такие потребности у людей есть и не только для FPV-дронов.

Планшетный компьютер чаще всего используется именно как вспомогательное устройство, а не основное. Он подходит не только для игр, но вполне может использоваться для офисных задач, особенно если обзавестись внешней клавиатурой и местами он может даже где-то потягаться с ноутбуком. Ноутбук, способный работать часов 20 стоит не так уж дёшево, а вот планшет можно найти по привлекательной цене, да и не всем нужно работать с серьёзной графикой постоянно. Часто бывают какие-то текстовые редакторы, удалённое подключение к рабочим столам и прочая рутинная работа. Понятно, что применений может быть гораздо больше. Например, такими устройствами пользуются в автосервисах, чтобы подключать различные модули диагностики или тот же эндоскоп.

Однако зачастую планшеты продаются в тонких и хлипких корпусах, которые доставляют своим пользователям много хлопот. Например, можно ненароком на него сесть и не всегда это заканчивается банальной потерей экрана. Бывает, что разламывается пополам системная плата и в целом ремонт становится просто нерентабельным, если под замену попадёт экран и плата. Кроме этого, сейчас есть множество аудиокниг, разные аудиогиды и путешествовать с планшетом становится интересно. Опять же в большинстве случаев он окажется легче ноутбука, а какой-нибудь Intel Core i7 для текстового редактора – это слишком дорого.

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Поэтому идея защищённых планшетов неплохая, но я как-то на них не натыкался, а вот недавно нашёл один интересный вариант – Cubot TAB KingKong.

Название сразу подкупает, как ностальгия по золотой эпохе кино. Устройство сделано для разумных людей, которые желают получить защищённую вещь за разумные деньги. Сегодня мы проверим, как оно проявит себя в деле.

Технические характеристики

Модель Cubot TAB KingKong Дисплей 10.1 дюйма, IPS;

1920 x 1200 точек, 220 ppi,

емкостный мультитач, 60 Гц Защитное стекло н/д Процессор MediaTek MT8788: восемь ядер (4 x Cortex-A73, частота 2.0 ГГц + 4 x Cortex-A53, частота 2.0 ГГц), TDP 5 Вт Графический контроллер Mali-G72 MP Оперативная память 8 Гбайт LPDDR4 (технология увеличения до 8+8 ГБ) Flash накопитель 256 Гбайт Поддержка карт памяти Да (micro SD) Разъемы USB Type-C, 3.5 мм Jack, OTG SIM-карта Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц;

CDMA 800 МГц Сотовая связь 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth 4.2 NFC Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Нет Модуль с основными камерами 16 Мпикс, светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мпикс, фиксированный фокус Аккумулятор Несъемный аккумулятор: (10 600 мА·ч) Размер 250 x 170 x 15 мм Масса 833 г Защита корпуса IP68, IP69K Операционная система Android 13 Актуальная цена ~25 000 рублей

Что по характеристикам? Явно мы видим не топовое железо на середину 2023 года. Однако здесь важно понимать концепцию этого устройства. Мощный процессор здесь особо не нужен также как огромный 4K экран. Зато мы видим несколько стандартов защиты корпуса и полноценный GSM модуль с поддержкой двух сим-карт и 4G. Есть поддержка OTG и разъём 3,5 мм для гарнитуры. В остальном характеристики ближе к среднему уровню.

Упаковка и комплектация

Упаковка устройства выглядит минималистично. Коробка изготовлена из плотного картона, цвет фона чёрный. Однако, поверхность имитирует ткань, как у обложки старых книг. И спереди мы видим тиснение с названием. В целом смотрится всё это симпатично.

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С обратной стороны находится наклейка с основной информацией. Там обозначено наименование модели, находятся штрихкоды и краткая спецификация. Если быть точнее, то наклеек две.

Вторая находится с торца, на ней можно найти номера IMEI.

Открыв коробку, мы сразу видим планшет, который лежит экраном вниз в каркасе из тонкого пластика.

Весь комплект поставки аккуратно упакован и находится в отсеках под планшетом.

Здесь он достаточно необычный по современным меркам:

Кабель USB Type-А- USB Type-C;

Кабель USB Type-С- USB Type-А OTG;

Проводная гарнитура;

Иголка для извлечения лотка SIM-карт;

Адаптер питания на 18 Вт;

Документация.

Есть всё, чтобы сразу начать пользоваться устройством. Кстати, с защитным стеклом можно не торопиться потому, что на самом планшете уже есть защитная плёнка и пока можно использовать устройство с ней. В базе уже есть даже гарнитура, да многие пользуются беспроводной, но это на всякий случай.

Дизайн

Планшет изначально выглядит мощно и брутально. По размерам он не очень большой, разве, что заметно толще, чем обычно. Однако, в отличие от подобного класса смартфонов он всё же заметно тоньше, но вес… Вес внушает уважение. Маленьким детям его лучше не давать, а то уронят на ногу или на палец, который может не выдержать такого натиска.

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Понятно, что часть веса ушла на защиту корпуса потому, что аккумулятор не такой большой, как и экран. Что сразу бросается в глаза – мощные бампера по углам, прорезиненные кнопки и массивные заглушки разъёмов и лотка. Если у вас слабый маникюр, то при открытии одной из них не то, что ноготь, а палец сломать можно. В общем, сделано на совесть специально для суровых моряков. При этом нужно понимать использование в суровых условиях и экстремальных – это разные вещи потому, что пуля этот планшет пробьёт, в огне он сгорит и в воде утонет.

Сам корпус преимущественно пластиковый, а сзади можно увидеть симпатичную панель, с надписью Cubot. Устройство изготовлено очень качественно. Всё выполнено аккуратно, а зазоры меленькие. Кнопки тактильно очень приятные на ощупь. Все разъёмы герметично закрыты поэтому не удивительно, что устройство соответствует таким суровым стандартам как IP68 и IP69K. Сканера отпечатка пальцев нет. Например, в моём Xiaomi Pad 5 его тоже нет, входить также можно по лицу.

Cubot TAB KingKong выполнен в очень толстом корпусе. Понятно, что здесь обеспечена хорошая защита и установлен ёмкий аккумулятор. С такими характеристиками сложно было сделать устройство компактнее. Вес тоже солидный – почти 850 г. Это заметно больше, чем у стандартного планшета с экраном 10”. Здесь экран тоже большой, а рамки достаточно толстые. При этом стекло еле заметно утоплено в корпус и даже кажется, что выполнено почти заподлицо с боковой панелью, но проведя пальцем ощущается небольшой бортик боковой рамки.

Одной рукой пользоваться устройством почти невозможно. Только если вы каждый день махаете 16 кг гирей, вам он покажется игрушечным. По сравнению с обычным смартфоном – это просто неподъёмный кирпич. Однако справедливости ради планшет всё же используют двумя руками или устанавливают его на подставку. Здесь этого нет потому, что нужно её отливать из чугуна.

Благодаря софт-тач поверхности, разным пупырышкам, и рёбрам, планшет уверенно держится руками. На удивление всё выглядит гармонично и естественно.

Сзади поверхность корпуса рельефная и какого-то особенного функционала тут нет. Разве что есть камера на 16 МП и кружочек светодиодной подсветки рядом. Да, камера хуже, чем в современных смартфонах, но такое наблюдается на всех планшетах.

С нижнего торца расположены два динамика. Сами прорези ничем не защищены, но похоже, что сама их поверхность сделана из какой-нибудь плёнки, которая не боится влаги и пыли.

С верхнего торца расположена кнопка включения и качелька регулировки громкости. Также здесь находится отсек для установки лотка для двух nano-SIM карт и одной MicroSD. Лоток комбинированный. Это значит, что одновременно можно использовать либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти.

Отсек закрыт мощной резиновой заглушкой. Людям со слабыми ногтями и пальцами понадобится отвёртка, как и с другим отсеком, который расположен с правого торца. Там находится разъём USB Type-C и гнездо 3,5 мм jack.

Экран у планшета ровный и прямой, с заметными скруглениями по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Про защитное стекло ничего не сказано, но видимо как-то над этим подумали. Во всяком случае сделали толстую рамку у экрана.

Дисплей

Экран здесь не вызывает каких-то эмоций. Он не совсем плохой и не поражает своими характеристиками. Яркость средняя и используется IPS матрица. Соотношение сторон 16:10, разрешение 1920 х 1200, есть поворот экрана, но как обычно работает не везде. Максимальная яркость – 250 кд/м2, охват цветового пространства неизвестен, но по замерам не дотягивает до 100% sRGB.

Я не нашёл информации про тип используемого защитного стекла, но оно точно есть. Также на экране присутствует заводская защитная плёнка. Ещё в рамку экрана встроена фронтальная камера, и она вообще не мешает.

Диагональ экрана по современным меркам уже не кажется огромной, но для подобных устройств она достаточно крупная. Плотность пикселей тоже высокая и составляет около 220 ppi. В солнечную погоду яркости немного не хватает. Ситуацию немного спасает плёнка, которая гасит блики.

Частота обновления экрана – 60 Гц, время отклика – 1 мс, в настройках нельзя выбрать другую частоту обновления.

Тачскрин устройства тоже работает очень шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно 10 нажатий.

Цвета на экране в целом приемлемые, как на бюджетных IPS матрицах. Цветопередача в целом неплохая, но главное, что хорошо передаются цвета ч/б диапазона. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 1.75 250.18 1160.8 75 1.14 200.34 1159.6 50 0.97 106.45 1158.3 25 0.28 50.41 1157.9 0 0.07 19.11 1157.8

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для недорогих IPS матриц.

Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

Аппаратная платформа и производительность

Планшет базируется на проверенной SoC платформе MediaTek MT8788. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 12 нм техпроцессу.

Если в настольных процессорах гетерогенные ядра появились относительно недавно, то в мобильных они уже существуют давно. Здесь мы видим четыре быстрых ядра Cortex-A73 с частотой 2,0 ГГц и четыре эффективных Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G72 MP. Это графика среднего уровня с производительностью уровня Adreno 418.

Планшет оборудован солидным объёмом оперативной памяти для модели среднего уровня. Здесь используется память типа LPDDR4 объёмом 8 Гб. Перейдём к результатам бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты характерны для модели средне-начального уровня. Даже самые ресурсоёмкие приложения работают достаточно быстро, а игры идут без явных рывков.

При этом какого-то сильного нагрева устройства не наблюдается. Возможно, это обусловлено тем, что SoC MediaTek MT8788 потребляет всего 5 Вт.

Планшет успешно проходит нагрузочные тесты, но толстый корпус и тёплые летние деньки делают своё дело. Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 23С. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 13 со стандартной оболочкой. Кстати, это первое подобное устройство, которое я встречаю на обновлённой системе. Визуально изменения не сильно заметны.

Здесь можно использовать классическую схему навигации при помощи трёх виртуальных кнопок.

Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая и всё работает очень чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании я не обнаружил. Я устанавливал разные приложения, из «маркета» и с накопителя, при этом никаких проблем не возникло. Разумеется, планшет поставляется с российским программным обеспечением. Сейчас это очень актуально и есть всё, что нужно для использования.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных планшетов. Сканера отпечатков пальца нет, но есть возможность входить по лицу. Понятно, что здесь не какой-то продвинутый сканер с глубиной рельефа лица.

Он срабатывает быстро, но как это будет работать с шарфом на носу зимой сказать сложно. Если же вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код или графический ключ.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3G и 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то здесь нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

Традиционно я прокатился с устройством по трём областям: Московской, Тульской, Липецкой и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Модуля NFC нет. Со спутниковой навигацией не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, Galileo и других.

Планшет отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет. Кроме этого, большой экран облегчает восприятие. Однако, в машине такой девайс закрепить будет сложно.

Файловая система

Планшет поставляется с одним вариантами объёма постоянной памяти - 256 ГБ. Неприятный момент – память достаточно медленная. По скорости она отстаёт от современных быстрых смартфонов с UFS 3.1, а по объёму 256 ГБ это хороший показатель, но здесь производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти MicroSD до 1 ТБ. Они сейчас уже немного подешевели и можно просто увеличить объём.

Теперь можно записывать аудиокниги, много видео, игр и не волноваться, что мессенджер съел половину всего объёма. Заполнилась карта- вытащил её и вставил новую, при этом можно ещё пользоваться SIM-картой.

Время автономной работы

В комплекте с устройством поставляется стандартный адаптер питания на 18Вт. Да, это не рекорд по современным меркам и тем не менее зарядка осуществляется относительно не долго. Также здесь установлен ёмкий аккумулятор на 10 600 мАч. Процессор здесь не самый производительный, однако чудес можно не ждать. Экран тоже достаточно крупный и не самый экономный.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста, я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

18 часов и 59 минут – это не то, чего я ожидал, но могло быть и хуже. Всё же крупный экран потребляет прилично. Результат можно немного улучшить, если снизить яркость экрана.

Тем не менее, при обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров через камеру, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотоснимков, 15 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам мне хватало заряда на два дня легко и ещё оставалось 18%. За ночь было съедено 4%, но я не отключал беспроводной модуль.

Нельзя сказать, что устройство ориентировано исключительно на какой-то экстрим или ориентирование на местности. Можно также неплохо играть. Игры идут неплохо благодаря не очень высокому разрешению экрана. Потребление энергии при этом будет выше обычного, поэтому придётся заряжать устройство чаще.

Длительное время автономной работы напрямую зависит от особенностей использования. Нужно лишь помнить, что зарядить за 15 минут не получится, а придётся подождать где-то 4 часа.

Тест камеры Cubot TAB KingKong

Примеры снимков с фронтальной камеры

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Пример видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Заключение

Cubot TAB KingKong полностью оправдывает ожидания. Это для меня было самое главное, и я не рассчитывал, что здесь будут какие-то рекорды или прорывы. В целом позиционирование здесь совсем другое. Я вспоминаю те времена, как только появились первые защищённые ноутбуки Panasonic Toughbook, так вот это был настоящий чемодан, а по характеристикам он зачастую уступал каким-то ширпотребным моделям, но у него была своя концепция. Вот здесь я увидел нечто похожее спустя много лет.

Cubot TAB KingKong не демонстрирует какую-то нереальную производительность, но корпус у него прочный, а функционала зачастую достаточно для большинства задач. Кроме этого, здесь есть полноценный GSM модуль с поддержкой сетей 3G/4G. Т.е. здесь можно установить сразу две сим-карты и пользоваться им как телефоном. Также есть возможность установки карт памяти.

Как и во всех прочих современных планшетах, камеры здесь нужны больше для потоковой трансляции видео, поэтому их характеристики заметно ограничены, но находятся на уровне одноклассников без защиты. Аккумулятор хороший, но его никогда не бывает много. В целом производителю удалось найти неплохой, на мой взгляд, баланс между экраном, процессором и аккумулятором, что в целом выражается в хорошей автономности. Опять же нельзя сказать, что она рекордная, но вполне на уровне своего ценового диапазона.

Самая большая проблема – неправильные ожидания пользователей. Кто-то обязательно будет говорить, что экран не выдерживает удар молотком, а рамочки экрана могли бы быть при этом тоньше, вес мог бы быть ниже, попугаев мало, 4K нет, руки об него не погреешь и т.д. Однако, проблема в том, что за эту цену это просто невозможно. Производитель вложился в защиту корпуса и экрана, применил оптимальную платформу с приемлемой производительностью, энергоэффективностью и низким тепловыделением, учитывая при этом определённый бюджет, чтобы устройство оставалось при этом конкурентоспособным. И, на мой взгляд, это получилось.

Андрей Понкратов aka wildchaser