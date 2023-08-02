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Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5

Герой обзора мало чем отличается от старшей модели – оба блока построены на одной платформе CWT CSZ и по элементной базе у них много общего – и подходит для сборок среднего уровня.
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Оглавление

Вступление

Известно, что у видеокарт 4000-серии появился новый разъём питания, который можно заметить на старших видеокартах. Младшие оснащаются привычным 8-pin PCI-e. Изначально это планировалось сделать для удобства пользователей, чтобы не разводить на топовой RTX 4090 сразу четыре старых коннектора, а заменить всё это новым разъёмом, но что-то пошло не так.

Для начала пользователям нужно было дать в комплекте переходник, поскольку на момент появления видеокарт производители БП не успели основательно подготовиться. Здесь начались первые проблемы на самых дорогих и мощных картах. Сначала все грешили именно на эти переходники, но проблема оказалась комплексной. Из-за не очень хорошей фиксации коннектора в разъёме получался перекос, который приводил к плохому контакту. Сопротивление увеличивалось, возникал сильный нагрев в этом участке, который приводил к оплавлению разъёма. Дальше карта просто выходила из строя. Сначала эту проблему не признавали, но характер стал массовым и не спасали даже блоки питания с поддержкой нового стандарта. По сути, у них теперь появилось сразу два таких слабых места, ведь, как правило, такие блоки модульные и у соединительного кабеля просто два таких разъёма. Сейчас в компании NVIDIA уже провели работу над ошибками и немного изменили разъём так, чтобы контакт проводников был более надёжным. Однако, решение пока одно – уделить повышенное внимание этому соединению и не допускать перекоса коннектора в разъёме.

Производители блоков питания выпускают всё новые модели с поддержкой этого разъёма и сейчас мы видим переходный этап, когда блок питания оснащается сразу новым коннектором 12VHPWR и привычными 6+2-pin PCI-e. Поэтому пользователь может выбрать более подходящую для себя конфигурацию, но для начала нужно определиться с мощностью. Для этого достаточно посмотреть показатели потребления связки процессор+видеокарта, взять небольшой запас, чтобы блок не работал на пределе и выбрать подходящую модель. Если позволяют финансовые возможности, то можно ещё обратить внимание на стандарт энергоэффективности 80 PLUS. Золотой серединой сегодня является как раз 80 PLUS GOLD и сейчас есть неплохая платформа CWT CSZ, на которой основано несколько современных блоков питания. Например, новая модель MSI MPG A850G PCIE5.

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Я уже рассматривал модель на 1000 Вт (помимо нее в лаборатории побывала версия MEG Ai1300P PCIE5), теперь оценим модель попроще и узнаем, чем она отличается от более мощной модификации.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Оформлена красиво и с цветной полиграфией, фон преимущественно чёрный. Всё сильно напоминает о модели MSI MPG A1000G PCIE5, которую я рассматривал ранее и это неудивительно, ведь модели представлены в одном ряду и отличаются по мощности незначительно.

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На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится.

Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

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С обратной стороны информации больше. Здесь есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12VHPWR.

Также здесь указано, что модель компактных размеров, есть функция остановки вентилятора, а ещё используются японские конденсаторы. Касательно размеров – они скорее стандартные. Другими словами, блок просто не удлинённый, а обычный, что позволяет его установить в любой корпус, где предусмотрена установка стандартного блока.

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Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

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Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

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В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

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Часть кабелей в оплётке, а другие без неё. Первых всего два. Это один кабель с коннекторами 12VHPWR и один PCI-e 6+2 Pin.

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Все остальные кабели без оплётки.

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Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-700 мм.

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Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

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Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,65 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют серебристые декоративные накладки.

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На самой крупной из них находится просто узор, а на двух других надпись MPG и MSI. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет.

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С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится наклейка с серийным номером и штрихкодом.

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Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля, выключатель и кнопка бесшумного режима.

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При включении этого режима вентилятор начинает работать после достижения 40% мощности, что в данном случае составляет 340 Вт.

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Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

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По всем внутренним компонентам перед нами абсолютная копия MSI MPG A1000G PCIE5 с небольшим изменением в линии 12В, где отсутствует пару транзисторов, которые просто не распаяны. Все дочерние платы также подписаны как у модели на 1000 Вт, поэтому платформа абсолютно аналогична. Кроме этого, она построена на современной базе CWT CSZ.

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Компоновка внутри достаточно плотная. Поэтому всё не уместилось на основной плате и есть несколько дочерних, которые распаяны вертикально.

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Стадия фильтрации является типичной. Четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности. К каскаду фильтрации подключены два крупных выпрямительных моста Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенных на собственном крупном радиаторе.

Пассивными компонентами схемы APFC являются: огромный конденсатор APFC Nichicon 400 В/820 мкФ и такая же большая фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе блока.

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Ещё два транзистора Infineon IPA60R125P6 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют инверсионную топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к шести силовым полевым МОП-транзисторам NTMFS5C430N (40 В, 185 A) (на модели 1000Вт их восемь и это основное отличие), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3.3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы uP3861P и транзисторов QM3054M (30 В, 97 А) и QN3407 (30 В, 110 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Nippon Chemi-Con и Nichicon.

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Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua, модель HA13525H12SF-Z. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

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Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI RTX 4080 Gaming X Trio;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тб;
  • Блок питания: MSI MPG A850G PCIE5.

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Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 800 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
%


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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


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Скорость вращения вентиляторов
об/мин


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Уровень шума
расстояние 30 см, дБ


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Тепловизор показывает, что под нагрузкой блок питания греется не так сильно. Заметно сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор ещё не работает, а потребляемая мощность уже около 350 Вт.

Заключение

MSI MPG A850G PCIE5 мало чем отличается от более старшей модели, поскольку оба блока построены на одной платформе CWT CSZ и по элементной базе у них много общего. По сути, это один и тот же блок с небольшими модификациями линии 12В. Герой обзора полностью модульный и подходит для сборок среднего уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема очень хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Если посмотреть спецификацию видеокарты MSI RTX 4090 Gaming X Trio, то там как раз рекомендуется блок на 850 Вт. Однако я бы подстраховался и взял для такой карты что-то помощнее.

Нагрев при работе умеренный. Есть возможность отключения вентилятора при небольших нагрузках. При потреблении 400 Вт вентилятор включается автоматически и работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 2300 об/мин. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin. Упаковка отличная, провода длинные, комплект хороший.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Самый заметный нагрев наблюдается при выключенном вентиляторе при потреблении около 400 Вт, когда уже вот-вот он должен включиться. Поэтому я бы не пользовался этим режимом, ведь шум от вентилятора при малой мощности очень слабый. Зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе явно прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MPG A850G PCIE5 получает награду:

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