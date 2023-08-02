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Вступление

Известно, что у видеокарт 4000-серии появился новый разъём питания, который можно заметить на старших видеокартах. Младшие оснащаются привычным 8-pin PCI-e. Изначально это планировалось сделать для удобства пользователей, чтобы не разводить на топовой RTX 4090 сразу четыре старых коннектора, а заменить всё это новым разъёмом, но что-то пошло не так.

Для начала пользователям нужно было дать в комплекте переходник, поскольку на момент появления видеокарт производители БП не успели основательно подготовиться. Здесь начались первые проблемы на самых дорогих и мощных картах. Сначала все грешили именно на эти переходники, но проблема оказалась комплексной. Из-за не очень хорошей фиксации коннектора в разъёме получался перекос, который приводил к плохому контакту. Сопротивление увеличивалось, возникал сильный нагрев в этом участке, который приводил к оплавлению разъёма. Дальше карта просто выходила из строя. Сначала эту проблему не признавали, но характер стал массовым и не спасали даже блоки питания с поддержкой нового стандарта. По сути, у них теперь появилось сразу два таких слабых места, ведь, как правило, такие блоки модульные и у соединительного кабеля просто два таких разъёма. Сейчас в компании NVIDIA уже провели работу над ошибками и немного изменили разъём так, чтобы контакт проводников был более надёжным. Однако, решение пока одно – уделить повышенное внимание этому соединению и не допускать перекоса коннектора в разъёме.

Производители блоков питания выпускают всё новые модели с поддержкой этого разъёма и сейчас мы видим переходный этап, когда блок питания оснащается сразу новым коннектором 12VHPWR и привычными 6+2-pin PCI-e. Поэтому пользователь может выбрать более подходящую для себя конфигурацию, но для начала нужно определиться с мощностью. Для этого достаточно посмотреть показатели потребления связки процессор+видеокарта, взять небольшой запас, чтобы блок не работал на пределе и выбрать подходящую модель. Если позволяют финансовые возможности, то можно ещё обратить внимание на стандарт энергоэффективности 80 PLUS. Золотой серединой сегодня является как раз 80 PLUS GOLD и сейчас есть неплохая платформа CWT CSZ, на которой основано несколько современных блоков питания. Например, новая модель MSI MPG A850G PCIE5.

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Я уже рассматривал модель на 1000 Вт (помимо нее в лаборатории побывала версия MEG Ai1300P PCIE5), теперь оценим модель попроще и узнаем, чем она отличается от более мощной модификации.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Оформлена красиво и с цветной полиграфией, фон преимущественно чёрный. Всё сильно напоминает о модели MSI MPG A1000G PCIE5, которую я рассматривал ранее и это неудивительно, ведь модели представлены в одном ряду и отличаются по мощности незначительно.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится.

Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.0 Compatible и PCI 5.0 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

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С обратной стороны информации больше. Здесь есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12VHPWR.

Также здесь указано, что модель компактных размеров, есть функция остановки вентилятора, а ещё используются японские конденсаторы. Касательно размеров – они скорее стандартные. Другими словами, блок просто не удлинённый, а обычный, что позволяет его установить в любой корпус, где предусмотрена установка стандартного блока.

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами. В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

Часть кабелей в оплётке, а другие без неё. Первых всего два. Это один кабель с коннекторами 12VHPWR и один PCI-e 6+2 Pin.

Все остальные кабели без оплётки.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-700 мм.

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Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,65 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют серебристые декоративные накладки.

На самой крупной из них находится просто узор, а на двух других надпись MPG и MSI. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится наклейка с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля, выключатель и кнопка бесшумного режима.

При включении этого режима вентилятор начинает работать после достижения 40% мощности, что в данном случае составляет 340 Вт.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

По всем внутренним компонентам перед нами абсолютная копия MSI MPG A1000G PCIE5 с небольшим изменением в линии 12В, где отсутствует пару транзисторов, которые просто не распаяны. Все дочерние платы также подписаны как у модели на 1000 Вт, поэтому платформа абсолютно аналогична. Кроме этого, она построена на современной базе CWT CSZ.

Компоновка внутри достаточно плотная. Поэтому всё не уместилось на основной плате и есть несколько дочерних, которые распаяны вертикально.

Стадия фильтрации является типичной. Четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности. К каскаду фильтрации подключены два крупных выпрямительных моста Taiwan Semiconductor GBU1506, размещенных на собственном крупном радиаторе.

Пассивными компонентами схемы APFC являются: огромный конденсатор APFC Nichicon 400 В/820 мкФ и такая же большая фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе блока.

Ещё два транзистора Infineon IPA60R125P6 можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют инверсионную топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора. Выход основного трансформатора подключен к шести силовым полевым МОП-транзисторам NTMFS5C430N (40 В, 185 A) (на модели 1000Вт их восемь и это основное отличие), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Линии 3.3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы uP3861P и транзисторов QM3054M (30 В, 97 А) и QN3407 (30 В, 110 А). Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Nippon Chemi-Con и Nichicon.

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua, модель HA13525H12SF-Z. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI RTX 4080 Gaming X Trio;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тб;

Блок питания: MSI MPG A850G PCIE5.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, уровень шума составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 800 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 15 таких ламп, которые в совокупности потребляют 825 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 30 см, дБ





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Тепловизор показывает, что под нагрузкой блок питания греется не так сильно. Заметно сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор ещё не работает, а потребляемая мощность уже около 350 Вт.

Заключение

MSI MPG A850G PCIE5 мало чем отличается от более старшей модели, поскольку оба блока построены на одной платформе CWT CSZ и по элементной базе у них много общего. По сути, это один и тот же блок с небольшими модификациями линии 12В. Герой обзора полностью модульный и подходит для сборок среднего уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема очень хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Если посмотреть спецификацию видеокарты MSI RTX 4090 Gaming X Trio, то там как раз рекомендуется блок на 850 Вт. Однако я бы подстраховался и взял для такой карты что-то помощнее.

Нагрев при работе умеренный. Есть возможность отключения вентилятора при небольших нагрузках. При потреблении 400 Вт вентилятор включается автоматически и работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 2300 об/мин. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin. Упаковка отличная, провода длинные, комплект хороший.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Самый заметный нагрев наблюдается при выключенном вентиляторе при потреблении около 400 Вт, когда уже вот-вот он должен включиться. Поэтому я бы не пользовался этим режимом, ведь шум от вентилятора при малой мощности очень слабый. Зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе явно прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MPG A850G PCIE5 получает награду: