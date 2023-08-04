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Вступление

К сожалению, о здоровье начинаешь задумываться лишь тогда, когда оно начинает доставлять проблемы. Это же касается зубов. Пока их не нужно лечить или удалять, пока боль мучает не так сильно, не задумываешься об их состоянии. И только когда очередной ремонт влетает в копеечку, понимаешь, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Плюс к потраченным деньгам врач расскажет лекцию о том, что зубы нужно чистить постоянно, пока они есть, а потом также ухаживать за протезом.

Электрификация приборов добралась и до этой области, и сейчас на рынке полно всяких устройств для ухода за полостью рта. Сам я скептически относился к подобным устройствам, только пару раз дарил родственникам электрические зубные щётки и бритвы, а сам по старинке бреюсь топором. Шучу, конечно, обычным одноразовым станком, купленным за 3 копейки на распродаже. С щёткой у меня была похожая ситуация, но после очередного визита к стоматологу он убедил меня попробовать электрическую, поскольку она чистит как-то волшебно и иначе. Оказалось, что различных устройств много и подобрать что-то подходящее сложно. Например, не так просто понять жёсткость щетины, режимы работы и хорошо бы, если б был какой-то выбор.

Так бы я ещё долго размышлял на эту тему, но с выбором мне помогли определиться, и на мой очередной день рождения подарили модель usmile Y1S. Об этой компании я раньше ничего не слышал; оказывается, она уже более 6 лет занимается созданием и производством различных средств гигиены и обрела широкую известность в узких кругах. Они даже разработали щётку с искусственным интеллектом, которая сопрягается со смартфоном и следит за чисткой зубов.

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В моём случае устройство оказалось без электронных мозгов, но любопытно иногда посмотреть, до чего дошёл прогресс в смежных областях, которые связаны с компьютерным миром косвенно, а не напрямую. Оформить заказ на usmile Y1S можно в онлайн-магазинах Озон, М.Видео и Wildberries. А с 8 по 13 августа на платформе Wildberries на электрические зубные щётки usmile Y1S действует скидка 46%.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена из плотного картона. Оформление цветастое и весёлое. Кстати, лишь чуть позже я понял, что основной цвет фона упаковки связан с цветом самого устройства. У меня щётка была синяя и фон был соответствующим.

Изначально упаковка была в защитной плёнке и на ней была бумажная наклейка с информацией на русском языке, поскольку на самой упаковке такой информации нет. Однако это не означает, что инструкция на русском отсутствует.

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Из этой пояснительной записки можно понять, что устройство изготовлено со степенью защиты IPX7. Это не свидетельствует о полной водонепроницаемости, но есть защита от брызг и смачивания, что логично. Придётся пользоваться пастой и её нужно смывать, а ещё в ванной повышенная влажность.

Спереди мы видим изображение модели, а ещё кучу разноцветных палок, которые являются римскими колоннами (к ним отсылает дизайн устройства).

С обратной стороны на нескольких языках указана краткая информация о щётке. Сбоку коробки есть несколько значков и подписи к ним, которые частично раскрывают основные характеристики данной модели.

После открытия коробки мы видим корпус щётки, который находится в пакете, и чехол, в котором спрятан оставшийся комплект поставки.

Чехол изготовлен из материала, имитирующего кожу. На нём есть логотип производителя и строчка по периметру. Верхняя часть укладывается на нижнюю внахлёст и фиксируется встроенными магнитами.

Внутри чехла скрыт картонный блок, который поддерживает его форму. Комплект поставки достаточно хороший.

Он включает две различных насадки с разной щетиной и инструкцию, где помимо прочих есть русский язык, а также кабель для зарядки. Самого адаптера нет, поскольку предполагается, что пользователь будет использовать свой.

Кабель обычный с интерфейсами USB Type-A – USB Type-C. Для зарядки нужно обычное напряжение 5 В, 1 А. Всё это указано на защитной крышке разъёма, которая находится на корпусе щётки.

Каждая насадка состоит из трёх типов щетины, оборудована пластиковым корпусом и размещена в герметичном контейнере, который заклеен наклейкой.

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После использования насадку можно снять и убрать обратно в контейнер.

На защитной наклейке есть указание, что щётку нужно менять раз в 3 месяца. Я пользовался устройством 2 недели, и за это время щетина не потеряла свою первоначальную форму.

Три типа щетин образуют три группы для очистки.

Они отличаются по высоте и жёсткости. Сами насадки разные: одна подходит для обычной чистки, а другая – более мягкая и чистит более бережно. Она больше подходит для чувствительных зубов или для детей. Я попробовал обе, но остановился на обычной.

Дизайн и особенности

Длина щётки без насадки составляет 185 мм, а масса – 130 г. С насадкой длина – 250 мм, масса – 134 г. Модель usmile Y1S бывает разных цветов, и в моём случае она была синяя. При этом синий только сам корпус, который похож на римскую колонну из-за своих боковых граней.

С виду это обычный цилиндр, где в верхней части есть металлический выступ, который идёт от вибромотора и обеспечивает колебания. Их частота и амплитуда зависят от выбранного режима. Максимальная частота, заявленная производителем, составляет 38 000 колебаний в минуту.

С нижней стороны находится крышка разъёма для подзарядки. Вставляется она очень туго и на ней предусмотрено силиконовое уплотнительное кольцо.

Корпус очень прочный, изготовлен из пластика. На нём есть одна кнопка, выделенная медным ободком, и четыре индикатора. Один показывает уровень заряда, а три остальных – выбранный режим работы.

Режимы абсолютно разные:

Clean – обычный повседневный режим с умеренной интенсивностью вибраций.

White – судя по названию – режим отбеливания зубов и он очень интенсивный. Амплитуда колебаний заметно увеличивается.

Soft – режим с низкой интенсивностью, для чувствительных зубов и дёсен.

Материал поверхности корпуса приятный на ощупь и кажется бархатистым. Держать устройство удобно, благодаря граням.

Щётка поставляется уже заряженной, поэтому можно сразу приступать к чистке.

Использование

Зубная щётка включается достаточно просто и со всеми режимами можно разобраться без инструкции.

Сразу после включения необходимо нажать на кнопку несколько раз, чтобы выбрать подходящий режим работы. По истечении нескольких секунд работы повторное нажатие на кнопку приведёт к постановке на паузу в выбранном режиме.

Перед началом работы на usmile Y1S необходимо нанести пасту, а в конце ополоснуть щётку и убрать насадку обратно в контейнер. Уровень шума на расстоянии 1 м составляет около 40 дБ.

Заключение

usmile Y1S – хорошее качественное изделие, которое не стыдно подарить родственникам, друзьям или самому себе, ведь его стоимость не сильно ударит по карману. В моём случае я больше отдал за ремонт зуба и потратил кучу времени в кресле, смотря на яркую лампу, слушая звук бормашины и наставления доктора. Всего этого я мог бы избежать, если б получил такой подарок на пару лет раньше.

Что понравилось? Отличный комплект поставки с двумя различными насадками с разной степенью жёсткости. Кстати, ничего не мешает пользоваться одним устройством целой семье, нужно лишь предусмотреть для каждого индивидуальные насадки, а менять их просто. Поверхность корпуса изготовлена из софт-тач материала, щётку удобно держать в руке, благодаря большому количеству граней. Вес и габариты приемлемые. В комплекте есть хороший чехол для транспортировки, куда помещается сам корпус и две насадки в пластиковых контейнерах. Зарядки мне хватило на две недели использования. Первый день я много с ней экспериментировал, а потом просто чистил зубы где-то по 5 минут два раза в день.

Корпус прочный. Я пару раз специально ронял щётку на плитку, но ничего не повредилось. Единственное, поверхность легко царапается и на ней остаются следы. При чистке зубов я попробовал разные режимы и остановился на основном – Clean. Soft чистит немного мягче, а режим White – самый хардкорный, когда вся щётка ходит ходуном, и злоупотреблять им не стоит. Разумеется, нужно использовать подходящую пасту и по этому вопросу лучше проконсультироваться с доктором.

Приобрести электрическую зубную щётку usmile Y1S можно в онлайн-магазинах Озон, М.Видео и Wildberries. А с 8 по 13 августа на платформе Wildberries действует скидка 46% на модели usmile Y1S.

Андрей Понкратов aka wildchaser