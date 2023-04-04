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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт

Комплект XPG Lancer RGB интересен не только сам по себе, он достаточно универсален, является одним из самых доступных на рынке и предлагает отличную производительность.
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Оглавление

Вступление

Оперативная память стандарта DDR5 становится более массовой и доступной. Сейчас можно приобрести комплект 32 Гбайт приблизительно за 10-12 тысяч рублей. Возможно, он будет не самым быстрым, но любые Samsung или SKhynix точно заведутся на 6000 МГц. И этого как раз достаточно для большинства платформ. Такая скорость приемлема для материнских плат на чипсетах 600-й серии как Intel, так и AMD. Исключением могут быть платы на новом чипсете Intel Z790, но, как показывает практика, высокие частоты доступны не на всех моделях.

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Также есть определённые трудности с разгоном сразу четырёх планок, поэтому для достижения лучшего результата лучше использовать две планки. Кстати, платы, которые лучше всего разгоняют память, как раз двуxслотовые. Это может быть ASUS ROG Z790 Maximus Apex, ASUS ROG Strix Z790-I Gaming, MSI MEG Z790I Edge. При этом рост частот связан не только с обновленным чипсетом, но и с выпуском нового поколения памяти SKhynix A-die. Производители модулей тут же обновили линейки своей продукции и нарастили частоты до 8000 МГц… На практике такую частоту можно не получить, если материнская плата не способна на это.

Тем не менее, производители микросхем наращивают мощности производства, разрабатывают новые быстрые и ёмкие чипы, а сегодня мы используем то, что нам предлагают компании для достижения максимального результата. Одной из таких фирм является A-DATA с брендом XPG. Компания отлично продвигается на рынке памяти, получая популярность за счёт удачных моделей для оверклокеров. Сейчас появились абсолютно новые модули из новейшей серии Lancer, которые предлагают режим работы DDR5-7200 с достаточно скромными таймингами.

Я решил поставить сразу две задачи. Во-первых, хотелось бы понять, можно ли будет включить XMP профиль на недорогой плате с чипсетом Intel Z790. Будет ли это работать? И стоит выяснить, на что способны новые планки и насколько хорошо они разгоняются.

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Модель называется XPG Lancer RGB DDR5-7200. Я уже рассматривал комплект с артикулом AX5U6000C4016G-DCLARBK, и он был основан на микросхемах SKhynix M-die. На этот раз представлен комплект с артикулом AX5U7200C3416G-DCLARBK. Заводской разгон заметно выше – 7200 МГц, тайминги обычные – 34-46-46-116, плюс увеличенное до 1.4 В напряжение. Ещё есть RGB-подсветка с возможностью синхронизации. Но многих, как и меня, интересует лишь один вопрос: можно ли взять частоту 8000 МГц?

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Упаковка и комплектация

Ранее через мои руки уже прошло несколько комплектов данной фирмы (DDR5-6400 XPG Caster RGB, DDR5-6000 XPG Lancer, DDR5-5200 XPG Lancer), и каждый раз от использования оставались только приятные впечатления. Самое важное – всегда стабильная работа на заявленных режимах. Не было случая, когда я выставил бы профиль XMP и планки не стартовали или работали нестабильно. Главное, соблюдать определённые условия и всё будет отлично.

Пока, если честно, есть сомнения, что новая память сможет нормально заработать на абсолютно любой материнской плате с чипсетом Intel Z790. Я уже давно пользуюсь одной недорогой моделью, и с частотой DDR5-6400 никаких проблем не было. А в случае AMD выше DDR5-6000 уже не замечал существенного прироста производительности. Иногда в режиме DDR5-6400 она становилась даже хуже.

Планки, которые я тестирую, могут работать из коробки сразу на частоте 7200 МГц, да ещё с достаточно низкими таймингами. Это свидетельствует о том, что они основаны на микросхемах SKhynix A-die. И при этом цена новых модулей одна из самых демократичных. Что касается упаковки, то она перекликается с ранее виденным и это неудивительно.

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Такая же алая коробка изготовлена из тонкого картона, а такой цвет и глянец получается из-за плёнки, нанесённой сверху. Вроде бы просто, а с другой стороны – красиво. Спереди нас встречает знакомый персонаж аниме. При изучении последнего поколения устройств это изображение встречается мне все чаще. Понятна целевая аудитория – геймеры. К тому же модули оборудованы RGB-подсветкой, о чём свидетельствует несколько значков в левом верхнем углу.

Спереди мы видим небольшое изображение модуля с радиатором. В левом нижнем углу находятся надписи XPG и Lancer. Ну и для совсем непонятливых указано, что это оперативная память DDR5. Там же мы видим небольшую наклейку с указанием объёма и частоты.

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С обратной стороны информации представлено чуть больше, а ещё есть окошко, в котором видно наклейку на радиаторе модуля (с штрихкодами, артикулом и характеристиками).

В левой части на нескольких языках нам пытаются объяснить, что внутри. Интересно, что русская интерпретация представляет собой кальку с английского. Ниже находится ещё одна наклейка с штрихкодом, артикулом и серийным номером. Наверное, нет смысла говорить о том, что всё это совпадает с наклейкой на модуле.

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Внутри скрывается прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру, легко открывается, сам модуль лежит в специальной нише. Инструкций и наклеек не предусмотрено.

Всё аскетично и без пафоса. Судя по всему, этот продукт ориентирован на массового покупателя, и в этом можно убедиться на сайте производителя. Для этого по центру предусмотрен QR-код.

Дизайн и особенности модулей

С внешним видом планок XPG Lancer RGB мы уже познакомились при изучении упаковки. Смотрятся модули знакомо, ведь линейка XPG Lancer давно пользуется популярностью. Дизайн запоминается благодаря вставке сверху и треугольному вырезу.

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На этот раз модификация с подсветкой, поэтому пластик молочного цвета, просвечивается насквозь, а светодиоды распаяны на печатной плате в верхней части. Сами пластины радиатора унифицированы с версией, где подсветки нет. Сверху на пластике присутствует надпись XPG.

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С первого взгляда видно, что радиаторов два и они соединяются в замок сверху. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в чёрный цвет. Есть небольшие полоски в одной части каждого радиатора, но принципиально это ни на что не влияет.

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Оба теплорассеивателя приклеены очень прочно, и поэтому я не стал мучить планки. Судя по характеристикам, там могут быть только микросхемы SKhynix A-die.

Сейчас на их основе появилось большое количество разных комплектов. Продаются также простые планки SKhynix, где использование новых микросхем можно определить по базовой частоте DDR5-5600.

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Визуально тестируемые модули никак не выделяются на фоне схожих XPG Lancer и больше сказать о них нечего. С двух сторон и сверху есть надписи, а с одной стороны – информационные наклейки.

Под радиаторами находятся микросхемы производства компании SKhynix.

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По внешнему виду нет чего-то особенного. Сами модули основаны на десятислойной печатной плате. Микросхемы в количестве восьми штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть модули объёмом 32 Гбайт.

Что касается работы RGB-подсветки, то она представлена на видео ниже.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта оперативной памяти XPG Lancer RGB DDR5-7200 AX5U7200C3416G-DCLARBK 2 x 16 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнские платы:
  • Gigabyte Z790 Gaming X AX;
  • ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • ASUS ROG Strix Z790-I Gaming:
  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, A-DATA XPG Lancer RGB;
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

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Испытание модулей и разгон

Установка модулей проходит гладко. Важно лишь помнить, что ключ находится почти посередине, поэтому действовать нужно аккуратно. Ещё я забыл упомянуть о том, что бывает два цветовых решения: с чёрными и белыми радиаторами. Последние будут актуальны для белых сборок, которые сейчас набирают популярность.

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Изначально при старте системы она запускается на частоте DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-76. Чтобы активировать базовый режим работы, нужно включить XMP профиль в BIOS. Для тех, кто не догадывался, реальная частота оперативной памяти составляет 2400 МГц, а контроллера памяти вообще 1200 МГц. Штатный XMP профиль существенно увеличивает эти значения. Вместе с этим напряжение поднимается до 1.4 В.

Обычно я не использую самые бюджетные платы для разгона памяти. Потому, что это чревато фиаско даже с банальным включением XMP профиля. Производитель гарантирует работу комплекта в каком-то режиме, но следует учитывать, что это всё равно разгон, который связан с риском. Производитель памяти гарантирует этот разгон, а вот производитель материнской платы уже ничего не обещает. Однако я заранее убедился в том, что эта память есть в списке совместимой.

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Подсветка работает отлично и без проблем синхронизируется через утилиты материнской платы. Все эффекты работают плавно. Ниже – пример радуги с не ярко выраженными переходами.

Для тестирования памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB я использовал сразу три различных материнских платы. Мне хотелось прояснить несколько моментов.

  • Будет ли эта память работать с дешевой материнской платой с чипсетом Intel Z790 (и как)?
  • Как память будет работать с одной из флагманских моделей с чипсетом Intel Z690?
  • Как и на чём оперативная память XPG Lancer RGB разгоняется?
  • Возможен ли разгон до DDR5-8000 и есть ли в этом смысл?

Возможно, Gigabyte Z790 Gaming X AX не самая доступная, но одна из самых недорогих с поддержкой памяти типа DDR5. Мне она не нравится, но ничего другого не оказалось. Тем не менее, системная плата позволила включить и запустить XMP профиль тестируемой памяти.

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Всё идет отлично и есть заметный прирост по сравнению со штатным режимом. Однако с разгоном сразу начинаются проблемы. Самая большая сложность – невозможность обновить BIOS. Я перепробовал все, что только можно из штатных средств, но столкнулся с каким-то багом.

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Возможно, на последней версии BIOS с разгоном стало бы получше; я этого не знаю, но подозреваю, что плата Gigabyte вообще не про разгон.

Далее подошел черед легендарной ASUS ROG Maximus Z690 Apex (и предполагался разгон хотя бы до DDR5-7600). Сейчас она уже не так актуальна, поскольку поколение обновилось и вышла ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Но в процессе эксплуатации я понял, что ребята из этой компании просто забросили поддержку прошлого поколения. Если точнее, то последняя официальная версия BIOS датируется 11 ноября прошлого года. Уже на этом этапе пришлось насторожиться, ведь Hynix A-die начали активно выходить только в начале 2023 года.

Понять производителя можно. Кто будет покупать новые системные платы, если старые модели не менее отлично работают с новым поколением процессоров и новой оперативной памятью?

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Можно предположить, что вопрос именно в памяти: она просто не способна взять выше 7200 МГц. Я специально взял другой комплект, другого производителя также на Hynix A-die, и получил абсолютно те же результаты.

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Но все же плата позволяет запустить XMP профиль. Предустановок в BIOS именно под Hynix A-die нет. В основном все профили под Hynix M-die разного объёма. Присутствует один профиль на 7600 МГц, но он не работает, и у меня ни один из готовых профилей вообще не заработал.

Пришлось всё делать вручную, но что бы я не делал, у меня не получилось взять выше DDR5-7400, и это было уже нестабильно. Разумеется, при таких экспериментах на тестовой системе частенько слетал загрузчик Windows.

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Что в итоге? Мне удалось поджать тайминги и получить хорошую производительность. С разгоном получилось фиаско, но, на мой взгляд, проблема именно в BIOS. Производителю нужно просто улучшить совместимость с новой памятью.

И теперь я словно витязь на распутье. Пока вариантов немного: ASUS ROG Maximus Z790 Apex, ASUS ROG Strix Z790-I Gaming, MSI MEG Z790I Edge. Есть ещё всякие EVGA, но они недоступны. Сначала я хотел взять ASUS ROG Maximus Z790 Apex, но последнюю забрали при попытке сделать заказ, несмотря на ценник ~80 000 рублей. Тогда сразу перешёл ко второму варианту и тут проблем не возникло. Модель ASUS ROG Strix Z790-I Gaming оказалась даже подешевле. Это крутая функциональная плата, но для меня был важен именно разгон. Сразу стоит отметить, что у нее в BIOS нет предустановок для памяти, как у версии Apex или MSI MEG Z790I Edge. Поэтому на месте простого пользователя я бы взял последнюю.

Штатно максимальное питание на память ограничено до 1.435 В. Ограничение можно снять пунктом выше, но необходимо понимать риски. Я при разгоне пробовал режимы вплоть до 1.5 В, но на постоянной основе такое напряжение посоветовать не могу. При таком напряжении есть большая вероятность деградации памяти. Кстати, для разгона до 8000 МГц было достаточно штатных 1.4 В, 1.35 В – на контроллере памяти, 1.2 В – SA.

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Для корректного прохождения всех тестов пришлось поднимать напряжение до 1.45 В.

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Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.10 и 7-Zip v21.07 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.80.6200 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory latency, нс
Меньше – лучше

Winrar 6.10

Кбайт/с
Больше – лучше

7-Zip v21.07 (x64) 32 Мбайт

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Общий рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Теперь пора выяснить, есть ли какая-то разница в игровых приложениях.

DDR5-4800

3DMark Time Spy:

450x330 38 KB. Big one: 1500x1099 226 KB

Metro Exodus, High:

450x350 38 KB. Big one: 1000x778 135 KB

DDR5-7200

3DMark Time Spy:

450x330 38 KB. Big one: 1500x1099 227 KB

Metro Exodus, High:

450x350 39 KB. Big one: 1000x778 138 KB

DDR5-8000

3DMark Time Spy:

450x301 34 KB. Big one: 1500x1002 202 KB

Metro Exodus, High:

450x350 38 KB. Big one: 1000x778 134 KB

Если от перехода с DDR5-4800 к DDR5-7200 определенная разница заметна, то при шаге с DDR5-7200 до DDR5-8000 она не так ощутима.

Заключение

Комплект XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) очень интересен сам по себе, достаточно универсален и один из самых доступных на рынке. Он отлично отработал и с недорогой материнской платой, и с топовой моделью. Разумеется, гарантий успешного разгона никто не даст, но этому может поспособствовать выбор системной платы на чипсете Intel Z790 с двумя слотами оперативной памяти и большим числом слоёв металлизации.

К слову, за счет меньшей раскрутки бренда XPG наценка на данный комплект меньше, нежели на другие модели. При этом сами планки показывают отличные результаты производительности в штатном режиме, а также обеспечивают высокий уровень разгона вплоть до DDR5-8000. Единственное, пока это актуально лишь для платформы Intel, поскольку на AMD сейчас достаточно режима DDR5-6400. Зато можно заметно снизить тайминги, что делает память универсальной.

Стоит сразу учесть, что радиаторы на модулях достаточно высокие и поэтому не везде смогут влезть. Однако если их снять, то сама печатная плата окажется меньше по высоте приблизительно на сантиметр и это может спасти ситуацию. Выше уже упоминалось, что планки симпатично смотрятся даже без подсветки, но тут она есть и отлично синхронизируется с разными системами. За счет большого числа светодиодов все эффекты отрабатывают плавно, переходы смотрятся хорошо.

В итоге мы получаем отличные модули DDR5 по относительно хорошей стоимости с высоким частотным потенциалом и хорошими результатами быстродействия.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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