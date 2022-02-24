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Вступление

Так часто бывает, что уже проделал какой-то огромный объём работы и только после этого выдали какой-то удобный инструмент, который позволяет всё делать ещё лучше и быстрее. Кто-то называет это законом подлости, но в целом всегда нужно стараться браться за дело уже подготовленным. Да, трудности возникают часто, но здесь нужно оценивать их объективность. У меня, например, получилось так, что я уже протестировал огромный массив материнских плат и только-только получил на тесты комплект памяти, который может разгоняться и показывать хоть какие-то адекватные результаты. Я сейчас говорю про память типа DDR5. С появлением платформы я не испытывал трудностей с комплектами, но все они были на чипах Micron.

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Причём лучше всего себя показали планки A-Data вообще без всяких радиаторов и каких-то опознавательных знаков, больше похожие на предрелизный образец, который ещё только обкатывают. Мне удалось на них взять максимум только DDR5-5800. Как я ни старался, что бы я ни делал, но в среднем получалось 5400-5600 и ещё всё это с родными таймингами. У планок на Micron также есть ряд плюсов: они более распространённые на данный момент, продаются немного дешевле, напряжение на разгон почти не влияет. Выставил вместо 1,1 В только 1,25 В и этого оказывается достаточно. Дальнейшее повышение уже никак не способствует разгонному потенциалу. При этом я бы не сказал, что 5600 – это какая-то катастрофа, провал и нужно расстраиваться. В целом получаются неплохие результаты, но только любители разгона всегда хотят большего, если есть хоть минимальная возможность получить более высокие циферки в тесте.

И вот здесь уже открываются два пути: Samsung и SKhynix. Что характерно, с DDR4 наблюдалась примерно такая же картина. Были какие-то легендарные Samsung B-die и все до сих пор сходят по ним с ума потому, что DDR4 ещё достаточно популярный стандарт и актуален для большинства современных платформ. Действительно, если покрутить головой по сторонам, то есть ещё LGA1200 и AM4, да и на LGA1700 это тоже работает с успехом. Поэтому нельзя сказать, что DDR4 как-то умер или скатился. Однако, сейчас уже точно очевидно, что за DDR5 будущее и пока мы только в начале этого пути, ведь на подходе новая настольная платформа от AMD и HEDT от Intel, где точно будет поддержка нового типа памяти.

Поэтому производители микросхем наращивают мощности производства, разрабатывают новые быстрые и ёмкие чипы, а сегодня мы используем то, что нам предлагают компании для достижения максимального результата. Одной из таких фирм является A-DATA с брендом XPG. Компания отлично продвигается на рынке памяти, получая популярность за счёт удачных моделей для оверклокеров. Например, A-DATA одной из первых представила планки с режимом DDR4-5000. А вообще история производства модулей для энтузиастов уходит своими корнями далеко в прошлое. Только недавно изучал статью про ретроклокинг и вот вам пожалуйста – модули A-DATA. Сейчас уже появились абсолютно новые модули из новейшей серии Lancer, которые предлагают режим работы DDR5-6000 с достаточно скромными таймингами.

Модель называется XPG Lancer DDR5-6000. Я уже рассматривал две планки с артикулом AX5U5200C3816G-CLABK, и это было два независимых модуля. На этот раз представлен комплект с артикулом AX5U6000C4016G-DCLARBK. Заводской разгон есть – 6000, тайминги – обычные 40-40-40-76, напряжение – увеличенное до 1.35 В. Ещё здесь есть RGB-подсветка с возможностью синхронизации.

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Упаковка и комплектация

Я недавно рассматривал два модуля из этой линейки, которые были представлены не комплектом, а поштучно. Они были основаны на чипах Micron и предлагали уже знакомые частоты с таймингами. Можно считать те планки одними из самых доступных в линейке потому, что у них ещё не было подсветки. Сейчас на тестировании комплект с подсветкой и высокой базовой частотой, поэтому я не думаю, что тут будет аттракцион великой щедрости, но нужно понимать в целом ажиотаж на DDR5 и цены на неё. Так вот, на эти планки с учётом их возможностей цена одна из самых демократичных.

Что касается упаковки, то она перекликается с тем, что я уже рассматривал ранее и это не удивительно.

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Такая же прекрасная алая коробка изготовлена из тонкого картона, а этот цвет и глянец получается из-за плёнки, нанесённой сверху. Вроде бы просто, а с другой стороны, красиво. Во всяком случае не банально, а то всё чёрный или белый, или просто серебристый. Сходу даже трудно понять, на какую аудиторию рассчитан этот продукт. Скорее всего, на геймеров потому, что есть RGB подсветка.

Спереди мы видим крупное изображение модуля с радиатором. В левом нижнем углу находятся надписи XPG и Lancer. Ну и для совсем непонятливых указано, что это память DDR5. Сверху есть множество мелких значков, которые свидетельствуют о поддержке синхронизации подсветки с системами разных производителей материнских плат. В правом нижнем углу уже находится наклейка с указанием объёма и частоты.

С обратной стороны информации представлено чуть больше, а ещё здесь есть окошко, в которое видно наклейку на радиаторе модуля с штрихкодами, артикулом и характеристиками. В левой части на нескольких языках нам пытаются объяснить, что находится у нас в руках.

Ниже находится ещё одна наклейка с штрих-кодом, артикулом и серийным номером. Наверное, нет смысла говорить о том, что всё это совпадает с наклейкой на модуле.

Внутри находится прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру, легко открывается и модуль лежит в специальной нише. Инструкций и наклеек не предусмотрено. Всё достаточно аскетично и без пафоса.

Судя по всему, этот продукт ориентирован на массового покупателя и в этом можно убедиться даже на сайте производителя. Для этого по центру есть QR-код.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть на упаковке спереди. Смотрятся модули стильно, но не броско и вычурно. Дизайн, запоминающийся благодаря вставке сверху и треугольному вырезу.

На этот раз модификация с подсветкой, поэтому пластик молочного цвета, просвечивается насквозь, а светодиоды распаяны на печатной плате в верхней части. Сами пластины радиатора унифицированы с версией, где подсветки нет. Сверху на пластике также присутствует надпись XPG.

Даже с первого взгляда видно, что радиаторов два и они соединяются в замок сверху. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в чёрный цвет. Есть небольшие полоски в одной части каждого радиатора, но принципиально это ни на что не влияет.

Оба приклеены очень прочно и поэтому я не стал ломать планки, которых сейчас не так много. У меня были планки без радиаторов на других микросхемах, и сама компоновка мало чем отличается.

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Пока больше сказать о модулях нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. С двух сторон и сверху есть надписи, и ещё есть информационные наклейки с одной стороны.

Под радиаторами находятся микросхемы производства компании SKhynix.

По внешнему виду нет чего-то особенного. Сами модули основаны на восьмислойной печатной плате. Микросхемы в количестве 8 штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть модули объёмом 32 Гбайт. Что касается работы подсветки, то её можно посмотреть на видео.

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Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти XPG Lancer DDR5-6000 AX5U6000C4016G- DCLARBK 2 x 16 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MEG Z690 Unify-X, версия BIOS A22;

Процессор: Intel Core i5 12900K;

Кулер: EKWB EK-AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000, A-DATA XPG Lancer RGB;

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Испытание модулей и разгон

Установка планок оперативной памяти XPG Lancer не вызывает проблем. Важно помнить, что ключ находится почти посередине. Поэтому нужно не переусердствовать, обычно они устанавливаются наклейками к сокету. Аналогично и тут.

Изначально при старте системы комплект запускается на частоте DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-76. Чтобы активировать базовый режим работы, нужно включить XMP профиль в BIOS. Для тех, кто не догадывался, реальная частота памяти составляет 2400 МГц, а контроллера памяти вообще 1200 МГц. Рабочий делитель с памятью DDR5 – 1:2.

Почему такой костыль? На мой взгляд, всё дело в двойном контроллере, который сейчас устанавливается в процессор для совместимости. Процессоры Intel Core 12 Gen оборудованы контроллером, который работает с двумя типами памяти. Если с DDR4 он может работать 1:1, то для DDR5 это получается очень низкая частота, которая новой памяти противопоказана.

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Если б оставить только поддержку DDR5, то нужно было ещё раз переделывать контроллер под другую опорную частоту и забить на совместимость. Получился компромисс, а он, как известно, не всегда является самым производительным решением.

Подсветка работает хорошо и синхронизируется через утилиты материнской платы. Все эффекты работают очень плавно. Например, радуга получается с не ярко выраженными переходами.

Сама память отлично разгоняется. Материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X оборудована всего двумя слотами для модулей DDR5, что отчётливо намекает на хорошие возможности её разгона. Это аналог моделей других производителей, в которых упор сделан на максимальный разгон и поэтому возможности расширения снижены. Мне не удалось поставить рекордов, но разгон хороший, а DDR5-7000 недосягаем по неустановленной причине. Думаю, банально где-то не повезло.

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В режиме DDR5-6800 почти родные тайминги и напряжение поднято всего до 1.4 В. Это при том, что штатно на 6000 – 1.35 В. А дальше уже не пошло. Повышал тайминги, напряжение и как будто стена после 6800 МГц. Никакие из пресетов самой платы не заработали. Возможно, удастся получить результаты лучше на другой плате, а потенциал очевиден, ведь 6800 МГц взяты практически без дополнительных усилий, а это хороший показатель.

Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.10 и 7-Zip v21.07 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

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AIDA64 6.60.5900 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory latency, нс

Меньше – лучше





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Winrar 6.10

Кбайт/с

Больше – лучше





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7-Zip v21.07 (x64) 32 Мбайт

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Больше – лучше





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Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Больше – лучше





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Общий рейтинг, MIPS

Больше – лучше





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Заключение

Комплект XPG Lancer DDR5-6000 AX5U6000C4016G-DCLARBK – один из лучших на данный момент из предложений в относительно свободном доступе. Бренд не очень раскручен на рынке и поэтому на него меньшая наценка, нежели на другие модели.

Сами модули показывают отличные результаты производительности в штатном режиме, а также обеспечивают высокий уровень разгона вплоть до DDR5-7000. При этом всё реально и такие показатели достигаются не на экстремальном напряжении. Что касается таймингов, то тут уже не так радужно и сразу установить высокую частоту с низкими таймингами не выйдет. Это особенность микросхем SKhynix, которые достигают высоких частот при близких к штатным таймингах. Samsung позволяют использовать тайминги ниже, около 32-34-34-56 в режиме DDR5-6000, но 6400 для них – это почти предел. Поэтому DDR5-7000 пока берут в основном SKhynix.

Всё это касается использования двухканального режима, 16 Гбайт планок и более-менее реального напряжения, а не 1.8 В под азотом. Поэтому на данный момент XPG Lancer DDR5-6000 – лучший вариант, чтобы ощутить все преимущества платформы LGA 1700 и получить хорошие результаты. Предусмотрена подсветка, которая отлично синхронизируется с разными системами. Благодаря большому числу светодиодов все эффекты отрабатывают плавно и переходы смотрятся хорошо. Радиаторы на планках достаточно высокие и поэтому не везде смогут влезть, но это нужно учитывать сразу. Однако если их снять, то сама печатная плата окажется меньше по высоте приблизительно на сантиметр, и это может спасти ситуацию.

В итоге мы получаем отличные планки по относительно хорошей стоимости с высоким частотным потенциалом и хорошими результатами быстродействия. И если с планками на Micron ещё можно поглядывать в сторону DDR4, то тут уже никакого смысла нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: