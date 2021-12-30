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Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт

Мы изучим пару модулей компании XPG, которые предназначены для геймеров и пользователей, желающих повысить быстродействие свежей системы.
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Оглавление

Вступление

Память стандарта DDR5 пока пребывает в дефиците, но уже сейчас производители спешат захватить рынок и привлечь аудиторию разнообразием моделей. Все крупные компании заявили о себе, и мне даже удалось протестировать разную память, но пока лишь на микросхемах Micron. К сожалению, статистики не так много, но уже известно, что разгон будет непрост…

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Ситуация напоминает появление DDR4, когда вышел стандарт DDR4-2133, и все сразу замахнулись на 3000 МГц, потом 4000 МГц и, наконец, 5000 МГц. При этом не подразумевается экстремальный разгон – это обычные планки, которые можно купить в магазине, принести домой, запустить профиль XMP и получить результат. Однако первое время все было сконцентрировано около DDR4-3000 и 3200. Сейчас наблюдается похожая картина, но базовой частотой является DDR5-4800, а все пытаются взять DDR5-6000 МГц. Пока не вся новая память на это способна, хотя в перспективе это будет так же реально, как сейчас DDR4-3200. Весь фокус в том, что DDR4-3200 с хорошими таймингами 10-12 до сих пор остается актуальной.

Что касается микросхем DDR5 производства Micron, то сегодня неплохим результатом считается частота DDR5-5600 с напряжением 1.25 В. Сама память плохо реагирует на повышение, отсюда и скромный результат. Максимум частоты, что мне удалось выжать – DDR5-5800, но пришлось увеличивать тайминги до 40-42-42-70. Поэтому определенные пределы уже понятны, как и диапазон производительности. А процессоры сейчас работают с памятью DDR5 в режиме Gear2. Это означает использование делителя 1:2 относительно шины.

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Сегодня мы рассмотрим модули оперативной памяти стандарта DDR5, выпущенные брендом XPG – из новой линейки XPG Lancer. Кстати, Lancer когда-то была неплохая машина. Их было десять поколений, плюс всякие рестайлинги и модификации Evo. Впрочем, вернемся к памяти. Если судить по названию, то это не просто память, а с улучшенными характеристиками для геймеров, возможно, даже для любителей гонок.

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Итак, модуль называется XPG Lancer DDR5-5200, его артикул – AX5U5200C3816G-CLABK. Как вы уже поняли, героями обзора стали два отдельных модуля по 16 Гбайт. Заводской разгон – 5200 МГц, тайминги обычные – 38-38-38-75, напряжение – увеличенное до 1.25 В.

Упаковка и комплектация

Еще раз напомню, что на тестировании оказался не готовый набор из двух планок, а два модуля поштучно. Каждый упакован в свою коробку. И у такого подхода есть смысл: можно взять как пару, так и четыре планки сразу. Все зависит от конкретных задач.

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Коробка выглядит красиво и небанально благодаря алому цвету, а то все черный, либо белый или просто серебристый. И сходу трудно понять, на какую аудиторию рассчитан этот продукт. Интересно, что на всем известном пуле реселлеров комплекты предлагаются на каждой странице всего по 50 000 рублей. И девять китов из десяти – Micron.

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В остальном оформление привычно: крупное изображение модуля с радиатором, надписи XPG и Lancer, указание на стандарт DDR5. В правом нижнем углу можно видеть наклейку, на которой приведен объем и частота.

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С обратной стороны информации представлено чуть больше, а еще предусмотрено окошко, в которое видно наклейку на радиаторе модуля с штрих-кодами, артикулом и характеристиками. Слева на нескольких языках рассказывается, что это за продукт.

Ниже находится еще одна наклейка с штрих-кодом, артикулом и серийным номером. Наверное, нет смысла говорить о том, что все это совпадает с наклейкой на модуле.

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Внутри скрывается прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру и легко открывается, демонстрируя модуль в специальной нише. Инструкций и наклеек не предусмотрено. Все достаточно аскетично и без пафоса.

Судя по всему, новинка XPG ориентирована на массового покупателя, в чем можно убедиться на сайте производителя. Для этого по центру есть QR-код.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей можно было разглядеть на упаковке спереди. Смотрятся они стильно, но не броско и вычурно. Дизайн запоминающийся благодаря вставке сверху и треугольному вырезу. Сверху здесь черная пластиковая глянцевая заглушка с надписью XPG.

Есть модификация XPG Lancer RGB. Как вы уже догадались, это с подсветкой, а у меня на тесте простой вариант без нее. Поэтому радиатор унифицирован с той версией, где она есть.

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Даже с первого взгляда видно, что радиаторов два и они соединены в замок сверху. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в черный цвет. Есть небольшие полоски в одной части каждого радиатора, но принципиально это ни на что не влияет.

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Оба приклеены очень прочно и поэтому я не стал проверять планки на прочность, ведь их сейчас не так много. Благо мне прислали такие же планки без радиатора: ничего интересного, кроме самих микросхем и PMIC, на них нет.

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Пока больше сказать о модулях нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. С двух сторон и сверху есть надписи, с одной стороны предусмотрены информационные наклейки.

Под радиаторами находятся микросхемы производства компании Micron.

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По внешнему виду все стандартно, разве что подсветки нет. Сами модули основаны на восьмислойной печатной плате. Микросхемы в количестве восьми штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть планки объемом 32 Гбайт.

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Тестовый стенд

Тестирование двух модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MPG Z690 Carbon WIFI, версия BIOS 1.14;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K;
  • Кулер: AIO MSI MEG CoreLiquid S280
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200, A-DATA XPG Lancer;
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Испытание модулей и разгон

Установка модулей не вызывает проблем. Важно лишь помнить, что ключ находится почти посередине, что выглядит как просчет инженеров. Замечу, что обычно планки устанавливаются наклейками к сокету, что зафиксировано на фотографии.

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Изначально при старте системы пара XPG Lancer запускается на частоте 4800 МГц с таймингами 40-40-40-76. Чтобы активировать базовый режим работы, нужно включить XMP профиль в BIOS. Для тех, кто не догадывался: реальная частота памяти составляет 2400 МГц, контроллера памяти – 1200 МГц. Теперь понятно, зачем в одиннадцатом поколении процессоров Intel нужно было снова изобретать контроллер памяти и делать его, как у Ryzen. Рабочий делитель с памятью DDR5 – 1:2. Почему такой костыль? Думаю, все дело в двойном контроллере, который сейчас устанавливается в процессор для совместимости.

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Intel Core 12 Gen оборудованы контроллером, который работает с двумя типами оперативной памяти. Если с DDR4 он может работать 1:1, то для DDR5 это обеспечит низкую частоту, которая новой памяти противопоказана. Если б оставить только поддержку DDR5, нужно было еще раз переделывать контроллер под другую опорную частоту и забить на совместимость. Получился компромисс, а он, как известно, не всегда является самым производительным решением.

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Подсветки нет, но она не всем нужна. В крайнем случае, сейчас продаются недорогие ленты как 12 В, так и адресные 5 В.

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Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит и снижения таймингов на базовой частоте.

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Результат меня не впечатлил. Начнем с того, что существенно тайминги снизить не получается. Хотелось бы видеть что-то типа 30 или 32, но система с такими значениями даже не стартует. А повышение напряжения слабо влияет на разгон. Я пробовал вплоть до 1.4 В, особого эффекта не было.

То, что память будет работать со своим XMP профилем, не вызывает вопросов, а вот на сколько можно разогнать? Хотелось бы 6000 МГц. И пока порадовать нечем. Я пытался увеличить тайминги, использовать разные штатные пресеты, но ничего не работает. Только DDR5-5600. Разгон не такой большой, но все же он есть.

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Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.01 и 7-Zip 19.00 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.50.5800 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше

Memory latency, нс
Меньше – лучше

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Winrar 6.01

Кбайт/с
Больше – лучше

7-Zip v19.00 (x64) 32 Мбайт

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Общий рейтинг, MIPS
Больше – лучше

Заключение

Пара изученных модулей DDR5-5200 компании XPG входит в линейку XPG Lancer, которая не относится к флагманам, а предназначена для геймеров и нетребовательных к производительности пользователей. Что это значит? Это значит, что оперативная память предлагается по хорошей цене и не нужно переплачивать за высокие частоты и низкие тайминги. Будет незначительная наценка лишь за внешний облик.

Ранее я уже сталкивался с такими планками, и у меня даже был похожий комплект, но без радиаторов. Они, как известно, на скорость не влияют, а при штатных 1.25 В охлаждать тут нечего. Теплорассеиватели вполне справляются со своей функцией, но при таком напряжении они играют скорее эстетическую роль. Нагрев очень слабый и почти не улавливается тепловизором. А подсветки нет совсем, что некритично.

Ясно, что такая память предназначена для пользователей, которые не планируют заниматься экстремальным разгоном, а хотят повысить быстродействие свежей системы. Новые планки основаны на микросхемах Micron, нужно быть к этому готовым и не требовать от них невозможного. Сами модули смотрятся симпатично, но радиаторы достаточно высокие и в компактных сборках могут быть вопросы с совместимостью.

Что касается собственно покупки, лучше сразу взять два модуля (перефразируя анекдот: «Если дают, стоит брать дважды») или, если нужно, даже четыре. В остальном это обычная память DDR5. И сложно пока давать рекомендации, поскольку в свободной продаже планки нового стандарта все еще редки, а цены не совсем адекватны. Возможно, в такой ситуации стоит еще немного побыть на DDR4.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании XPG за предоставленные на тестирование комплект оперативной памяти XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) и материнскую плату MSI MPG Z690 Carbon WIFI.

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