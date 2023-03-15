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Вступление

Рынок видеокарт давно уже стабилизировался и сейчас представлено множество различных моделей на любой уровень производительности и размер кошелька. Тем не менее пока ещё рано говорить о значительном снижении пользователей с разрешением экрана FHD (1920x1080). Этот стандарт ещё остаётся популярным, хотя уже есть подвижки в сторону QHD (2560x1440). Поэтому не удивительно, что по статистике Steam самой популярной видеокартой остаётся GTX 1650. Лично мне кажется, что сейчас гораздо интереснее смотрится RTX 2060 Super, на которой можно комфортно играть в FHD даже с лучами.

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Даже производители мониторов не спешат расставаться с FHD и выпускают множество интересных моделей с высокой частотой обновления. С другой стороны, производители железа постоянно подвозят какие-то новые технологии апскейлинга. Например, AMD сейчас колдует над новым FSR 3.0, а пользователи новых видеокарт на чипах NVIDIA уже могут во всю пользоваться DLSS 3.0, где был добавлен генератор кадров. Иными словами, производители видеокарт делают всё для того, чтобы можно было с успехом играть в 4K разрешении.

Мощность видеокарт уже также подошла к тому порогу, когда играть в высоком разрешении можно без всяких ухищрений. В привычном FHD мы просто получаем больше FPS, что также не бессмысленно, ведь есть мониторы с быстрыми матрицами и поддержкой технологий G-Sync и FreeSync. Например, я использую для игр ASUS ROG Swift PG259QN и с мощной видеокартой бегать в шутерах гораздо комфортнее. Также следует учитывать, что самые свежие игры не всегда хорошо оптимизированы. Поэтому, иногда приходится использовать FHD, чтобы получить комфортную скорость, и чтобы просадок было меньше.

Сейчас из новой линейки NVIDIA RTX 4000-серии наиболее привлекательным по характеристикам выглядит чип RTX 4080. Цены уже немного снизились, видеокарт очень много и на самом деле очень сложно сделать правильный выбор. Некоторые производители учли опыт прошлого поколения и стали делать печатную плату крупнее, а нагруженные узлы с плотной компоновкой немного распределили, чтобы продлить ресурс. Все видеокарты компании MSI, основанные на графических процессорах NVIDIA 4000-й серии, которые я уже успел протестировать, обладают как раз таким преимуществом. Сегодня мы рассмотрим флагманскую карту на RTX 4080, которая называется MSI GeForce RTX 4080 Suprim X.

Я уже тестировал версию MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio и поэтому было бы любопытно изучить основные различия. Понятно, что в основном они касаются системы охлаждения. Посмотрим теперь более детально.

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Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал несколько видеокарт MSI нового поколения (например, GeForce RTX 4090 Suprim X и GeForce RTX 4070 Ti Suprim X), и здесь в оформлении и дизайне много общего, что неудивительно. Это флагманская линейка продуктов и стиль здесь един у всех продуктов линейки. При этом даже частично совпадают габариты устройств, несмотря на различные системы охлаждения.

Коробка крупная, тяжёлая и необычная. Ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение устройства на светлом фоне. В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Она, как и надпись Suprim, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу – привычная вставка с указанием модели графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка сверху и спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr 3S, Torx Fan 5.0, Copper Baseblate, Core Pipe и MSI Center. В правом верхнем углу переливается надпись SUMPIM X вместе с новым логотипом.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 750 Вт.

Открыв коробку, сверху видим карточку из плотного картона с изображением устройства и информацией о новой линейке. Под ней размещен лист из вспененного полиэтилена.

Убрав его, обнаруживаем коврик для мышки с фирменной символикой.

Далее всё стандартно: каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту штанга и легендарный переходник 12VHPWR. Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель.

Инструкции лежат на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта показано именно там.

Здесь в комплекте мы видим переходник 12VHPWR на три коннектора 8-pin PCI-e.

Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты новинки составляют 336 х 142 х 78 мм, масса – 2364 г. Для сравнения приведу те же характеристики MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio: 337 х 140 х 67 мм и 1876 г соответственно.

Очевидно, что используется другая система охлаждения, в итоге разница в весе доходит до 0.5 кг.

Все порты задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты пластиковыми заглушками.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Как и на всех ускорителях NVIDIA последнего поколения, используется новый разъём питания 12VHPWR, Однако переходник из комплекта подключается к трём коннекторам 8-pin PCI-e.

Видеокарта занимает почти четыре слота расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная металлическая штанга.

На обратной стороне модели предусмотрена защитная пластина, которая также выполняет функцию теплоотвода. С её внутренней стороны наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок. Микросхемы памяти не распаяны с обратной стороны печатной платы устройства, но производитель позаботился о передаче части тепла на заднюю пластину от печатной платы.

С обратной стороны платы присутствует несколько групп танталовых конденсаторов. Однако терморезинки отводят тепло не от них, а от четырёх участков рядом с графическим процессором. Ещё с обратной стороны печатной платы распаяна пара ШИМ-контроллеров.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После можно снять сам кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Кулер изготовлен почти по классической схеме. Исключение – испарительная камера. В остальном всё стандартно: две секции и десять тепловых трубок. Процессор контактирует с испарительной камерой через термопасту, а с чипами памяти через дополнительную пластину и термопрокладки.

Далее уже от камеры расходятся тепловые трубки и пронизывают два крупных массива алюминиевых пластин. Все трубки медные, никелированные диаметром 6 и 8 мм.

Также на радиаторе есть зоны контакта с транзисторными сборками и катушками индуктивности. Для этого есть дополнительная пластина и площадки. Контакт осуществляется через терморезинки. Сам радиатор тяжёлый отчасти потому, что все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь всё реализовано должным образом.

При обслуживании устройства штатные терморезинки лучше заменить на качественные жидкие, а на сам кристалл нанести жидкий металл, предварительно сделав хорошую изоляцию, защищающую от его протечки. Да, часто карта висит радиатором вниз, но подстраховаться не помешает.

Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе, причём спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они снова крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0,65А. Их максимальная скорость 3500 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 55 дБ.

Это уже более приемлемо и при этом также обеспечивает сильный воздушный поток с большим запасом по мощности. Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди также мы видим наклейки с логотипом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором здесь также немного поколдовали и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жёсткости и частично отводит тепло от силовых элементов в левой части устройства.

Сама печатная плата достаточно крупная, что удивительно по современным меркам. Производители стараются делать их как можно компактнее, преследуя цель экономии.

При этом она получается очень нагруженной в тепловом плане и могут возникнуть локальные перегревы. Многие знают, что сама печатная плата тоже участвует в теплоотводе и более крупные размеры косвенно позволяют его улучшить.

Просто тепло равномернее распределяется по медным слоям устройства и компоненты чувствуют себя комфортнее, успевая справится с рассеиванием тепла. Здесь мне понравилось, что производитель использует крупную плату, которая по габаритам даже похожа на старшую от GeForce RTX 4090 и мы видим здесь местами небольшие пустые участки.

Подсистема питания здесь снова разделена на две части. Слева 9 и справа 9 фаз. По сравнению с версией MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio получается всего на две больше, но распаяно далеко не всё и возможно изначально плата была сделана с большим запасом на будущее. Ещё три фазы питания памяти находятся по углам прямоугольника расположения чипов памяти.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это чипы uPI Semiconductor uP9512R и uS5650Q. Оба достаточно распространённые, а на первый есть даже схемы по модификации. Он, кстати, обеспечивает только 8 фаз. Ещё с задней стороны печатной платы распаяны светодиоды для подсветки логотипа на бекплейте.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 (50А) и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все и пустые места ещё есть.

По центру расположен графический процессор NVIDIA AD103-300-A1, он же RTX 4080. Чип изготовлен на 33 неделе 2022 года. Защитной рамки нет даже пластиковой, поэтому рекомендуется всё делать аккуратно и бережно.

379 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. С чем можно сравнить? Например, с GA104, у которого площадь 392 кв. мм по 8 нм техпрцессу Samsung. Новый кристалл получился меньше, но количество транзисторов увеличилось больше, чем вдвое и составляет согласно спецификации 45,9 млрд.

Микросхемы памяти распаяны только спереди потому, что вдвое возросла ёмкость чипов GDDR6X. В прошлом поколении устройств было много проблем именно с RTX 3090 потому, что чипы были распаяны с двух сторон печатной платы и их температура могла подниматься выше 100С. Даже на картах RTX 3080 – она была на уровне 80-85С. Сейчас в новом поколении устройств этот показатель достигает более приемлемых значений – 60-65С.

Здесь также используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 3 линии по 8-pin PCI-e.

На задней панели расположен классический набор видеовыходов.

3x - Display Port;

1x – HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Для тестирования видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X 16 Гбайт использовалась следующая конфигурация:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: Z790 Gaming;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston Fury Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4080 Suprim X 16 Гбайт (2205 / 2625/ 1400 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении составляла 22°C, уровень шума – 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта большая и крупная, поэтому сможет поместиться не в любом корпусе. Это касается большого числа флагманских видеокарт 4000 линейки NVIDIA. У меня проблем с установкой не возникло, но при покупке габариты нужно учитывать так, чтобы получалось с запасом.

Вентиляторы на этой карте включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассивном режиме работы либо в 2D, если частоты видеоядра падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу новинки с вентиляторами.

Выше уже сообщалось, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 55 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 40% от полной мощности – 1380 об/мин. В таком режиме получается комфортный уровень шума в 31.5 дБ.

В «волосатом бублике» карта потребляет около 320 Вт. Это немало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух надписей. Также есть ещё три модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе и не следует забывать про подсветку нового логотипа на задней пластине карты. Вся эта подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы много, всё можно настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию. 3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition FHD Extreme:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Hogwarts Legacy, 4K, ультра:

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она легко уходит за 3 ГГц по GPU, и при этом потребление может достигать практически 400 Вт. Именно поэтому применена такая мощная система охлаждения.

Однако при обычной игровой эксплуатации я бы не разгонял видеокарту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 53°C на открытом стенде; мониторинг температуры графического процессора показывает 60°C.

Задняя пластина нагревается практически до 43°C, внутренняя – до 45°C. Область за графическим процессором разогревается до 52°C.

Заключение

MSI GeForce RTX 4080 Suprim X – это лучшая из видеокарт последнего поколения из числа тех, что прошли через мои руки, и она действительно заметно отличается от GeForce RTX 4080 Gaming X Trio. По своей системе охлаждения она ближе к GeForce RTX 4090 Suprim X, где мы могли видеть испарительную камеру в основании радиатора.

Даже в нагрузке новинка работает очень тихо. За это приходится расплачиваться большими габаритами и массой. Однако это того стоит. Печатные платы абсолютно идентичны с версией MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio, но тут добавили ещё несколько фаз питания на графический процессор. Например, здесь можно встретить сборки на 50 А, а всего фаз 18. Эти улучшения привели к хорошему разгону и высокой стабильности модели. Это не пустые слова, поскольку в разгоне потребление почти доходит до 400 Вт.

В процессе эксплуатации я бы заменил термоинтерфейс GPU на жидкий металл и использовал бы жидкие термопрокладки на микросхемах памяти. Это дополнительно улучшило бы охлаждение и увеличило ресурс устройства. Кроме того, используя видеокарту в различных играх, я пришёл к выводу, что разгон не сильно нужен – гораздо лучше оптимизировать напряжение при помощи кривой MSI Afterburner, чтобы снизить потребление и температуру. Производительности хватает везде, даже в 4K и таких сырых играх как Hogwarts Legacy, где FPS может колебаться от 20 до 100 кадров.

Помимо отличного внешнего вида и оснащения, у видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. В производительном режиме вентиляторы также останавливаются, а частоты при переходе в Silent mode снижаются незначительно. Но есть ли недостатки? Они обусловлены лишь классом устройства. Видеокарта получилась огромная и тяжёлая, но задача была сделать как можно более тихое и холодное устройство, и это получилось.

Ещё здесь отлично реализована подсветка, и штатный режим её работы мне очень нравится. А для любителей настроек предусмотрен фирменный софт и синхронизация подсветки с другим оборудованием.

Андрей Понкратов aka wildchaser