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Вступление

Новая платформа AMD AM5 была представлена с поддержкой только одного типа памяти DDR5 и процессоры получили новый сокет LGA типа, но со своими приколами. Например, всё гнездо заполнено контактами и нет даже островка по середине, как у настольных процессоров Intel LGA 1200 / 1700. Проблема с ножками стала ничуть не меньше. На AMD AM4 страдали часто сами процессоры, а теперь будут больше страдать материнские платы. Хотя, тут на днях der8auer спалил новенький Ryzen 9 7950x3d. Просто чуть больше поставил напругу, ну с кем не бывает.

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Разгон всегда риск, а экстремальный просто в разы опаснее. Тем не менее один плюс в новом сокете отметили уже многие – процессор не вынимается больше из сокета при демонтаже кулера. У меня такое бывало не раз, но всё заканчивалось благополучно. Самое главное потом аккуратно снять процессор с основания радиатора и ни в коем случае не воздействовать на «камень», прикладывая усилия к краям текстолита. Я видел много случаев, когда процессор переставал работать именно по причине механических повреждений текстолита.

Память DDR5 сейчас стала уже доступнее, а учитывая, что для платформы AMD пока не нужны какие-то огромные частоты, то можно брать хоть Micron, который слабо разгоняется. Хотя сейчас уже встречаются комплекты на 32 Гб по цене 11-12 тысяч рублей, основанные на новых чипах Hynix A-die. Их просто надо поискать. Самой большой проблемой при переходе на AM5, на мой взгляд, являются дорогие материнские платы. Даже на чипсете AMD B650 пока сложно что-то найти дешевле 15000 рублей. Производители понимают, что с дисконтом пока можно продавать прошлое поколение, а новое уже фактически стартует со среднего уровня. Это же касается моделей процессоров потому, что самый доступный сейчас – AMD Ryzen 5 7600X. Цена тоже уже заметно снизилась, но о паритете с AMD Ryzen 5 5600X говорить пока рано.

Сам я пока только присматриваюсь к новой платформе и традиционно самыми недорогими платами являются mATX решения. Сегодня мы рассмотрим одно такое устройство. Плата называется MSI MAG B650M Mortar WIFI. У компании MSI обычно самые доступные модели относятся к линейке MAG (MSI Arsenal Gaming). Они пользуются наибольшим спросом потому, что сочетают в себе высокое качество изготовления и элементной базы, а также отличный внешний вид, хороший функционал и приятную цену.

Посмотрим эту плату более детально. Что появилось нового по сравнению с прошлым поколением и в целом как себя проявляет это устройство?

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Упаковка и комплектация

Внешнее оформление очень знакомое по другим моделям линейки MSI Arsenal Gaming последнего поколения. Большую часть поверхности занимает вставка, стилизованная под какую-то металлическую поверхность.

Никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. По середине крупными символами обозначено наименование модели MAG B650 Mortar WIFI. В правом нижнем углу указано наименование чипсета AMD B650. Также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MAG B650 Mortar WIFI. Справа находятся значки AMD Ryzen и HDMI. В центральной части есть небольшое изображение платы. Слева и справа от него находится вставки с описанием новых технологий и ключевых технических решений. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку.

Сверху мы видим небольшую чёрную картонную коробку, а под ней, белый картонный лоток с платой. Вынув его, можно обнаружить на дне комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Регистрационная карта;

Плата среднего уровня, поэтому производитель решил положить в комплект диск, а не флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате.

Комплект хороший, есть всё самое необходимое. Однако он стал немного поскромнее по сравнению с прошлым поколением.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mATX. Её габариты не отличаются от стандартных и составляют 244 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой линейки. В целом плата выглядит строго, без излишеств, спокойно и без всякого намёка на стиль милитари.

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Подсветка на самом устройстве отсутствует, но всегда есть возможность использовать ленты. Здесь есть возможность подключать оба типа: 5В ARGB и 12В RGB. Ещё на плате можно заметить несколько крупных радиаторов.

Печатная плата тёмно-коричневого цвета, а на поверхности присутствуют чёрные глянцевые принты. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жёсткая и не гнётся. Принтов на плате не очень много, также они присутствуют на радиаторах, на которых также есть надписи.

Это модель среднего уровня, но ещё здесь есть беспроводной модуль. Также мы видим развитую систему охлаждения. На одном из радиаторов есть надпись Mortar.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть один знакомый маркер белого цвета, который показывает место на плате, где могут находится втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. На mATX устройствах я встречал такое крайне редко. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой - защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Разгон памяти также присутствует в полном объёме, как на взрослых платах.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 6400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 12+2+1. Восемь каналов сверху и семь каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы среднего уровня под сокет AM5.

На каждый из 13 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они способны обеспечивать силу тока в 70А.

Драйверов и удвоителей фаз здесь нет. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857. Это совсем новый контроллер.

MAG B650 Mortar WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Для этих целей подсистема питания выглядит очень солидно.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не уменьшился точно. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора чёрного цвета с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой. Боковой достаточно крупный и закрывает порты и разъёмы задней панели выполняя функцию кожуха. К нему сверху крепится двумя винтами заглушка. Верхний радиатор поменьше, хотя фаз питания на него приходится побольше.

Поверхность всех радиаторов немного шероховатая. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находятся ещё три радиатора. Верхний отводит тепло от SSD M.2 накопителя, который получает линии непосредственно от процессора.

Второй слот М.2 находится ниже, и у него также есть свой радиатор. Оба радиатора для SSD выполнены из алюминиевого цвета, окрашены чёрной краской, а в качестве термоинтерфейса используется терморезинка, закрытая изначально плёнкой, которую при использовании нужно снять.

Справа внизу находится ещё один радиатор, который предназначен для чипсета. Он достаточно крупный, но оребрения почти нет, а сверху присутствует надпись Mortar. Крепится он при помощи двух винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется твёрдая серая субстанция. Контакт хороший, поэтому в демонтаже нет никакого смысла. Кроме этого, это ещё и опасно потому, что кристалл голый и маленький, он практически приклеен, а радиатор закреплён очень неустойчиво. Именно здесь очень большой риск сколоть кристалл.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD B650.

Известно, что он поддерживает до четырёх портов SATA 3. Здесь мы видим, что четыре выведено вбок, а ещё два распаяны по нижнему краю. Это говорит о том, что используется дополнительный контроллер и в данном случае это хорошо знакомый ASMedia ASM1061. Ещё по правому краю находится колодка порта USB 3.2 Gen2 и двух портов USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить разъём для ARGB подсветки 5В и те самые два порта SATA 3. Левее расположены две колодки USB 2.0 и контакты сброса BIOS.

Далее по нижнему краю находится разъёма для RGB LED 12В и разъём 4-pin FAN для вентиляторов.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится между слотами PCI-e x16, а микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 распаяна за разъёмами задней панели.

На этой плате находится всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это достаточно для mATX платы, а ещё здесь находится два разъёма для накопителей M.2.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора, но это 16 линий Gen4, а не Gen5. Остальные обеспечиваются чипсетом, поэтому второй PCI-e x16 ограничен до x4 (Gen4) и оставшийся PCI-e x1 поддерживает только режим Gen3.

В правом верхнем углу находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Рядом с ними есть ещё пара разъёмов для RGB подсветки.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 2.0;

Три разъёма USB 3.2 Gen1;

Один разъём USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический S/PDIF Out;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7902.

Технические характеристики

Модель MSI MAG B650M Mortar WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000-й серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD B650 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим,

до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B650; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1, JBOD;

2x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 NGFF / NVMe Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;

1 x MediaTek MT7902 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD B650) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B650) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B650) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;

4 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS здесь точно такая же, как на MSI MPG X670E Carbon WIFI, поэтому я не стал переснимать ролик ниже. Разгон же не всегда был стабилен, поэтому и смысла пока особого нет. В остальном по сравнению с прошлым поколением оболочка не претерпела заметных изменений.

Перед нами всё тот же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась, что положительно скажется при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Остается лишь добавить, что материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И ещё мне очень понравился пункт предустановок для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 7600X (4700/5300 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG B650M Mortar WIFI, версия BIOS – A.10;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Kingston Fury Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce GT 1030;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Тестирование

Это уже не первое моё знакомство с новой платформой и поэтому каких-то проблем особо не возникло и, тем не менее, сложности при эксплуатации есть. Например, многие уже знают, что первый запуск занимает много времени.

Сразу после старта я решил время зря не тратить, а выставить XMP профиль на DDR5-6000.

Ладно, посмотрим на результаты тестов в разных приложениях.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

Geekbench 5:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4080.

Заключение

MSI MAG B650M Mortar WIFI – это современная плата среднего уровня для новых процессоров AMD Ryzen 7000-й серии. Понятно, что разгона на ней особого нет, но люди берут такие платы совсем не для этого. Зато можно неплохо разогнать оперативную память.

Сама плата выполнена отлично, хотя это уже устройство совсем другого уровня и здесь, в отличие от MSI MPG X670E Carbon WIFI мы видим 6 слоёв металлизации и немного упрощённую подсистему питания. Последнее ни на что не влияет потому, что в основном пользователи будут использовать более массовые модели процессоров, например AMD Ryzen 5 7600X, для которого питания будет вполне достаточно. Здесь мы также видим два крупных радиатора в системе охлаждения питания. Поддерживается только шина PCI-e 4.0, но этого в большинстве случаев будет достаточно. Можно установить только два накопителя M.2 и это необходимый минимум на сегодня, если смотреть на похожие устройства.

Также есть поддержка сети WIFI 6. Для разгона есть всё самое необходимое, только самого разгона на новой платформе практически нет. Ещё нет встроенной подсветки, но есть возможность подключения различных RGB лент. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная, но основная ставка сделана на геймеров. Плата в целом отличная, но явно не для разгона процессоров, хотя память разгоняется неплохо.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG B650M Mortar WIFI получает награду: