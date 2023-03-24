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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White

Новая модель MSI предлагает мощную систему охлаждения, продуманную компоновку элементов, отличную производительность и оригинальный внешний вид.
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Оглавление

Вступление

Компания NVIDIA пока представила только три графических процессора 4000-серии на базе GPU поколения Ada Lovelace. Это чипы AD102, AD103 и AD104. Мы могли заметить, что разделений стало ещё больше и теперь RTX 4080 не базируется на урезанной версии AD102, а построен совершенно на другом чипе – AD103. Ещё странно, что сразу была выпущена модификация RTX 4070 Ti, когда по своим спецификациям её логичнее было бы сделать просто RTX 4070, а потом для более производительной версии добавить чуть-чуть памяти.

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Недавно вышедшая Hogwarts Legacy показала, что 12 Гб пусть даже быстрой GDDR6X – это не предел мечтаний современного геймера в разрешении 4K. Понятно, что дело скорее всего в плохой оптимизации, но налицо именно такая тенденция, когда производители выпускают сырые игры. Пока только с одной игрой более-менее ясны сроки её доработки – Cyberpunk 2077, но это шутка уже старая и не смешная. Производители видеокарт при этом стараются разнообразить модельный ряд устройств, предлагая модели разного уровня и даже цвета. Сейчас популярность обрели белые сборки, где все компоненты белые. Смотрится это очень здорово, но компоненты под сборку иногда ещё нужно поискать.

Спрос видимо не очень большой и поэтому компании сначала выпускают свои стандартные версии, а потом уже готовят отдельную лимитированную партию устройств со светлой расцветкой. Именно по такому пути пошла компания MSI и недавно она представила видеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White для белых сборок. По характеристикам она не отличается от обычной модели, но производитель заявляет о том, что это будет ограниченная версия, а значит будет стоить банально дороже.

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Чем эта карта отличается от обычной модификации и есть ли смысл переплачивать за другой цвет? Попытаемся ответить на эти вопросы и рассмотрим новинку более детально.

Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White доступна в магазинах – партнерах компании.

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Упаковка и комплектация

У каждой серии продуктов свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio. Однако, здесь мы видим исключение. Это объясняется тем, что тираж лимитирован, и производитель тонко намекает на это.

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Сама коробка крупная и тяжёлая. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупную надпись Gaming X Trio White на белом фоне и, в общем, всё. В левом верхнем углу находится переливающаяся эмблема серии Gaming. Справа внизу находится вставка с указанием графического процессора.

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На обратной стороне коробки есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr S, Torx Fan 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 700 Вт.

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Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала и коврик для мыши. Кстати, его нет в обычной версии и это одно из отличий.

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В каркасе и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR.

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Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель. Это такая перестраховка, но если вы уверены, что провода достаточно толстые и медные, то можно ограничиться и неправильной схемой потому, что часто в блоках питания не делают множество независимых каналов по 12В.

Здесь в этом есть ещё практический смысл. Переходник всего на два коннектора PCI-e 8-Pin, как у обычной версии, а у Suprim на три.

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Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты видеокарты составляют 337 х 140 х 62 мм, масса – 1599 г. Для сравнения те же характеристики у обычной версии: размеры – 337 х 140 х 77 мм, масса – 1594г.

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Разницы в габаритах нет вообще, а по весу она в пределах погрешности. Визуально отличий заметно больше, чем в характеристиках, что естественно. Можно предположить, что дело только в другом цвете, но это не совсем верно. Раз уж на то пошло, то карту можно условно считать белой, она скорее серебристая.

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Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

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Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако переходник из комплекта подключается к двум коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта занимает три слота расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в белый цвет.

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Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бэкплейт). Она также выполняет функцию теплоотвода. Здесь совсем другое оформление наружной поверхности, по сравнению с обычной картой, а ещё она дополнительно заклеена сверху плёнкой, чего в обычной версии нет. Зато с её внутренней стороны также наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны

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Ещё с обратной стороны платы находится пара ШИМ-контроллеров. Есть места для нескольких светодиодов в левой части, но они распаиваются только на модификации Suprim.

Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Кулер изготовлен по классической схеме. Три секции и шесть тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

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Далее уже от неё расходятся тепловые трубки и пронизывают несколько массивов алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

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Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор крупный, но те такой большой как у Suprim. Все элементы также пропаяны. Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла, но какого-то большого запаса здесь уже не ощущается.

В спецификации указано 285 Вт, а в BIOS стоит лимит на 305 Вт. Исходя из этих показателей, рассчитывались возможности теплоотвода кулера.

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Пластиковый кожух серебристый с белыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе. Сами вентиляторы белые.

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Кулер достаточноо тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Максимальная скорость 2800 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

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Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и есть небольшой запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно наполовину мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди на всех вентиляторах находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

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Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

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Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая серебристая пластина. У обычной модели она чёрная.

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Она выполняет функцию увеличения жёсткости и отвода тепла от транзисторных сборок в левой и правой частях карты. Верно, подсистема питания снова разделена на две части и на этот раз абсолютно ассиметрично. В левой части находятся 10 каналов питания графического процессора.

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2 фазы питания памяти находятся в правой части карты. Это так же, как у обычной карты, но отличается от модификации Suprim, где мы могли видеть 12 и 3 фазы соответственно.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это один uPI Semi uP9512R и uPI Semi uS5650Q.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50 А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все, но пустых мест немного.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-400-A1, он же RTX 4070 Ti. Чип изготовлен на 49-й неделе 2022 года.

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295 кв. мм выполненных по 4 нм техпроцессу TSMC. Для сравнения: у AD102 площадь 608 кв. мм.

Шесть микросхем памяти типа GDDR6X распаяно только спереди. При этом заметны два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гб.

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Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR.

В комплекте есть переходник на 2 линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X такой переходник на 3 линии 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. В последнем режиме вентиляторы работают чуть агрессивнее, но также останавливаются, когда нагрузки нет.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: Z790 Gaming;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12 Гбайт (2310 / 2745 / 1313 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Видеокарта меньше по размерам и легче по сравнению с Suprim, она отлично устанавливается и проблем с совместимостью нет. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

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Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц.

При достижении 50°C вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 69% от полной мощности, что составляет 2100 об/мин.

Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 42.7 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 300 Вт. Да, это не мало, но смотря с чем сравнивать.

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Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

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3DMark Time Spy:

450x243 35 KB. Big one: 1500x809 243 KB

3DMark Port Royal:

450x243 35 KB. Big one: 1500x809 230 KB

Superposition FHD Extreme:

450x219 30 KB. Big one: 1000x486 125 KB

Superposition 4K:

450x219 30 KB. Big one: 1000x486 126 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

450x314 47 KB. Big one: 1500x1047 336 KB

Metro Exodus 4K, Extreme:

450x314 46 KB. Big one: 1500x1047 323 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

450x449 25 KB. Big one: 1000x998 80 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

450x449 23 KB. Big one: 1000x998 77 KB

Hogwarts Legacy, 4K, ультра:

450x367 30 KB. Big one: 1500x1223 212 KB

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по GPU и при этом потребление может достигать практически 300 Вт. Поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

450x244 35 KB. Big one: 1500x814 240 KB

3DMark Time Spy:

450x244 35 KB. Big one: 1500x814 239 KB

3DMark Port Royal:

450x244 34 KB. Big one: 1500x814 229 KB

Superposition 4K:

450x220 32 KB. Big one: 1500x734 248 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

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Metro Exodus 4K, Extreme:

450x311 47 KB. Big one: 1500x1035 340 KB

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

450x200 33 KB. Big one: 1500x667 160 KB

Она разогревается до 62°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 68°C.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 145 KB

Задняя пластина нагревается практически до 47°C, а внутренняя до 51°C. Область за графическим процессором разогревается до 57°C.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 139 KB

Заключение

«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели – нет…» Эта первая мысль, которая приходит в голову после знакомства с видеокартой. Прежде всего MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White – это всё та же MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio, только светлая.

Отличия есть и даже принципиальные, но лично я ожидал большего. Например, производитель мог использовать печатную плату белого цвета. Однако, она абсолютно такая же, как на обычной версии и на MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim. Здесь мы видим мощную систему охлаждения, которая без труда справляется с отводом тепла даже у разогнанного до 3 ГГц видеочипа, но солидного запаса я не заметил и в целом получается шумнее, чем Suprim. Хотя здесь также, прямо снаружи упаковки можно понять, что видеокарта явно не для всех и будет стоить дороже простой модификации.

Помимо отличной упаковки мы видим такой же по уровню комплект поставки, где есть всё самое необходимое, а также дополнительно коврик для мышки с фирменной символикой. Карта по-прежнему крупная, большая и может быть установлена не во все системы. Испарительной камеры нет, а число тепловых трубок доходит до шести. В пике устройство способно потреблять до 300 Вт, о чём есть упоминание в BIOS. Тем не менее в штатном режиме потребление не выходит за рамки в 280 Вт, и карта работает с приемлемым уровнем шума. Также устройство ведёт себя в разгоне, поэтому система охлаждения тут справляется, но о каком-то запасе уже говорить не приходится.

Во время эксплуатации я традиционно заметил, что лучше не разгонять устройство, а сконцентрироваться на даунвольтинге и оптимизации кривой частот/напряжений. Это позволит карте проработать дольше, при этом потреблять меньше энергии и работать тише. В каких-то играх, возможно, не получится поиграть с комфортом в 4K на максимальных настройках, но помочь может DLSS 3.0.

Есть ли какие-то недостатки? Придраться здесь просто не к чему потому, что здесь не только очень высокое качество изготовления, но и отличные материалы. Всё сделано ровно красиво и аккуратно. Да, карта получилась крупная, но задача была сделать как можно более тихое и холодное устройство и это получилось.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
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Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
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Обзор веб-камеры Streamplify CAM
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