Оглавление

Вступление

Компания NVIDIA пока представила только три графических процессора 4000-серии на базе GPU поколения Ada Lovelace. Это чипы AD102, AD103 и AD104. Мы могли заметить, что разделений стало ещё больше и теперь RTX 4080 не базируется на урезанной версии AD102, а построен совершенно на другом чипе – AD103. Ещё странно, что сразу была выпущена модификация RTX 4070 Ti, когда по своим спецификациям её логичнее было бы сделать просто RTX 4070, а потом для более производительной версии добавить чуть-чуть памяти.

реклама

Недавно вышедшая Hogwarts Legacy показала, что 12 Гб пусть даже быстрой GDDR6X – это не предел мечтаний современного геймера в разрешении 4K. Понятно, что дело скорее всего в плохой оптимизации, но налицо именно такая тенденция, когда производители выпускают сырые игры. Пока только с одной игрой более-менее ясны сроки её доработки – Cyberpunk 2077, но это шутка уже старая и не смешная. Производители видеокарт при этом стараются разнообразить модельный ряд устройств, предлагая модели разного уровня и даже цвета. Сейчас популярность обрели белые сборки, где все компоненты белые. Смотрится это очень здорово, но компоненты под сборку иногда ещё нужно поискать.

Спрос видимо не очень большой и поэтому компании сначала выпускают свои стандартные версии, а потом уже готовят отдельную лимитированную партию устройств со светлой расцветкой. Именно по такому пути пошла компания MSI и недавно она представила видеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White для белых сборок. По характеристикам она не отличается от обычной модели, но производитель заявляет о том, что это будет ограниченная версия, а значит будет стоить банально дороже.

Чем эта карта отличается от обычной модификации и есть ли смысл переплачивать за другой цвет? Попытаемся ответить на эти вопросы и рассмотрим новинку более детально.

Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White доступна в магазинах – партнерах компании.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Упаковка и комплектация

У каждой серии продуктов свой стиль в оформлении. Это же касается серии Gaming X Trio. Однако, здесь мы видим исключение. Это объясняется тем, что тираж лимитирован, и производитель тонко намекает на это.

Сама коробка крупная и тяжёлая. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупную надпись Gaming X Trio White на белом фоне и, в общем, всё. В левом верхнем углу находится переливающаяся эмблема серии Gaming. Справа внизу находится вставка с указанием графического процессора.

реклама

На обратной стороне коробки есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: Tri Frozr S, Torx Fan 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 700 Вт.

Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала и коврик для мыши. Кстати, его нет в обычной версии и это одно из отличий.

В каркасе и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка и легендарный переходник 12VHPWR.

Последний находится в отдельном пакете, где снаружи чётко показано, что от блока питания к каждому разъёму должен идти независимый кабель. Это такая перестраховка, но если вы уверены, что провода достаточно толстые и медные, то можно ограничиться и неправильной схемой потому, что часто в блоках питания не делают множество независимых каналов по 12В.

Здесь в этом есть ещё практический смысл. Переходник всего на два коннектора PCI-e 8-Pin, как у обычной версии, а у Suprim на три.

Инструкции находятся на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

Габариты видеокарты составляют 337 х 140 х 62 мм, масса – 1599 г. Для сравнения те же характеристики у обычной версии: размеры – 337 х 140 х 77 мм, масса – 1594г.

реклама





Разницы в габаритах нет вообще, а по весу она в пределах погрешности. Визуально отличий заметно больше, чем в характеристиках, что естественно. Можно предположить, что дело только в другом цвете, но это не совсем верно. Раз уж на то пошло, то карту можно условно считать белой, она скорее серебристая.

Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако переходник из комплекта подключается к двум коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта занимает три слота расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная стальная пластина, окрашенная в белый цвет.

Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бэкплейт). Она также выполняет функцию теплоотвода. Здесь совсем другое оформление наружной поверхности, по сравнению с обычной картой, а ещё она дополнительно заклеена сверху плёнкой, чего в обычной версии нет. Зато с её внутренней стороны также наклеена защитная плёнка и есть несколько термопрокладок, которые расположены неподалёку от графического процессора с обратной стороны

Ещё с обратной стороны платы находится пара ШИМ-контроллеров. Есть места для нескольких светодиодов в левой части, но они распаиваются только на модификации Suprim.

Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер, но остаётся ещё одна рамка спереди.

Кулер изготовлен по классической схеме. Три секции и шесть тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

Далее уже от неё расходятся тепловые трубки и пронизывают несколько массивов алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Поэтому радиатор крупный, но те такой большой как у Suprim. Все элементы также пропаяны. Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла, но какого-то большого запаса здесь уже не ощущается.

В спецификации указано 285 Вт, а в BIOS стоит лимит на 305 Вт. Исходя из этих показателей, рассчитывались возможности теплоотвода кулера.

Пластиковый кожух серебристый с белыми вставками. Он крепится шестью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, то это не так. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе. Сами вентиляторы белые.

Кулер достаточноо тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10020B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.40 А. Максимальная скорость 2800 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и есть небольшой запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно наполовину мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 5.0. Спереди на всех вентиляторах находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась ещё одна небольшая серебристая пластина. У обычной модели она чёрная.

Она выполняет функцию увеличения жёсткости и отвода тепла от транзисторных сборок в левой и правой частях карты. Верно, подсистема питания снова разделена на две части и на этот раз абсолютно ассиметрично. В левой части находятся 10 каналов питания графического процессора.

2 фазы питания памяти находятся в правой части карты. Это так же, как у обычной карты, но отличается от модификации Suprim, где мы могли видеть 12 и 3 фазы соответственно.

ШИМ-контроллеры распаяны сзади. Это один uPI Semi uP9512R и uPI Semi uS5650Q.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega на 50 А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все, но пустых мест немного.

По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-400-A1, он же RTX 4070 Ti. Чип изготовлен на 49-й неделе 2022 года.

295 кв. мм выполненных по 4 нм техпроцессу TSMC. Для сравнения: у AD102 площадь 608 кв. мм.

Шесть микросхем памяти типа GDDR6X распаяно только спереди. При этом заметны два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гб.

Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через новый, но уже легендарный разъём 12VHPWR.

В комплекте есть переходник на 2 линии по 8-pin PCI-e. У видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X такой переходник на 3 линии 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три Display Port;

Один HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания находится переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. В последнем режиме вентиляторы работают чуть агрессивнее, но также останавливаются, когда нагрузки нет.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: Z790 Gaming;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400, Kingston FURY Renegade (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12 Гбайт (2310 / 2745 / 1313 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта меньше по размерам и легче по сравнению с Suprim, она отлично устанавливается и проблем с совместимостью нет. Вентиляторы включаются только при старте системы. Затем они останавливаются.

Такая схема используется не впервые. Большой массивный радиатор может справиться с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц.

При достижении 50°C вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 69% от полной мощности, что составляет 2100 об/мин.

Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 42.7 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 300 Вт. Да, это не мало, но смотря с чем сравнивать.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition FHD Extreme:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка средняя:

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра, DLSS выкл.:

Hogwarts Legacy, 4K, ультра:

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по GPU и при этом потребление может достигать практически 300 Вт. Поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на даунвольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Time Spy Extreme:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royal:

Superposition 4K:

Metro Exodus 4K, RTX:

Metro Exodus 4K, Extreme:

Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 62°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 68°C.

Задняя пластина нагревается практически до 47°C, а внутренняя до 51°C. Область за графическим процессором разогревается до 57°C.

Заключение

«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели – нет…» Эта первая мысль, которая приходит в голову после знакомства с видеокартой. Прежде всего MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White – это всё та же MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio, только светлая.

Отличия есть и даже принципиальные, но лично я ожидал большего. Например, производитель мог использовать печатную плату белого цвета. Однако, она абсолютно такая же, как на обычной версии и на MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim. Здесь мы видим мощную систему охлаждения, которая без труда справляется с отводом тепла даже у разогнанного до 3 ГГц видеочипа, но солидного запаса я не заметил и в целом получается шумнее, чем Suprim. Хотя здесь также, прямо снаружи упаковки можно понять, что видеокарта явно не для всех и будет стоить дороже простой модификации.

Помимо отличной упаковки мы видим такой же по уровню комплект поставки, где есть всё самое необходимое, а также дополнительно коврик для мышки с фирменной символикой. Карта по-прежнему крупная, большая и может быть установлена не во все системы. Испарительной камеры нет, а число тепловых трубок доходит до шести. В пике устройство способно потреблять до 300 Вт, о чём есть упоминание в BIOS. Тем не менее в штатном режиме потребление не выходит за рамки в 280 Вт, и карта работает с приемлемым уровнем шума. Также устройство ведёт себя в разгоне, поэтому система охлаждения тут справляется, но о каком-то запасе уже говорить не приходится.

Во время эксплуатации я традиционно заметил, что лучше не разгонять устройство, а сконцентрироваться на даунвольтинге и оптимизации кривой частот/напряжений. Это позволит карте проработать дольше, при этом потреблять меньше энергии и работать тише. В каких-то играх, возможно, не получится поиграть с комфортом в 4K на максимальных настройках, но помочь может DLSS 3.0.

Есть ли какие-то недостатки? Придраться здесь просто не к чему потому, что здесь не только очень высокое качество изготовления, но и отличные материалы. Всё сделано ровно красиво и аккуратно. Да, карта получилась крупная, но задача была сделать как можно более тихое и холодное устройство и это получилось.

Андрей Понкратов aka wildchaser