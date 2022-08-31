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Редакция
Новости Сайта admin
Конкурс XPG и Overclockers.ru: раздаем киты DDR5 32GB блогерам на обзор
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Overclockers.ru и XPG совместно проводят новый конкурс для блогеров нашего сайта.

На этот раз у нас есть для вас два комплекта оперативной памяти, но зато какие!

Это киты DDR5 по 32ГБ (16х2) с частотой 6400МГц:
XPG CASTER RGB DDR5 Desktop Memory: 32GB (2x16GB) 6400 MHz CL40-40-40 RGB.

Что-то лучше сейчас найти не так просто.





Кроме того, в данном случае никакого предварительного творческого задания не будет. От двух счастливчиков-блогеров будет требоваться лишь протестировать комплект и написать обзор. Достаточно просто подать заявку, написав нам на почту kaa@overclockers.ru с темой письма "Заявка на конкурс XPG DDR5". А в самом письме привести конфигурацию своей системы для обзора (разумеется, она должна поддерживать DDR5) и подтвердить готовность в случае выигрыша и получения комплекта в течение двух недель выложить в своем блоге на Overclockers.ru обзор.

Заявки принимаются с 1 по 7-е сентября включительно, с полуночи до полуночи по московскому времени. После этого мы сами выберем победителей. На всякий случай еще раз уточним, что высылать призы в настоящее время мы можем только по России.

Ну а завтра мы опубликуем редакционный обзор такого же комплекта памяти - можно будет наглядно убедиться в том, что призы в новом конкурсе XPG наших блогеров ждут просто отличные.
#ddr5 #xpg #adata xpg
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