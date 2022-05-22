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Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом

Тестирование видеокарты Radeon RX 6600 ХТ и еще пяти графических ускорителей в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6600 ХТ в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

  • GeForce RTX 3060 Ti;
  • GeForce RTX 3060;
  • GeForce RTX 2070;
  • Radeon RX 5700;
  • Radeon RX 5600 XT.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla видеокарта Radeon RX 6600 ХТ продемонстрировала впечатляющую производительность. Она не только опередила своего прямого конкурента GeForce RTX 3060, но и смогла на равных соперничать с ускорителем GeForce RTX 3060 Ti. Примечательно, что представитель AMD показал высокие результаты даже в разрешении 3440 х 1440.

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В фантастическом рубилове Biomutant графический ускоритель Radeon RX 6600 ХТ выступил не так ярко, как в прошлом проекте. Тем не менее, «красная» модель выполнила свою главную миссию – ни в чем не уступила прямому конкуренту GeForce RTX 3060.

Cyberpunk 2077

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

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1% low и average FPS

В играх Cyberpunk 2077 и Days Gone общая картина была похожа на расстановку сил в прошлой игре.

Days Gone

  • Версия 1.0.7.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1% low и average FPS

Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1% low и average FPS

В шутере Far Cry 5 и стелсе Hitman 3 видеокарта Radeon RX 6600 ХТ была быстрее ускорителя GeForce RTX 3060 и немного опережала «зеленый» топ прошлого поколения GeForce RTX 2070.

Hitman 3

  • Версия 1.08.
  • DirectX 12.
    • Экранный режим - эксклюзивный полный.
    • Сглаживание - SSAA 1.40.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество экранного рейкастинга - высокое.
    • Затенение с переменной точностью - качество.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - выключено.
    • Размытие - выключено.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Свечение - выключено.
    • Повышенная четкость - выключена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - выключены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - высокое.
    • Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

В последнем приключении Геральта из Ривии новинка уверенно заняла вторую позицию, оставив позади как карту GeForce RTX 3060, так и крепких представителей прошлого поколения Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070.

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.4.5.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion графический ускоритель Radeon RX 6600 ХТ вновь расположился на второй позиции. При этом стоит отметить, что он показал хорошие результаты даже в разрешении 3440 х 1440. Это впечатляющий результат для такой требовательной игры.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что ускоритель Radeon RX 6600 ХТ был быстрее своего предшественника Radeon RX 5600 XT на 24% – 34%. Он уверенно справился со своей основной задачей и обошел прямого конкурента GeForce RTX 3060, ни в чем не уступив старшим видеокартам прошлого поколения – Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Radeon RX 6600 ХТ была быстрее GeForce RTX 3060 в играх Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 5, Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
  • Radeon RX 6600 ХТ показала относительно равные результаты с GeForce RTX 3060 в играх Biomutant и Days Gone.
  • Radeon RX 6600 ХТ была медленнее GeForce RTX 3060 в игре Cyberpunk 2077.

Видеокарта Radeon RX 6600 ХТ опередила GeForce RTX 3060 в пяти играх из восьми. В трех проектах ускорители показали приблизительно равную производительность, и в одной игре новая модель отстала от «красного» ветерана.

Графический ускоритель Radeon RX 6600 ХТ продемонстрировал высокие результаты в большинстве проектов. Исключением стали игры Cyberpunk 2077, Hitman 3 и Watch Dogs Legion, в которых он показал низкие результаты в разрешении 3440 х 1440 (кое-где и в 2560 х 1440).

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

  • GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 42 000 рублей;
  • GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 47 000 рублей;

  • Radeon RX 6600 ХТ 8192 Мбайт - 35 000 рублей;
  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей;
  • Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 32 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты Radeon RX 6600 ХТ и GeForce RTX 3060 Ti.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт отличный ускоритель в средний ценовой сегмент. Видеокарта Radeon RX 6600 ХТ заметно опередила прямого конкурента GeForce RTX 3060 в общем зачете и по привлекательности для приобретения. При этом она на равных соперничала с такими серьезными представителями прошлого поколения, как Radeon RX 5700 ХТ и GeForce RTX 2070.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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