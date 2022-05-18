В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6600, основанной на графическом процессоре Navi 23 XL (RDNA 2), в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

GeForce RTX 3060;

GeForce RTX 2070 Super;

GeForce RTX 2060;

Radeon RX 5700;

Radeon RX 5600 XT.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-11700KF (Rocket Lake, L3 16 Мбайт), 3600 @ 5000 МГц;

Intel Core i7-11700KF (Rocket Lake, L3 16 Мбайт), 3600 @ 5000 МГц; Материнская плата: ASRock Extreme Z590, LGA 1200;

ASRock Extreme Z590, LGA 1200; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 1777/15000 @ 2010/17500 МГц (Palit);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 6600 8192 Мбайт - 2400/14000 @ 2700/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 1650/14000 @ 1850/15000 МГц (Gigabyte).; анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули Цены 3070 идут к 70 тр - смотри Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -25% от цены 3060 - криптозима торжествует 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 Ti дешевле 100 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 512.77 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 22.5.1.

NVIDIA GeForce 512.77 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 22.5.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.4. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Biomutant.

Cyberpunk 2077.

Days Gone.

Far Cry 5.

Hitman 3.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Watch Dogs Legion.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.4.0.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla видеокарта Radeon RX 6600 показала отличный результат – смогла на равных конкурировать с GeForce RTX 3060 и немного опередила сородича-середнячка Radeon RX 5600 XT. Новинка была медленнее ускорителей GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700, однако это модели более высокого класса. Вдобавок Radeon RX 6600 обеспечила комфортную производительность в трех разрешениях, а это в такой тяжелой игре, как Assassin's Creed Valhalla, стоит многого.

Biomutant

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant традиционно сильны ускорители компании NVIDIA. В результате новичок из «красного» лагеря попал в группу аутсайдеров, опередив только Radeon RX 5600 XT. Несмотря на это, он показал высокие результаты во всех разрешениях.

Cyberpunk 2077

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 общая картина была похожа на расстановку сил в прошлой игре.

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Days Gone

Версия 1.0.7.

DirectX 11.

Поле зрения - 70.



Масштаб визуализации - 100.



Хроматическая аберрация - включена.



Эффект скорости - включен.



Качество освещения - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Дистанция показа листвы - максимальная.



Качество теней - высокое.



Качество облаков и тумана - высокое.



Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество трансляции текстур - высокое.

1% low и average FPS

В шутере Days Gone видеокарта Radeon RX 6600 немного улучшила свои позиции – она смогла на равных соперничать с ускорителем GeForce RTX 2060.

Far Cry 5

Версия 1.0.14.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Геометрия мира и растительности - максимальная.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - TAA.



Размытие в движении - включено.



Текстуры HD - включены.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 новинка уверенно расположилась в центре турнирной таблицы. Попутно опередив сородича Radeon RX 5600 XT и оставив далеко позади «зеленого» конкурента GeForce RTX 2060.

Hitman 3

Версия 1.08.

DirectX 12.

Экранный режим - эксклюзивный полный.



Сглаживание - SSAA 1.40.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество экранного рейкастинга - высокое.



Затенение с переменной точностью - качество.



Размытие в движении - высокое.



Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

В проекте Hitman 3 ситуация была похожа на расстановку сил в игре Days Gone. Правда, проект предъявил настолько суровые требования к графической подсистеме, что ускоритель Radeon RX 6600 показал высокие результаты лишь в разрешении 1920 х 1080.

The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - выключено.



Размытие - выключено.



Сглаживание FXAA - включено.



Свечение - выключено.



Повышенная четкость - выключена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - выключены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - высокое.



Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

В знаменитом The Witcher 3: Wild Hunt новичок расположился между картами Radeon RX 5600 XT и GeForce RTX 2060. С одной стороны, не самый выдающийся результат. С другой стороны, ускоритель Radeon RX 6600 уверенно обеспечил комфортную производительность вплоть до разрешения 2560 х 1440.

Watch Dogs Legion

Версия 1.4.5.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion видеокарта Radeon RX 6600 на равных соперничала со старшей моделью прошлого поколения Radeon RX 5700, но при этом заметно отстала от GeForce RTX 3060.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности графических ускорителей в восьми играх видно, что видеокарта Radeon RX 6600 опережала крепкого сородича Radeon RX 5600 XT на 3% – 7%. При этом она обошла GeForce RTX 2060 и заметно отстала от свежего ускорителя GeForce RTX 3060.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта Radeon RX 6600 была быстрее ускорителя GeForce RTX 2060 в играх Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 5 и Watch Dogs Legion.

Видеокарта Radeon RX 6600 показала относительно равные результаты с ускорителем GeForce RTX 2060 в играх Days Gone, Hitman 3 и The Witcher 3: Wild Hunt.

Видеокарта Radeon RX 6600 была медленнее ускорителя GeForce RTX 2060 в играх Biomutant и Cyberpunk 2077.

Видеокарта Radeon RX 6600 опередила GeForce RTX 2060 в трех играх из восьми. В трех проектах обе модели показали приблизительно равную производительность, в двух представитель AMD уступил «зеленой» модели.

Radeon RX 6600 обеспечила комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Исключением стали проекты Cyberpunk 2077, Hitman 3, Watch Dogs Legion, в которых она показала низкие результаты в разрешении 2560 х 1440.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce RTX 3060 12288 Мбайт - 35 000 рублей;

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 47 000 рублей;

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 38 000 рублей;

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 31 000 рублей;



Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 42 000 рублей;

Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 32 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2060.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт добротного середнячка. Видеокарта Radeon RX 6600 была немного быстрее модели прошлого поколения Radeon RX 5600 XT. Она опередила «зеленого» конкурента GeForce RTX 2060 и в паре проектов вплотную приблизилась к старшему сородичу прошлого поколения Radeon RX 5700.

Однако при всех перечисленных плюсах, основным минусом для Radeon RX 6600 является ее рекомендованная стоимость, равная цене GeForce RTX 3060. Этот фактор серьезно снизил привлекательность покупки новинки. Поэтому компании AMD необходимо немного уменьшить ценник Radeon RX 6600, чтобы сгладить данный фактор.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

