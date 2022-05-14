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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400

Новинка Deepcool – это классический башенный кулер с хорошей эффективностью, отличным качеством изготовления и приятной ценой.
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Оглавление

Вступление

Новое поколение процессоров Intel LGA 1700 получилось противоречивым в плане охлаждения. Волна хайпа накрыла всех. Каждый человек, краем уха знакомый с компьютерной индустрией, знает, что без шайб с новым сокетом лучше не взаимодействовать.

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Впрочем, энтузиасты всегда найдут выход. Der8auer решил не мелочиться с шайбами, а сразу сделать «бэкплейт», который не согнёт даже 50-тонный пресс. Видно, что новая платформа принесла заметное движение и никого не оставила равнодушным, но прошёл негативный фон и многие опасаются, что процессоры как печки, очень горячие, охлаждать их сложно, и вообще лучше не собирать систему на LGA 1700, чтобы не столкнуться со сложностями. Немного выручила ситуация на рынке, когда «железо» пропало вообще, а сейчас пришла ясность, что жить можно, системы охлаждения есть и даже появляются новые интересные модели.

Мне всегда импонировала компания Deepcool, поскольку она выпускала неплохие бюджетные кулеры для замены боксовых аналогов. Одних моделей Deepcool Theta 16 я купил штук 10 для разных устройств. Там очень удачно реализована идея с медным сердечником и круговым обдувом, а ещё есть ШИМ-управление, и только раз мне попался не очень удачный экземпляр, где вентилятор шумел, но в магазине его без разговоров сразу заменили. До сих пор у меня есть такой кулер и работает он отлично, но на LGA 1700 его уже не поставишь, даже если отверстия будут на плате.

Инженеры компании тоже не сидят сложа руки и делают отличные башенные кулеры по классической компоновке с U-образными трубками. Я уже рассматривал двухсекционную модель Deepcool AK620, и она мне очень понравилась. Не только внешне, но я выделил для себя несколько слагаемых успеха. В первую очередь это хорошее качество изготовления, отличное крепление, скромные габариты и демократичная цена за набор всех этих характеристик. Тогда я тестировал устройство с самым мощным процессором в разгоне и получилось шумновато, но чудес не бывает, и вентиляторы были на 120 мм.

Сегодня я решил протестировать модель проще, но и процессор также подобрал не самый горячий, но разгоняемый. Встречаем новинку – Deepcool AK400.

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На первый взгляд можно счесть, что это просто одна секция кулера Deepcool AK620 с одним вентилятором. Однако на практике это самобытная интересная модель, которая должна отлично справляться со средней линейкой процессоров Intel и AMD (заявлено, что он может отвести 220 Вт). В среднем сегменте у производителей процессоров ничего такого нет, но будем разгонять хотя бы до 120 Вт.

Упаковка и комплектация

Крупная коробка изготовлена из белого плотного картона. Информации на ней немного.

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Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая «башня» с одним вентилятором. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна и перекликается с моделью Deepcool AK620.

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На сходстве и различиях мы остановимся чуть позже, а пока на упаковке мы видим название нового кулера – AK400. Также чуть ниже указано, что это производительный процессорный кулер.

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Ниже находится логотип компании и название. По периметру идёт зелёная полоса, а в самом низу есть узор.

С обратной стороны находится спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.

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Модель Deepcool AK400
Тепловые трубки (количество и диаметр) 4 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 54 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 127 х 97 х 155 мм
Габариты радиатора 120 х 45 х 152 мм
Масса 661 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM4
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 500 – 1850 об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 66.47 CFM
Воздушное давление 2.04 мм водяного столба
Уровень шума 29 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.13 А
Потребляемая мощность 1.56 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM

В правом нижнем углу находится штрих-код с артикулом модели.

Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

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Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер, а сверху в пакете находится комплектом подставки. На этот раз кулер сразу вышел с поддержкой новой платформы Intel LGA 1700, есть ещё поддержка прошлого поколения и AMD AM4, другое уже не особо актуально. В упаковке находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.

Теперь посмотрим, что в комплекте:

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  • Универсальный бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для AMD;
  • Четыре винта для платформы AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1200/115X;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA 1700;
  • Четыре винта для платформы Intel;
  • Одна универсальная монтажная рамка;
  • Инструкция.

Для монтажа есть всё самое необходимое. Паста нанесена непосредственно на основание и поэтому в комплекте отдельно не предусмотрена. При переустановке придётся наносить уже свою.

Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала устанавливаются пластиковые втулки, потом рамка затягивается другими более длинными винтами сверху.

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Устройство и особенности кулера

Ранее уже отмечалось, что кулер представляет классическую модель, которая напоминает Noctua NH-U12P. Разумеется, это никакой не клон, а абсолютно другая модель, но визуальное сходство есть. Например, радиатор также ориентирован на вентилятор 120 мм, поэтому габариты устройства соответствующие.

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Сверху находятся две пластиковые декоративные крышки, точнее одна, но из двух элементов. Они закрывают концы тепловых трубок. Сделано это правильно потому, что высота увеличивается незначительно, но внешний вид сразу становится привлекательнее.

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Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. Теплосъёмника нет, есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора.

Реализовано всё красиво. По центру проходят две трубки, потом фрагмент алюминия в 2 мм и дальше опять тепловая трубка. Основание ровное, трубки сделаны заподлицо и никаких стыков нет.

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Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил, но их можно было не искать потому, что есть математика. Она нас учит тому, что 1+1=2. Масса кулера согласно спецификации – 661 г, если умножить на 2, то будет 1322, а модель AK620 весит 1456 г. Упрощение – это не всегда плохо, но снижает затраты на производство.

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54 пластины размером 12 х 4.5 см образуют около 2900 квадратных сантиметров. У модели AK620 она была приблизительно 4800, что не в два раза больше. Площадь сама по себе не маленькая, но её ещё нужно как следует продуть, а здесь получается очень плотное расположение пластин.

Производитель попытался немного выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, где заметны углубления в виде кубиков, образуемые пластинами. Это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум.

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Всё просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Подсветки нет, но сейчас важнее узнать, насколько устройство эффективно, а вентиляторы потом можно будет поменять на ARGB.

Изначально на поверхность основания нанесён термоинтерфейс. Чтобы он не смазался, предусмотрена специальная пластиковая крышка.

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Конструкция самого кулера проста: два вентилятора крепятся стальными скобками за специальные выступы радиатора. Один обеспечивает приток, а другой отток и таким образом обеспечивается хорошая продуваемость.

Изначально смонтирован и входит в комплект поставки только один, но в комплекте есть скобки для установки второго, и мы попробуем выяснить разницу.

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Вентилятор выглядит отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно, насколько она эффективна и сильный ли шум. Видно, что рама корпуса продуманная и есть резиновые элементы по углам.

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Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем.

Каждый из двух возможных вентиляторов фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

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Тестовый стенд

Для тестов кулера Deepcool AK400 была собрана следующая система:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 0702;
  • Процессор: Intel Core i5-12400 @ 5 ГГц;
  • Кулер: Deepcool AK400;
  • Термоинтерфейс: штатный;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS GT 1030 2 Гбайт GDDR5
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

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Тестирование

Перед началом тестирования нужно всё это собрать. Эта процедура проходит просто. На платформе AMD AM4 нужно выкрутить четыре винта и снять пластиковые рамки с выступами. Далее одеть четыре оранжевые пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами. После этой процедуры можно даже поставить процессор, потому что рамка не мешает рычагу.

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Дальше сверху устанавливается радиатор и прижимается двумя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины.

На платформе Intel всё устанавливается похожим образом, только проще, поскольку ничего снимать не надо.

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Однако тут сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения.

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Дальше остаётся только установить радиатор и поставить вентилятор.

После всех процедур собираем систему и запускаем. Я немного разогнал оперативную память и процессор (до 5 ГГц).

Вентилятор работает на 100%, что соответствует 1850 об/мин. Это нормально, ведь процессор потребляет 120 Вт, и в итоге кулер Deepcool отлично справляется.

Как изменится ситуация с установкой второго вентилятора?

Стало немного тише, а температура упала на 3 градуса без всяких шайб. А что если вообще отказаться от разгона системы?

Думаю, комментарии излишни. Разница просто колоссальна, и не заметить её невозможно. Второй вентилятор тут просто не нужен.

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Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i5-12400 (default);
  • Intel Core i5-12400 @ 5.0 ГГц при 1.27 В;
  • Intel Core i5-12400 @ 5.0 ГГц при 1.27 В (2 вентилятора).

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Deepcool AK400 – это классический башенный кулер с хорошей эффективностью, отличным качеством изготовления и приятной ценой. Всё, что говорилось о Deepcool AK620, справедливо и тут, стоит лишь добавить, что кулер стал компактнее, проще и дешевле.

Эффективность снизилась за счёт уменьшения площади теплоотвода, но оказалось, что этого хватает для большинства моделей среднего сегмента и их разгона. На примере выше было наглядно продемонстрировано, как новинка справляется с разогнанным до 5 ГГц Intel Core i5-12400, который потребляет 120 Вт. Справится ли кулер с Core i9-12900K? Да, но только в штатном режиме, ведь в разгоне такой процессор потребует 300 Вт, с чем справится не любая СЖО.

Здесь такой цели не стояло, иначе инженеры могли бы добавить ещё пару трубок, положить в комплект ещё один вентилятор и назвать модель Deepcool AK400А. Кстати, в истории такое уже было, и 4 трубки в «башне» появились давно, а сегодня лишь острее стоит вопрос с теплоотводом с уменьшенной площади современных кристаллов. И производители экспериментируют с прямым контактом тепловых трубок. Тут это реализовано отлично. Нет заметных стыков, всё сделано идеально, эффективность заметна по результатам тестирования.

Второй вентилятор, как ни странно, снижает уровень шума и также снижает температуру, что очевидно. Всё дело в том, что в тандеме вертушки создают больший поток на меньших скоростях, что сказывается на шуме, поэтому дополнительные скобы положили в комплект правильно. Кому-то они могут понадобиться, чтобы добиться приемлемого уровня акустического комфорта (и можно подобрать более производительные вентиляторы). Если говорить про штатный режим работы процессора, в котором он потребляет всего 80 Вт, то кулер работает просто бесшумно.

Кулер Deepcool AK400 с уверенностью можно назвать универсальным. Где нужно, он справляется с высокой нагрузкой, но если она умеренная, то он может оставаться тихим и в любом случае обеспечивает комфорт.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование кулер Deepcool AK400.

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