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Вступление

Надо отметить, что моделей ноутбуков с экраном OLED становится всё больше. Разнообразие огромное, а впереди всей планеты шагает компания ASUS, которая их продвигает. Цветовой охват у таких панелей действительно огромный, как и контрастность. Всё это позволяет использовать их не только для профессиональных задач, но и для развлечений.

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Смотреть фильм на таком экране или серфить по интернету очень здорово. Цвета сочные и красивые, а если они кажутся неестественными, то экран нужно откалибровать и тогда на нём можно будет работать с фотографиями. Однако есть ещё один недостаток, который смущает многих – глянцевая поверхность. Смириться с ней могут не все, но ситуация сглаживается приличной яркостью, да и в помещении глянец не так блестит. Кроме того, на некоторых панелях присутствует антиглянцевое покрытие. Я двум знакомым посоветовал просто посмотреть эти экраны вживую, и они им так понравились, что они сразу купили ноутбуки. Благо цена оказалась приемлемой даже по современным меркам.

Пока до рынка добираются обновлённые модели на следующем поколении процессоров, компании продолжают реализовывать существующие решения, которые появились давно и стали популярными. Причём если сравнивать платформы AMD и Intel, можно заметить примерный паритет по производительности и времени автономной работы. Для лидерства в последней дисциплине обычно предлагают ёмкий аккумулятор, энергоэффективный экран, ULV-процессор и встроенную графику. Эти модификации процессоров всё ещё соответствуют формуле 4C8T, но зато потребляют 15 Вт и не требуют мощной системы охлаждения, довольствуясь скромным радиатором с одной тепловой трубкой.

В крупных моделях, где сейчас представлены 16” устройства, не спешат ставить огромные аккумуляторы, понимая, что они рассчитаны преимущественно на домашнее использование, а значит розетка всегда под руками. Перенести же мобильный компьютер с дивана на стол и обратно может быть достаточно тяжело одной рукой, и поэтому производители также думают о весе такого оборудования. Уже есть определённые стандарты и выпустить что-то тяжелее уже нельзя потому, что пользователи быстро привыкают к комфорту. То же самое может произойти с экранами, где при взгляде на OLED уже не захочешь возвращаться обратно за свой IPS.

При обзоре первой модели ASUS VivoBook Pro 16X OLED произошла курьёзная ситуация, когда на тестирование попал образец без OLED матрицы – с панелью от игрового флагмана ASUS Zephyrus M16. Сегодня мы исправим это недоразумение и посмотрим на модель M7600Q во всей красе и с другой модификацией, где не только процессор мощнее, но и видеокарта.

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Что ещё принципиально нового в этом устройстве, как справляется система охлаждения с возросшей за счет процессора на 45 Вт нагрузкой?

Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 9 5900HX Видеопроцессор Интегрированный: AMD Radeon Graphics;

Дискретный: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti for Laptop Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 32 ГБ DDR4-3200) Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 16.0 дюймов 4K (3480 x 2400) OLED, соотношение сторон 16:10, глянцевая поверхность с 100% DCI-P3, VESA Certified Display HDR True Black 500, Pantone Validated Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 6 ячеек, Li-ion, 96 Вт*ч Размеры 360 x 259 x 18.9 мм Масса 1.95 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

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В данном случае это обычная серийная модель, которая продаётся в магазине.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны находится крупная надпись Wow The World и небольшая чёрная вставка ASUS VivoBook. Такое оформление появилось начиная с этого поколения.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней размещены штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху предусмотрена чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

Под ноутбуком скрывается ниша с частью комплекта поставки. Также есть блок питания на 20 В, 6 А, что обеспечивает 120 Вт. Ноутбук не игровой, но есть дискретная графика, мощный процессор и крупный аккумулятор, поэтому блок можно было положить даже мощнее.

Так или иначе, полная зарядка занимает немногим более двух с половиной часов. Однако тем, кто сильно торопится, повезло – зарядка до 60% занимает всего 45 минут.

Внешний вид и корпус

Сверху на крышке присутствует небольшая вставка с надписью ASUS VivoBook uncage your possibilities. Скосы есть только на нижней панели, а сверху ноутбук похож на кирпич.

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Упор сделан на надёжность и механическую защиту, поэтому верхняя крышка, топкейс и поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Цвет чёрный матовый, но под разными углами и при разном освещении он меняется. У этого цвета есть название: «0° Black». Поверхность верхней крышки матовая и несколько маркая.

Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю более 15”. Такими массой и габаритами могут похвастать далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь всё же 16” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом на уровне аналогов.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться.

Сверху находится HD камера с микрофонами и специальной сдвижной шторкой.

Крышка открывается на 140° и это достаточно много. Ограничителем здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку.

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 3.2 Gen1 и два индикатора: включения и заряда.

На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт USB 3.2 Gen2 Type-C с Power Delivery, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-A, разъёмы гарнитуры и питания.

Тыльная сторона изготовлена из алюминиевого сплава, на ней наклеены пластиковые элементы для крепления и жёсткости. Ещё на ней есть две резиновые ножки и одна длинная полоска. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое, такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не отнимет много времени.

Большую часть внутреннего пространства занимает аккумулятор. При офисном использовании его емкости вполне хватит на весь рабочий день и ещё останется.

Система охлаждения состоит из двух тепловых трубок, и для топовой модификации этого может оказаться недостаточно. Один только процессор согласно TDP выделяет 45 Вт.

Если вдуматься, то это больше, чем энергоэффективные настольные модели на 35 Вт. Дискретный видеочип NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti тоже что-то потребляет и явно больше, чем интегрированное в процессор видео. Производитель сам заявляет, что номинально он ограничен пакетом 35 Вт с возможностью буста до 50 Вт! И вот эта пара трубок должна отвести 100 Вт. Я бы поверил в формулу 28 + 35, но здесь будет тяжеловато.

Вентиляторы самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

Беспроводной модуль MediaTek MT7921LEN не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём.

Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук есть, но особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для мобильной модели.

Установлен крупный аккумулятор на 96 Вт*ч. Возможности апгрейда есть. Можно заменить SSD M.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить радиомодуль.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не маленький и поэтому используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Технологии NumberPAD тоже нет, но есть другая, которая называется ASUS Dial.

Это новая функция, которая доступна в последней линейке VivoBook Pro, а в ProArt StudioBook вообще применен настоящий крутящийся диск. Здесь используется упрощённый вариант, встроенный в тачпад.

DialPad – это виртуальный контроллер, который можно отобразить на тачпаде для ускоренного выполнения различных команд в совместимых приложениях Adobe. Он представляет собой аналог аппаратного контроллера ASUS Dial, не имеющего аналогов физического контроллера на ноутбуках ProArt Studiobook, и упрощает использование широкого круга функций в таких программах, как Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. DialPad можно вызвать или скрыть одним жестом на тачпаде.

Топкейс выполнен из алюминиевого сплава и немного углублён в области клавиш. Часть клавиш чёрная, а другая серая. Ещё выделяются две кнопки. ESC выполнен красным, а Enter полосатый. В этом заключается вся молодёжная стилистика.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.5 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура хорошая, с цифровым блоком и подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном клавиатура ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 16,0 дюймов, с технологией OLED, с разрешением UHD 3840х2400 и просто сочный и красивый, но глянцевый. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а играть тут особо не придётся на такой видеокарте. Матрица уже знакомая по другим устройствам и это Samsung ATNA60YV02-0.

Площадь поверхности экрана здесь составляет 86%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный, как и контрастность. На OLED панелях чёрный цвет вообще не светится.

Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме, что отображают тесты, но в базе экран откалиброван не очень точно.

Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 510 0 ∞ 50 220 0 ∞ 0 22.7 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает весьма приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана всё не очень хорошо с калибровкой.

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу.

Если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали. Ещё есть специальный софт ProArt Creator Hub. Это аналог Armory Crate, но для профессионалов.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Здесь есть даже приложение для калибровки экрана. Только для этого, разумеется, нужен специальный инструмент.

Ещё есть режимы работы вентилятора и отдельный пункт для настройки устройства ASUS Dial для использования в разных приложениях.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук не совсем игровой.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

PCMark10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

AIDA64 CPU Queen:

Geekbench 5:

Superposition, FHD, Medium:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Anvil’s Storage:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 96 Вт*час. Это достойные показатели для любого мобильного устройства. Поиграть можно чуть более двух часов.

Полная зарядка занимает 2 часа 43 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает менее 11 часов. Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу в 10 часов 36 минут.

Нагрев новинки умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

Спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3700 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 38.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Это уже вторая модификация ASUS M7600Q, которую мы рассмотрели, но прошлая была с другим экраном, по сути это был прототип. Сегодня мы изучили обычную модель в топовой конфигурации, и надо сказать, разница налицо. Основное отличие – это, конечно, OLED экран, который обеспечивает отличные цвета, настоящий чёрный и просто другие эмоции. Лучше всего это один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Флагманский VivoBook Pro 16X – это сбалансированный и быстрый ноутбук, работать с которым одно удовольствие. Однако следует помнить, что процессор достаточно горячий, поэтому система охлаждения балансирует на пределе своих возможностей, а они у неё скромные, ведь используются всего две тепловых трубки, два радиатора и два вентилятора. Возможно, именно поэтому производитель использовал металлическую нижнюю крышку и топкейс, чтобы тепло лучше распределялось по поверхности.

По отдельности за видеоядро и процессор можно сильно не переживать, но когда они работают сообща, получается уже другой уровень нагрузки, и вот здесь кто-то будет перетягивать одеяло на себя (и, возможно, процессор будет чаще ужиматься до рамок более скромного TDP). В остальном это крупная и относительно лёгкая модель с отличным OLED экраном, который для работы с графикой нужно будет откалибровать.

Несмотря на то, что ноутбук ориентирован на молодёжь, выглядит он традиционно и классически. Теоретически модель подходит для игр, но именно для этого лучше подобрать устройство с другой матрицей, хотя на OLED некоторые игры смотрятся ещё красивее. При всей мощности тестовой конфигурации я бы предпочёл модель на уровень послабее с процессором Ryzen 7 или Ryzen 5 и обычной GeForce RTX 3050, а не Ti. Такой вариант будет тише и холоднее, а производительность будет лишь чуть меньше из-за одинаковой системы охлаждения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q) получает награду:

Выражаем благодарность: