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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI

Функциональная, современная и универсальная новинка MSI форм-фактора MicroATX подойдёт не только для геймеров, но и для построения продвинутой рабочей машины.
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Оглавление

Вступление

Для новой платформы Intel LGA 1700 производители выпустили множество разных материнских плат. Сейчас представлены все сегменты, включая недорогие устройства. Недорогими они только называются, ведь многие сокрушаются, что стоят они баснословно дорого. Даже самые доступные платы на чипсетах Intel H610 стоят на 20% больше, чем прошлое поколение на H510. Поменялась архитектура, функционал базовых моделей почти не изменился и можно предположить, что увеличение стоимости связано с возросшей сложностью разводки нового сокета и более дорогим чипсетом, что выглядит логичным.

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С моделями среднего и высокого уровня всё ещё сложнее. Здесь добавляется новая переменная в виде поддержки нового типа памяти DDR5 и возросшего функционала. Однако именно на бюджетных моделях разница в стоимости заметна больше всего. Тем не менее, спрос есть потому, что уровень производительности новой платформы вырос, и появились интересные решения в виде разгона шиной процессоров с заблокированным множителем. Пока это всё выглядит неразумно из-за дороговизны плат, которые оборудованы внешним тактовым генератором шины BCLK. Однако я всё мечтаю, что такая плата рано или поздно появится, и ещё пытаюсь найти её среди моделей, которые тестирую.

Понятно, что этот поиск нужно вести среди плат на чипсете Intel B660, чтобы можно было максимально сэкономить. Однако пока всё, с чем я сталкивался и позволяло это осуществлять, стоило дорого и ещё оснащалось поддержкой памяти DDR5. Но, даже если плата её поддерживает – это ещё не гарантирует наличие внешнего генератора. В целом решения на чипсете Intel B660 с памятью DDR5 выглядят странно. В первую очередь это связано с распространённостью самой памяти и её стоимостью. Если бы цена на DDR4 и DDR5 была одинакова, то нужно было бы брать DDR5.

Сейчас предпочтительнее DDR4, но в будущем, на мой взгляд, будут более актуальны и востребованы платы с поддержкой DDR5, когда она окончательно станет массовой. С таким я уже сталкивался при переходе от DDR2 к DDR3 и от DDR3 к DDR4. У компании MSI обычно самые доступные модели относятся к линейке MAG (MSI Arsenal Gaming). Они пользуются наибольшим спросом потому, что сочетают в себе высокое качество изготовления и элементной базы, а также отличный внешний вид, хороший функционал и приятную цену.

Сегодня мы рассмотрим потенциальный бестселлер – материнскую плату MSI MAG B660M Mortar WIFI. Мы уже рассматривали похожую модель, но в исполнении DDR4. На этот раз посмотрим, что будет с новым типом памяти?

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Посмотрим, насколько самобытной и необычной получилась эта модель, ведь по своим начальным характеристикам она кажется эталоном, которым хочется обладать.

Упаковка и комплектация

На тестирование попал серийный образец, но в составе Media Kit. Это специальный набор, который состоит из памяти, процессора и платы. Всё это находится в отдельной коробке, которая крупнее потому, что в ней размещается весь набор.

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Это обычная чёрная картонная коробка с глянцевыми надписями и узорами на матовом фоне. В остальном она ничем не примечательна. Сверху открывается крышка, там можно увидеть информационную карту и коробку с платой сверху.

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Ниже находится отсек, где упакована специальная коробка с процессором и блистер с комплектом памяти. Комплект этот самый обычный из двух модулей по 16 Гб Kingston FURY Beast DDR5-5200. Процессор Intel Core i5-12400.

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Здесь я почему-то подумал, что раз в комплекте есть процессор с заблокированным множителем, то он должен как-то разгоняться. Возможно, именно эта плата отличается от модификации DDR4 тем, что использует внешний генератор BCLK.

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Внешнее оформление очень знакомое по другим моделям линейки MSI Arsenal Gaming. Фон обычно стилизован под какую-то металлическую поверхность.

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Никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MAG B660 Mortar WIFI. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MAG B660 Mortar WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В центральной части есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находится вставки с описанием новых технологий и ключевых технических решений. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку.

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Сверху мы видим небольшую чёрную картонную коробку, а под ней чёрный картонный лоток с платой. Вынув его, можно обнаружить на дне комплект поставки.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming;
  • DVD-диск с драйверами.

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Плата среднего уровня, поэтому производитель решил положить в комплект диск, а не флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Две антенны для беспроводного модуля.
  • Набор отвёрток

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект хороший, есть всё самое необходимое.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mATX. Её габариты не отличаются от стандартных и составляют 244 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой линейки. Плата выглядит строго, спокойно и без всякого намёка на милитаризм.

Подсветка отсутствует, но всегда есть возможность использовать ленты. Здесь есть возможность подключать оба типа: 5В ARGB и 12В RGB. Ещё на плате можно заметить несколько крупных радиаторов.

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Печатная плата тёмно-коричневого цвета, а на поверхности присутствуют чёрные глянцевые принты. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жёсткая и не гнётся. Принтов на плате не очень много, также они присутствуют на радиаторах, на которых также есть надписи.

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Это модель среднего уровня, но ещё здесь есть беспроводной модуль. Также мы видим развитую систему охлаждения. На одном из радиаторов есть надпись Mortar.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находится втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов. Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. На mATX устройствах я встречал такое крайне редко. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой - защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Компания Intel продолжила раздавать подарки на этой платформе и чипсет Intel B660 также поддерживает разгон. Не спешите кричать «Ура!», речь официально только о разгоне памяти, что тоже не так плохо, точнее лучше, чем вообще ничего.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 6600 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

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Питание процессора выполнено по схеме 12+1. Семь каналов сверху и шесть каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы среднего уровня под сокет LGA1700.

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На каждый из 13 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99360. Они способны обеспечивать силу тока в 60А и мы уже могли их видеть на материнской плате MSI MAG B550 Tomahawk.

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Драйверов и удвоителей фаз здесь нет. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Renesas RAA229132. Это совсем новый контроллер.

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MSI MAG B660 Mortar WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Для этих целей подсистема питания выглядит очень солидно. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора серо-серебристого цвета с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой. Боковой достаточно крупный и закрывает порты и разъёмы задней панели выполняя функцию кожуха. К нему сверху крепится двумя саморезами заглушка.

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Поверхность всех радиаторов немного шероховатая. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находятся ещё три радиатора. Верхний отводит тепло от SSD M.2 накопителя. Он получает линии непосредственно от процессора.

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Второй радиатор для SSD накопителя находится ниже. Он также выполнен из алюминиевого цвета, окрашен серебристо серой краской, а в качестве термоинтерфейса используется терморезинка. По размеру он почти аналогичен верхнему.

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Сбоку находится ещё один радиатор, который предназначен для чипсета. Он достаточно крупный, но оребрения почти нет, а сверху присутствует надпись Mortar. Крепится он при помощи двух винтов с обратной стороны.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Контакт хороший, поэтому в демонтаже нет никакого смысла.

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Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B660.

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Известно, что он поддерживает до четырёх портов SATA 3 и все они выведены вбок. Что тогда находится внизу? Да, там есть ещё два, которые реализованы отдельным контроллером ASMedia ASM1061. Ещё по правому краю находится колодка порта USB 3.2 Gen2 и двух портов USB 3.2 Gen1.

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В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить колодку для установки TPM модуля и те самые два порта SATA 3.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, контакты сброса BIOS и колодку для Thunderbolt 4.

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Далее по нижнему краю находятся два разъёма для RGB LED: один классический 12В, а другой ARGB LED 5B, и разъём 4-pin FAN для вентилятора.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC1200.

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Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D находится между слотами PCI-e x16, а микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 вовсе распаяна за разъёмами задней панели.

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На этой плате находится всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это достаточно для mATX платы, а ещё здесь находится два разъёма для накопителей M.2.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора, но это Gen4. Остальные обеспечиваются чипсетом, поэтому второй PCI-e x16 ограничен до x4 и поддерживает только PCI-e Gen3.

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В правом верхнем углу находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Рядом с ними есть ещё пара разъёмов для RGB подсветки.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2x2 Type-C;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический S/PDIF Out;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX211.

Технические характеристики

Модель MSI MAG B660M Mortar WIFI
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B660
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 6600 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x16 (x4) Gen3;
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B660; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125;
1 x Intel Wi-Fi 6 AX211
Аудио Realtek ALC1200 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B660)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B560)
Thunderbolt Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI;
1 x Display Port;
4 x USB 2.0;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical S/PDIF Out;
2 x Ant. Out
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения кроются в деталях оформления, остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет.

Инструментарий для разгона хороший, и всё находится в одном разделе, что удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет на руку при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, в котором можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включать XMP. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, тут есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MAG B660M Mortar WIFI, версия BIOS A20;
  • Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR4-5200 Kingston Fury Beast (Micron);
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

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Тестирование

Разгона нет, расходимся! Если кратко, то в моем случае все так, но нужно пояснить. Я думал, что Media Kit подразумевает подготовленный набор, в котором производители демонстрируют отборные компоненты, чтобы преподнести их максимально эффектно. Это разумно и логично. Ведь ничего не мешает в магазине взять такую же плату, выбрать память на микросхемах SKhynix, которая работает в режиме DDR5-7000, найти процессор, работающий на штатной частоте с минимальным напряжением, чтобы температура была 50°C. Здесь же мы видим товар лицом, без прикрас и всё, как заявлено. С одной стороны, это честно, но с другой – не ясно, к чему стремиться и почему выбирать нужно именно это.

Традиционно сборка системы не вызывает сложностей. Поскольку процессор разгоняться не будет, то я решил обойтись воздушным охлаждением и проверить температурный режим без видеокарты.

Система работает на удивление тихо. Впрочем, поражаться тут нечему, ведь производительные ядра процессора трудятся на частоте 4 ГГц при температуре 72°C.

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AIDA64 Cache & Memory.

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AIDA64 GPGPU.

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Night Raid:

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Geekbench 5:

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Теперь оценим работу накопителя при помощи утилиты Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор.

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Большие радиаторы отлично справляются в пассивном режиме, несмотря на нагрузку и не самый холодный чипсет.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1200. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

MSI MAG B660M Mortar WIFI – материнская плата для тех, кто хочет всё самое современное, но не готов переплачивать за возможность разгона процессора. При этом с разгоном оперативной памяти никаких сложностей нет. Визуально это практически клон модификации с DDR4 памятью. Совпадают разъёмы, порты, надписи и в темноте их можно перепутать. Тем не менее их BIOS несовместим, да и сами модели разные. Разгон памяти прост, XMP профили работают, но процессор не разгоняется и тут ничего не поделаешь.

Многих волнует один вопрос: что выбрать, когда они увидят в магазине обе платы (пусть даже с одинаковым ценником)? Здесь каждый решает для себя сам. Если бы выбор был за мной, сейчас остановился бы на DDR4, а через год или два взял бы уже DDR5, когда модули будут дешевле, их будет больше. Однако именно вариант с DDR5 будет более ликвидным лет через пять, когда эти платы будут свободно обращаться на вторичном рынке. Многие будут предпочитать модель с поддержкой более современной памяти. Это моё мнение, а свой выбор лучше сделать самостоятельно.

Какие у новинки ключевые достоинства? Охлаждение развитое и продуманное. Лучше использовать хорошо проветриваемые корпуса, а в компактных нужно учитывать правильную вентиляцию, чтобы горячий воздух покидал пределы корпуса. Есть свой фирменный софт, есть разъёмы для поддержки светодиодных лент. Я подключал оба типа, в ПО реализовано много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Разгон памяти осуществляется уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Такая функциональная, современная и универсальная материнская плата подойдёт не только для геймеров, но и для построения продвинутой рабочей машины.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 получает награду:

200x109 15 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MAG B660M Mortar WIFI.

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Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
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Инсайд: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут выйти раньше ожидаемого, уже в июле-августе 2022г
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mistergrim
09:38
Для i815 640×480 это максимум. Плюс только 16-битный цвет с крайне посредственным дизерингом.
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
Роман Лушин
09:37
Ты балабол. В Чехии прямо сейчас русским предлагают сменить гражданство для поступления.
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
[Zero]
09:37
Нет, я русский и гражданин России. Но, если тебе не сложно, пости этот скриншот под каждой моей новостью. Так читатели поймут, что я умный и свободный человек с активной гражданской позицией и великол...
Россияне стали чаще красть еду в магазинах за последние 3 месяца
RangerXP
09:32
Нечем, ага. 5800X3D на 4.5ГГц обходит 12900KS на 5.5ГГц
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super619
09:32
"Но какой процессор и видеокарта будут оптимальны в мае 2022 года?" Зистакс, ты можешь заказать 5600 за 13, 3060 за 40, 2х16 3200 ballistix за 10, b550m aorus за 7 на али, а через месяц наделать скрин...
Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
MinerETh
09:31
Амд выпустило очередное гавно без лучей, проигрывающие даже 3090 в безлучевых играх. Амуде опять нешмогла.
Первые пользовательские тесты Radeon RX 6950 XT – суперфлагман или разочарование года от TG
Pavelshakh
09:31
Дорогой друг. Как и многим, рекомендую попользоваться хоть чем-то из списка, прежде чем писать о том, что в глаза не видел. Самое большое энергопотребление, которое можно выжать на 12400 при снятых в...
Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
Лёник
09:29
Теперь мамка будет кричать: Не больше двух часов играешь!
Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
Немрущий фраг
09:29
Лучшие карты 3000 линейки и так на воде. И как хозяин подобных скажу - под нагрузкой 100% на воде 90-92 градуса на памяти... Какой нафиг воздух... Забудьте
Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
Олег Анетько
09:28
Что-то перестали хвататься IPC. Видимо особо нечем. Интелу же просто нарастить кеш нужно чтобы выбиться в лидеры. ИМХО.
Инсайдер рассказал о характеристиках Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X и Ryzen 5 7600X
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