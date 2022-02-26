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Вступление

Многие уже поняли, что производители материнских плат для новой платформы Intel LGA 1700 не собираются раздавать их бесплатно. Однако получилось так, что совпало сразу несколько событий… Начнем с банальной инфляции. Она есть не только у нас в стране, но и в мире и даже доллар может обесцениваться. Росту общемировых цен способствовал кризис производства в полупроводниковой среде. Заводы работают в три смены, заказы расписаны на годы вперед. Образовался дефицит, чтобы его сократить, производители вынуждены повышать цены на следующие контракты.

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Скорее всего, Intel делает процессоры и чипсеты на своих фабриках, но это не значит, что обходится это ей бесплатно и фабрики эти свободны, в то время как Samsung и TSMC пашут. Уже при переходе от чипсета Intel 400-серии к Intel 500-серии был заметный рост стоимости материнских плат. Самую дешевую плату на H510 я покупал за 6 500 рублей, а сейчас платы на H610 стоят на 2 000 рублей дороже. Даже с бюджетными моделями разница заметна невооруженным глазом, а что говорить про более функциональные модификации?

Уже приходится смириться с тем, что доступных плат в ближайшее время можно не ждать, и лучше готовить 15-20 тысяч рублей на плату среднего уровня для процессоров, способных на разгон, а если это не нужно, то можно сэкономить и взять плату подешевле. Благо сейчас уже стали появляться устройства на чипсетах Intel B660 и H610. У компании MSI обычно самые доступные модели относятся к линейке MAG (MSI Arsenal Gaming). Они пользуются наибольшим спросом потому, что сочетают высокое качество изготовления и элементной базы, а также отличный внешний вид, хороший функционал и приятную цену.

Сегодня мы рассмотрим потенциальный бестселлер – материнскую плату MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4.

Даже по названию видно, что плата предлагает интересные решения, которые реализованы в компактных mATX размерах. Посмотрим, насколько самобытной и необычной получилась модель, ведь по начальным характеристикам она выглядит эталоном, которым хочется обладать.

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Упаковка и комплектация

Внешнее оформление знакомо по другим моделям линейки MSI Arsenal Gaming. Фон обычно стилизован под какую-то металлическую поверхность.

Никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MAG B560 Mortar WIFI DDR4. Есть группа значков Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MAG B660 Mortar WIFI DDR4. Справа находятся значки Intel и HDMI. В центральной части есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находится вставки с описанием новых технологий и ключевых технических решений. Под изображением материнской платы есть небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку.

Сверху мы видим небольшую черную картонную коробку, а под ней черный картонный лоток с платой. Вынув его, можно обнаружить на дне комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming;

DVD-диск с драйверами.

Плата среднего уровня, поэтому производитель решил положить в комплект диск, а не флешку.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводного модуля.

Набор отверток

Заглушка на заднюю панель находится на самой плате. Комплект хороший, есть все самое необходимое.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mATX. Ее габариты не отличаются от стандартных и составляют 244 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой линейки.

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Плата выглядит строго, спокойно и без всякого намека на милитаризм. Подсветка отсутствует, но всегда есть возможность использовать ленты. Здесь есть возможность подключать оба типа: 5В ARGB и 12В RGB. Еще на плате можно заметить несколько крупных радиаторов.

Печатная плата темно-коричневого цвета, на поверхности присутствуют черные глянцевые принты. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жесткая и не гнется. Принтов на плате не очень много, также они присутствуют на радиаторах, на которых также есть надписи.

Это модель среднего уровня, но еще здесь есть беспроводной модуль. Также мы видим развитую систему охлаждения. На одном из радиаторов есть надпись Mortar.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъемов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. На mATX устройствах я встречал такое крайне редко. Производитель позаботился о питании как следует.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С двух сторон используются защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот.

Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли здесь высокие частоты? Для DDR5 – определенно, но как насчет DDR4? Я бы предпочел режим Gear1 и DDR4-4000 с минимальными таймингами.

Компания Intel продолжила раздавать подарки на этой платформе и чипсет Intel B660 также поддерживает разгон. Не спешите кричать «Ура!», речь только о разгоне памяти, что тоже не так плохо, точнее лучше, чем вообще ничего.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбпйт. Поддерживаются обычные не буферизированные модули без коррекции ошибок.

Питание процессора выполнено по схеме 12+1. Семь каналов сверху и шесть каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы LGA 1700 среднего уровня.

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На каждый из 13 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99360. Они способны обеспечивать силу тока в 60 А и мы уже могли их видеть на материнской плате MSI MAG B550 Tomahawk.

Драйверов и удвоителей фаз здесь нет. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA229132. Это совсем новый контроллер.

MSI MAG B660 Mortar WIFI DDR4 позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Для этих целей подсистема питания выглядит солидно. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора серо-серебристого цвета с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой. Боковой крупный и закрывает порты и разъемы задней панели, выполняя функцию кожуха. К нему сверху крепится двумя винтами заглушка.

Поверхность всех радиаторов немного шероховатая. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находятся еще три радиатора. Верхний отводит тепло от SSD M.2 накопителя. Он получает линии непосредственно от процессора.

Второй радиатор для SSD накопителя находится ниже. Он также выполнен из алюминиевого цвета, окрашен серебристо серой краской, а в качестве термоинтерфейса используется терморезинка. По размеру он почти аналогичен верхнему.

Сбоку находится еще один радиатор, который предназначен для чипсета. Он достаточно крупный, но оребрения почти нет, а сверху присутствует надпись Mortar. Крепится он при помощи двух винтов с обратной стороны.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Контакт хороший, поэтому в демонтаже нет никакого смысла.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B660.

Известно, что он поддерживает до четырех портов SATA 6 Гбит/с и все они выведены вбок. Что тогда находится внизу? Да, там есть еще два, которые реализованы отдельным контроллером ASMedia ASM1061.

Еще по правому краю предусмотрена колодка порта USB 3.2 Gen2 и двух портов USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить колодку для установки TPM модуля и те самые два порта SATA 6 Гбит/с.

Левее расположены две колодки USB 2.0, контакты сброса BIOS и колодка для Thunderbolt 4.

Далее по нижнему краю находятся два разъема для RGB LED: один классический 12В, а другой ARGB LED 5B, и разъем 4-pin FAN для вентилятора.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и звуковой кодек Realtek ALC1200.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D установлен между слотами PCI-e x16, а микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 вовсе распаяна за разъемами задней панели.

На этой плате находится всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это достаточно для mATX платы, а еще здесь есть два разъема для накопителей M.2.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой и получает свои линии непосредственно от процессора, но это Gen4. Остальные обеспечиваются чипсетом, поэтому второй PCI-e x16 ограничен до x4 и поддерживает только PCI-e Gen3.

В правом верхнем углу присутствует группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Рядом с ними есть еще пара разъемов для RGB подсветки.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Три разъема USB 3.2 Gen1;

Один разъем USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический S/PDIF Out;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX201.

Технические характеристики

Модель MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B660 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 – 5200 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x16 (x4) Gen3;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B660; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;

2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125;

1 x Intel Wi-Fi 6 AX201 Аудио Realtek ALC1200 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B660) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B560) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B560) Thunderbolt Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI;

1 x Display Port;

4 x USB 2.0;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical S/PDIF Out;

2 x Ant. Out Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений, это все та же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко, нареканий нет.

Хороший инструментарий для разгона размещен в одном разделе, что удобно. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ Mode, в котором осуществляются основные манипуляции: управление устройствами загрузки, мониторинг системы, включение XMP. Все делается одним кликом и отлично работает.

Есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4, версия BIOS 1.10;

Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);

Кулер: Deepcool AK620;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Поскольку процессор разгоняться не будет, то я решил обойтись воздушным охлаждение и проверить температурный режим. Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает делители: 1:1 и 1:2.

Самое время собирать систему и начинать тесты.

Вся конфигурация работает на удивление тихо. Впрочем, удивляться нечему, ведь производительные ядра процессора трудятся на частоте 4.5 ГГц. Напряжение снижено и при этом 75°C.

DDR4-4000 с делителем 1:1. AIDA64 Cache & Memory.

DDR4-4600 с делителем 1:2. AIDA64 Cache & Memory.

Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

Как видно, в двух режимах память гонится неплохо. Не хуже, чем с платами на Intel Z690. Чуть хуже по максимальной частоте, но скорее всего тут дело не в материнской плате, а каких-то мелких деталях.

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее на очереди тест Prime95 и тепловизор.

Все температуры в норме, несмотря на нагрузку и не самый холодный чипсет.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1200. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 – это универсальная домашняя плата форм-фактора MicroATX для создания игровой сборки среднего уровня. Все работает, как заявлено производителем, и придраться не к чему. Несмотря на чипсет среднего уровня, модель вышла интересной, а сама печатная плата состоит из шести слоев металлизации. Все надежно и стабильно, включая разгон памяти.

На самом деле то, что работает XMP в режиме DDR4-4600 – это уже успех, а на синхронный DDR4-4000 CL18 я даже не рассчитывал, но еще раз повторю – все отлично. Никаких проблем не возникает с процессором. Автоматика материнской платы сразу берет его под свой контроль и не дает разойтись. Понятно, что производительность пострадает, но лично для меня это не так критично, как перегрев. Есть фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Предусмотрены светодиоды, которые не связаны с подсветкой и сообщают о неполадках при запуске. А еще на борту есть сетевые интерфейсы последнего поколения.

Разгон процессора тут не предусмотрен. Думал ограничиться частотой турбо для всех ядер, но системная плата только делает вид, что устанавливает эту частоту, а в нагрузке все ядра работают с меньшей частотой, как и запланировано автоматикой. Зато разгон оперативной памяти осуществляется уверенно. Охлаждение развитое и продуманное. Лучше использовать хорошо проветриваемые корпуса, а в компактных нужно продумывать правильную вентиляцию, чтобы горячий воздух покидал пределы корпуса.

Очевидно, что новинка MSI функциональная, современная, универсальная и подойдет не только для геймеров. Остается лишь рассчитывать на разумные цены в нашей рознице.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 получает награду:

Выражаем благодарность: