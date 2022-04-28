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Обзор и тестирование смартфона Honor X8

Компания Honor выпустила сбалансированную модель с большим экраном и узкими рамками, сделав ставку на технологии, которые позволяют увеличить производительность и оптимизировать работу.
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Оглавление

Вступление

Без смартфона сейчас сложно представить жизнь современного человека, и поэтому многие люди сталкиваются с выбором устройства для повседневного использования. В сложившейся ситуации выбор существенно снизился, но на рынке устоялись определённые тренды, которые ориентированы на покупательскую привлекательность.

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В первую очередь все ориентируются на экран. Это основная составляющая смартфона, поскольку именно с ним приходится взаимодействовать пользователю основную часть времени. Дальше кто-то подбирает себе устройство исходя из специфики его использования. Кому-то нужен защищённый корпус, кому-то мощная начинка для игр, кто-то не любит сидеть у розетки и ждать, пока телефон станет мобильным. Здесь мы все разные, но если смотреть на основные задачи, то мы предпочитаем в основном использовать устройство для общения, веб-серфинга, просмотра видеороликов и игр. А для кого-то смартфон – это в первую очередь камера для фото- и видеосъёмки, но большинство из нас пользуются ей как любители. Уже сейчас заметно, что любительские безобъективные «цифро-мыльницы» почти исчезли, и пользователи предпочитают пользоваться тем, что уже есть под руками.

Здесь производители смартфонов ушли далеко вперёд, и современное устройство оснащается не только несколькими камерами, но и разными объективами – для разного типа съёмки. Функционал тут тоже постоянно увеличивается, но тренды задают флагманы, а потом всё по цепочке спускается до младших моделей. Это же распространяется на дизайн. Даже люди с небольшим достатком хотят обладать симпатичным изящным устройством, которое будет отлично выглядеть и не уступать визуально топовым аппаратам. Одной из таких моделей стал смартфон Honor X8.

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Это модель среднего уровня, которая предлагает хороший функционал за приемлемую сумму. Одной из ее особенностей является новая технология расширения оперативной памяти (6 ГБ + 2 ГБ), которая увеличивает объем ОЗУ с 6 до 8 ГБ, что обеспечивает плавную работу приложений и более комфортную работу с несколькими приложениями.

Кроме того, благодаря разработанной Honor технологии оптимизации, фактическая производительность 2 ГБ ОЗУ соответствует 6 ГБ в устройствах данного ценового сегмента. Решение предусматривает поддержание работы фоновых процессов, что улучшает пользовательский опыт при активном использовании смартфона.

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Технические характеристики

Модель Honor X8
Дисплей 6.7 дюйма, IPS;
1080 x 2388 точек, 391 ppi, 93.6% площади, емкостный мультитач, 90 Гц
Процессор Qualcomm Snapdragon 680: восемь ядер (4 x Cortex-A73, частота 2.4 ГГц + 4 x Cortex-A53, частота 1.8 ГГц)
Графический контроллер Adreno 610
Оперативная память 6 Гбайт
Flash накопитель 128 Гбайт
Поддержка карт памяти Нет
Разъемы USB Type-C
SIM-карта Две nano-SIM
Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц;
CDMA 800 МГц
Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц;
CDMA 2000
Сотовая связь 4G LTE диапазоны: 1, 3, 7, 8, 20, 28, LTE cat 13
Сотовая связь 5G Нет
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP с поддержкой aptX, LDAC
NFC Есть
Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
Сканер отпечатков пальцев Есть, в кнопке включения
Модуль с основными камерами Четверной модуль: 64 + 5 + 2 + 2 МП, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка
Фронтальная камера 16 МП, f/2.45, фиксированный фокус, без вспышки
Аккумулятор Несъемный аккумулятор (4 000 мА·ч, 3.8 В)
Размеры 163.4 x 74.7 x 7.45 мм
Масса 177 г
Защита корпуса Нет
Операционная система Android 11, оболочка Magic UI 4.2
Актуальная цена 27 990 рублей

Все характеристики выглядят актуально, однако сразу заметно, что модель не является флагманской, а относится скорее к начальному уровню. Заметно, что отсутствует поддержка сетей 5G, процессор не самый мощный на рынке, но его производительности должно хватать. Кроме того, компания внедрила в устройство свою фирменную технологию расширения оперативной памяти, о которой мы уже упомянули выше.

Упаковка и комплектация

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Упакован смартфон в современном стиле. Минималистичная коробка, сделанная из плотного и качественного картона, на которой есть изображение смартфона спереди, сзади и надпись Honor X8.

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По бокам коробки также присутствует название модели серебристым матовым цветом.

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На нижнем торце наклейка со спецификацией на английском языке. Там же есть штрих-коды, номера IMEI и другая информация.

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Тыльная сторона коробки белая и практически пустая.

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При открытии коробки нашему вниманию сразу представляется телефон, уложенный экраном вверх и обернутый в полупрозрачный пакет.

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Он лежит не в лотке, а просто на картонном контейнере, который разделяет отсеки.

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Экран смартфона уже с завода заботливо покрыт защитной пленкой – аккуратно и достаточно приятно. Далее нас встречает картонная вставка с документацией и плотным листом со скрепкой.

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На дне упаковки расположен оставшийся комплект. И стоит отметить, что это не просто зарядка. Она на 2.25 А и максимально способна выдавать 22.5 Вт, что позволяет зарядить телефон с нуля чуть более чем за час. Результат замечательный. Штатный кабель с USB на Type-C. Чехла в комплекте нет.

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Дизайн

Инженеры компании следуют общим трендам, и поэтому устройства всегда выглядят стильно и привлекательно. В данном случае дизайн выполнен в стиле «минимализм» и кажется немного простоватым – но это дело вкуса.

Существует три цветовых решения: «Титановый серебристый», «Синий океан» и «Полночный черный». Чёрный и серебристый выглядят банально, а синий получился очень симпатичным, и я выбрал именно такую расцветку. Похожий цвет был у моего старенького Honor 8 Pro.

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Honor X8 оборудован компактным и легким корпусом толщиной 7.45 мм и массой всего 177 г. Благодаря плоскому дизайну и закругленным со всех четырех сторон углам смартфон прекрасно лежит на ладони и без труда помещается в небольшую сумку или карман одежды.

Согласно данным западных источников, компания Honor запатентовала новую технологию с использованием фрэйма для крепления внутренних компонентов из высокопрочного, но легкого алюминиевого сплава. Это позволило уменьшить вес смартфона на несколько граммов и сделать боковые рамки на 15% тоньше. В ходе тестирования конструкция выдержала до 10 000 испытаний на изгиб и прочность.

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Интересным дизайнерским решением является модуль камер. Он очень похож на тот, что используется в iPhone, но только визуально. Также может показаться, что задняя панель стеклянная. Выглядит очень натурально, и только если постучать по ней, становится понятно, что это пластик. В моём случае это матовый синий металлик.

Справа расположены качели громкости, а под ними кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатка пальца. Качелька немного выступает, а вот кнопка утоплена и сделана заподлицо с боковой гранью, но тактильно легко обнаруживается.

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С нижнего торца расположены разъем для зарядки, комбинированный разъём гарнитуры 3.5 мм джек, динамик и микрофон.

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С верхнего торца размещены микрофон и спикерфон. Слот для двух nano-SIM карт находится с левого торца. На сим-лотке виден уплотнитель, но, к сожалению, телефон не получил влагозащиту. Возможно, это значительно увеличило бы конечную стоимость продукта.

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Экран у телефона ровный. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Телефон приятно лежит в руке и даже не пытается выскользнуть из неё. Это один из самых легких аппаратов в своем классе (177 г).

Экран занимает 93.6% поверхности, и он большой – 6.7”. Для бюджетной модели, а смартфон позиционируется именно так, это очень хороший показатель.

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Дизайн выглядит продуманным и завершенным. Отдельно следует отметить отсутствие неприятной для меня «моноброви», вместо неё аккуратная точка, о существовании которой забываешь на пятой минуте использования.

Дисплей

Экран у смартфона очень хороший, применена матрица IPS. Соотношение сторон 19.5:9, практически стандартное, разрешение 1080 x 2388. Максимальная яркость – 510 кд/м2, охват цветового пространства – 100% DCI-P3. В дисплей встроена фронтальная камера, но она не сильно мешает.

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Диагональ 6.7” в современных реалиях необычна для устройства начального уровня, телефон достаточно большой. Плотность пикселей благодаря разрешению высокая и составляет 391 ppi. Экран способен воспроизводить 16.7 миллионов цветов и покрывает 100% цветовой гаммы sRGB. Также можно регулировать цветовую палитру дисплея и выбирать между обычными цветами и яркими.

Дисплей хорошо показывает себя на солнце. И очень радует, что глаза при длительном использовании не устают благодаря функции защиты зрения.

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Частота обновления экрана – 90 Гц, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 180 Гц, в настройках можно выбрать частоту обновления. Это помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

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Уделили внимание и работе сенсора – частота составляет 180 Гц с латентностью 24 мс. Это позволяет смартфону максимально быстро считывать и реагировать на команды пользователя.

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Визуально дисплей радует насыщенными цветами и естественной цветопередачей. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи не нарушается.

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С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1
100 0.42 453.28 1085.4
75 0.27 332.64 1087.4
50 0.15 227.35 1087.2
25 0.09 120.18 1083.1
0 0.03 3.29 1083.8

Запас яркости на отличном уровне. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

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Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

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Цветовой диапазон также типичен для матрицы IPS – покрывается весь диапазон sRGB. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

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Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

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При этом не обошли вниманием вопрос качества цветопередачи и комфорта использования, позаботившись о качественном олеофобном покрытии. Не стоит забывать, что при желании параметры можно более тонко настроить вручную.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современном процессоре начального уровня Qualcomm Snapdragon 680. Это восьмиядерная SoC, которая изготовлена по 6 нм техпроцессу.

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Всем, кто знаком с компьютерной техникой, известно, что помимо количества ядер и архитектуры ещё одним важным параметром является частота. Так на базе одного и того же процессора можно получить разные уровни производительности и энергоэффективности, оперируя только частотой и снижая напряжение.

В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое практикуется давно потому, что в данной категории устройств важную роль играет мобильность. Нет никаких чудес в том, что четыре ядра здесь работают на частоте 2.4 ГГц и ещё четыре на 1.8 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 610.

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Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR4.

Посмотрим на результаты бенчмарков Honor X8 и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

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Для бюджетной модели результаты отличные. Можно без сомнений говорить о комфортной работе с самыми ресурсоемкими приложениями или играми. Однако для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это непростая задача.

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Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем эти тесты были проведены без подключения внешнего кулера.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 11 с оболочкой производителя Magic UI 4.2. Система представляет собой практически «голую» ОС Android, оптимизация шикарная. Система работает плавно, и мне ни разу не встретилось ни единой проблемы.

Смартфон поставляется с российским программным обеспечением. Сейчас это очень актуально, и есть всё, что нужно для использования. Например, система Mir Pay, которая отлично работает. Также есть приложение «Госуслуги», антивирус Касперского, мессенджер ICQ и популярные российские соцсети. Браузер по умолчанию Яндекс, но есть и классический Chrome.

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Комплект российского ПО находится в отдельной папке – Россия. А при первой настройке загрузку большинства приложений можно пропустить.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Расположение сканера отпечатка пальцев не совсем обычное. Он расположен в кнопке включения. Достаточно просто погладить кнопку, и смартфон разблокируется. Даже нажимать кнопку не нужно, можно просто прикоснуться. Разблокировка происходит практически мгновенно, только планируешь нажать кнопку, как смартфон включается.

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Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может послужить вариант разблокировки по лицу, он срабатывает быстро. Но в нынешних реалиях, когда иногда нужно надевать маску и тебе банально неудобно снимать её в магазине, чтобы заплатить, думаю, более востребованным вариантом будет сканер отпечатка. Но если вы боитесь утечки биометрических данных, есть стандартный пин-код или графический ключ.

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Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 4G, а вот 5G в недорогие модели пока не дошёл.

Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

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Ещё можно заметить резиновый уплотнитель, который предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт.

Я прокатился с телефоном по Подмосковью и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства, не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь, в целом, хорошая.

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Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

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Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Здесь он присутствует, и всё отлично работает с картами МИР и приложением MirPay. Также пополняется карта «Тройка».

Со спутниковой навигацией тоже не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

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Аппарат отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно, с этой стороны никаких нареканий нет. Благо большой экран облегчает восприятие, смартфон совсем не тяжелый, боковины не скользкие, и он хорошо фиксируется в автомобильном держателе.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантом объёма постоянной памяти – 128 Гбайт. По современным меркам это уже норма. Всё дело в возможности записи видео в разрешении 4K, которое способствует быстрому заполнению пространства. Здесь такой возможности нет, и поэтому такого объёма достаточно. Фотографии по отдельности «весят» немного, но в очень большом количестве они также могут занимать внутреннюю память.

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Скорость работы встроенного накопителя достаточно высокая. Здесь нет каких-то сверхзначений, все стандартно, быстро и без проблем.

Время автономной работы

Даже в недорогом устройстве хочется, чтобы время автономной работы было большим. С одной стороны, тут большой экран, который должен в теории много потреблять, с другой – крупный корпус, где можно разместить большой и ёмкий аккумулятор.

В данном случае он не очень большой, его ёмкость составляет 4 000 мАч. При этом используется не очень мощный процессор, и поэтому по автономности можно легко потягаться даже с флагманами. В качестве теста я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

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Видно, что аккумулятор был изначально не на 100%, поэтому можно было дотянуть до 14 часов. Этот тест интенсивно использует устройство, и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. Как уже упоминалось выше, аккумулятор не очень ёмкий, но процессор не очень мощный, и поэтому за автономность можно не волноваться.

При обычном повседневном использовании – 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотоснимков, 15 минут мессенджера и что-то ещё по мелочам – мне хватало батареи на день легко, и ещё оставалось 50%. Да, два дня пользоваться можно, если не так интенсивно использовать экран или немного играть. Хотя лично я уже привык заряжать телефон каждый день.

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Конечно, подобный аппарат приобретается для использования имеющихся возможностей, и работа в современных играх существенно снизит показатели автономности. При этом комплектный адаптер питания позволит оперативно восполнить запас энергии. Мощность зарядного устройства составляет 22.5 Вт. Поддерживается режим быстрой зарядки.

В настройках пользователь может скорректировать приоритетность работы смартфона для максимально эффективного использования запаса энергии. Так пользователь сможет добиться максимальных показателей автономности, при этом не жертвуя комфортом использования.

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Стоит отметить, что над вопросом энергопотребления нашего героя действительно думали и работали. Первоначально применяется современный центральный процессор с эффективным использованием энергии, а алгоритмы управления ресурсами настроены на максимальное сбережение заряда, когда нет необходимости в активной реализации всех возможностей данной аппаратной платформы.

Камера

Это недорогой смартфон, и он не специализирован на съёмке. Фронтальная камера 16 МП (диафрагма f/2.45). Запись видео: поддержка записи видео с разрешением 1080P (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 3456 x 4608 пикселей. Разрешение видео: поддержка до 1920x1080 пикселей.

Основная камера 64 МП (автофокусировка с диафрагмой f/1.8) + широкоформатный модуль 5 МП (диафрагма f/2.2) + датчик боке 2 МП (дифрагма f/2.4) + макромодуль 2 МП (дифрагма f/2.4). Режим автофокусировки: автофокусировка. Стабилизация изображения: EIS. Режим масштабирования: цифровой зум. Запись видео: поддержка видеозаписи 1080P (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 9216 x 6912 пикселей. Разрешение видео: поддержка до 1920 x 1080 пикселей.

450x195 13 KB. Big one: 1000x434 47 KB

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг.

Список параметров настроек типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен. Лучше всего оценивать качество работы камеры по тестовым снимкам, приведенным ниже.

Тест камеры Honor X8

Примеры снимков с фронтальной камеры:

450x338 43 KB. Big one: 4608x3456 6370 KB

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

450x338 33 KB. Big one: 4608x3456 6516 KB

450x203 28 KB. Big one: 4608x2080 4855 KB

450x203 29 KB. Big one: 4608x2080 4010 KB

450x203 40 KB. Big one: 4608x2080 5531 KB

450x203 38 KB. Big one: 4608x2080 3529 KB

Пример видеосъемки:

Сложно представить современный смартфон без интересных решений с камерами независимо от ценового сегмента. Тут компания Honor опять не стала исключением и смогла предложить нам несколько интересных решений.

Порадовала ночная съемка, а особенно селфи в условиях недостаточной освещенности: устройство убирает ненужные шумы и качественно подсвечивает лицо. Функция мультивидео, когда можно в реальном времени снимать реакцию на происходящее на основной камере – это очень интересно и создает простор для творчества. В целом мне камера понравилась, за свои деньги очень неплохое предложение.

Заключение

Honor X8 – это отличная сбалансированная модель с большим экраном и узкими рамками. Качество изготовления очень хорошее, материалы приятные, внешность отличная. Это аппарат среднего уровня, где ставка сделана на технологии, которые позволяют увеличить производительность и оптимизировать работу системы. Смартфон представлен в трех цветах: «Титановый серебристый», «Синий океан» и «Полночный черный». Мне больше понравился синий цвет, потому что он симпатичный и насыщенный.

Новинка работает комфортно, без подтормаживаний, и лично мне производительности всегда хватало. Экран отличный и большой с диагональю 6.7” и частотой обновления 90 Гц. Камера вверху даже не бросается в глаза, и многие уже привыкли к тому, что она встроена в дисплей. Экран занимает 93.6% площади аппарата, и это рекордные показатели в данном сегменте. Яркости достаточно даже на солнце, есть авторегулировка. Корпус смартфона достаточно тонкий, устройство удобно лежит в руке. Хват приятный благодаря металлическому корпусу по всему периметру аппарата. Задняя панель глянцевая и несколько маркая, но легко чистится.

Процессор Qualcomm Snapdragon 680 не самый мощный на рынке, но смартфон позиционируется как бюджетный, и восьми ядер рядовому пользователю хватит для большинства задач. Аккумулятор тоже не очень ёмкий, но на сутки при обычном использовании его хватает уверенно, поскольку процессор достаточно энергоэффективный и выполнен по 6 нм техпроцессу. Нагрев очень слабый даже при интенсивном использовании. От штатной зарядки на 22.5 Вт смартфон заряжается быстро.

Honor X8 оборудован квадрокамерой сзади и фронтальной на 16 МП. Фото и видео получается хорошего качества и для моих задач вполне подходит. Единственное, что немного расстроило – отсутствие записи видео в 4К. Зато есть интересные режимы съёмки и ряд полезных инструментов таких как: сетка и уровень горизонта.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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