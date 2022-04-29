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Вступление

Мы продолжаем изучать различные материнские платы на платформе Intel LGA 1700, чтобы у потенциальных покупателей было представление о новых устройствах и можно было подобрать то, к чему больше лежит душа. Компания ASUS знает, как привлечь к себе геймеров и поэтому предлагает различные интересные технические решения, которые могут им понравиться.

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На мой взгляд, одним из важнейших условий в данной ситуации будет привлекательная цена. Однако здесь мы подходим к сложному вопросу и пониманию того, что новая плата не может быть дешевле прошлого поколения как ни крути. Даже если просто рассматривать элементную базу, то она заметно усложнилась. Новый чипсет, слоты памяти и сокет наверняка не стали дешевле.

А сложная разводка платы и большое количество новых интерфейсов не позволили сэкономить. Устройства на чипсетах попроще тоже не раздают бесплатно, а разгон памяти позволяет легально осуществить Intel B660. Также на нём есть платы с внешним тактовым генератором BCLK и возможностью разгона шины, что открывает дорогу к разгону, но о моделях я пока только слышал и не тестировал их.

Тем не менее, платы выходят одна другой лучше, и производители пытаются аргументировать стоимость новыми функциями, приятными подарками и прочим маркетингом. Есть и просто легендарные устройства, которые сложно обойти мимо, и ты постоянно покупаешь одну и ту же модель платы, только каждый раз на новом чипсете. Так можно сказать про модель ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI. Для обладателей этого устройства производитель приготовил сказочный подарок. Какой именно? Мы постараемся разобраться.

Посмотрим, что ещё интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой плата должна во всём превосходить предыдущее поколение. Что невероятного нашли инженеры на этот раз?

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Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна. Она включает большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию и даже корпуса. Конечно же, присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG).

Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется. Внешнее оформление очень привлекательное. Качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несёт разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно чёрный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Убрали розовую вставку, но это не значит, что киберпанк ушёл, просто немного уже от него устали и хочется чего-то более спокойного. Поверхность также разделена пополам по диагонали, но здесь левый нижний угол заполнен разными надписями на тёмном фоне.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где всё очень хорошо видно, кроме разъёмов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Посередине указано наименование модели ROG Strix B660-F Gaming WIFI. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится логотип компании ASUS.

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Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится ещё одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся три диагональные полосы с четырьмя вставками между ними. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъёмов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы обнаруживаем под ним весь комплект поставки. Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Несколько нейлоновых стяжек;

Брелок для ключей.

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно массивная. Понятно, что на неё навешана куча радиаторов, но она не лёгкая сама по себе. Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

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Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. На самом деле это не полностью кожух, а частично продолжение радиатора, который получается достаточно крупный. На нём самом присутствует надпись Strix, а ниже уже на кожухе есть вставка с логотипом ROG, который подсвечивается изнутри.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Оба дополнительных коннектора выполнены по технологии ProCool. Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, но по сравнению с моделями на чипсете Intel Z690 заметно некоторое упрощение. Удивляться тут нечему: официально платы на B660 не поддерживают разгон. Если где-то он присутствует, то так решил сам производитель платы, но он же может внести другие ограничения, например, по питанию.

Ещё здесь нет индикатора POST-кодов загрузки и инициализации. Это никого никогда не останавливало разгонять, но элемент комфорта пропадает. Вместо него в правом верхнем углу есть группа из четырёх светодиодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Да, это у меня уже не первая плата на чипсете Intel B660 с памятью DDR5, но всё равно это немного странная картина. Выбор должен присутствовать и с этим я не спорю, но почему бы не выбрать плату с чипсетом Z690 и памятью DDR4? Уверен, многие поступят именно так.

Возвращаясь к слотам памяти мы видим, что с одной стороны используются фиксаторы, а с другой защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1. Восемь каналов сверху и одиннадцать сбоку. Просто в левой части снизу находятся ещё две фазы Vccsa. Это хорошие показатели для материнской платы под сокет LGA 1700, в этом плане она почти не отличается от ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Alfa & Omega. Они могут обеспечивать нагрузку до 50 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип DIGI+ VRM EPU ASP2100. Он был распаян на всех платах среднего уровня, которые я тестировал ранее.

ASUS ROG Strix B660-F Gaming Wi-Fi позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Разгон на плате не обещается и официально невозможен на платах с чипсетом B660, но есть исключения. Подсистема питания здесь выглядит очень солидно.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы и не соединяются тепловой трубкой. Каждый из них крепится двумя винтами с обратной стороны.

Это же справедливо для пластикового кожуха сбоку, который оказывается под боковым радиатором. С обратной стороны кожуха можно увидеть модуль с RGB-светодиодами. От него идёт кабель, который соединяется с платой через специальный разъём.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются чёрные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0.

Внизу находится радиатор сразу на два накопителя M.2. Поэтому он немного длиннее верхнего.

Радиаторы SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жёстко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же чёрный цвет. Сверху есть декоративная пластина с надписью ROG Strix.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Ещё на нём есть модуль RGB подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B660.

Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA. Именно столько выведено вбок справа.

Такое расположение очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить два разъёма 4-pin для вентиляторов и контакты для термистора. Далее находится разъём для подключения адаптера Thunderbolt 4 и две колодки USB 2.0.

Затем по нижнему краю находятся два разъёма для RGB LED 5B и 12В. Это значит, что один из них адресный второго поколения. Есть ещё один разъём 4-pin FAN для вентилятора.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC4080.

Между слотами PCI-e x16, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим четыре слота расширения: два PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Нижний слот PCI-e x16 работает в режиме PCI-e x4 Gen 3. PCI-e x1 тоже работает с единственной линией PCI-e 3.0.

Над верхним слотом PCI-e x16 и внизу находятся три разъёма M.2 для установки накопителей.

Они могут работать только в режиме PCI-e x4 Gen4 или Gen3. SATA не поддерживается. Ещё здесь установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 2.0;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Один разъём USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Gen1 Type-C;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX201.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B660 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 - PCI-e x1 Gen3; Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B660; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 или Gen3 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX201 Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel B660) USB 3.2 Gen1 5 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B660) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B660) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;

1 x DP 1.4 (8K@60Hz);

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто теперь есть некоторые особенности новой платформы. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи. Тут уже есть предустановки для разгона оперативной памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

Сохранен список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI, версия BIOS – 1203;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston FURY Beast (Micron);

Видеокарта: Intel UHD 730;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы проходит просто, каких-то подводных камней или особенностей нет. Вопросы совместимости не возникают, и всё устанавливается отлично. У меня была дискретная графика, но тестов с ней я уже проделал много, а на этот раз мне стало интересно поведение процессора Intel Core i5-12400 в разгоне, но при использовании встроенного видеоядра. Какое влияние оно оказывает на разгон процессорных ядер, и вот именно здесь кроется сюрприз.

Ни для кого не является секретом, что графическая часть находится в одном кристалле с вычислительными ядрами и тоже что-то потребляет, внося свой вклад в тепловыделение. Если при обычном использовании это не так критично, то в разгоне это приводит к тому, что вся система начинает греться почти до 100°C. Поэтому в разгоне лучше использовать дискретную видеокарту, а если так, то и процессор лучше брать с буквой F.

Я тестировал разогнанную систему, поскольку в моих материалах результатов со штатными настройками достаточно, и они уже не вызывают особого интереса.

Процессорные ядра без особых усилий берут 5 ГГц и это далеко не предел, но стоит ли игра свеч, если надо покупать дорогую материнскую плату с дорогой памятью? На мой взгляд, проще взять процессор с разблокированным множителем, чем думать: а вдруг выпустят новый BIOS и всё слетит.

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 GPGPU:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

По факту большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кроме этого, процессор 6-ядерный, а не 16.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI – это ещё одна отличная материнская плата в линейке продуктов ASUS ROG Strix. На этот раз нет ничего лишнего, а возможности в самый раз. Есть все самые современные функции, технологии и интерфейсы.

Данная модель выглядит разумным выбором для создания игровой сборки на новой платформе, благодаря хорошо реализованной подсистеме питания процессора. Однако производитель не позиционирует новинку для разгона. Можно воспользоваться функцией автоматического разгона, для чего есть две предустановки, но я бы предпочёл ручной вариант. Для этого можно увеличивать частоту шины BCKL и получить такой же результат, как при разгоне множителем, а может даже лучше, если позволит экземпляр процессора. Более тонкий разгон выполнять сложнее, на плате нет индикатора POST-кодов. Больше всего хлопот доставляет подбор частот памяти. Тут без него очень сложно и часто приходится использовать сброс настроек BIOS, чтобы не терять время зря на прохождение цикла.

В целом системная плата получилась хорошая и универсальная, в наличии есть четыре слота расширения и ещё три слота для M.2 накопителей. Остальное оснащение также не подкачало. Есть скромная подсветка, но её можно улучшить, добавив дополнительные ленты, которые стоят копейки по сравнению с ценой самой модели.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: