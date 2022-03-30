Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
Страницы материала
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 Мгц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600Х поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4400 Мгц. У процессора из зеленого лагеря наблюдался минимальный частотный потенциал: после разгона он функционировал с частотой 4200 МГц.
реклама
В связке с подопытными работала карта верхнего ценового сегмента GeForce RTX 3080.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
реклама
В играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant и Cyberpunk 2077 процессоры Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X показали равные результаты.
Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
реклама
В проектах Days Gone и F1 2020 лидировала модель из синего лагеря.
F1 2020
реклама
Horizon Zero Dawn
реклама
В игре Horizon Zero Dawn вперед вышел процессор Ryzen 5 3600X.
реклама
Mafia Remastered
В игре Horizon Zero Dawn вперед вышел процессор Ryzen 5 3600X.
реклама
Watch Dogs Legion
реклама
В проекте Watch Dogs Legion модель Core i5-10400F немного опередила Ryzen 5 3600X.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что с модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X продемонстрировали одинаковую производительность.
Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Процессор Core i5-10400F был быстрее модели Ryzen 5 3600X в играх Days Gone, F1 2020 и Watch Dogs Legion.
- Процессор Core i5-10400F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600X в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077 и Mafia Remastered.
- Процессор Core i5-10400F был медленнее модели Ryzen 5 3600X в игре Horizon Zero Dawn.
Процессор Core i5-10400F опередил соперника Ryzen 5 3600X в трех играх, показал с ним равные результаты в четырех проектах и отстал от зеленого соперника в одной игре.
Модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i5-10400F - 12 500 рублей;
- Ryzen 5 3600Х - 19 000 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X победила модель из синего лагеря. Она была равна с зеленым конкурентом в "общем зачете" и заметно выгоднее для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила