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Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080

Тест AMD Ryzen 5 3600Х и Intel Core i5-10400F в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 Мгц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600Х поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4400 Мгц. У процессора из зеленого лагеря наблюдался минимальный частотный потенциал: после разгона он функционировал с частотой 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала карта верхнего ценового сегмента GeForce RTX 3080.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant и Cyberpunk 2077 процессоры Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X показали равные результаты.

Biomutant

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1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

Days Gone

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1% low и average FPS

В проектах Days Gone и F1 2020 лидировала модель из синего лагеря.

F1 2020

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1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В игре Horizon Zero Dawn вперед вышел процессор Ryzen 5 3600X.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В игре Horizon Zero Dawn вперед вышел процессор Ryzen 5 3600X.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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В проекте Watch Dogs Legion модель Core i5-10400F немного опередила Ryzen 5 3600X.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что с модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X продемонстрировали одинаковую производительность.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i5-10400F был быстрее модели Ryzen 5 3600X в играх Days Gone, F1 2020 и Watch Dogs Legion.
  • Процессор Core i5-10400F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600X в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077 и Mafia Remastered.
  • Процессор Core i5-10400F был медленнее модели Ryzen 5 3600X в игре Horizon Zero Dawn.

Процессор Core i5-10400F опередил соперника Ryzen 5 3600X в трех играх, показал с ним равные результаты в четырех проектах и отстал от зеленого соперника в одной игре.

Модели Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i5-10400F - 12 500 рублей;

  • Ryzen 5 3600Х - 19 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600X победила модель из синего лагеря. Она была равна с зеленым конкурентом в "общем зачете" и заметно выгоднее для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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