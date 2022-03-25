В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 ХТ в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440и 3440 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla лидировала видеокарта Radeon RX 5700 ХТ. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ускоритель GeForce RTX 2070 Super на 7% – 10%.

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Biomutant

1% low и average FPS

В играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Days Gone уверенно лидировал графический ускоритель бренда NVIDIA.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

Days Gone

1% low и average FPS

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F1 2020

1% low и average FPS

В проектах F1 2020 и Horizon Zero Dawn видеокарты GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 ХТ показали одинаковую производительность.

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В оставшихся двух играх – Mafia Remastered и Watch Dogs Legion – вновь лидировал графический ускоритель из «зеленого» лагеря.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Обе видеокарты показали высокие результаты в большинстве игр.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что на первом месте расположился графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал «красного» соперника Radeon RX 5700 ХТ на 5% – 8%.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

GeForce RTX 2070 Super была быстрее Radeon RX 5700 ХТ в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion;

GeForce RTX 2070 Super была в паритете с Radeon RX 5700 ХТ в играх F1 2020 и Horizon Zero Dawn.

GeForce RTX 2070 Super была медленнее Radeon RX 5700 ХТ в игре Assassin's Creed Valhalla.

Видеокарта GeForce RTX 2070 Super опередила графический ускоритель Radeon RX 5700 ХТ в пяти проектах из восьми, в двух играх показала равные результаты с конкурентом и отстала в одном проекте.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

GeForce RTX 2070 Super – 47 000 рублей;



Radeon RX 5700 ХТ – 45 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность между графическими ускорителями GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 ХТ был зафиксирован паритет.

Итак, в противостоянии GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 ХТ победителем вышла модель компании NVIDIA. Правда, ее преимущество над «красным» оппонентом было минимально. Обе видеокарты оказались одинаково привлекательными для покупки, но в общем зачете GeForce RTX 2070 Super была немного быстрее Radeon RX 5700 ХТ, что и предопределило победу.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

