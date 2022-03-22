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Вступление

Наибольший интерес у пользователей вызывают либо самые дорогие материнские платы, либо наоборот самые дешёвые и это очевидно. С бюджетными моделями всё понятно – это практический интерес и нужно просто посмотреть, что выбрать себе для сборки, а вот в самом высоком сегменте любопытно посмотреть на развитие современных технологий и так хоть краем глаза заглянуть в обозримое будущее, ведь часть очень редких и дорогих технических решений позже падает с олимпа вниз и становится чем-то обыденным.

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Тут я вспоминаю появление и развитие сотовой связи и мобильных телефонов. Когда-то пейджер казался чудом и гениальным изобретением, но через пару лет они просто исчезли. А в компьютерной среде какие-то необычные решения зарождаются чуть ли не каждый месяц. Производители пытаются нас чем-то удивить, привлечь наше внимание, а маркетологи с инженерами трудятся, чтобы придумать и реализовать удобное повседневное устройство завтрашнего дня. Да, бывают курьёзы, ошибки, но от этого никто не застрахован потому, что сложно представить какая вещь приживётся в обиходе и станет популярной. Поэтому целые команды специалистов трудятся день и ночь, чтобы наша жизнь стала комфортнее, разнообразнее и интереснее.

Что касается материнских плат, то тут я уже заметил некоторый тренд, который продолжается много лет. Компании представляют гипер-функциональные устройства по заоблачным ценам, и мы все не можем понять смысла происходящего. Даже с точки зрения экономики кажется, что всё это убыточно и фирма на этом просто ничего не заработает, но это только то, что лежит на поверхности, а ведь есть ещё элемент соревнований между брендами и каждый хочет заявить о себе как о лидере индустрии или отрасли. Можно расценивать это как саморекламу или заработок репутационных очков, а может даже просто демонстрацию уровня квалификации своих инженеров, изобретателей и разработчиков.

Сходу это понять сложно, но устройства выходят с регулярной периодичностью, а точнее с каждым новым поколением платформ. Даже просто статус самого дорогого устройства обходится недёшево. И сегодня мы рассмотрим такую заявку на лидерство от компании MSI. Материнская плата называется скромно: MEG Z690 Godlike. Стоимость её лучше даже не смотреть, иначе справиться с волнением будет сложно.

Справедливости ради следует заметить, что это не просто системная плата, а целый комплект для сборки, который включает AIO систему MEG CoreLiquid S360 и комплект оперативной памяти 2 х 16 Гбайт Kingston Beast DDR5-5200. Поэтому справедливости ради из общей стоимости их можно вычесть, но всё равно цена может впечатлить любого.

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Посмотрим ближе на это чудо инженерной мысли.

Упаковка и комплектация

Название не самое скромное, однако это появилось не сегодня и у компании MSI уже были модели с подобной приставкой. Так обозначаются самые флагманские устройства, которые, по сути, лимитированы из-за высокой стоимости и малого распространения.

Коробка огромная, но я уже вскользь упомянул часть комплекта и поэтому удивления это уже не вызывает.

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Сверху есть небольшая пластиковая ручка для транспортировки. Не рекомендую переносить полную коробку за эту ручку потому, что она может остаться в руках, а всё остальное упасть.

Спереди находится крупное изображение самой материнской платы на фоне звёздного неба. Внизу крупными буквами указано наименование модели. Рядом более мелким шрифтом написано, что в комплекте есть память и устройство охлаждения.

С обратной стороны никакой информации нет. Только с одного торца есть небольшая спецификация устройства.

Открыв коробку, мы сразу видим несколько отсеков. По центру в каркасе из мягкого материала находится сама материнская плата, а по краям и под ней размещается весь комплект поставки.

Он очень обширный. В дальней части находится радиатор системы AIO, по левому краю идут шланги и уже в передней части есть коробка, где разместился корпус с водоблоком и помпой.

Спереди есть ещё две коробки. В одной находятся вентиляторы, в другой крепёж и вспомогательные элементы.

Мешок с кабелями и антенной беспроводного модуля находится в правом боковом отсеке. Под лотком с материнской платой находится ниша с инструкциями и ещё одним небольшим контейнером из мягкого материала. В нём упакованы специальные пластиковые опоры, для установки платы прямо на столе.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming на тёмном фоне.

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Диска нет. Хоть кто-то из производителей меня услышал и понял, что сейчас класть диск в плату такого уровня – нет смысла.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.

Две отвёртки;

Двухсторонняя кисточка;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

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Понятно, что я перечислил не весь комплект, ведь часть его относится к системе охлаждения.

Еще есть вентиляторы, крепёж, опоры и другие элементы. Наверняка что-то забыл потому, что комплект очень большой и легко было что-то упустить из виду.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата E-ATX. Это немного расплывчатый формат потому, что тут бывают какие-то совсем большие размеры, как здесь. Габариты устройства составляют 305 х 310 мм. Чтобы вы понимали, она в длину меньше, чем в ширину.

Внешне плата смотрится тоже очень необычно. Сверху всё закрыто плитой, слева над разъёмами задней панели находится кожух и справа есть ещё один, но пока не понятно зачем.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая, но спереди этого почти не видно потому, что всё закрыто. Есть какие-то небольшие щели, но сквозь них видно мало. Вся конструкция очень жёсткая и тяжёлая потому, что используется много металла. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при её производстве.

Кстати, слоёв металлизации тут восемь. Принтов на плате практически нет потому, что вся её поверхность закрыта даже сзади.

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Это флагманская модель высокого уровня. Мы видим развитую систему охлаждения и поддержку большого числа современных интерфейсов. Пластика немного, в основном используется металл.

Даже слева, над разъёмами задней панели используется металлический кожух вместо пластикового. На нём есть декоративные элементы, но основа его металлическая, а вот в правом коробе используется пластик. Поэтому, чтобы всё совпадало по фактуре, сверху есть блестящие полупрозрачные панели, за которыми прячутся светодиодные модули или что-то другое.

С обратной стороны находится огромная металлическая пластина, которая служит для защиты и усиления печатной платы, а также для теплоотвода.

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С обратной стороны платы элементов мало. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Первый выведен вбок потому, что сверху находится большая конструкция из пластика.

Вообще я думал, что нужно будет сразу три разъёма дополнительного питания, но здесь решили ограничиться двумя. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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В правом верхнем углу, рядом с индикатором POST-кодов находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Смысл в них небольшой потому, что есть индикатор POST-кодов и смотришь больше на него.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С двух сторон используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Устанавливать рекомендуется от правого края информационными наклейками к сокету.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 6666+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Здесь при разгоне необходимо увеличивать напряжение на нескольких компонентах:

Memory Controller Voltage – 1.5 В;

Memory VDD Voltage – 1.25 В;

Memory VDDQ Voltage – 1.35 В;

System Agent (FIVR) – 1.25 В.

Приведены рекомендованные значения. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 20+2. Десять каналов сверху и двенадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы сокета LGA 1700.

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

MSI MEG Z690 Godlike позиционируется как бескомпромиссное решение. Уверен, что и для разгона она подходит отлично, но в конструкции есть ряд особенностей, которые не очень сочетается с экстремальным охлаждением или с установкой крупных систем охлаждения. Тут скорее всего лучше использовать СВО, к тому же в комплекте есть уже AIO система.

Подсистема питания выглядит очень мощно. Подобные компоненты можно встретить только на самых флагманских моделях и платах самого высокого уровня, каким является само устройство. Конденсаторы танталовые, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом сразу двумя тепловыми трубками для лучшей эффективности. Кроме этого, боковой радиатор наращён дополнительными металлическими элементами, чтобы заменить кожух над разъёмами задней панели и увеличить поверхность теплоотвода.

Верхний радиатор крепятся двумя винтами с обратной стороны, а боковой четырьмя. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Сверху бокового радиатора находится узор и логотип MSI Gaming.

Ниже находится каскад ещё из пяти радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета.

Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он автоматически поддерживает PCI-e 4.0. Третий слот пытается отхватить 4 линии от процессорного контроллера PCI-e 5.0. Все остальные обеспечиваются чипсетом, и только слот M.2_6 поддерживает лишь PCI-e x4 Gen3.

Все радиаторы для накопителей дополняют друг друга и создают общую картину. Кроме этого, на каждом есть элемент подсветки и специальный контактный разъём на магните.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета.

Вопреки ожиданиям он достаточно крупный и с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

Понятно, что функционала чипсета будет недостаточно для такой платы и поэтому используется великое множество разнообразных дополнительных контроллеров. В данном случае шесть портов SATA выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1 и две USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а немного выше и левее кнопки Power и Reset. Рядом можно заметить переключатель. Он переключает две микросхемы BIOS.

Левее находятся разъём TPM-модуля и две колодки портов USB 2.0.

Далее по нижнему краю находятся три разъёма для вентиляторов и два для RGB подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и звуковой кодек Realtek ALC4082.

Всё это сверху закрыто декоративной металлической крышкой похожей на радиатор, но она ничего не охлаждает. На плате распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D.

Выше звуковой подсистемы по левому краю можно обнаружить микросхему 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V и Marvell AQC113SC. Неподалёку есть ещё один чип – это Genesys GL3590. Он является хабом портов USB 3.0 и обеспечивает часть их на задней панели.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Очень удачная компоновка потому, что удалось ещё разместить шесть слотов под накопители M.2.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Два верхних получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся шесть слотов M.2 для установки накопителей.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 2.0;

Восемь разъёмов USB 3.2 Gen2;

Один разъём PS/2;

Два сетевых разъёма RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Одна кнопка BIOS Flashback;

Одна кнопка Clr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

В правой верхней части платы находится специальный модуль M-Vision Dashboard и корпус для его размещения и фиксации потому, что он выполнен съёмным.

Этот модуль отображает разную информацию, анимацию, а также оборудован сенсорным экраном для управления.

Режимы его работы можно будет посмотреть более детально в разделе тестирования, а ещё у него есть динамик, и он при старте издаёт какой-то рык дракона или это его дыхание.

Технические характеристики

Модель MSI MEG Z690 Godlike Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x4 Gen3 (x4) Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

6 x M.2 портов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Aquantia AQC113CS;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 8 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 8 x USB 3.2 Gen2;

2 x Thunderbolt 4;

2 x DP in;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 310 Форм-фактор E-ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик.

Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Для тестов материнской платы MSI MEG Z690 Godlike использовалась следующая конфигурация:

Материнская плата: MSI MEG Z690 Godlike, версия BIOS 1.11;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: MSI CoreLiquid S360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston HyperX Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

При тестах использовалась штатная система охлаждения, поскольку она поставляется в комплекте и дополняет новинку. В целом я бы использовал для разгона флагманского процессора Intel что-то существенное, ведь в моем случае штатная система работала на пределе и обеспечила среднюю эффективность при хорошем прижиме.

Чтобы не быть голословным, давайте сразу посмотрим на видео. Несмотря на небольшой разгон системы, это ничего не меняет.

Сборка системы не вызывает сложностей. Я установил материнскую плату на «куриные ножки», которые называются DIY Stands. Стоит отлично, а вот устанавливать не так просто. В остальном всё монтируется достаточно легко.

После первого запуска я испугался, что нет части подсветки и не совсем корректно работает M-Vision Dashboard, но для этого нужно сперва установить приложение и можно пользоваться.

Подсветка на плате выполнена отлично, а в сочетании с зеркальными панелями всё смотрится очень красиво. Все эффекты синхронизации настраиваются через приложение.

Лично я остался очень доволен работой материнской платы MSI, и никаких проблем с ней не возникло. Все тесты проводились на уже разогнанной системе.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Cinebench R23:

CrystalDiskMark:

Посмотрим на работу системной платы под нагрузкой Prime95 через тепловизор.

Картина стандартная. Нагрев элементов умеренный благодаря большим радиаторам, которые отлично справляются с отводом тепла.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заметно, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4082.

Заключение

MSI MEG Z690 Godlike – это та самая, самая-самая-самая… Очень круто, жирно, мощно, стильно, красиво и так до бесконечности. В который раз компания MSI демонстрирует свои достижения в области производства материнских плат, и здесь стоит отметить ряд действительно интересных моментов. Для начала это модуль управления с экраном и тачскрином. Интересная и необычная фишка, которая позволяет быстро осуществлять ряд функций. Сам модуль можно снять и вывести в удобное место на стол или на корпус, чтобы можно было им реально пользоваться, а не только смотреть. Для этого в комплекте есть специальный кабель.

Также мне понравилось звуковое сопровождение, а точнее сама идея расположения динамика и воспроизведения приветствия при старте. Это интересно и необычно. Осталось добавить микрофон, засунуть туда «Алису» и можно будет управлять платой голосом (инженеры, благодарность за идею можно слать на Overclockers.ru). И ещё мне понравилась идея с подсветкой радиаторов M.2 накопителей и как это реализовано с небольшими контактными разъёмами. На мой взгляд, это уже точно можно внедрять и получается симпатично. Кому-то может понравиться что-то другое, но я выделил для себя эти три интересных решения.

Что ещё интересного? В комплекте поставляется знакомая по нашим обзорам система AIO MSI MEG CoreLiquid S360. Это сама по себе хорошая производительная система с многофункциональным экраном сверху корпуса помпы. Ещё мне запомнились подставки в виде куриных лап. С одной стороны это просто, а с другой – не очень удобно, особенно с такой крупной и массивной платой как эта. Нужно либо крепить сразу каждую ногу, либо устанавливать плату сверху на подготовленную основу, а подставлять отдельно каждую опору сложно. Да, плата очень большая и очень тяжёлая. При этом тут нет водоблоков или чего-то подобного. Есть радиаторы, пластины, кожухи и сама плата.

Пользоваться платой непросто из-за её больших габаритов, а над установкой в корпус придется подумать. Корпус нужен очень большой и просторный. Отчасти такие габариты получились из-за расширенной функциональности, и для накопителей M.2 можно было предусмотреть карты с вертикальной установкой. Кто-то где-то посчитал, что так плата уже будет не самая-самая и поэтому тут шесть слотов M.2 под накопители на самой плате. Такого действительно нет нигде. Каких-то чудес от разгона ждать не стоит. У моделей Unify и Ace он будет не хуже, а в целом это всё лотерея и зависит больше от других компонентов. Например, как ни старайся, а память Micron сейчас больше DDR5-6000 не возьмёт.

MSI MEG Z690 Godlike – это действительно самая-самая функциональная материнская плата из представленных на рынке. Это заметно даже внешне, а уж если взял её в руки, то это ощущение никогда не покинет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z690 Godlike получает награду:

Выражаем благодарность: