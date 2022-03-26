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Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)

Ноутбук Republic of Gamers образца 2022 года это отличное обновление популярной модели прошлого года.
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Оглавление

Вступление

Сегодня игровым ноутбуком никого не удивишь, разве что новой моделью на новой платформе. Такие устройства плотно вошли в наш быт и выбор вариантов даже у одного производителя просто огромен. Моделей много, а уж если добавить разнообразные модификации, получится огромный список устройств.

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Большое количество версий обусловлено количеством компонентов, которые можно комбинировать для создания нужной конфигурации. Обычно есть несколько сбалансированных сборок, которые производитель представляет покупателям. Для разных регионов может поставляться свой набор конфигураций, ведь спрос в мире разный, и где-то есть потребность в одном и не пользуется спросом другое. Для этого существуют маркетинговые отделы, которые анализируют ситуацию на рынке. Естественно, крупные компании стараются быть на гребне волны и выпускают устройства на самых современных и передовых платформах, используя весь арсенал современных технологий.

Это рынок и здесь всегда нужно быть на шаг впереди, чтобы выиграть битву за покупателя. А покупателю не нужен вчерашний ноутбук, он выбирает самую последнюю модель, чтобы получить максимальные производительность и эффективность. Сегодня мы столкнёмся с новым поколением на примере модели ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z) 2022 года.

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Внешне это всё тот же ноутбук, но основан он на новой платформе Intel 12 поколения. А в обозримой перспективе нас ожидает массовый переход на неё всех современных линеек и моделей, поэтому уже сейчас стоит оценить уровень производительности завтрашнего дня.

Технические характеристики

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Модель ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-12700H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR6
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц
Хранение данных До 1 ТБ SSD M.2 PCI-e x4 Gen4
Экран 16" WQXGA (2560 x 1600) 16:10;
DCI-P3:100%;
Частота обновления:165 Гц;
Время отклика:3 мс;
IPS-level;
Adaptive-Sync, Pantone Validated
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0
Аккумулятор 90 Вт*ч
Размеры 345 x 243 x 19.9 мм
Масса 1.9 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Пока не совсем понятно, какие будут представлены конфигурации, поэтому выше указана тестовая конфигурация. Думаю, вариантов традиционно будет несколько, включая разные процессоры и различные видеочипы.

В лабораторию на тест прибыла мощная конфигурация. Может, процессор и не флагманский, но зато топовая видеокарта оборудована 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. На данный момент меня больше всего интересует, как это всё будет греться и охлаждаться, а также уровень производительности, поэтому поскорее приступим к изучению.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке чёрно-белого цвета. Это особенность всех моделей ASUS ROG Zephyrus. Нет ничего необычного в том, что производитель хочет как-то выделить устройство. С одной стороны находится переливающийся логотип ASUS ROG.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

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Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева находится отсек, где расположен адаптер питания.

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Под ноутбуком находится ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней находятся инструкции.

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В комплекте находится достаточно мощный блок питания, который обеспечивает 20 В и 12 А. Здесь стоит сделать небольшое замечание.

Есть несколько моделей блоков питания и обычно они используют 19 В. Также есть ноутбуки, где питание настроено на коридор от 20 до 25 В. Поэтому лучше использовать оригинальный адаптер, а в случае его утери рекомендуется использовать аналогичный.

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На всякий случай, я проверил и устройство заряжается от Thunderbolt USB Type-C, а также от блока питания на 19.5 В и 11,8 А. Может это кому-то будет полезно.

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Внешний вид и корпус

Ещё в прошлом поколении производитель сделал очень грамотное решение и в те же самые габариты уместил 16” матрицу. Внешне ноутбук ничем не отличается от своего брата ASUS ROG Zephyrus G15.

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Снаружи отличия только по цвету, а ещё для такого экрана ноутбук очень лёгкий. Вообще линейка ASUS ROG Zephyrus славится именно этим, что в компактном корпусе умещается очень мощное железо.

азумеется, чудес не бывает, и охлаждать всё это нужно, а значит здесь упор сделан на развитую систему охлаждения при плотной компоновке элементов внутри. Поэтому для хорошего охлаждения в небольшом корпусе можно оперировать лишь воздушным потоком, в итоге получается не совсем тихо. Зато получается очень хорошая мобильность.

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Толщина устройства почти постоянная и форма напоминает параллелепипед, но грани скруглены и поэтому они не кажутся острыми. Очень интересно выполнена задняя крышка, а точнее переливающийся узор из точек. Смотрится очень стильно и красиво.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает частые переноски, ведь для замены настольного компьютера есть другие более крупные и тяжёлые модели.

В самом верху над экраном находится HD камера и массив микрофонов.

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Крышка открывается на 180 градусов, что иногда очень удобно. Это достигается благодаря использованию специальных шарнирных петель ErgoLift. Получается, что ноутбук стоит на торце верхней крышки.

Также известно, что сзади в корпусе есть вентиляционные отверстия. Поэтому в крышке есть небольшая выемка по торцу, чтобы часть воздуха проходило снизу, а часть сверху перед экраном.

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Сзади разъёмов нет. Они находятся по бокам устройства. Слева находится разъём питания, HDMI, RJ-45, USB 3.1 Type-A, USB 3.2 Type-C, Thunderbolt 4 и 3,5 мм джек для гарнитуры. Ещё здесь находится крупная решётка для выхлопа горячего воздуха. Точно такая же есть справа.

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Ещё справа можно обнаружить один USB 3.1 Type-A и слот для карт памяти micro SD. Также с краю находится отверстие для замка кенсингтона.

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На задней крышке находится небольшая табличка с логотипом и надписью ASUS ROG. Также тут есть узор из переливающихся разными цветами точек. Корпус достаточно прочный несмотря на то, что изготовлен из пластика.

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Нижняя крышка тоже изготовлена из пластика. На ней находятся две длинные резиновые полоски. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель относительно компактная, поэтому свободного места тут практически нет. Много пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

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Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы.

Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума. Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность.

Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания их толщина всего 0.2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости.

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Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии ASUS ROG Zephyrus реализована система самоочистки.

В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с базовым вариантом. Усовершенствованная система охлаждения, реализованная в ноутбуках ASUS ROG Zephyrus, уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает на 3 дБ тише, чем прошлое поколение.

Одно из главных нововведений – применение термоинтерфейса из жидкого металла в массовом производстве ноутбуков с процессорами Intel. Жидкометаллический термоинтерфейс намного эффективнее справляется с задачей отведения тепла, чем обычная термопаста. Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков.

Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами Intel с учетом конструктивных особенностей этих процессоров, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

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Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Солидно для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП.

Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память частично распаяна на самой плате, но кроме этого есть один слот SODIMM DDR4, куда можно установить модуль на 32 Гб и тогда их станет 48. Здесь дополнительно установлен модуль на 16 Гб и всего их 32 Гб DDR4-3200.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный, но клавиатура здесь без цифрового блока и его нет даже в крупном тачпаде. Можно было бы реализовать NumberPAD, но производитель решил, что ноутбук игровой, а значит цифровой блок не нужен. Ещё по бокам от клавиатуры есть вентиляционные отверстия.

Возможно, именно поэтому производитель не стал делать больше кнопок и сделал такую версию, где нет привычного PrintScreen.

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Тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь применяется как раз такая и поэтому она очень тихая. Ход клавиш составляет всего 1,7 мм. Как и во всех современных ноутбуках компании, здесь применяется ряд фирменных технологий. Например, здесь есть Overstroke для ускоренной регистрации срабатываний нажатий.

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Кроме всего прочего, клавиатура оборудована RGB подсветкой. Здесь можно настраивать цвет каждой кнопки индивидуально. Также есть множество различных эффектов, которые настраиваются через приложение Armoury Crate.

Экран

Дисплей с диагональю 16.0 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек – наиболее оптимальный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица BOE NE160QDM-NY3 с частотой обновления 165 Гц.

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Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Независимо от типа экрана, во всех новых моделях ноутбуков ASUS ROG Zephyrus реализована поддержка технологии Adaptive Sync.

Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, что обеспечивает как более высокое качество изображения, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя.

Боковые рамки очень тонкие. Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась до 94%.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Однако, со штатной предустановкой про это не скажешь.

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Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 457.61 0.451 1149
50 274.53 0.135 1142
0 24.86 0.018 1141

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 457.61 0.451 1149
50 274.53 0.135 1142
0 24.86 0.018 1141

Можно заметить, что экран очень яркий. Даже в солнечную погоду на улице получается очень комфортно. Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

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В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты.

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Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства.

Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

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При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.

Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

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GPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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3DMark Port Royal:

450x251 27 KB. Big one: 1000x558 92 KB

3DMark Time Spy:

450x250 28 KB. Big one: 1000x556 100 KB

Superposition 4K:

450x279 33 KB. Big one: 1018x632 156 KB

Metro Exodus, RTX, FHD:

450x355 39 KB. Big one: 1089x860 160 KB

PCMark:

450x289 29 KB. Big one: 1000x642 102 KB

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 Вт*ч. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка устройства занимает 2 часа и 7 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

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Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Applications, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует уверенную работу в 6 часов и 41 минуту.

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Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объёме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37 градусов, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам, сзади и перед экраном внизу.

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При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4800 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 45.3 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z) образца 2022 года это отличное обновление популярной модели прошлого года. Снаружи изменения не заметны – все они кроются под задней крышкой.

Теперь в топовой конфигурации установлены процессор Intel Core 12-Gen, оперативная память DDR5 и более мощная видеокарта. Обновление получилось масштабным, несмотря на то, что снаружи все по-прежнему и даже экран не поменялся принципиально. Тут используется обычная IPS-матрица, а не суперпопулярный OLED-экран. Всё дело в том, что это игровая модель, в которой к экрану предъявляются высокие требования по скорости, а его цветопередача играет второстепенную роль.

С одной стороны, новинка ASUS получилась производительной и быстрой, что демонстрируют все тесты. С другой – уровень автономной работы и портативности остался тем же, что и был. Разработчики сделали упор на высокий результат, и с учетом возросшей производительности работать дольше можно разве что в режиме энергосбережения при использовании встроенной графики Intel. А для игр с использованием дискретной видеокарты предусмотрен мощный блок питания.

Еще одной изюминкой стала клавиатура. К примеру, вместо Print Screen тут удобная кнопка, при помощи которой можно выделить нужную область или весь экран. Всё функционально, а если нужна полноразмерная клавиатура, то легко подключить внешнюю. Что касается системы охлаждения, то она позволяет выбрать один из трех режимов и не беспокоиться о процессоре и видеоядре. «Турбо» это бескомпромиссный и шумный вариант. Для игр лучше использовать «Производительный», а для работы – «Тихий». Нагрев устройства при интенсивной нагрузке умеренный, что подтверждают показания тепловизора.

В итоге перед нами отличный игровой ноутбук, который с успехом можно использовать для профессиональных задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z) получает награду:

200x109 16 KB

Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z).

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Михаил Авраменко
10:37
GSC окончательно ушла на свалку истории. Как и нынешний Салорейх. Весьма символично. Укронацистские поросятки негодуют в комментах.
«М.Видео» не смогла договориться с авторами S.T.A.L.K.E.R. 2 о поставках игры в Россию — предзаказы будут отменены
vitosol
10:36
" Цель войны со стороны Украины - защита родины. Слышал когда-нибудь про такую цель?" **Бандеровцы"&C защищают Не Родину; их у неё нет. Свою задницу они защищают.
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
EjikVtumane
10:36
Они за 45 тыс.в месяц работают и должны за одну рабочую смену минимум двести пропагандонских высеров написать.Короче говоря,это отребье из мухосрансков и всякий маргинальный сброд,для которого 45 тыс....
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
Шамиль Джанболатов
10:32
Так и есть, Путя спилил сук, на котором сидел, возможно коммунисты его скинут: https://youtu.be/NGF_B3dCjJo
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
Mark Krisolov
10:31
А че тебя так задело то? Ты на фото справа или слева?) Многоклеточная куча хохлоговна)))
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
EjikVtumane
10:29
Куда смотрят модераторы?Почему пропагандоны путлеровского вермахта тут выкладывают свои высеры?
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
Юра Репченко
10:29
Какие ещё санкции они их уже против SMIC вводили. Я думаю там уже пару лет замещают эти так называемые технологии США, которые на самом деле технологии оказывшиеся в странах 6ках.
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Шамиль Джанболатов
10:28
Сразу видно, что вы не знаете Китай, и его трущобы, плохую еду, грязные производства и т.п. Китай - это новые рабы Запада, где трудятся миллионы китайцев за тарелку риса
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
Нога
10:26
Вот если бы не ркн, то и не пришлось бы людям этой +уйней заниматься
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
Дмитрий Папорт
10:25
Ну ты идиот 🤣
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
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