Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti, Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 5 3600XТ & Radeon RX 5700 ХТ.
Модель Intel Core i5-10600КF поддерживает 6/12 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 4100-4800 МГц. Ее соперник Ryzen 5 3600ХТ тоже поддерживает 6/12 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3800-4500 МГц. У обоих процессоров наблюдался минимальный частотный потенциал. После разгона «синяя» модель работала на частоте 5000 МГц, «красная» – 4500 МГц.
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Обе системы укомплектованы видеокартами верхнего ценового сегмента: GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных проектов лидировали конфигурации с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti. При этом процессор Core i5-10600КF в половине игр был быстрее соперника Ryzen 5 3600XТ.
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Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
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Все участники тестирования показали высокие результаты во всех протестированных играх.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировала конфигурация Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti. Второе место заняла связка Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 3060 Ti. На третьей позиции расположился игровой ПК Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 ХТ.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti опережала связку Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 3060 Ti в играх Cyberpunk 2077, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
- Конфигурация Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti была в паритете со связкой Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 3060 Ti в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone, Horizon Zero Dawn,.
Система Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti опередила связку Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 3060 Ti в четырех играх из восьми протестированных и показала равные результаты в четырех проектах.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировала связка Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti.
Итак, в противостоянии связок Core i5-10600КF & GeForce RTX 3060 Ti, Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 5 3600XТ & Radeon RX 5700 ХТ победила конфигурация с видеокартой NVIDIA и процессором Intel. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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