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Вступление

Сколько стоят ваши данные? Для каждого это вопрос насущный и актуальный, а ответов может быть много. Большинство скажут – бесценны. Есть фото или видео, которые сделаны в одном экземпляре, и потерять их неприятно. Самая распространённая проблема с внешними накопителями, ведь с ними может произойти всё, что угодно. Если это диск, то его можно уронить и данные придётся восстанавливать, флешку можно потерять, да и они тоже ломаются со временем. Можно выпаять микросхему, найти донора и просто перепаять, чтобы снять копию, но нет стопроцентной гарантии, что сработает…

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Поэтому если определенные данные представляют для вас ценность, есть смысл подумать о создании резервной копии. Уже сейчас можно делать бэкап и есть шанс, что информацию можно будет восстановить. Более продвинутые пользователи создают сразу несколько архивов своих данных. Если с одной копией что-то случится, то останутся остальные и потери удастся избежать. Это некоторый аналог «крестража» во вселенной Гарри Поттера. Один уничтожили; да, неприятно, может быть обидно и досадно, но потери как таковой нет потому, что ещё остались копии.

Концепция нескольких хранилищ предусматривает различные методы для обеспечения сохранности данных. Для большей уверенности их нужно максимально комбинировать. Например, одну копию можно хранить на быстром носителе для оперативного доступа, другую – на жёстком диске в сейфе, ещё одну – в облачном сервисе. Вариантов может быть ещё больше, если есть дисковые хранилища Synology – в их арсенале множество вспомогательных программ и сервисов для обеспечения надёжной защиты и целостности данных. При этом сохраняется высокий уровень безопасности. Есть ключи, шифрование и доступ из любой точки мира, что в современном мире немаловажно. Такой софт позволяет управлять доступом, и часть данных можно использовать для делового общения, а другую для личных целей.

Сегодня мы рассмотрим облачный сервис C2 Backup компании Synology, который позволяет создавать и совершать различные действия с резервными копиями.

Сам подход достаточно интересный и реализован на высоком уровне. Программа не просто делает образ диска на сервере, а позволяет создать структурированный каталог системы, из которого впоследствии можно извлекать только необходимые данные. Сейчас посмотрим, как это работает.

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Synology C2 Backup – сохранит всё

Сервис C2 Backup специально разрабатывался для пользователей, которые не разбираются в IT сфере профессионально. И вовсе необязательно обладать NAS-оборудованием, чтобы осуществлять работу с этим приложением.

Это независимая среда, которая позволяет осуществлять копирование разделов по расписанию или вручную. Причём правила создаются очень просто и с настройкой может справиться кто угодно, особенно при отличной информационной поддержке, присутствующей в полном объёме.

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Сервис может подойти для фрилансеров или владельцев малого бизнеса, где редко встретишь развитый IT-отдел или даже продвинутые знания в этой области у сотрудников.

При этом уровень безопасности при использовании C2 Backup не пострадает. Если, конечно, не использовать простые пароли. Кстати, для хранения паролей есть ещё один сервис, который так и называется – C2 Password.

Что касается сервиса C2 Backup, то он позволяет создавать резервные копии в операционных системах Windows 7, 10, 11, а ещё планируется создание клиента для MAC. Давайте детально разберём все моменты установки программы и её работы.

Установка и настройка Synology C2 Backup

Сервис состоит из нескольких компонентов. В первую очередь это сам сайт, через который осуществляется информационная поддержка и регистрация. Затем есть сервер, где хранятся ваши данные, и есть клиент, который устанавливается непосредственно на компьютер и осуществляет резервное копирование на сервер в облаке.

Связующее звено – онлайн-консоль, которая управляет данными, находящимися в облаке. Ещё необходим хороший канал интернета для передачи данных в облако и последующего восстановления оттуда. Мобильный интернет может не подойти из-за низкой скорости на передачу (upload). Раздел системного диска с программами, софтом и файлами может запросто весить 200 ГБ. Кстати, минимальный тарифный план сервиса предлагает сразу 500 ГБ пространства.

Я уже регистрировался в сервисах Synology, и вся процедура занимает совсем немного времени. Итак, мы хотим попробовать сервис в течение 30 дней бесплатно и начинаем в нём регистрироваться. Нам сразу предлагают начинать с ключа шифрования. Нужно придумать и запомнить этот ключ.

Может быть, понадобится его куда-то записать, чтобы не забыть. Системные администраторы обычно запоминают кучу паролей, а потом остаётся только вспомнить, какой где. Также можно взять любимую фразу на русском языке и набрать её в английской раскладке. Фраза может состоять из нескольких слов: например, одно из них с больших букв, а другое с маленьких. Такое подобрать будет уже сложно, хотя вычислительные мощности растут, но совершенствуются и механизмы защиты от подбора пароля или ключа.

Далее нам нужно скачать сам клиент, а потом установить его на компьютер.

После загрузки приложения сразу устанавливаем его. Для этого потребуется около 200 МБ свободного пространства на диске. Пока на консоли управления никакой информации о системе не будет. Ведь не установлен клиент и не добавлено новое устройство. Теперь понятно, что устройств может быть несколько.

Установка клиента проходит быстро. Сначала нас приветствует мастер установки. Дальше нужно просто руководствоваться подсказками, и сама процедура на SSD занимает несколько секунд.

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Затем программа запускается и предлагает нам начать процесс резервного копирования. Кстати, ранее на странице консоли уже можно было настроить «Политику резервного копирования», но мы это проделаем дальше.

После этого клиент соединяется с сервером. Это необходимая процедура, чтобы верифицироваться и войти под нужной учётной записью.

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Тут мы подмечаем, что их может быть несколько. Например, на работе одна, у знакомого другая, у вас ещё одна, и так далее. У меня уже была учётная запись, а если у вас её нет, то можно создать её на этом этапе. Главное, не перепутать пароль с ключом шифра. У меня-то это было одно и то же, но в целях безопасности так лучше не делать и это разные вещи.

Дальше появляется уведомление о том, что процесс копирования сейчас начнётся. Представлена вся наиболее важная информация: ваш тарифный план, местоположение сервера, расписание и область резервирования.

Также здесь дублируется информация о том, что основные настройки расписания и областей резервного копирования настраиваются через консоль и «Политику резервного копирования».

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Кстати, можно всё отменить прямо сейчас и произвести резервное копирование позже или можно продолжить его выполнение. Это необходимо для того, чтобы изменить «Политику резервного копирования», если это необходимо.

Я выбрал вариант продолжить и процесс пошёл. В правом нижнем углу появляется небольшое окно, где отображается состояние процесса создания копии. Оно выполнено в виде полосы и в процентном соотношении, а также указано, какая операция в данный момент происходит.

Чтобы был наиболее понятен алгоритм действий, ведётся журнал событий, где показаны время и действие.

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Далее уже на экране консоли появляется строка с устройством и информацией о резервных копиях. Сверху есть строка поиска, где можно найти необходимую запись.

Многих пользователей будет волновать загрузка компьютера этим приложением. Процесс идёт в фоне, можно спокойно работать.

Мониторинг ресурсов показывает, что процессор загружен на 2%, скорость закачки – 33.4 Мбит/с. Это никак не сказывается на скорости работы устройства. Да и продолжительным может быть только первое сохранение, а последующие выполняются инкрементно – бэкапятся только изменившиеся и добавившиеся файлы.

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Посмотрим, как можно настроить «Политику резервного копирования» из консоли. Выбираем одноимённый пункт слева.

Указываем устройство и том, а также дополнительные параметры, связанные с загрузочной областью. Дальше нужно настроить расписание для автоматического резервирования.

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Что касается расписания, то его можно тонко настроить. Периодичность можно задать разную, можно вообще делать все бэкапы вручную.

После окончания работы программы мы получаем полный аналог раздела со всеми папками. По структуре это мало чем отличается от проводника в операционной системе, а справа идёт столбец с перечнем всех резервных копий. Можно выбрать нужное время, зайти в папку и восстановить нужные файлы, а не весь раздел сразу.

Это очень удобно, поскольку экономит много времени и не нужно по несколько раз переписывать одни и те же данные.

Что касается надёжности хранения и защиты, то она находится на высоком уровне. Начнём с того, что данные зашифрованы, ключ у вас, а отказоустойчивость оборудования поставщика услуги очень высокая.

У кого-то могли остаться вопросы, связанные с восстановлением данных на новом компьютере, но в этом нет ничего сложного. Нужно просто пройти все процедуры по установке программы, войти под своей учётной записью, выбрать нужную копию и восстановить.

В данном случае я бы не рекомендовал восстанавливать загрузчик, если сильно изменилась конфигурация. Вы должны понимать, что все настройки и драйвера соответствуют той конфигурации, на которой сделана резервная копия. Какие-то файлы перенести можно, а вот как поведут себя системные на другой конфигурации, сказать сложно.

Заключение

Сервис Synology C2 Backup очень прост в использовании, но при этом обеспечивает надёжность сохранения данных и доступ владельцу из любой точки мира. Необходим лишь хороший, желательно кабельный интернет-доступ. Конечно, это может быть Wi-Fi, но сама точка должна подключаться кабелем и на приём/передачу всё должно работать хорошо. Многие связывают компанию Synology только с оборудованием NAS, но на самом деле она давно занимается различными сервисами, которые позволяют работать с данными в облаке.

C2 Backup позволяет легко создавать резервные копии всего ПК с Windows, включая системную конфигурацию и пользовательские настройки. Кроме того, вы получаете версионирование файлов, возможность резервного копирования на внешние диски, настраиваемые политики хранения и резервное копирование по расписанию. Даже если у вас нет домашнего сервера Synology, вы можете использовать C2 Backup для резервного копирования данных с ПК под управлением Windows в облако – оно работает с Windows 7, 10 и 11, а MAC-клиент появится уже в следующем году.

Приложение не похоже на OneDrive потому, что зашифровано в облаке, нет возможности просмотра, как на OneDrive, вы можете посмотреть список данных и восстановить его обратно – для Ransomware (можно восстановить данные в том же виде, какими они были до атаки Ransomware). Программа не бесплатная и есть подписка по разумной цене. Так полное резервное копирование получается всего за €3.49 / месяц. Разумеется, на сайте можно протестировать C2 Backup бесплатно на протяжении 30 дней, чтобы оценить качество и удобство этого приложения.

Андрей Понкратов aka wildchaser