Оглавление

Вступление

В 2021 году производители ноутбуков изрядно преуспели и уже второй год кряду неплохо зарабатывают на продажах. Выручка растет благодаря популярности мобильных устройств и увеличению штата удаленных работников. Понятно, что все работать удаленно не могут, но люди некоторых профессий действительно могут не отсвечивать в офисе, а являться только на собрания, заседания, которые тоже часто стали проводится онлайн.

реклама

Много компьютерных столов дома не поставишь, а с ноутбуком можно сидеть, где угодно, достаточно лишь небольшого столика. Проводов тоже никаких не нужно потому, что беспроводная сеть работает по всему дому, в крайнем случае, можно раздать беспроводной интернет со смартфона, а заряда сейчас хватает почти на весь день. Можно также во время обеда сделать перерыв и подзарядить устройство, ведь сейчас с быстрой зарядкой они способны подзарядиться до 60% за 45 минут. Все это привело к созданию линейки продукции для профессионалов, чтобы работать стало еще удобнее, и для этого пришлось доработать софт, создать новый инструментарий и установить новый OLED экран.

Последнее стало трендом прошлого года, и много интересных моделей обзавелось новыми экранами. В первую очередь это актуально для профессионалов, а играть можно вслепую на быстрых матрицах. В работе скорость обновления экрана не так важна, но куда важнее – цветовой охват, яркость и цветопередача. Всего этого можно добиться с использованием современных OLED панелей. Поэтому упор производителей именно на экраны понять можно. Кроме этого, в некоторых моделях применялись панели с соотношением 16:10. Такой размер хорошо подходит для работы и при этом увеличивается область экрана относительно всей панели.

Компания ASUS пошла на создание новой линейки продуктов, которая называется StudioBook. Это вершина эволюции ноутбуков VivoBook Pro, и здесь используется полнофункциональный отдельный контроллер ASUS Dial, который не встроен в тачпад, а занимает отдельное место на устройстве. Пока в линейке представлена одна модель – ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR).

Посмотрим, какие технические решения использовал производитель, какая используется платформа, насколько высокая производительность в разных приложениях. Вопросов очень много, поэтому постараемся ответить, если не на все, то на многие.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 9 5900HX Видеопроцессор AMD Radeon Graphics;

NVIDIA GeForce RTX 3070 for Laptop Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 64 ГБ DDR4-3200) Накопитель SSD 1 ТБ Gen3 x4 SSD M.2 Экран 16” 4K OLED WQUXGA (3840 x 2400) 16:10, несенсорный глянцевый, 400 кд/м2 (пиковая яркость 550 кд/м2), 100% DCI-P3, точность цветопередачи ?E < 2, сертификаты Pantone Validated, Calman Verified, HDR True Black 500; сертификат пониженной эмиссии синего света TUV Rheinland Low Blue Light Flicker Free;

Относительная площадь экрана 85%, узкая рамка NanoEdge Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 90 Вт*ч Размеры 362 x 264 x 19.9 мм Масса 2.4 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики не самые революционные, за исключением экрана. Это OLED панель с широким цветовым охватом и высокой яркостью.

реклама

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в большой картонной коробке черного цвета. Однако, как в случае с топовыми игровыми ноутбуками, это не единственная упаковка, а только внешняя для транспортировки.

С одной стороны находится огромная надпись Pro Art. Это название новой линейки продукции, которая предназначена для абсолютно разных творческих людей. Сверху мы видим цветную наклейку с изображением устройства и наименованием модели.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка.

Сверху предусмотрена черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки находятся еще две. Одна небольшая, в которой отдельно разместился блок питания. Она также выполнена из черного плотного картона.

Блок питания поставляется в комплекте с силовым кабелем, который подключает его к розетке. Для каждого региона используется своя вилка.

Сам блок питания достаточно мощный и выдает 240 Вт. Он обеспечивает 12 А при 20 В. Также во внешней упаковке есть еще одна коробка покрупнее и в ней находится ноутбук.

Эта коробка также изготовлена из черного плотного картона, но уже почти по размеру самого устройства, а на верхней крышке есть выпуклый декоративный элемент.

реклама





Под ноутбуком находится ниша, где находятся различные инструкции, буклеты и гарантийные карты.

Внешний вид и корпус

Поскольку модель ориентирована на профессионалов, то безудержного веселья и несочетаемых ярких цветов не будет. Дизайн строгий и классический с максимальным использованием металла. Верхняя крышка и поддон – это понятно. К этому давно все привыкли и такое встречается часто, а здесь еще топкейс также изготовлен из алюминиевого сплава. Сами клавиши клавиатуры пластиковые, а еще здесь присутствует физический манипулятор ASIS Dial, для быстрого доступа и настройки параметров. Ручка вращается в обе стороны на безграничное число оборотов. При вращении есть еле уловимые щелчки и даже на самой ручке есть риски, чтобы пальцы не скользили. Также ручка фиксирует нажатие сверху, как аналог подтверждения действия.

Все поверхности матовые и немного бархатистые. Качество материалов и изготовления очень высокое. Поверхность верхней крышки также матовая и маркая. На верхней крышке красуется надпись ProArt, чтобы было сразу понятно, кто тут папа.

реклама

Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю 16”, дискретной видеокартой уровня RTX 3070 Laptop и аккумулятором на 90 Вт*час. Всего каких-то 2,4 кг. Таким весом и габаритом могут похвастаться далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь все же 16” с соотношением 16:10.

По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо для пропорции с другими габаритами, чтобы обеспечить достаточный уровень жесткости. Обычно некоторые пользователи берут устройство одной рукой за передний угол нижней части: правши за правый, а левши за левый. Здесь такой фокус совершить сложно потому, что ноутбук достаточно тяжелый, но сам корпус это позволяет, благодаря своей жесткости.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные. Одной рукой крышка не открывается. Со временем механизм может разработаться, но я бы на это не надеялся и лучше бы этого не происходило.

Сверху находится HD камера с микрофонами и шторкой, чтобы хулиганы не подглядывали за владельцем, а точнее чтобы просто было спокойнее и не было этого ощущения слежки.

реклама

Крышка открывается на большой угол, но не на 180°, что было бы полезно в этом устройстве вкупе с сенсорным экраном, но этого тоже нет, но ручной ввод предусмотрен на большом тачпаде. Ограничителем открытия экрана здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку.

На верхней панели находится еле различимая надпись с логотипом компании. Точнее она просто выполнена глянцем на матовой рамке экрана. Да, матовая рамка и глянцевый экран – это именно то, что заслужили профессионалы.

Спереди и сзади разъемов нет. Сзади есть только отверстия для выхлопа горячего воздуха, а спереди очень удачно расположены три не очень ярких индикатора. Они расположены в небольшом вырезе по ближайшей кромке топкейса, который сделан как углубление для ухвата крышки, для ее открытия. Это самое удобное расположение индикаторов, которое я встречал за последнее время.

реклама

На левой грани можно увидеть отверстие для замка кенсингтона, порт USB 3.2 Gen2, отверстия для выхлопа горячего воздуха, гнездо питания, HDMI, два порта USB 3.2 Gen2 Type-C / DP / PD /VR.

Индикаторов по бокам нет, но это не очень удобно. На правой грани находим слот для карт памяти SD Express 7.0, разъемы гарнитуры, порт USB 3.2 Gen2, отверстия для выхлопа горячего воздуха, гнездо RJ-45.

Нижний поддон изготовлен из алюминиевого сплава и прочного пластика. На нем есть две крупные резиновые основы: сзади большая прямоугольная полоса и длинная полоса резины спереди. а еще в нем есть отверстия для циркуляции воздуха и вывода звука от динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

реклама

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с крестообразным шлицом. Еще нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор, материнская плата и развитая система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность.

реклама

Ноутбук уверенно работает в офисных задачах почти весь рабочий день. Да, аккумулятор емкий, но здесь используется мощный процессор и дискретный графический адаптер.

Процессоры здесь используются далеко не самые энергоэффективный, как и видеокарта. Поэтому система охлаждения здесь достаточно мощная, но тихая. Она действительно заметно тише, чем в геймерском устройстве потому, что здесь максимальная скорость вращения вентиляторов меньше. Мы видим пять медных тепловых трубок с четырьмя медными радиаторами и два вентилятора турбинного типа.

Вертушки последнего поколения выполнены по технологии Ice Blade c 87-лопастями сложной конфигурации с изменяемой толщиной. Никуда не делась функция самоочистки от пыли. Это уже третье поколение вентиляторов и мне нравится, что эта технология развивается.

Беспроводной модуль Intel AX201NGW не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъем.

Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, но каким-то особенным его не назовешь. Это стандартное решение для любой модели.

Аккумулятор здесь один из самых емких, но по факту надолго его не хватает, особенно если играть в игры.

Возможности апгрейда очень хорошие. Можно заменить/нарастить оперативную память и установить дополнительный SSD M.2 накопитель и даже объединить два в массив. Также ничего не мешает заменить беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Здесь используется очень удобная клавиатура мембранного типа с подсветкой и цифровым блоком. Кнопка питания находится отдельно в правом верхнем углу. Я уже упоминал, что топкейс тоже алюминиевый и в нем проделаны отверстия под кнопки клавиатуры.

Отдельным блоком представлен манипулятор ASUS Dial, а еще есть крупный тачпад с тремя кнопками под ним и возможностью рукописного ввода.

Что такое ASUS Dial? Это универсальный аппаратный инструмент для управления различными параметрами в креативных приложениях. Поддерживаются Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom Classic и After Effects. В дальнейшем поддержка приложений будет расширяться.

Для регулировки доступно более 70 команд и действий, включая общесистемные – яркость экрана, громкость, вертикальный скроллинг.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 3840x2400 точек. Здесь используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0,2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и обладают сертификатом VESA DisplayHDR 500. Исключительная точность цветопередачи (?E < 2).

Сертификат Calman verified подтверждает готовность экрана к профессиональной постобработке видео и редактированию по критериям цветовой температуры, гаммы, и цветоразности (?E). Соотношение сторон 16:10 увеличивает площадь экрана и пространство для работы с макетом, добавляя по высоте 240 пикселей по сравнению с обычным вертикальным разрешением 2160 точек.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA60YV02-0.

Площадь поверхности экрана здесь составляет 85%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В темном помещении экран вообще не светится, если на нем черный цвет и это выглядит очень круто.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про черный цвет я все уже сказал, он действительно черный, а не серый.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 375 0 ∞ 50 167 0 ∞ 0 4.7 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана все не очень хорошо с калибровкой.

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Ноутбуки StudioBook сертифицированы по программе NVIDIA RTX Studio, включающей высокопроизводительные устройства с видеокартами NVIDIA RTX, а также драйверы Studio, оптимизированные для ускорения работы и стабильности в более чем 40 профессиональных приложений в сфере творчества от целого ряда разработчиков, включая Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и других. При использовании устройств Studio скорость расчетов по сравнению с обычными ноутбуками увеличивается до 12 раз. Для этого применяются самые современные наработки NVIDIA, включая аппаратную трассировку лучей и функции искусственного интеллекта.

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук совсем не игровой.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

SpecViewPerf 2020:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 Вт*ч. Это достаточно высокие показатели для мобильного устройства. Полная зарядка занимает 2 часа и 17 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, хватит на весь рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 7 часов.

Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу в 6 часов и 45 минут. В игровых приложениях ноутбук работает менее 1 часа.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 38°C, но можно заметить, что нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

При этом сзади видно место, где расположен вентилятор и осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Максимальный режим», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 5000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 44.3 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

В нагрузке, когда стоит обычный «Стандартный режим», такого не происходит и это хорошо, когда есть запас.

Заключение

ASUS ProArt StudioBook 16 (H5600QR) – это флагманская модель с хорошим экраном, мощной конфигурацией и продвинутой функциональностью для рабочих приложений. Для этого предусмотрен фирменный софт ASUS ProArt Creator Hub – аналог ASUS Armoury Crate.

В нем есть несколько различных пунктов, которые предназначены для настройки устройства ASUS Dial, а еще есть пункты для калибровки экрана, но для этого нужен специальный инструмент. Можно настроить режим работы вентиляторов, также есть мониторинг. Само устройство ASUS Dial гораздо удобнее аналога на тачпаде. Тут его крутишь и на экране появляется значок, где выбираешь функцию, а потом осуществляешь регулировку, для этого достаточно нажать просто сверху на эту ручку. Каждый шаг поворота четкий, тут не промахнешься. Сама идея отличная, но к ней нужно привыкнуть, а переучиваться не всегда просто.

Изначально экран не откалиброван и на месте производителя я бы предлагал пресеты, чтобы они как-то подходили настроенному экрану. На данном этапе без профессионального инструмента не обойтись, но после настроек экран выдает отличные показатели. Чего стоит один лишь черный цвет. Однако пока с панелями OLED я видел только глянцевое антибликовое покрытие, а уже привык к матовому, но ведь и на смартфонах нет матовых экранов OLED.

Сам ноутбук далеко не самый доступный, но он оборудован мощной конфигурацией на уровне высокобюджетных игровых моделей с мощной дискретной видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 for Laptop. Уже известно, что это наиболее оптимальный видеочип для высокого быстродействия в трехмерных приложениях, и при этом относительно умеренное потребление, тепловыделение и шум полностью медной системы охлаждения.

Модель близка к ASUS ROG Zephyrus M16 по габаритам, цене и спецификации, но здесь OLED экран и специальные фишки для профессионалов. В остальном ничего не мешает использовать его для игр (так же как можно работать на ASUS ROG Zephyrus M16), но здесь есть специальный софт и манипулятор. Что выбрать из этих моделей с экраном 16”? Сложный вопрос, поэтому каждый ответит на него сам.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: