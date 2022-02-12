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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P

Мы изучим типичную модель начального уровня на флагманском чипсете и выясним, как она покажет себя с процессором Intel Core i5-12600K.
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Оглавление

Вступление

После выхода последнего поколения процессоров Intel многое прояснилось. Все тесты, которые только можно провести, уже позади и теперь понятно, что значительно увеличилась производительность производительных ядер, как бы глупо это не звучало. Эффективные ядра не очень приглянулись пользователям, и на самом деле сложно представить, зачем они нужны в стационарных компьютерах, а в ноутбуках нам только предстоит это изучить и вот там, на мой взгляд, от них будет смысл. Когда устройство работает от аккумулятора, можно ограничить процессор использованием только энергоэффективных ядер, чтобы обеспечит максимальное время автономной работы.

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Возможно, именно поэтому в младших моделях процессоров оставили только производительные ядра, и это может стать причиной успеха в бюджетном сегменте. Сам я только ожидаю процессоры Intel Core i3-12100F и Intel Core i5-12400, чтобы посмотреть на них детальнее, а пока продолжаю изучать материнские платы с чипсетом Intel Z690. Как ни странно, но я рассмотрел ещё не все версии. Это касается как бюджетных, так и топовых. В первую очередь многие хотят взглянуть на самые доступные устройства, чтобы оценить возможность создания недорогой сборки на новой платформе.

Флагманский чипсет Intel Z690 предполагается использовать с топовыми моделями процессоров, у которых множитель разблокирован и есть инструментарий для разгона. Разгон на новой платформе есть, и он отлично отражается на производительности. В первую очередь это касается оперативной памяти. Её необходимо разгонять свыше режима DDR5-6000, чтобы разница по сравнению с DDR4 была заметна, и появился смысл от её использования. На это сейчас способны микросхемы Samsung и SKhynix. Последние даже обеспечивают неплохие тайминги. Напряжение при этом доходит как на DDR4 до 1.45 В. Всё это никак не совмещается с бюджетной платой потому, что стоимость памяти сегодня может оказаться выше стоимости материнской платы.

Я уже рассматривал одну недорогую модель компании ASUS, а именно Prime Z690-A, но не все оценили, что это бюджетное устройство. Только когда в рознице стали выходить доступные платы на чипсете Intel H610 и модели вроде Maximus Z690 Extreme Glacial, многие пришли в чувство и осознали, что цены выросли и Ryzen 5 3600 уже не лежит на прилавках по 10 000 рублей. Поэтому мы рассмотрим ещё одну модель из разряда бюджетных на чипсете Intel Z690, которая называется просто ASUS Prime Z690-P.

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Что ещё можно было отрезать или убрать, чтобы сделать устройство максимально недорогим? Сегодня мы это выясним.

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Упаковка и комплектация

Prime – это основная линейка компании ASUS и поэтому она так называется. Модели, которые в неё входят, предназначены для массового сегмента, но бывают исключения вроде юбилейных модификаций для коллекционеров. Платами этой линейки фирма живёт и процветает. То, что горстка энтузиастов купит топовые платы Maximus Extreme Glacial – не сделает выручку компании, а вот миллиарды простых устройств как раз для этого предназначены…

Только недавно я тестировал платы на бюджетных чипсетах H510 и A520 и понял, к чему лежит душа обычного потребителя. А вот этот Prime, который мы будем рассматривать, уже другого уровня. Причём это заметно даже по изменившейся упаковке. Позже мы будем рассматривать именно массовые модели, и там упаковка будет проще.

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Однако в этом поколении изменилось оформление. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

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Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели, а в правом верхнем углу знакомый логотип AURA Sync. Уважаемые читатели и покупатели будьте внимательны! Этот логотип просто свидетельствует о поддержке RGB подсветки и возможности её синхронизации через, ASUS Armoury Crate, но это не означает, что подсветка есть на самой плате, а также не говорит о том, что поддерживается ARGB 5В. В частности, здесь подсветки на плате нет, но есть поддержка RGB 12В и ARGB 5B.

По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он как раз соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Быстрая установка;
  • Гарантийная информация;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Комплект скромный, но это такой творческий минимализм, который наблюдается во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты отличаются от классических и составляют 305 х 234 мм. Сантиметр справа срезали, поэтому правый край повисает в воздухе. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

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Пластикового кожуха над разъёмами задней панели нет. Об это можно было догадаться, обнаружив в комплекте заглушку задней панели. Вместо неё боковой радиатор возвышается над ними.

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Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на неё навешана куча радиаторов, но она не совсем лёгкая сама по себе. Принтов на плате прилично и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

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С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

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Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

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Оба дополнительных коннектора выполнены по технологии ProCool. Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

А вот с индикацией тут проблема. Приходится работать вслепую, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что что-то пошло не так.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного и серого цветов. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Для активации двухканального режима нужно установить две планки в слоты одного цвета.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+1. Семь каналов сверху и восемь каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы под разъем LGA 1700.

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На каждый из 15 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Vishay SiC654. Они могут обеспечивать нагрузку 50 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны.

В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с фирменной маркировкой Digi+ ASP2100. Он распаивается на разных недорогих моделях плат. Например, я уже его видел на ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4.

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ASUS Prime Z690-A позиционируется как универсальное недорогое решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень хорошо. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы и тепловой трубкой не соединяются.

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Каждый из них крепится двумя винтами с обратной стороны. Боковой нависает над разъёмами задней панели. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются чёрные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

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Ниже находится ещё два радиатора, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, и поддерживает стандарт PCI-e 4.0.

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Все радиаторы визуально похожи и выполнены в одном стиле. Радиатор SSD накопителей изготовлен из алюминиевого сплава. На нём присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета.

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Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жёстко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает кусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как все остальные. Сверху находится декоративная пластинка с надписью ASUS и Refinement.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и четыре из них находятся в правом нижнем углу.

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Выше по правому краю распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1 и ещё одна для TPM-модуля. Поскольку своей подсветки на плате нет, производитель не пожалел разъёмов для её поддержки и внизу по правому краю есть три таких. Два ARGB 5В и один RGB 12В.

Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Рядом можно обнаружить одну колодку USB 3.2 Gen1 две колодки USB 2.0 и контакты ClrCMOS. Далее по нижнему краю находятся два разъёма 4-pin FAN и колодка COM-порта.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

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Между верхними слотами PCI-e x16, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим пять слотов расширения: четыре PCI-e x16 и один PCI-e x1.

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Только верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом и работают в режиме Gen3. Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся три разъёма M.2 для установки накопителей. Они могут работать как в режиме SATA так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Ещё здесь установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъём PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • Два разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-А Gen2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime Z690-P
Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
3 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V
Аудио Realtek S1220A – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;
1 x HDMI;
1 x DP;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ-45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out
Размеры, мм 305 x 234
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

Здесь уже есть предустановки для разгона оперативной памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS Prime Z690-P, версия BIOS 0605;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);
  • Система охлаждения: Deepcool AK620;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка стенда не вызывает каких-то сложностей. Всё устанавливается как обычно, с совместимостью тут вопросов нет.

После сборки запускаем систему и смотрим на подсветку, которой нет. Это на материнской плате её нет, а ленты никто не отменял.

В штатном режиме температура процессора далека от максимальной и даже близко не подходит к 100°C. Intel Core i5-12600K холоднее флагмана, в отличие от моделей i5-10600K и i5-11600K, которые грелись как печки.

Оперативную память удалось разогнать до режима DDR5-5400. Это все та же память на микросхемах Micron, и для лучшего результата нужно что-то другое. Как только я разогнал систему охлаждения, процессор стал податливее на подъём частоты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее подошла очередь тепловизора и тестов в Prime95. Все температуры в рамках, до критических значений далеко.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS Prime Z690-P – это типичная модель начального уровня на флагманском чипсете. Экономия затронула даже печатную плату, и она стала немного уже. Последнее никак не повлияло на поддержку оперативной памяти или производительность, но сам факт выглядит забавным. Причём совсем даром эту плату не раздают и просят за неё около 24 000 рублей.

Дорого это или нет, тут каждый решит сам, но достаточно посмотреть цены на другие модели и даже на самую доступную ASUS Prime H610-K, где нет вообще ничего, и стоимость которой около 9 000 рублей, чтобы было с чем сравнивать. Уверен, что эта модификация всё равно найдёт своего покупателя и можно приобрести нечто подобное для процессора Intel Core i5-12600K, чтобы не платить в два раза больше за Maximus, тем более что функциональность устроит многих. Есть поддержка PCI-e 5.0 и оперативной памяти DDR5. Всех разъёмов и интерфейсов вполне достаточно для любой сборки.

На мой взгляд, у компании вышла сбалансированная модель с отличной для своего класса функциональностью. Нет интеллектуального разгона? На самом деле для наших рукастых и сообразительных парней – это скорее плюс, ведь с автоматикой может справиться даже геймер, а эта плата для настоящих олдскульных оверклокеров, которым не нужны всякие индикаторы, чтобы не рябили перед глазами. На этой платформе лучше делать ручные установки, чтобы получить отличные показатели в многопоточности. Частоту можно выставить такую же, а мне удалось даже выше, при этом снизить напряжение и потребление, чем это было даже в штатном режиме.

Плата уверенно работает с процессором Intel Core i5-12600K, и я бы этим ограничился. Система питания позволит установить даже топовый процессор, он также будет работать и разгоняться, но для флагманских моделей есть более интересные решения. Память гонится неплохо, но тут все зависит от самих модулей. Каких-то сложностей во время сборки, настройки и тестирования я не встретил. Всё работает очень стабильно и с разгоном всё понятно. Поведение новинки адекватное и предсказуемое, а если что-то, можно оперативно сбросить BIOS. Для меня такие возможности избыточны, но модели из линейки Prime очень популярны, и многие на них ориентируются.

В целом материнская плата получилась хорошая и универсальная. Оснащение очень богатое, но нет подсветки и индикации, что порой огорчает, но я просто поставил пару лент за 300 рублей и существенно сэкономил по сравнению с моделью, где RGB-подсветка предусмотрена изначально, чего и вам желаю.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS Prime Z690-P.

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Виталий Shokerxxx
09:20
нету там сюжета игра просто тупо стрелялка кооператив.. со стебными западными шутейками..
Про сюжет игры Borderlends
Виталий Shokerxxx
09:19
все части?.. много времени уйдет..
Про сюжет игры Borderlends
Виталий Shokerxxx
09:18
тайминги все хорошо.. но где время загрузки сего монста на ссд? м2 там рейд сплеш).
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с сотней модов и трассировкой лучей - некстген патч уже здесь
LEVAK
09:18
Про хомячков молчу, но когда педалируют затычку крупные издания, это похоже на отсос у Хуанга.
Среднебюджетная Radeon RX 7700 XT окажется быстрее Radeon RX 6900 XT и появится в 3 квартале 2022 г
Виталий Shokerxxx
09:18
мыслимо сравнивать с лысыми обезьянами так по кардышеву мы даже не цивила 1 уровня.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шкала_Кардашёва и да все прощитано там где то на западе до мулюметра.. https://youtu....
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
Кеша
09:17
Этот Неттоп меньше. размером ширина 25см высота 7см как блок питания от ПК.
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
LEVAK
09:16
Нави 31 получит 512 мб кеша ллс.
Среднебюджетная Radeon RX 7700 XT окажется быстрее Radeon RX 6900 XT и появится в 3 квартале 2022 г
il-nul il-nul
09:14
Раньше я собирал ПК на бюджетных Ryzen 3 со встройкой. Предпочитал брать проц в исполнении BOX, лишние 2 года гарантии лишними не бывают. Попробуйте сейчас найти такой проц в мейнстрим магазинах (и эт...
AMD продолжает терять рыночную долю, а процессоры Intel Alder Lake вытесняют из продажи Ryzen 5000
Полк Белок
09:14
Не доставали. Похоже, глаз туда засунули и посмотрели прям так.
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
Виталий Shokerxxx
09:13
короче попилили 10 лярдов и создали уже устаревшее уг.. http://chudoskaz.ru/wp-content/uploads/2021/06/ник2.jpg лысые обезьяны даже не на 1 уровне...
Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
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