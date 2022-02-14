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Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060

Тест AMD Ryzen 3 3100 и Intel Core i3-10105F в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10105F и AMD Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой среднего ценового сегмента – GeForce RTX 3060 – в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3700-4500 МГц. Ее конкурент Ryzen 3 3100 также поддерживает 4/8 потока и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3600-3900 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается хороший частотный потенциал. После разгона он функционировал с частотой 4400 МГц.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что в большинстве игр процессор Core i3-10105F был быстрее Ryzen 3 3100. В зависимости от проекта, режима работы и разрешения, отрыв «синей» модели от «красной» составил 5% – 25%.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В играх Biomutant, Days Gone и Horizon Zero Dawn после разгона процессор Ryzen 3 3100 догнал оппонента из стана Intel.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

Days Gone

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1% low и average FPS

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F1 2020

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1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i3-10105F. В зависимости от режима работы и разрешения она опережала Ryzen 3 3100 на 6% – 14%.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

  • Core i3-10105F был быстрее Ryzen 3 3100 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i3-10105F опередил соперника Ryzen 3 3100 во всех протестированных играх без исключения.

Модели Core i3-10105F и Ryzen 3 3100 показали высокие результаты во всех проектах в разрешении 1920 х 1080. В более высоком разрешении 2560 х 1400 лидеру покорились такие игры, как Biomutant, Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered.

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В свою очередь у модели Ryzen 3 1200 наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности в большинстве проектов. С этой задачей она справилась только в играх Biomutant и F1 2020.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i3-10105F – 7 200 рублей;

  • Ryzen 3 3100 – 13 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i3-10105F и Ryzen 3 3100 победила модель из «синего» лагеря. Она уверенно опережала соперника в общем зачете и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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