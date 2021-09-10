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Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j

Герой обзора это не просто сетевой диск, а целый набор сервисов и пакетов компании Synology, позволяющих сделать его незаменимым помощником для хранения данных, обмена информацией и не только.
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Оглавление

Вступление

Вопрос хранения информации возник вместе с появлением компьютеров. Сегодня в цифровой век объемы растут как на дрожжах, а современные устройства оборудованы в основном быстрыми и не очень объемными накопителями. К примеру, на ноутбуке для хранения данных предусмотрен накопитель объемом 1 Тбайт, а подключить внешний диск я могу всего на 2 Тбайт. А сколько раз было, что я просто забыл этот внешний диск, потерял флешку, да и ломаются они у меня с регулярной периодичностью. Доходило до того, что просто стирались контакты или глючили контроллеры. Все восстанавливается, но это занимает кучу времени.

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И тут выгоднее смотрятся облачные сервисы. На первый взгляд это надежно, да и доступ есть только у тебя, но большие объемы хранилищ тоже не совсем бесплатные. Почему бы не сделать собственное хранилище, если есть диски и доступ в интернет? Именно такой вопрос возник на заре появления сетевых хранилищ NAS. В основном они используются на предприятиях или в компаниях, где есть потребность в хранении и обработке большого объема информации, но это очень большие системы с резервированием, массивами, серверными дисками и прочими атрибутами корпоративного сегмента.

Домашние пользователи давно приобщились к хранению данных – еще с тех времен, когда интернет был в лучшем случае по модему, а по сети можно было поделиться фильмом или музыкой с товарищем. Такое сейчас встречается не часто, но выросли объемы, а хранить нужно персональные фотографии и видео, записи с камер наблюдения, резервные копии устройств. Сейчас сетевые накопители есть небольшие, но с возможностью установки дисков максимальной емкости, с многоядерными процессорами и приличным объемом оперативной памяти. Энтузиасты будут использовать что-то собственного изготовления, а для всех остальных, кто ценит комфорт и время, выпускаются готовые современные устройства, такие как Synology DS220j.

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У компании Synology, основанной в 2000 году, шесть филиалов и сотни торговых партнеров по всему миру, а количество установок продуктов компании превышает 6 миллионов. Основные принципы Synology: мыслить масштабно, работать разумно и вносить вклад в развитие каждый день. Пока команда разработчиков трудилась над новой версией DSM со индексом 7.0, другие специалисты занимались улучшением инфраструктуры сервиса, а также экосистемы пользователей. Результаты обеих команд прекрасно дополняют друг друга.

Вышла официальная версия DSM 7.0, которая включает ряд новых функций и усовершенствований, построенных на четырех принципах: простота, производительность, надежность и масштабируемость. Все это мы попытаемся изучить на базе домашнего сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j.

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Упаковка и комплектация

Сетевое хранилище поставляется в картонной коробке среднего размера. С передней стороны находятся две крупные наклейки. На каждой есть изображение устройства и наименование модели.

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Справа – на английском языке и содержит не так много информации. В основном это общие положения о модели. Слева – локализованная версия, и там все подробно расписано, включая характеристики устройства.

Например, известно, что в системе установлен четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.4 ГГц и оперативная память типа DDR4 объемом 512 Мбайт. Внизу размещен логотип производителя и надпись DiskStation.

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С другой стороны тоже есть логотип и эта надпись, но в правом верхнем углу. Наклеек тут нет, но прямо на упаковке приведено наименование модели, описание аппаратной части и перечень комплекта поставки.

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После вскрытия коробки мы видим само устройство, которое дополнительно упаковано в чехол из нетканого материала. Сверху предусмотрен отсек, где скрывается комплект поставки. Поверх всего лежит инструкция.

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В комплект поставки входит инструкция, патчкорд, кабель питания, адаптер питания, монтажная пластина и набор разных винтов.

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Это стандартный набор для запуска и эксплуатации подобного устройства. Есть все самое необходимое, чтобы смонтировать диски в корпус и подключить устройство к электропитанию и локальной сети. Могут понадобиться лишь инструменты в виде крестообразной отвертки и диски.

Производитель заявляет, что поддерживаются два жестких диска по 16 Тбайт. Таким образом общий объем может достигать 32 Тбайт. Это не так много по современным меркам, но для домашнего пользования должно хватить.

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Раз уж мы заговорили про питание, то здесь используется адаптер на 12 В и 5 А. Очень распространенное решение, поскольку я часто сталкивался с подобным в системах видеонаблюдения. И лучше использовать ИБП потому, что в настройках программы есть интеграция его поддержки. Конечно, если вы уверены в питании, то можно не волноваться.

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Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Сам накопитель не очень большой. Его габариты составляют 165 х 100 х 225,5 мм, масса – 880 г (без дисков). Внешний корпус изготовлен из белого пластика, в основании есть четыре черных резиновых ножки.

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С двух боковин присутствует вырезанный логотип компании Synology. Он прорезан не насквозь – за ним находится пластиковая решетка.

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Сверху ничего нет, а снизу предусмотрены еще вентиляционные отверстия и есть маркировочная табличка посередине.

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Спереди мы видим только четыре индикатора и одну кнопку (также со встроенным индикатором внутри).

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Сзади почти все пространство занимает вентилятор. Размер его 92 х 92 мм. В работе он очень тихий и в целом шум умеренный, но хруст дисков, конечно, слышен, и здесь все зависит лишь от пользователя.

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Внизу расположены разъем Ethernet на 1 Гбит/с, два порта USB 3.0, разъем питания и отверстие для замка кенсингтона. Еще ниже можно заметить наклейку с серийным номером и МАС-адресом.

Сверху и снизу находятся два винта. Их нужно открутить, чтобы получить доступ к шасси.

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Здесь установлены два диска Seagate ST8000NM0045, а вы можете поставить один или два других. Производитель заявляет о 32 Тбайт максимум, но известно, что сама операционная система поддерживает гораздо больше.

Внутри мы видим стальную раму, причем посадочные места для накопителей оборудованы резиновыми демпферами, чтобы гасить вибрацию от жестких дисков. По поводу них не могу дать особых рекомендаций, но все знают, что 7200 об/мин – это скорость, а 5400 об/мин – тишина. 5900 об/мин – это компромисс.

Конечно, тут могут быть какие-то свои соображения, но я бы сконцентрировался на отказоустойчивости. Это значит, точно отказался бы от RAID 0. По опыту могу сказать, что в двухдисковых системах это очень небезопасно и можно использовать только супернадежные диски. В свое время я ставил WD Veloceraptor на RAID 0 и был смысл. Потом стало очевидно, что SSD быстрее.

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С обратной стороны стальной рамы мы видим материнскую плату с крупным радиатором на процессоре. В его роли выступает SoC Realtek RTD1296. Здесь же распаяна оперативная память, находится батарейка ПЗУ, спикерфон и светодиоды-индикаторы.

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Synology DiskStation Manager (DSM 7.0)

Так называется операционная система устройства, которая не так давно перешла на версию 7.0. Это можно назвать большим шагом вперед: интерфейс претерпел серьезные изменения, сама оболочка стала более простой в освоении. Она стала быстрее и красочнее, а также добавились новые пакеты. Какие-то уже предустановлены, но большая часть представлена как обычный магазин приложений, где можно выбрать то, что нужно пользователю.

Однако пока мы только в первый раз включили устройство, и для поиска его в сети нам понадобится утилита Synology Assistant.

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После поиска в сети отображаются доступные устройства. У меня всего одно, и я дважды нажимаю на него и перехожу сразу в веб интерфейс.

Можно настроить разную аутентификацию и заходить удаленно, используя DDNS или встроенный сервис Synology QuickConnect, который мне показался наиболее удобным, но пока это все не настроено, заходить придется из внутренней сети, а кому-то будет нужен только такой вариант.

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На странице доступа нужно ввести логин и пароль, а еще есть двухэтапная аутентификация с приложением Secure Sign-in или двухфакторная аутентификация по методу FIDO2.

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Ее смысл прост и понятен. Нужно установить мобильное приложение на свой смартфон и просто дополнительно подтвердить вход. Предлагаю посмотреть видеоролик производителя, чтобы все стало максимально ясно.

Все достаточно понятно, и встроенная в систему защита позволяет интегрироваться с разными биометрическими решениями системы, какие вам более удобны, доступны или кажутся наиболее безопасными. На мой взгляд этот вопрос тут отлично проработан и пользователь остается максимально защищенным.

После входа в систему мы оказываемся на ее рабочем столе. По умолчанию в правом нижнем углу есть виджеты, которые отображают системные ресурсы и состояние системы. Виджеты можно перетаскивать, добавлять и убирать.

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В верхнем левом углу видна кнопка основного меню. По своей сути она напоминает кнопку «Пуск» в Windows. Ниже расположены ярлыки к четырем основным компонентам системы: «Центр пакетов», «Панель управления», «File Station», «Справка DSM».

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Нам первым делом нужно настроить диск и создать тома. Для этого необходимо перейти в основное меню и выбрать значок «Диспетчер хранения».

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После этого мы попадаем на одноименную страницу и настраиваем работу дисков, задаем тома (разделы).

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Именно здесь можно создать массив RAID 0 или RAID 1. Отформатировать диски в EXT4. И создать тома на диске/дисках. Я не стал делать RAID, поскольку в случае 0 это не очень надежно, а для 1 это дорого и моя информация того не стоит.

В принципе, тут каждый сам выбирает, что ему нужно, есть мониторинг состояния дисков и SMART. Также предлагается журнал тестирования.

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Еще можно запустить тест производительности, чтобы понять приблизительную оценку скорости диска, ведь скорее всего все будет упираться в пропускную способность гигабитной сети (1 Гбит/с – это 125 Мбайт/с). Скорость диска в программе вы видели, а вот как это смотрится через сеть.

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Диски настроили, установили тома и теперь можно отправляться в панель управления, чтобы ознакомиться с другими настройками, которые могут понадобиться для работы. Например, удаленный доступ.

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Панель управления поделена на четыре группы: «Обмен файлами», «Подключение», «Система», «Службы». В каждой скрыто несколько пунктов. В первом присутствует «Папка общего доступа». Соответственно здесь можно создать папку; выбрать, в каком она будет томе; как она будет называться; есть и дополнительные параметры.

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Созданные папки можно редактировать. Тут уже расширенное меню настроек.

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Есть шифрование.

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Есть разрешения для пользователей.

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Есть дополнительные разрешения.

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И разрешения NFS.

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Все просто и понятно. Разобраться с пользователями и правами можно позже, на этапе, когда будут добавляться учетные записи. Пока можно задать просто папки, а к правам доступа вернуться позже. Тут есть много разных алгоритмов, как действовать, и все можно реализовать в этой системе. Можно сперва создать учетные записи пользователей, раздать квоты.

Действовать можно в разной последовательности, главное понимать то, что нужно реализовать. Разумеется, можно создать свою личную папку, которую будет видеть только один пользователь (и получать к ней доступ из любого места). Кстати, про удаленный доступ. Это надо обратиться к разделу «Подключения» / «Внешний доступ».

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Сразу же открывается страница на вкладке QuickConnect. Это одноименный сервис производителя, для которого необходимо создать учетную запись на Synology и получить свой ID для доступа из любой точки мира. Проще не придумаешь, а с двухэтапной аутентификацией зайти сможете только вы и никто другой. С другой стороны, нужно еще знать не просто пароль, но и логин, ведь по умолчанию учетная запись admin заблокирована.

А для фанатов есть DDNS. Я тоже настроил потому, что у меня где-то когда-то был аккаунт на No-IP и здесь он как раз поддерживается. В целом, поддерживается очень много операторов этой услуги. Есть платные, есть бесплатные – выбирай любого.

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Мало кто из нас с вами настоящий технический специалист, и поэтому тут можно осуществить проверку возможности удаленного доступа, и на каком этапе происходит сбой.

Вот, например я за двумя маршрутизаторами, и система все это отлично понимает и по-русски сообщает мне, что я должен сделать. Соответственно если у меня не будет проброшен порт, она мне это скажет. На мой взгляд, все просто и удобно, и я даже не знаю, куда уж еще проще.

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Очень много настроек. Глаза реально разбегаются, а я не знаю, что еще можно детально описать. В любом случае без помощи вы здесь не останетесь, поскольку есть развитая справка, есть подсказки и можно обратиться в поддержку. Благо сервис работает очень хорошо.

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Вот здесь важно понимать, что это не просто устройство, а еще множество различных прикладных программ и куча разных сервисов. Есть специальное приложение для фотографий Synology Photos.

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Это приложение предназначено не только для просмотра и хранения ваших фотографий, но и для создания удобных каталогов по различным тегам.

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Сортировать можно по году, месту съемки, имени и другим настраиваемым условиям. Результат всегда получается очень хороший, а приложение удобно для использования

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Приложение также позволяет делать резервные копии ваших фотографий с мобильных устройств.

Помимо приложений есть нужные и востребованные сервисы. Мне приглянулся Synology C2 Password.

Сервис предлагает инструментарий для создания/генерации сложных паролей и сохранения их внутри вашего аккаунта. Доступ к нему можно осуществить при помощи двухэтапной аутентификации. Для начала нужно войти в сервис при помощи своей учетной записи, создать свой C2 Encryption Key и входить в хранилище паролей.

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Здесь уже можно добавить учетные данные для разных приложений и сервисов. Можно даже настроить доступ к беспроводному роутеру.

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Также тут есть генератор паролей, который позволяет создавать последовательности разной длины и сложности. Самое главное – их можно сохранять и редактировать, и, разумеется, эта функциональность у вас всегда под руками и в безопасности.

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Заключение

Synology DS220j – это не просто сетевой диск, а целый набор разных сервисов и программных пакетов компании Synology. В первую очередь отметим очень простые, понятные настройки и обслуживание устройства, а также множество полезных сервисов и функций, которые позволяют сделать этот NAS незаменимым помощником для хранения данных, обмена информацией, обеспечения удаленного доступа и гибкой интеграции с оборудованием пользователя.

Основой служит абсолютно новая оболочка DiskStation Manager (DSM 7.0), которая предлагает еще более простой и понятный интерфейс, а если по каким-то причинам будет трудно разобраться, всегда можно записаться на курсы. Пользователь никогда не остается без внимания – везде присутствуют подсказки и инструкции по настройке функциональности устройства.

Лично я вижу для себя несколько основных задач использования такого сетевого хранилища. Это удаленный доступ к своим данным из любой точки мира, резервное копирование информации с устройств, синхронизация видео и фото, DLNA-сервер. Все это можно настроить за 15 минут специалисту или за 30-40 минут человеку, который в первый раз видит это устройство.

Особое внимание уделено надежности и безопасности. Теперь добавлены новые дополнительные возможности для входа в DSM – приложение Secure Sign-in или двухфакторная аутентификация по методу FIDO2. Еще в новом DSM 7.0 возможна установка дополнительных пакетов, которые могут быть полезны для пользователя, расширяя функциональность почти до бесконечности. Там же есть много макетов, направленных на резервирование данных и работу с мультимедиа-контентом. Например, приложение Synology Photos, которое позволяет создавать отличные каталоги ваших воспоминаний из снимков, сделанных вами и вашими близкими.

Кроме этого, компания Synology продвигает гибридные облачные сервисы. Сочетание Synology NAS и Synology C2 Сloud эффективно объединяет преимущества обоих решений. Облако Synology C2 Storage служит основным хранилищем данных, а наиболее часто используемые данные одновременно синхронизируются и хранятся на локальном NAS. Это обеспечивает быстрый доступ независимо от подключения к интернету, а благодаря тому, что облако C2 является основным хранилищем, очень легко синхронизировать данные между различными объектами.

В состав облачного сервиса входит большой набор полезных и востребованных решений. Прежде всего это Synology C2 Password, который позволяет надежно хранить и управлять паролями пользователя. Учетных данных становится все больше, и постоянно держать в голове всю эту информацию невозможно, а сервис предлагает не только надежно сохранять пароли, но и анализировать слабости и уязвимости.

Сегодня мы рассмотрели большой спектр функций, который предлагает компания Synology, чтобы сделать вашу жизнь проще, приятнее и комфортнее, а все ваши данные держать под надежной защитой.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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