Оглавление

Вступление

Покупка кресла для работы за компьютером всегда связана с множеством разных факторов. Каждому человеку нужно что-то своё и сейчас выбор различных кресел огромен. Я видел производство офисной мебели и могу описать весь цикл её изготовления от и до.

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Вот, например, игровые кресла – это офисные или домашние и что вообще значит игровое кресло? Также хочется узнать, почему многие пользователи стали переходить на них. Это новый тренд или за этим что-то кроется? Я сам рассматривал в рамках лаборатории пару моделей игровых кресел а также пользовался несколькими офисными моделями и другой офисной мебелью, и поэтому появились некоторые соображения на этот счёт. Если точнее, сначала они появились у производителей игровых кресел, и они быстро выстроили целый бизнес с огромным модельным рядом, кучей функций, нюансов и особенностей, которые сразу выделяют продукцию на фоне простых офисных аналогов.

Удобнее это рассмотреть на примере одной компании, которая производит различные аксессуары для геймеров, компьютерных энтузиастов и не строит свой бизнес изначально на производстве мебели, но почему-то это стало в один прекрасный момент интересно и появилась идея создания и развития этого направления. Компания AeroCool вообще знаменита производством корпусов, блоков питания, вентиляторов и систем охлаждения. На рынке она уже давно и ассортимент её продукции очень большой, а самое главное, он постепенно расширяется и появляются всё новые устройства, что мы уже несколько лет наблюдаем на примере корпусов.

Мебелью занимается другое подразделение, и за последние годы количество моделей заметно увеличилось, и образовался огромный модельный ряд – от недорогих моделей начального уровня, до дорогих устройств. При этом дорогих – значит до 25 000 рублей. Каких-то эксклюзивных моделей с шкурой шерстистого носорога пока не производят и в целом продукция ориентирована на массового покупателя, поэтому цены достаточно демократичные. Зачастую можно увидеть, что стоимость офисных кресел ниже и кто-то предпочитает покупать их, но такие закупки обычно делают учреждения для своих сотрудников, не оставляя им выбора.

Когда человек выбирает себе кресло сам, то он также думает о деньгах, но больше волнуется за то, как он будет проводить время, сидя на этом кресле, иначе какой смысл его покупать, ведь ещё дешевле табурет.

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Кто ещё не в курсе, слоган компании AeroCool: «Save money. Sit better» (сохрани деньги и сиди лучше). Посмотрим, работает ли эта схема здесь? Как и что можно сделать лучше, в чём основная идея именно игрового кресла?

Конструкция игрового кресла

История появления идеи создания именно игрового кресла пришла с эпохой блогеров. Люди проводили время за компьютером перед камерой и ёрзать в кадре на табурете было как-то несимпатично. Основная часть подобного контента – стриминг игр, распитие напитков и разговоры «за жизнь».

В кадре мы обычно видим персонажа с ковром на стене, но вот кресло должно быть настоящее, иначе аудитория может не понять, что перед ней настоящий геймер. Просто эта мода пошла чуть раньше по миру, а до нас она уже докатилась на креслах вместе с камерами, гарнитурами, микрофонами и прочими атрибутами PRO-блогера.

С этого момента многие поняли, что играть нужно в правильном кресле и даже в игровых клубах произошла смена мебели, чтобы было сразу понятно, что это игровой клуб, а не какие-то интернет-посиделки.

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Многие заметили, что основная особенность игрового кресла – сходство по форме и дизайну с автомобильным, которое устанавливается в спортивные автомобили. Однако, это такая оптическая иллюзия. Это никакое не спортивный жёсткий и облегчённый ковш, а комфортное кресло не хуже офисного в плане эргономики, а местами даже лучше потому, что есть множество регулировок и разновидностей материалов, которые в офисных изделиях по понятным причинам не используются.

Сейчас офисная мебель тоже есть разных ценовых диапазонов, но в основном закупается именно самая дешёвая продукция, поэтому производители сами вынуждены ориентироваться на спрос и делать выгодное предложение, чтобы купили. Мы не берём в расчёт крупные заказы, крупных компаний и все схемы по которым они работают, а рассматриваем обычные небольшие компании, где небольшой штат сотрудников должен на чём-то просиживать от 9:00 до 18:00.

Если на работе за меня выбрали кресло и я ничего не могу с этим поделать, то дома я уже могу себе позволить что-то более комфортное, раз уж выпала минутка посидеть и насладиться любимой игрой. Даже материал стараются делать более дышащим, чтобы седалище хорошо охлаждалось во время компьютерных баталий. Поскольку все мы люди разные и вес также сильно отличается, то у производителей сейчас даже есть очень грузоподъёмные модели, готовые выдерживать гигантов.

Поэтому сейчас игровое кресло – это удобный элемент мебели, обязательный атрибут геймера и просто удобная вещь, которая стоит дороже офисного, но зачастую эта прибавка в цене вполне оправдана. Всё это объясняется улучшенной эргономикой и качеством используемых материалов.

AeroCool AERO 1 Alpha RUS

Игровое кресло, разработанное с целью максимального улучшения игрового процесса геймеров, обеспечит вам невиданный ранее комфорт. Созданное на базе технологии AIR Mesh, игровое кресло подарит ощущение приятной прохлады и свежести даже в процессе длительного использования.

Благодаря оформлению в стиле гоночного болида с полосками и уникальным рельефом под углеволокно на спинке и по бокам, игровое кресло потрясающе выглядит с любой стороны и в любом игровом интерьере.

Технология AIR Mesh — дышащий тканый материал дарит ощущение прохлады;

Эргономичная конструкция обеспечивает достаточную опору для поясницы;

Изысканная конструкция в виде кресла гоночного автомобиля с уникальной отделкой под углеволокно;

Полностью регулируемая спинка наклоняется;

Гидравлический газлифт класса 4 выдерживает вес до 150 кг;

Кресло оснащено регулируемой подушкой для спины и дорожной шейной подушкой;

Регулируемые 2-направленные подлокотники.

Особенностью технологии AIR Mesh является инновационный дизайн: переплетенные «дышащие» материалы используются для сиденья кресла. Благодаря превосходной вентиляции AERO 1 Alpha позволит чувствовать себя комфортно и прохладно во время игры, даже если провести в кресле много часов.

Механизм типа «бабочка» позволяет сделать спинку кресла качающейся вперед и назад с амплитудой до 18°. При желании с помощью пружины, расположенной под сиденьем, можно включить или выключить эту возможность. Если вам удобнее сидеть на кресле с неподвижной спинкой, удобно расположенный рычаг позволит зафиксировать положение спинки.

AERO 1 Alpha поставляется в комплекте с универсальной подушкой под шею, обеспечивающей дополнительную поддержку и комфорт для головы и позвоночника. Ее можно снять с кресла и использовать, например, во время игр, просмотра телевизора, чтения, учебы или просто для того, чтобы вздремнуть.

У данного кресла не только металлическое основание, но и вся рама стальная. Оно очень надёжное и при этом комфортное. Ещё внешнее оформление обрамляется вставкой с триколором и поэтому модификация называется «RUS».

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Тест кресла AeroCool AERO 1 Alpha RUS в лаборатории.

AeroCool AC220 AIR RGB

Игровое кресло обрамлено по краю светодиодной RGB-подсветкой, благодаря которой игровой процесс приобретает динамизм. Созданное в стиле сиденья гоночного автомобиля, игровое кресло по виду и ощущениям оптимально подходит для профессиональных геймеров.

Улучшенная воздухопроницаемая поверхность сиденья от компании AIR Tech обеспечивает комфорт и прохладу в процессе игры. Регулируемая спинка и 2-направленные подлокотники позволяют регулировать положение кресла так, как вам удобно.

Кресло оснащено светодиодной RGB-подсветкой в виде запатентованной волоконно-оптической ленты;

Материал с улучшенной воздухопроницаемостью от компании AIR Tech обеспечивает комфорт и прохладу для пользователя;

Эргономичная конструкция дарит комфорт и непринужденность;

Кресло выглядит эффектно благодаря отделке под углеволокно;

Полностью регулируемая спинка наклоняется;

Кресло оснащено регулируемой подушкой для спины и дорожной шейной подушкой;

Гидравлический газлифт класса 4 выдерживает вес до 150 кг.

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Даже если пользователь проводит за компьютером много часов, благодаря «дышащей» поверхности кресла он все равно будет чувствовать себя комфортно и прохладно. Уникальная технология AIR – это привлекательное пористое покрытие, нетканые материалы премиум-класса и пенный наполнитель, которые обеспечивают отличную вентиляцию.

Игровые кресла Aerocool сочетают невероятную эргономику, эффектный дизайн и могут служить в качестве комфортного офисного кресла или стать верным спутником настоящего геймера. Вместе с креслом вы получите многофункциональную подушку под шею, с которой играть, читать, учиться, смотреть ТВ или просто вздремнуть – одно удовольствие.

Встроенный механизм «Бабочка» позволяет наклонять спинку кресла вперёд и назад с амплитудой от 3 до 18°. При этом силу, нужную для наклона, легко можно изменить при помощи специального пружинного механизма под сиденьем. Если вам комфортней сидеть на кресле с неподвижной спинкой, специальный замок в той же части кресла позволяет плотно её зафиксировать.

Вам захотелось поспать 20-30 минут чтобы подстегнуть память? А ещё вы хотите восстановить силы, когнитивные способности и вернуть своё желание творить? Тогда откиньте спинку кресла, ложитесь и наслаждайтесь сном… или просто разглядывайте потолок.

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AeroCool Crown AeroWeave

Технология AeroWeave заключается в использовании легких волокон сложного плетения для создания многослойной ткани, которая обладает высокой воздухопроницаемостью и мягкостью на ощупь, позволяет сохранить прохладу и расслабиться, обеспечивая комфорт, равного которому не найти.

Сконструированное с учётом эргономики, кресло Crown поддерживает тело в состоянии расслабления и комфорта, а также обеспечивает ему необходимую поддержку. Красивая высококачественная строчка придает изделию роскошный и вместе с тем элегантный внешний вид, а также дарит ощущение комфорта на протяжении длительного времени.

AeroWeave – многослойная ткань, которая обладает высокой воздухопроницаемостью и мягкостью на ощупь;

Красивая высококачественная строчка придает изделию роскошный и вместе с тем элегантный внешний вид;

Эргономичная конструкция дарит комфорт и непринужденность;

Пеноматериал высокой плотности обеспечивает максимальный комфорт;

Съёмная подушка под поясницу и подголовник с возможностью индивидуальной настройки положения;

Регулируемые в двух направлениях подлокотники;

Мягкие подлокотники обеспечивают дополнительный комфорт и поддержку;

Гидравлический газлифт класса 4 выдерживает вес до 150 кг.

Технология AeroWeave заключается в использовании прочных, но легких волокон для создания многослойной ткани, которая является одновременно устойчивой к износу и дышащей и гарантирует, что ваше кресло выдержит испытание временем, сохраняя прохладу и обеспечивая максимальное расслабление. Сложное переплетение нитей ткани создает гладкую и мягкую на ощупь поверхность, обеспечивающую комфорт, который не возможен при использовании других видов тканей.

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Игровое кресло Crown было создано с безупречной точностью и вниманием к деталям, благодаря чему отвечает чрезвычайно высоким стандартам качества, эстетики и комфорта. Отличается элегантным и красивым дизайном, специально разработанным компанией, с выгравированным логотипом AeroCool на обивке сбоку и на роликах.

Сконструированное с учётом эргономики, кресло Crown поддерживает тело в состоянии расслабления и комфорта, а также обеспечивает ему необходимую поддержку. Высокоплотный пенный наполнитель идеально принимает форму вашего тела, обеспечивая при этом максимальный комфорт.

Мягкие подлокотники, изготовленные из AeroWeave, обиты пеноматериалом высокой плотности, чтобы обеспечить дополнительный комфорт и поддержку вашим рукам. Регулируемые в двух плоскостях подлокотники можно установить на необходимых вам высоте и направлении.

Тест кресла AeroCool Crown AeroWeave в лаборатории.

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AeroCool Admiral

Эргономичная конструкция кресла включает достаточную опору для поясницы и помогает поддерживать правильную осанку во время игры. Улучшенная воздухопроницаемая поверхность сиденья от компании AIR Tech обеспечивает комфорт и прохладу в процессе игры.

Эргономичная конструкция дарит комфорт и непринужденность;

Материал с улучшенной воздухопроницаемостью от компании AIR Tech обеспечивает комфорт и прохладу для пользователя;

Искусственная кожа отличного качества с текстурой “под карбон” выглядит стильно и футуристично;

Пеноматериал высокой плотности обеспечивает максимальный комфорт;

Съёмная подушка под поясницу и подголовник с возможностью индивидуальной настройки положения;

Регулируемые в двух направлениях подлокотники;

Гидравлический газлифт 4 класса;

Доступно в четырех цветовых вариантах.

Игровое кресло Admiral было создано с безупречной точностью и вниманием к деталям, благодаря чему отвечает чрезвычайно высоким стандартам качества, эстетики и комфорта. Модель Admiral имеет элегантный дизайн, разработанный компанией собственными силами, и украшена выгравированными логотипами AeroCool, придающими креслу изысканность

Сконструированное с учётом эргономики, кресло Admiral поддерживает тело в состоянии расслабления и комфорта, а также обеспечивает ему необходимую поддержку. Высокоплотный пенный наполнитель идеально принимает форму вашего тела, обеспечивая при этом максимальный комфорт.

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Высококачественная искусственная кожа с текстурой “под карбон” придаёт креслу элегантный вид и смотрится стильно и футуристично. Механизм типа «бабочка» позволяет сделать спинку кресла качающейся вперед и назад с амплитудой до 18°. При желании с помощью пружины, расположенной под сиденьем, можно включить или выключить эту возможность.

AeroCool Guardian

Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела.

Игровое кресло, обивка которого напоминает броню, идеально сочетает комфорт и стиль. Дышащий сетчатый материал позволит ощущать прохладу и свежесть даже после длительных многочасовых игровых сессий.

Эргономичная конструкция обеспечит необходимую поддержку;

Обивка, напоминающая броню, комфортна и выглядит стильно;

Дышащий сетчатый материал сохраняет прохладу;

Прочная сетчатая ткань обеспечивает гибкость и долговечность;

Полностью регулируемая конструкция даёт возможность настроить кресло под себя;

Гидравлический газлифт 4 класса;

Доступно в четырех цветовых вариантах.

Игровое кресло Guardian было создано с безупречной точностью и вниманием к деталям, благодаря чему отвечает чрезвычайно высоким стандартам качества, эстетики и комфорта.

Модель Guardian имеет элегантный дизайн, разработанный компанией собственными силами, и украшена выгравированными логотипами AeroCool, придающими креслу изысканность. Благодаря стилизованному под броню дизайну и распределённой по всему креслу набивке в нужных местах Guardian обеспечивает дополнительный комфорт, сохраняя при этом отличный внешний вид и прочность.

Благодаря дышащему сетчатому материалу кресло обеспечивает максимальную вентиляцию и позволяет вам чувствовать себя прохладно и свежо, особенно во время длительных игровых сессий. Кресло Guardian изготовлено из высокопрочной сетчатой ткани, которая обеспечивает исключительную гибкость и долговечность.

Регулируемая опора для поясницы позволит менять высоту встроенной подушки, чтобы обеспечить поддержку там, где она нужна больше всего.

AeroCool Duke

Благодаря использованию нетканых материалов премиум-класса и микроволокна, покрытие AeroSuede прекрасно смотрится и обеспечивает мягкость, комфорт и полную воздухопроницаемость.

Эргономичная конструкция игрового кресла поможет вам расслабиться во время долгих игровых сессий. Пенный наполнитель высокой плотности с прошивкой в виде узора из ромбов на спинке кресла обеспечивает поддержку для спины и поясницы пользователя. Искусственная кожа отличного качества с текстурой “под карбон” выглядит стильно и футуристично.

AeroSuede — нетканые материалы премиум-класса и микроволокно обеспечивают покрытию привлекательный внешний вид, мягкость и полную воздухопроницаемость;

Эргономичная конструкция поможет вам устроиться с комфортом и расслабиться;

Спинка кресла с пенным наполнителем высокой плотности и прошивкой в виде узора из ромбов обеспечивает поддержку и помогает сохранить правильную осанку;

Искусственная кожа отличного качества с текстурой “под карбон” выглядит стильно и футуристично;

Кресло оснащено регулируемыми подушками для головы и спины, которые обеспечивают дополнительную опору;

Гидравлический газлифт класса 4 выдерживает вес до 150 кг;

Доступно в 4 цветовых вариантах.

Для покрытия AeroSuede используются высококачественная ткань и микрофибра, поэтому по своему виду и текстуре оно похоже на мягкую натуральную замшу. При этом покрытие остаётся “дышащим”, чтобы сохранить ощущение прохлады и свежести во время игровых сессий.

Для достижения наилучших результатов, поместите моющее средство для сухой химической чистки в аэрозольную бутылку и слегка разбрызгайте на все загрязненные участки. Затем используйте мягкую ткань, чтобы аккуратно вычистить участок, чтобы удалить пятно. Вы также можете смешать свой собственный моющий раствор с использованием 1/2 стакана уксуса, 1 стакана теплой воды и 1/2 столовой ложки мягкого моющего средства для мытья посуды или натурального мыла. Высококачественная искусственная кожа с текстурой “под карбон” придаёт креслу элегантный вид и смотрится стильно и футуристично.

Механизм типа «бабочка» позволяет сделать спинку кресла качающейся вперед и назад с амплитудой до 18°. При желании с помощью пружины, расположенной под сиденьем, можно включить или выключить эту возможность. Если вам удобнее сидеть на кресле с неподвижной спинкой, удобно расположенный рычаг позволит зафиксировать положение спинки.

Duke оборудовано газовым лифтом 4-го класса, одобренного BIFMA (Ассоциация производителей мебели для бизнеса и промышленности), и прочной стальной рамой, которая выдерживает нагрузку до 150 кг. Кресло также оснащено нейлоновой крестовиной и нейлоновыми колесами диаметром 60 мм.

Сводная таблица

Модель AERO 1 Alpha AC220 AIR Crown Admiral Guardian Duke Общие размеры, см 68 x 70 x 125-133 68 x 70 x 122-131 70 x 72 x 123-133 70 x 70 x 123-133 69 x 70 x 118-132 69 x 70 x 125-135 Масса, кг 21.5 21 18.9 20 17.2 18.9 Размер основания, мм 350 350 350 350 350 350 Материал основания Металл Нейлон Нейлон Нейлон Нейлон Нейлон Размер роликов, мм 65 65 65 65 65 60 Материал роликов Нейлон / полиуретан Нейлон Нейлон Нейлон Нейлон / полиуретан Нейлон / полиуретан Класс газового патрона 4 4 4 4 4 4 Материал обивки ПВХ под карбон / «дышащая» ткань / ПУ полиуретан с тиснением / ПВХ под карбон AeroWeave – многослойная ткань Искусственная кожа с карбоновым тиснением Высокопрочная сетка с кожзаменителем Покрытие AeroSuede, искусственная кожа премиум-класса Регулировка спинки Да Да Да Да Да Да Цена, руб. 17 000 ~16 500 ~20 000 ~18 000 ~18 000 ~17 000

Заключение

Компания AeroCool предлагает много моделей кресел на любой вкус и цвет. Стоимость их на данный момент вполне вменяема и за комфорт можно немного доплатить, чтобы не мучаться на офисном стуле. Выбирать модификацию для себя нужно обязательно вживую, дабы оценить качество материалов, удобство посадки и главное – работу всех узлов и агрегатов. Нужно, чтобы сидеть было комфортно. Каждый сам должен подобрать желаемый уровень жёсткости, развитости боковой поддержки, наличие поясничного и шейного валиков. Всё это сугубо индивидуально, поэтому выбирать устройство нужно тщательно. Именно поэтому у компании AeroCool существует много различных версий, чтобы каждый мог выбрать себе удобное кресло и пользоваться им долго, получая только комфорт и приятные ощущения.

К сожалению, не все понимают, что кресло – это та вещь, которую нельзя купить дистанционно, как обычные компьютерные компоненты. Даже когда садишься в автомобиль, понимаешь, нравится тебе посадка или нет. Поэтому перед покупкой лучше сходить в салон и выбрать вживую. Виртуально можно выбрать только цветовую палитру, чтобы она хорошо сочеталась с остальным интерьером. В этом плане кресла AeroCool смотрятся очень симпатично, и есть несколько разных стилей, включая классический, который не будет сильно выделяться и перетягивать на себя внимание.

Основные преимущества и достоинства кресел компании AeroCool очевидны. Прежде всего это высокое качество материалов, включая все соединения, шарниры, фурнитуру и прочее. Отличный проработанный дизайн. Инженеры хорошо поработали над формой и подготовили несколько удачных модификаций, которые отлично подойдут для людей с разным ростом и весом. Также есть модели с развитой боковой поддержкой, которая передаёт ощущение присутствия в гоночном кокпите или кабине истребителя. Есть модели с подсветкой, которая реализована здорово, отображая в темноте его контуры и не отвлекает свечением. Используются качественные газовые патроны (газ-лифты).

Предусмотрены разные виды отделки, включая многослойную дышащую ткань. Сам каркас тоже изготавливается из разных материалов. Также могут быть различные комбинации с роликами и основанием (крестовиной). Выбор огромный, но что конкретно подойдёт именно вам? На этот вопрос вы можете ответить самостоятельно.

Андрей Понкратов aka wildchaser