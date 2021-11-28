В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-9400F, Core i3-9350KF и AMD Ryzen 5 3500Х в играх в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i5-9400F поддерживает 6/6 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3900-4100 МГц. Ее сородич Core i3-9350KF поддерживает 4/4 процессорных потока и в штатном режиме работает на частотах 4400-4600 МГц. Ну а процессор из «зеленого» лагеря Ryzen 5 3500Х поддерживает 6/6 потоков и в номинале функционирует на тактовых частотах 3600-4100 МГц. У CPU Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500Х наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона первый работал с частотой 4900 МГц, а второй – 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала старшая видеокарта прошлого поколения NVIDIA – GeForce RTX 2070 Super.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Crysis Remastered

1% low и average FPS

В ремастере легендарного Crysis лидировал процессор Ryzen 5 3500Х. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал Core i5-9400F на 6%-11%.

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Far Cry Primal

1% low и average FPS

В проекте Far Cry Primal первое место занял ветеран Core i3-9350KF. Он опережал ближайшего преследователя Ryzen 5 3500Х на 4%.

Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В экшене Horizon Zero Dawn первую строчку разделили модели Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500Х.

Iron Harvest

1% low и average FPS

В стратегии Iron Harvest уверенно лидировал CPU Core i3-9350KF. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал соперника из «зеленого» лагеря на 4%-11%.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В переиздании знаменитой Mafia между процессорами Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500Х был зафиксирован паритет.

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Project Cars 3

1% low и average FPS

В автогонке Project Cars 3 первую позицию в очередной раз заняла четырехъядерная модель из «синего» лагеря.

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint лидировал CPU Ryzen 5 3500Х. В зависимости от режима работы и разрешения он был немного быстрее Core i5-9400F – на 3%-4%.

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Total War Saga: Troy

1% low и average FPS

В античной стратегии Total War Saga: Troy вне конкуренции был шестиядерник из AMD. Он опередил Core i5-9400F на 5%-11% и «камня на камне» не оставил от Core i3-9350KF.

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что вне зависимости от разрешения и режима работы лидировала модель Ryzen 5 3500Х. В среднем она опережала шестиядерного соперника Core i5-9400F на 2%-5%.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

Процессор Core i3-9350KF был быстрее модели Ryzen 5 3500Х в играх Far Cry Primal и Iron Harvest.

Процессор Core i3-9350KF был в паритете с моделью Ryzen 5 3500Х в играх Mafia Remastered и Project Cars 3.

Процессор Core i5-9400F был медленнее модели Core i3-9350KF в игре Crysis Remastered, Horizon Zero Dawn, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

Итак, Core i3-9350KF опередил Ryzen 5 3500Х в двух играх, показал с ним равные результаты в двух проектах и отстал в четырех играх.

Модели Core i5-9400F, Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500Х обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных проектов.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Core i5-9400F - 13 100 рублей;

Core i3-9350KF - 14 250 рублей;



Ryzen 5 3500Х - 21 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Core i5-9400F.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-9400F, Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500Х победителем вышла шестиядерная модель компании Intel. В «чистой» производительности она отстала от лидирующего Ryzen 5 3500Х всего на 5%. Зато по привлекательности для покупки опередила «зеленого» оппонента на 52%-57%.

Достойно проявил себя и четырехъядерный процессор Core i3-9350KF. После разгона он смог на равных конкурировать с шестиядерным сородичем Core i5-9400F. И в принципе можно было бы рекомендовать его для приобретения. Но есть одно «но!» – игра Total War Saga: Troy. В ней модель Core i3-9350KF отстала от Core i5-9400F на впечатляющие 55%-76% и не смогла обеспечить комфортную производительность. Поэтому данный процессор является «котом в мешке», и неизвестно как он проявит себя в процессорозависимых играх, релиз которых состоится в ближайшие годы.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

