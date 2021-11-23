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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI

Новинка ASUS в полной мере реализует все преимущества платформы LGA 1700, что выражается помимо прочего в поддержке большого количества современных интерфейсов.
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Оглавление

Вступление

После анонса новой платформы компании Intel покупатели оказались на распутье. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Казалось бы, что может быть проще: заказал в магазине товар, заплатил деньги и наслаждаешься сборкой. Все так, но на старте продаж подвела оперативная память.

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В магазинах не оказалось DDR5, а без нее вся платформа теряет смысл. На самом деле выход есть, и он очевиден. Нужно купить материнскую плату с поддержкой DDR4 и сорвать этот джекпот производительности, ведь новая память пока устраивает не всех. Несмотря на то, что к выпуску памяти DDR5 подключились многие компании, сразу выпустить огромное количество микросхем сложно и рискованно. Спрос должен быть постепенным и на начальном этапе должен быть немного ограничен. Однако в данной ситуации впору говорить о дефиците.

Пока же мы продолжаем изучать различные материнские платы на новой платформе Intel Z690, чтобы у потенциальных покупателей было представление о новинках и можно было подобрать то, к чему больше лежит душа. Компания ASUS знает, как привлечь геймеров, и поэтому предлагает различные интересные технические решения, которые могут им понравиться. На мой взгляд, одним из важнейших условий в данной ситуации будет привлекательная цена. Однако здесь мы подходим к сложному вопросу и пониманию того, что новая плата не может быть дешевле прошлого поколения как ни крути. Даже если просто рассматривать элементную базу, то она заметно усложнилась. Новый чипсет, слоты памяти и сокет наверняка не стали дешевле. Сложная разводка платы и большое количество новых интерфейсов тоже не позволили сильно сэкономить…

Тем не менее, системные платы выходят одна другой лучше, и производители пытаются аргументировать стоимость новыми функциями, приятными подарками и прочим маркетингом. А есть легендарные устройства, которые сложно обойти мимо, и ты постоянно покупаешь одну и ту же модель платы, только каждый раз на новом чипсете. Так можно сказать про модель ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI. Лично я уже не помню, какое по счету поколение этих устройств рассматриваю, и каждый раз удивляюсь: как можно было придумать что-то еще, ведь уже было отлично.

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Сокет новый, процессор новый, память новая. Посмотрим, что интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой плата должна во всем превосходить предыдущее поколение. Что невероятного нашли инженеры компании на этот раз?

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Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна. Она включает большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию, и даже корпуса. Конечно же, присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG). Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется.

Внешнее оформление очень привлекательное. Качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несет разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Убрали розовую вставку, но это не значит, что киберпанк ушел, просто немного уже от него устали и хочется чего-то более спокойного. Поверхность также разделена пополам по диагонали, но здесь левый нижний угол заполнен разными надписями на темном фоне.

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Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Посередине указано наименование модели ROG Strix Z690-E Gaming WIFI. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится логотип компании ASUS.

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Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится еще одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся три диагональные полосы с четырьмя вставками между ними. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъемов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим еще одну картонную коробку черного цвета. В ней разместился весь комплект поставки. Обычно упаковка значительно проще у плат серии Strix, но здесь мы видим, что она вплотную подошла к флагманской линейке Maximus.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Карточка с благодарностью;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Комплект наклеек.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Резиновые квадратики для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Брелок для ключей;
  • Карта PCI-e x16 для накопителей M.2 ROG Hyper M.2 Card;
  • Опора для видеокарты.

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Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки, эта плата будет не из дешевых.

В комплекте есть специальная карта для установки накопителей M.2. Она оборудована мощным радиатором. Ее можно установить даже в нижний слот, как на Maximus Z690 Hero, но плата все же рассчитана на интерфейс PCI-e x8 потому, что поддерживает два устройства, а также может работать в режиме PCI-e 5.0.

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Однако здесь только верхний слот PCI-e x16 Gen5 полнофункциональный. Второй PCI-e x16 может работать в режиме x4 Gen4, а нижний – x4 Gen3. Поэтому придется задуматься над тем, куда эту карту можно приспособить.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако продолжается история с розово-фиолетовой темой на боковом радиаторе.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе. Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

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Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. На самом деле это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части, над разъемами задней панели, находится вставка с надписью логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Выше написано ROG Strix Gaming.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Оба восьмиконтактных коннектора обрамлены металлической пластиной и выполнены по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырех светодиодов.

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Для модулей оперативной памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 18+1. Восемь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1700.

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На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA.229131. Он был распаян на всех платах, который я тестировал ранее.

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ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WiFi позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить только на очень дорогих платах уровня HEDT. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

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Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG. С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB-светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

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Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с тепловой трубкой и дополнительным небольшим радиатором.

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Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

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Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

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Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. Сверху есть множество различных украшений. Какие-то надписи, пластинка, кусочек пластика с надписью ROG.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB-подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и шесть из них выведены вбок справа. В целом это получается очень удобно.

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Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и батарейку. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют контакты термистора и две колодки USB 2.0.

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Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 4 и два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это Realtek ALC4080.

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Между верхними слотами PCI-e x16, размещен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Как на более продвинутой версии ROG Maximus Z690 Hero, здесь присутствует механизм извлечения видеокарты из верхнего слота PCI-e. Он реализован при помощи кнопки и тросика.

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Только верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Второй PCI-e x16 может работать в режиме x4 Gen4, а нижний x4, как уже упоминалось – Gen3.

Вместе они делят 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4. Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

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Они могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь впервые установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V
Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);
2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;
1 x DP 1.4;
4 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen2;
4 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

По сравнению с прошлым поколением появились новые функции, что неудивительно, ведь у новой платформы есть свои особенности. Это делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

Тут уже предусмотрены предустановки для разгона оперативной памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Сама материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI, версия BIOS 0601;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: ASUS Ryujin II 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Нужно лишь вынуть вставку из мягкого пористого материал из радиатора для верхнего SSD-накопителя. Тогда можно будет установить видеокарту.

А зачем нам видеокарта, когда их в магазинах нет, а тут нам сразу предлагают Intel UHD Graphics 770. Она позволяет поиграть в простенькие игры, а в конце я попробую даже запустить Metro Exodus на «минималочках». Расстраивает то, что для нового видеоядра нужно скачивать огромный пакет с драйверами. Еще недавно игры весили меньше, а сейчас это просто драйвера, на которых эта игра еще и не пойдет.

Еще я нашел турборежим у этой системы AIO, и теперь процессор ни в чем себе не отказывает. Она легко справляется; правда, рядом приходится сидеть в наушниках. Температура держится на грани, но это все же 275 Вт и на такое способна далеко не любая СЖО, даже кастомная.

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Она так или иначе производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором. Да и околосокетное пространство будет греться сильнее. Посмотрим сначала на подсветку.

Да, я провел все тесты в штатном режиме, но демонстрировать их нет смысла потому, что тестирование платформы уже было. Так что я сразу приступил к разгону.

Оперативную память удалось разогнать до режима DDR5-5600. Это все та же память на микросхемах Micron и для лучшего результата нужно что-то другое. А после «разгона» системы охлаждения процессор стал податливее на подъем частоты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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3DMark Night Raid:

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Metro Exodus, FHD, Low:

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В моем понимании тут можно играть в WoT на минимуме, DOTA и аналогичные по требовательности онлайн-игры. В скоростные шутеры или игры с серьезной графикой я бы не рискнул играть.

Встройка Intel показывает, что она просто есть и все, а поиграть можно как обычно в M&M. Minecraft + Minesweeper. Все остальное противопоказано, что заметно по Metro Exodus. Если б в FHD на минимуме было хотя бы 35 fps 1% и 50 fps стабильно средний, то это было бы круто. Пока этого нет и с такими возможностями игру в ААА проекты нельзя считать комфортной. А еще говорили, процессор геймерский. Ох, уж эти шутники…

Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее я запустил все тот же Prime95 и взглянул на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах отмечено не было.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже нагревается.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания серьезных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI – это отличная современная плата под новое поколение процессоров Intel 12 Gen. Она в полной мере реализует все преимущества новой платформы, что выражается помимо прочего в поддержке большого количества современных интерфейсов.

Мало того, в комплекте производитель предлагает дочернюю плату для дополнительных накопителей M.2 с возможностью ее установки в слот с поддержкой PCI-e 5.0. На самом деле такое мне встречается далеко не впервые, и многие могут вспомнить материнскую плату ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WIFI, у которой в штатной поставке была дополнительная плата для установки сразу четырех накопителей. Сейчас, когда устройства SSD становятся быстрее и доступнее – это обретает смысл. Все потихоньку перебираются на стандарт NVMe PCI-e x4 Gen4, что заметно по большому числу разнообразных моделей, выходящих в последнее время.

Системная плата уверенно работает с топовым процессором, обеспечивая приемлемые температуры радиаторов и околосокетного пространства. Разгон – лотерея, и тут как повезет. Оперативная память гонится очень хорошо, но тут многое зависит от самих модулей. Каких-то проблем во время сборки, настройки и тестирования выявлено не было. Все работает стабильно, с разгоном все понятно. Поведение новинки адекватное и предсказуемое, а если что – можно оперативно сбросить BIOS. Для меня многие функции избыточны, и я бы предпочел вариант попроще, но данная модель популярна на рынке и многие на нее ориентируются.

В целом материнская плата ROG Strix Z690-E Gaming WIFI это универсальное решение; жаль, что всего три слота расширения. Прочее оснащение очень богатое, реализация хорошая, подсветка отличная. Еще раз отмечу, что модели ASUS на момент анонса получились самые беспроблемные и это при том, что платформа абсолютно новая и какие-то шероховатости бывают.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI.

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Лента материалов раздела

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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
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Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
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Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
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Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
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Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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Civilian
12:49
Ну неси пруф, раз делаешь антинаучные заявления :)
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ACDCOVER
12:48
Чтобы 12600к работал как надо, не забывайте ,что ему ,как и старшим моделям понадобиться z690, которая в самом бомжовском исполнении стартует с $200 на ddr4. Сборка за 5600х окажется дешевле и позво...
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Civilian
12:48
> не верят в скороспелый шмурдяк без полной доказательной базы при борьбе со стремительно мутирующими вирусами. Ну так к таким претензий нет конечно. Но я что-то не припомню в последние годы чтобы г...
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
x.7
12:46
А кто-то там ждал снижения цен на процы. Ждите дальше)
Илон Маск отказался от использования процессоров Intel в автомобилях Model X/S/Y и перешёл на AMD
warmuza
12:46
ничего не упадёт, новости больше года
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VII
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Вы не брезгливый, Вы в глаза это не видели и не можете себе это позволить.
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