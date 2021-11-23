Оглавление

Вступление

После анонса новой платформы компании Intel покупатели оказались на распутье. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Казалось бы, что может быть проще: заказал в магазине товар, заплатил деньги и наслаждаешься сборкой. Все так, но на старте продаж подвела оперативная память.

реклама

В магазинах не оказалось DDR5, а без нее вся платформа теряет смысл. На самом деле выход есть, и он очевиден. Нужно купить материнскую плату с поддержкой DDR4 и сорвать этот джекпот производительности, ведь новая память пока устраивает не всех. Несмотря на то, что к выпуску памяти DDR5 подключились многие компании, сразу выпустить огромное количество микросхем сложно и рискованно. Спрос должен быть постепенным и на начальном этапе должен быть немного ограничен. Однако в данной ситуации впору говорить о дефиците.

Пока же мы продолжаем изучать различные материнские платы на новой платформе Intel Z690, чтобы у потенциальных покупателей было представление о новинках и можно было подобрать то, к чему больше лежит душа. Компания ASUS знает, как привлечь геймеров, и поэтому предлагает различные интересные технические решения, которые могут им понравиться. На мой взгляд, одним из важнейших условий в данной ситуации будет привлекательная цена. Однако здесь мы подходим к сложному вопросу и пониманию того, что новая плата не может быть дешевле прошлого поколения как ни крути. Даже если просто рассматривать элементную базу, то она заметно усложнилась. Новый чипсет, слоты памяти и сокет наверняка не стали дешевле. Сложная разводка платы и большое количество новых интерфейсов тоже не позволили сильно сэкономить…

Тем не менее, системные платы выходят одна другой лучше, и производители пытаются аргументировать стоимость новыми функциями, приятными подарками и прочим маркетингом. А есть легендарные устройства, которые сложно обойти мимо, и ты постоянно покупаешь одну и ту же модель платы, только каждый раз на новом чипсете. Так можно сказать про модель ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI. Лично я уже не помню, какое по счету поколение этих устройств рассматриваю, и каждый раз удивляюсь: как можно было придумать что-то еще, ведь уже было отлично.

Сокет новый, процессор новый, память новая. Посмотрим, что интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой плата должна во всем превосходить предыдущее поколение. Что невероятного нашли инженеры компании на этот раз?

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна. Она включает большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию, и даже корпуса. Конечно же, присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG). Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется.

Внешнее оформление очень привлекательное. Качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несет разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Убрали розовую вставку, но это не значит, что киберпанк ушел, просто немного уже от него устали и хочется чего-то более спокойного. Поверхность также разделена пополам по диагонали, но здесь левый нижний угол заполнен разными надписями на темном фоне.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Посередине указано наименование модели ROG Strix Z690-E Gaming WIFI. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится логотип компании ASUS.

реклама

Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится еще одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся три диагональные полосы с четырьмя вставками между ними. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъемов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим еще одну картонную коробку черного цвета. В ней разместился весь комплект поставки. Обычно упаковка значительно проще у плат серии Strix, но здесь мы видим, что она вплотную подошла к флагманской линейке Maximus.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

[06_1.jpg]

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Несколько нейлоновых стяжек;

Брелок для ключей;

Карта PCI-e x16 для накопителей M.2 ROG Hyper M.2 Card;

Опора для видеокарты.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Судя по такому комплекту поставки, эта плата будет не из дешевых.

В комплекте есть специальная карта для установки накопителей M.2. Она оборудована мощным радиатором. Ее можно установить даже в нижний слот, как на Maximus Z690 Hero, но плата все же рассчитана на интерфейс PCI-e x8 потому, что поддерживает два устройства, а также может работать в режиме PCI-e 5.0.

реклама





Однако здесь только верхний слот PCI-e x16 Gen5 полнофункциональный. Второй PCI-e x16 может работать в режиме x4 Gen4, а нижний – x4 Gen3. Поэтому придется задуматься над тем, куда эту карту можно приспособить.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако продолжается история с розово-фиолетовой темой на боковом радиаторе.

реклама

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе. Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. На самом деле это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части, над разъемами задней панели, находится вставка с надписью логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Выше написано ROG Strix Gaming.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

реклама

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Оба восьмиконтактных коннектора обрамлены металлической пластиной и выполнены по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырех светодиодов.

реклама

Для модулей оперативной памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 18+1. Восемь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1700.

реклама

На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Renesas RAA.229131. Он был распаян на всех платах, который я тестировал ранее.

ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WiFi позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить только на очень дорогих платах уровня HEDT. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

реклама

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG. С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB-светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с тепловой трубкой и дополнительным небольшим радиатором.

Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. Сверху есть множество различных украшений. Какие-то надписи, пластинка, кусочек пластика с надписью ROG.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB-подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и шесть из них выведены вбок справа. В целом это получается очень удобно.

Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и батарейку. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют контакты термистора и две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 4 и два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это Realtek ALC4080.

Между верхними слотами PCI-e x16, размещен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Как на более продвинутой версии ROG Maximus Z690 Hero, здесь присутствует механизм извлечения видеокарты из верхнего слота PCI-e. Он реализован при помощи кнопки и тросика.

Только верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Второй PCI-e x16 может работать в режиме x4 Gen4, а нижний x4, как уже упоминалось – Gen3.

Вместе они делят 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора). Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4. Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

Они могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Еще здесь впервые установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074);

2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;

1 x DP 1.4;

4 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen2;

4 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

По сравнению с прошлым поколением появились новые функции, что неудивительно, ведь у новой платформы есть свои особенности. Это делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

Тут уже предусмотрены предустановки для разгона оперативной памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Сама материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI, версия BIOS 0601;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: ASUS Ryujin II 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Нужно лишь вынуть вставку из мягкого пористого материал из радиатора для верхнего SSD-накопителя. Тогда можно будет установить видеокарту.

А зачем нам видеокарта, когда их в магазинах нет, а тут нам сразу предлагают Intel UHD Graphics 770. Она позволяет поиграть в простенькие игры, а в конце я попробую даже запустить Metro Exodus на «минималочках». Расстраивает то, что для нового видеоядра нужно скачивать огромный пакет с драйверами. Еще недавно игры весили меньше, а сейчас это просто драйвера, на которых эта игра еще и не пойдет.

Еще я нашел турборежим у этой системы AIO, и теперь процессор ни в чем себе не отказывает. Она легко справляется; правда, рядом приходится сидеть в наушниках. Температура держится на грани, но это все же 275 Вт и на такое способна далеко не любая СЖО, даже кастомная.

Она так или иначе производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором. Да и околосокетное пространство будет греться сильнее. Посмотрим сначала на подсветку.

Да, я провел все тесты в штатном режиме, но демонстрировать их нет смысла потому, что тестирование платформы уже было. Так что я сразу приступил к разгону.

Оперативную память удалось разогнать до режима DDR5-5600. Это все та же память на микросхемах Micron и для лучшего результата нужно что-то другое. А после «разгона» системы охлаждения процессор стал податливее на подъем частоты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Night Raid:

Metro Exodus, FHD, Low:

В моем понимании тут можно играть в WoT на минимуме, DOTA и аналогичные по требовательности онлайн-игры. В скоростные шутеры или игры с серьезной графикой я бы не рискнул играть.

Встройка Intel показывает, что она просто есть и все, а поиграть можно как обычно в M&M. Minecraft + Minesweeper. Все остальное противопоказано, что заметно по Metro Exodus. Если б в FHD на минимуме было хотя бы 35 fps 1% и 50 fps стабильно средний, то это было бы круто. Пока этого нет и с такими возможностями игру в ААА проекты нельзя считать комфортной. А еще говорили, процессор геймерский. Ох, уж эти шутники…

Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее я запустил все тот же Prime95 и взглянул на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах отмечено не было.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания серьезных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI – это отличная современная плата под новое поколение процессоров Intel 12 Gen. Она в полной мере реализует все преимущества новой платформы, что выражается помимо прочего в поддержке большого количества современных интерфейсов.

Мало того, в комплекте производитель предлагает дочернюю плату для дополнительных накопителей M.2 с возможностью ее установки в слот с поддержкой PCI-e 5.0. На самом деле такое мне встречается далеко не впервые, и многие могут вспомнить материнскую плату ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WIFI, у которой в штатной поставке была дополнительная плата для установки сразу четырех накопителей. Сейчас, когда устройства SSD становятся быстрее и доступнее – это обретает смысл. Все потихоньку перебираются на стандарт NVMe PCI-e x4 Gen4, что заметно по большому числу разнообразных моделей, выходящих в последнее время.

Системная плата уверенно работает с топовым процессором, обеспечивая приемлемые температуры радиаторов и околосокетного пространства. Разгон – лотерея, и тут как повезет. Оперативная память гонится очень хорошо, но тут многое зависит от самих модулей. Каких-то проблем во время сборки, настройки и тестирования выявлено не было. Все работает стабильно, с разгоном все понятно. Поведение новинки адекватное и предсказуемое, а если что – можно оперативно сбросить BIOS. Для меня многие функции избыточны, и я бы предпочел вариант попроще, но данная модель популярна на рынке и многие на нее ориентируются.

В целом материнская плата ROG Strix Z690-E Gaming WIFI это универсальное решение; жаль, что всего три слота расширения. Прочее оснащение очень богатое, реализация хорошая, подсветка отличная. Еще раз отмечу, что модели ASUS на момент анонса получились самые беспроблемные и это при том, что платформа абсолютно новая и какие-то шероховатости бывают.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI получает награду:

Выражаем благодарность: