В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 120 000 рублей) в играх Hitman 2 и Hitman 3.

В тестировании примут участие следующие конфигурации:

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Core i7-11700КF & GeForce RTX 2070 Super;

Core i7-9700KF & GeForce RTX 2080 Super;

Ryzen 5 5600X & GeForce RTX 2070 Super;

Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 2080 Super;

Core i5-11600KF & GeForce RTX 2070 Super;

Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super;

Core i5-11400F & GeForce RTX 2070;

Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070;

Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super;

Ryzen3 3300Х & GeForce RTX 2070;

Core i3-10105F & GeForce RTX 2060;

Core i3-10105F & Radeon RX 5600 ХТ;

Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2060;

Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ;

Ryzen 5 3500Х & GeForce GTX 1660;

Ryzen 3 3100 & GeForce GTX 1660 Super;

Core i3-10105F & GeForce GTX 1660;

Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 ХТ.

Посмотрим, какие результаты они покажут.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования





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Hitman 2





1920х1080 1% low и average FPS

Игра Hitman 2 предъявила умеренные требования к мощности игровых компьютеров. В результате в разрешении 1920 х 1080 все участники тестов обеспечили комфортную производительность. Лидировали в основном системы со старшими процессорами компании Intel и видеокартами верхнего ценового сегмента NVIDIA. «Белой вороной» на их фоне выглядела связка с CPU AMD – Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 2070 Super. Тем не менее, данная конфигурация оказалась серьезным конкурентом для «синих».

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2560х1440 1% low и average FPS

В разрешении 2560 х 1440 расклад сил не изменился. Только у младших связок Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F + GeForce GTX 1660 и Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ возникли затруднения с демонстрацией высоких результатов.

Hitman 3





1920х1080 1% low и average FPS

Проект Hitman 3 оказался более требовательным к графической подсистеме, чем Hitman 2. В разрешении 1920 х 1080 комфортную производительность обеспечили только системы со старшими видеокартами компании NVIDIA.

2560х1440 1% low и average FPS

С разрешением 2560 х 1440 справились лишь разогнанные конфигурации Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 Super, Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 3600XТ + GeForce RTX 2080 Super, Core i5-11600KF + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2070 Super.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

