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Hitman 2 и Hitman 3: тестирование лучших игровых компьютеров

Тест 18 конфигураций игровых ПК (на базе платформ AMD и Intel с видеокартами NVIDIA и AMD) в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 120 000 рублей) в играх Hitman 2 и Hitman 3.

В тестировании примут участие следующие конфигурации:

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  • Core i7-11700КF & GeForce RTX 2070 Super;
  • Core i7-9700KF & GeForce RTX 2080 Super;
  • Ryzen 5 5600X & GeForce RTX 2070 Super;
  • Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 2080 Super;
  • Core i5-11600KF & GeForce RTX 2070 Super;
  • Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super;
  • Core i5-11400F & GeForce RTX 2070;
  • Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070;
  • Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super;
  • Ryzen3 3300Х & GeForce RTX 2070;
  • Core i3-10105F & GeForce RTX 2060;
  • Core i3-10105F & Radeon RX 5600 ХТ;
  • Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2060;
  • Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ;
  • Ryzen 5 3500Х & GeForce GTX 1660;
  • Ryzen 3 3100 & GeForce GTX 1660 Super;
  • Core i3-10105F & GeForce GTX 1660;
  • Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 ХТ.

Посмотрим, какие результаты они покажут.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Hitman 2


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1920х1080

1% low и average FPS

Игра Hitman 2 предъявила умеренные требования к мощности игровых компьютеров. В результате в разрешении 1920 х 1080 все участники тестов обеспечили комфортную производительность. Лидировали в основном системы со старшими процессорами компании Intel и видеокартами верхнего ценового сегмента NVIDIA. «Белой вороной» на их фоне выглядела связка с CPU AMD – Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 2070 Super. Тем не менее, данная конфигурация оказалась серьезным конкурентом для «синих».

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2560х1440

1% low и average FPS

В разрешении 2560 х 1440 расклад сил не изменился. Только у младших связок Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F + GeForce GTX 1660 и Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ возникли затруднения с демонстрацией высоких результатов.

Hitman 3


770x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

Проект Hitman 3 оказался более требовательным к графической подсистеме, чем Hitman 2. В разрешении 1920 х 1080 комфортную производительность обеспечили только системы со старшими видеокартами компании NVIDIA.

2560х1440

1% low и average FPS

С разрешением 2560 х 1440 справились лишь разогнанные конфигурации Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 Super, Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 3600XТ + GeForce RTX 2080 Super, Core i5-11600KF + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2070 Super.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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