Hitman 2 и Hitman 3: тестирование лучших игровых компьютеров
Страницы материала
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 120 000 рублей) в играх Hitman 2 и Hitman 3.
В тестировании примут участие следующие конфигурации:
реклама
- Core i7-11700КF & GeForce RTX 2070 Super;
- Core i7-9700KF & GeForce RTX 2080 Super;
- Ryzen 5 5600X & GeForce RTX 2070 Super;
- Ryzen 5 3600XТ & GeForce RTX 2080 Super;
- Core i5-11600KF & GeForce RTX 2070 Super;
- Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super;
- Core i5-11400F & GeForce RTX 2070;
- Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070;
- Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2070 Super;
- Ryzen3 3300Х & GeForce RTX 2070;
- Core i3-10105F & GeForce RTX 2060;
- Core i3-10105F & Radeon RX 5600 ХТ;
- Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2060;
- Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ;
- Ryzen 5 3500Х & GeForce GTX 1660;
- Ryzen 3 3100 & GeForce GTX 1660 Super;
- Core i3-10105F & GeForce GTX 1660;
- Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 ХТ.
Посмотрим, какие результаты они покажут.
Hitman 2
1920х10801% low и average FPS
Игра Hitman 2 предъявила умеренные требования к мощности игровых компьютеров. В результате в разрешении 1920 х 1080 все участники тестов обеспечили комфортную производительность. Лидировали в основном системы со старшими процессорами компании Intel и видеокартами верхнего ценового сегмента NVIDIA. «Белой вороной» на их фоне выглядела связка с CPU AMD – Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 2070 Super. Тем не менее, данная конфигурация оказалась серьезным конкурентом для «синих».
реклама
2560х14401% low и average FPS
В разрешении 2560 х 1440 расклад сил не изменился. Только у младших связок Ryzen 5 3500Х + GeForce GTX 1660, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F + GeForce GTX 1660 и Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ возникли затруднения с демонстрацией высоких результатов.
Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
Проект Hitman 3 оказался более требовательным к графической подсистеме, чем Hitman 2. В разрешении 1920 х 1080 комфортную производительность обеспечили только системы со старшими видеокартами компании NVIDIA.
2560х14401% low и average FPS
С разрешением 2560 х 1440 справились лишь разогнанные конфигурации Core i7-11700КF + GeForce RTX 2070 Super, Core i7-9700KF + GeForce RTX 2080 Super, Ryzen 5 5600X + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 3600XТ + GeForce RTX 2080 Super, Core i5-11600KF + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2070 Super.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила