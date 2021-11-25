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Вступление

Последнее время становятся все более популярными системы жидкостного охлаждения. Это касается не только необслуживаемых систем AIO, но и кастомных. Все дело не только в огромном ассортименте продукции и приемлемых ценах, но и в возросшем тепловыделении процессоров, которые нужно как-то охлаждать. Я вышел из этой ситуации просто, точнее кардинально – купил энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 5600GE и теперь играю без видеокарты и работаю даже без вентилятора. Хватает простого башенного кулера в пассивном режиме. Для компактной сборки можно купить что-то наподобие Noctua NH-L9a и наслаждаться тишиной и покоем. Если нужно играть в какие-то игры AAA на максимальных настройках, то просто нужно установить дискретную видеокарту и мощности процессора всегда хватает.

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Однако мою концепцию мало кто разделяет потому, что процессор демонстрирует не самые высокие показатели в бенчмарках, а вот современный Intel Core i9-12900K может сразу набрать много попугаев, кодировать видео, майнить на энергоэффективных ядрах и еще много чего другого. Действительно процессор достаточно мощный и ему нужно соответствующее охлаждение. Можно зажать его в рамки и заставить тротлить, но зачем тогда вообще покупать процессор со свободным множителем и возможностью разгона, если его потом душить лимитами? По спецификации нужно быть готовым отвести 241 Вт. Можешь больше – будет только лучше. Однако, это речь о серьезной нагрузке, а если играть в игрушки, то он может вообще потреблять 125 Вт.

В целом конструкция большинства систем AIO сильно похожа и тут придумать что-то особенное сложно. Можно поиграться с расположением помпы, но все равно наиболее оптимальное ее расположение над водоблоком. В домах циркуляционные насосы тоже часто ставят недалеко от источника получения тепла. Считается, что лучше это делать на входе потому, что на выходе идет уже более горячая жидкость, а возвращается уже охлажденная. Крупные компании не всегда все делают самостоятельно потому, что производство бывает сложным и трудоемким, а инвестиции в это не всегда оправданными, поэтому что-то иногда проще заказать на стороне, а самим просто наклеить бирку. Это тоже одна из причин, по которым большинство систем AIO словно сделаны под копирку.

Сегодня мы рассмотрим одну необычную AIO от компании MSI, которая называется CoreLiquid S360. Она предлагается для охлаждения последнего поколения процессоров Intel LGA 1700 и крепление под эту платформу есть уже изначально.

Судя по названию радиатор у данной модели на 360 мм, он рассчитан на установку трех вентиляторов 120 х 120 мм. Это банально и обыденно. Что принципиально нового предлагает MSI? Интересно будет посмотреть на устройство данной модели AIO и понять, чем она отличается или выделяется на фоне конкурентов.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. Удивляться тут не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остается смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются и поэтому вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде.

Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой на 360 мм.

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к верхнему ценовому сегменту MEG. Золотые эмблемы, золотые надписи – чистый премиум. Так устройство позиционируется и смотрится очень эффектно даже на картинке. В живую выглядит еще круче, особенно в работе. Все выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

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По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный темный фон, разделенный по диагонали. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный в золоте.

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 360 - обозначает размер радиатора в миллиметрах. Ниже указано, что это жидкостная система и есть поддержка нового сокета LGA 1700. В правом нижнем углу находится логотип Asetek. Вот эта фирма как раз выпускает жидкостные системы и оборудование для них. Похоже, что на этот раз поработали над системой две компании, MSI разместила свой логотип и представила на рынок. На самом деле связка из Asetek + PowerLogic – это не самый плохой вариант, а скорее даже наоборот.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже есть несколько вставок с описанием фирменных технологий устройства. Упор сделан на тихую работу и использование экрана в крышке над помпой, как у рассмотренной ранее системы ASUS ROG Ryujin II 360. Здесь экран немного отличается. Начнем с того, что он квадратный и картинка на нем может быть ориентирована по-разному. Однако сам экран меньше, чем у ASUS. Также на этот цветной экран выводятся изображения и даже показания мониторинга системы.

Также нам сообщают о 7-поколении помпы от компании Asetek. Еще здесь используются какие-то крутые вентиляторы, которые выдуют всю старую пыль из системного блока при первом включении.

И самое крутое, что можно было придумать – встроенный вентилятор в корпус с помпой, чтобы был хоть какой-то шум, иначе будет казаться, что система не работает. Точнее он нужен для охлаждения околосокетного пространства.

Еще ниже находится спецификация, которая поделена на четыре столбца.

Габариты помпы, мм 95 х 95 х 54 Габариты радиатора, мм 394 х 120 х 27 Материал радиатора Алюминий Материал теплосъемника Медь Шланг Резиновая трубка с оплеткой из нейлона Длина шлангов, мм 400 Скорость вращения помпы, об/мин 2800 ±10% об/мин Сила тока помпы, А 0.33 Уровень шума, дБ 21.2 Срок службы, часов 50 000 Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI MEG Silent Gale P12 Скорость вращения, об/мин 0 – 2000 ±10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток, CFM 56.2 Воздушное давление, мм водяного столба 2.21 Уровень шума, дБ 22.7 Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 2011, 2066;

AMD: Socket AM4, TR4 (крепление приобретается отдельно)

К сожалению, ничего не сказано про тепловую мощность, которую эта система способна отвести от процессора. Это не очень удобно потому, что от какой-то цифры надо отталкиваться, чтобы не попасть впросак. Посмотрим теперь, что внутри.

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Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

Далее видно, что все аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. По середине находится остальной комплект поставки, а слева коробка с тремя вентиляторами. А еще есть инструкция.

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для комплектного бекплейта;

Четыре втулки-адаптера для штатного крепления LGA2011/2066;

Четыре втулки-адаптера для штатной пластины AMD AM4;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel (установлено на водоблоке);

Монтажная пластина для AMD;

Комплект винтов и шайб для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Термоинтерфейс уже нанесен на основание водоблока, поэтому отдельно его в комплекте нет.

Устройство и особенности СЖО

Внешне система похожа на другие похожие устройства. Конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и легкий. Он окрашен в черный цвет.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные и тихие.

Производителем их является не MSI, а известная компания PowerLogic. Подсветки в вентиляторах нет, но видно, что они очень качественно изготовлены. У каждого вентилятора всего один кабель с разъемом 4-pin PWM FAN. Все три подключаются к специальному кабелю с разветвителем на три устройства, который идет от корпуса помпы.

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По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин. При этом они по всем показателям проигрывают тем, что мы видели от Noctua, но заметно тише. Еще здесь нет коммутационного хаба, а все кабели и провода расходятся из блока с помпой.

Также есть питание SATA, три разъема для подключения 4-pin PWM FAN и разъем для внутреннего USB 2.0, чтобы подключить устройство к плате для управления. Плюс есть разъем 4-pin PWM FAN для подключения к материнской плате. Все это собирается в огромный пучок и желательно его разместить где-то за боковой крышкой с остальными кабелями.

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Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Еще здесь видно, что термоинтерфейс уже нанесен. Это мягкая термопаста. Чтобы ее случайно не смазать в комплекте есть прозрачная пластиковая крышка, которая фиксируется к монтажной пластине Intel.

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Перед использованием ее обязательно нужно снять. Процедура замены монтажной пластины проходит очень просто, но мне это не потребовалось. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MEG CoreLiquid S360 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: MSI MEG CoreLiquid S360;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: MSI MEG Z690 Unify, версия BIOS – 1.11;

Память: 2 x 16Гб DDR5-4800 Kingston HyperX Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung 980 1Тb;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750M;

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все собрать и смонтировать. С этим нет никаких проблем. Сначала устанавливаем монтажную пластину для Intel, потом вкручиваем втулки адаптеры. Мне только не понравился люфт из-за того, что втулки на монтажной пластине длинные. Потом устанавливается водобок и закручиваются гайки. Однако для доступа нужно снять верхний кожух с экраном.

Вроде все собрано и можно запускать. После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо, но постепенно начала расти скорость вентиляторов на радиаторе. Дело в том, что я подключил их к разъему CPU, чтобы не было предупреждения и в мониторинге не пришлось ставить Ignore. Блок на процессоре я подключил к USB напрямую к колодке на плате. Там для этого есть специальный кабель с разъемом. Экран работает, значит все в порядке. Вентиляторы даже на пределе работают с приемлемым уровнем шума и помпа тоже.

При первом запуске система прокачивается и есть заметный шум от помпы похожий на скрип. После длительной работы он исчезает.

Шум в автоматическом режиме при интенсивной нагрузке очень умеренный. Вентилятор на водоблоке с помпой этому тоже способствует, но основная часть приходится все же на вентиляторы радиатора. Поэтому будем использовать резистор и пробовать тихий режим. Разница есть, и она ощутима.

Теперь попробуем немного поиграть с экраном и посмотрим, какие режимы работы он предлагает.

Для настройки используется стандартное приложение MSI Center. Функционал программы позволяет регулировать работу вентиляторов и помпы. В правом верхнем углу находится небольшое меню. Здесь можно выключить экран вообще, изменить уровень яркости и ориентацию.

Для начала нам предлагают поработать с изображением. Нужно выбрать пункты для вывода информации. Всего их может быть пять из девяти возможных. Далее можно выбрать изображение, анимацию или видео.

Следом можно выбрать рамку заднего фона.

Вместо мониторинга на экран можно вывести часы. Мы видим очень много разных форматов.

Вместо мониторинга на экран можно вывести часы. Мы видим очень много разных форматов.

Также можно вывести на экран погоду.

Еще целое меню посвящено настройке скорости вентиляторов и помпы. Видно, что есть предустановки, а можно настроить систему вручную.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i9-12900K (default);

Intel Core i9-12900K @ 4.8/4.0 при 1.35 В;

Intel Core i9-12900K @ 4.0/3.2 при 1.2 В.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Скорость вращения крыльчатки

Обороты помпы , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Обороты вентиляторов, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

MSI MEG CoreLiquid S360 – это сводный брат модели ASUS ROG Ryujin II 360. Это глупо отрицать, хотя отличия есть, и они очевидны. Самое главное нельзя уверенно сказать, что именно эта модель получилась явно лучше или хуже. Они просто разные и отличаются в таких деталях, где все сугубо индивидуально. Я попытаюсь объективно описать все плюсы и минусы со своей точки зрения.

Очевидное достоинство – отличные вентиляторы. Многие тут могут возразить, ведь в устройстве ASUS были вертушки Noctua. Да, там они крутые, но здесь они тише при той же эффективности, и я это отношу к другой форме крыльчатки. Двигатели тоже другие и нельзя сказать, что это noname. PowerLogic – известная компания и ее вентиляторы одно время были установлены чуть ли не в каждой видеокарте. Что касается помпы, радиаторов и теплосъемника, то тут все приблизительно одинаково потому, что производством занимается Asetek. Здесь немного отличается корпус с вентилятором над водоблоком, а еще модуль с экраном. Крепление аналогичное. Абсолютно одинаковые даже винты и втулки. Что касается эффективности, то приблизительно паритет и вот тут мы подходим к программному обеспечению.

В целом реализация мне показалась хуже, но есть отличный момент связанный с поворотом экрана. На MSI MEG CoreLiquid S360 экран можно легко перевернуть программными средствами, что очень удобно. Не нужно ничего снимать, переставлять, а достаточно зайти в программу и повернуть экран. Информация отображается тоже достаточно полезная. Придраться тут не к чему и также покомпонентно настраивается скорость вращения. Отдельно можно регулировать скорость помпы, скорость вентилятора на корпусе с помпой и скоростью вентиляторов на радиаторе. Есть готовые предустановки, а можно настроить вручную, что очень удобно.

Однако, сам по себе MSI Center – очень громоздкая и неудобная программа. На мой взгляд достаточно было какой-то компактной утилиты для управления этим устройством. Еще заметно отличается коммутация. Здесь такого хаба с большим количеством портов, но есть огромный пучок кабелей, который выходит из помпы/корпуса. Максимальная скорость вращения помпы на MSI MEG CoreLiquid S360 меньше и поэтому она немного хуже справляется с сильной нагрузкой. Здесь пределом можно считать 250 Вт, а на Ryujin где-то 280 Вт, но шум такой, что уже не комфортно. В остальном плюс/минус все одинаково.

Как видно, по функционалу устройства очень похожи, но немного по-разному все это реализовано. Здесь уже каждый для себя может выбрать тот вариант, который для него предпочтительнее.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: