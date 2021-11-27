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Вступление

На рынке стали появляться относительно недорогие маршрутизаторы последнего поколения с поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi 6. Я уже рассмотрел много разных моделей, но это все преимущественно очень дорогие устройства, которые мало кто может себе позволить. Сам я привык тратить на роутер определенную сумму, но сейчас на эти деньги можно только покушать в фастфуде, а какое-то нормальное оборудование стало стоить недешево. Это объясняется общемировой инфляцией и даже в долларах какие-то абсолютно средние модели стоят по $200.

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Да, на рынке до сих пор можно найти чудо китайской инженерной мысли за 1500 рублей, но это будет скорее пародия на роутер, даже если там будет торчать 100500 антенн. Кроме всего прочего мне все же нужен USB порт. Я его использую для 4G модема, а точнее просто для смартфона с 4G. Поэтому некоторые модели мне так или иначе не подходят. Даже сложно понять, о чем думают сами производители, когда выпускают на рынок устройство, которое вроде всем устраивает, но лишено USB порта. Например, не так давно я рассматривал модель ASUS RT-AX55 и там, как раз был такой случай.

Понятно, что производитель тоже хочет как-то заработать и искусственно вводит какие-то ограничения, разделяя одно устройство на несколько разных, чтобы одному досталось что-то одно, другому – второе и так далее, а полный функционал только за другой прайс. Да, жестко, но это капитализм и здесь приходится выбирать. Я для себя понял, что мне нужно. По минимуму поддержку 802.11AX и порт USB, а еще все это как можно дешевле, без Mesh и прочих выкрутасов, а вот самое простое, что можно с гигабитом, Wi-Fi 6 и хотя бы одним USB 2.0. ASUS, есть у тебя хоть что-нибудь такое или все только по максимуму, за большие деньги? Вот этим всегда мне нравилась компания, что предлагает свою продукцию даже для людей с небольшим достатком и не экономит на качестве. Это я замечал на примерах многих устройств, а не только роутеров.

А что с роутерами? Вот же есть ASUS RT-AX53U. Пользуйся и наслаждайся. Все капризы за приемлемые деньги.

Любопытная модель. Очень хочется посмотреть поближе и сравнить ее с протестированной ранее RT-AX55, потому, что он мне всем понравился, кроме отсутствия USB. Надеюсь, что тут не отрезали половину процессора и не поставили в десять раз меньше памяти. Посмотрим.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не сильно красочная и большая картонная коробка. Смотрится она дорого благодаря всяким золотым вставкам и эмблемам.

Спереди в правой части можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер классически. Он оборудован сразу четырьмя антеннами. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть своя пара антенн. В левом верхнем углу находится логотип производителя.

Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX1800. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax с теоретической пропускной способностью 1800 Мбит/с. Цифра эта взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум радиоканалам: 1200 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 по 2,4 ГГц. Далее указана модель устройства – RT-AX53U.

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Ниже уже перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка 4K Streaming Lag Free.

Наличие функции AiProtection.

4 гигабитных порта.

Далее нам сообщают о наличии порта USB 2.0 и поддержке технологии OFDMA. Тут как раз никаких чудес нет, ведь OFDMA – ключевая функция стандарта IEEE 802.11ax. В левом верхнем углу мы видим значок Wi-Fi 6, а снизу информацию о 3-летней гарантии.

С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор и какие его основные технические особенности. Коробка легко открывается, и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки здесь не очень большой. Есть адаптер питания 12В, 1,5А и патчкорд.

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там пошагово все подробно описано о последовательности Действий по работе с беспроводными сетями.

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Разобраться здесь может абсолютно любой потому, что к картинкам есть описание и все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

Еще есть две гарантийные карты и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер не очень большой по размерам и по весу легкий. Все дело в компактном пластиковом корпусе, где прячется небольшая печатная плата. Устройство оборудовано четырьмя антеннами, которые сделаны не съемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

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Внешне устройство смотрится обычно. Обычная коробочка с лампочками и антеннами. Однако производитель наконец услышал меня и ее можно повесить на стену. Сверху находятся два крупных массива небольших отверстий, которые образуют два треугольника. Прямо по центру находится золотистый логотип производителя, а ниже индикаторы. Они голубого цвета и не очень яркие.

С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата не большая. Здесь мы видим четыре резиновые ножки, за двумя из которых скрываются винты крепления. По начинке известно, что там находится связка Broadcom BCM6755 и Broadcom BCM53134, что обеспечивает неплохой функционал и скорости. На брюшке устройства мы можем еще заметить информационную табличку и наличие специальных отверстий для настенного крепления.

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По бокам устройства ничего нет, кроме вентиляционных отверстий и антенн.

Сзади находится четыре гигабитных порта RJ-45, разъем питания, еще две не съемные антенны с ограниченным углом поворота, две кнопки (перезагрузка/сброс и WPS) и выключатель. Зачем нужен последний, если можно просто передернуть питание я так и не понял.

Спереди ничего нет, а вот сверху в передней части находятся восемь индикаторов работы. Причем в обычном режиме, когда есть интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть Wi-Fi, горят половина из них голубым цветом. В темноте их видно очень хорошо, но не очень ярко.

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Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

Стартовая страница встречает несколькими пунктами. В целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

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Далее нужно задать имя сетей и пароли. Для каждого диапазона частот можно задать свое имя сети или оно может быть одинаковым. Это же касается паролей.

После того, как мы выполнили эту простейшую процедуру, загружается таблица, которая показывает наши базовые установки.

Далее нам предлагают обновить прошивку до последней версии. Разумеется, должно быть подключение к интернету, на WAN интерфейсе, иначе это будет просто невозможно. Ждем пару минут и все.

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Даже перезагрузки не требуется и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер от ASUS и поэтому меню мне знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Многие пункты мне показались знакомы, хотя я уже лет 5-7 не настраивал маршрутизаторы этой компании. Это как BIOS материнской платы от ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Да, получается иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт «Гостевая сеть» позволяет ее настроить.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Здесь же можно осуществить мониторинг трафика.

Затем идет пункт, посвященный сервисам для USB порта. Всего четыре режима, но самое основное есть и поэтому для большинства этого будет достаточно.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

IPv6:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Сетевые утилиты:

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

ASUS Router app

Я уже подробно рассматривал мобильное приложение ASUS Router app при обзоре ASUS RT-AX68U. Здесь все очень похоже и нет смысла все повторять еще раз. Функционал очень похож, но отличия есть, ведь эта модель с увеличенным функционалом, направленным на геймеров и сейчас, мы попробуем в этом убедиться.

Уже первая страница очень информативная. Она показывает основную информацию такую как: модель роутера, его адрес, название беспроводной сети и загруженность канала на прием/передачу. Также сразу мы видим меню, которое состоит из нескольких зон. Пока все полностью аналогично, за исключением правого значка под круглым окошком мониторинга трафика.

В меню приложения можно выбрать устройство, которым необходимо управлять в том случае, если у вас их несколько.

В остальном функционал совпадает. Мне все понравилось и идея управлять устройством и посматривать за ним со смартфона хорошая, но мне кажется, что еще есть над чем поработать, чтобы какие-то элементы не дублировались, а настройки основные были проще, хотя управлять уже можно удаленно через свою учетную запись.

Тестирование

Пора переходить к тестированию. У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах.

ASUS RT-AX53U, Wi-Fi 2,4 ГГц, Intel Wi-Fi 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS RT-AX53U, Wi-Fi 5 ГГц, Intel Wi-Fi 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI



ASUS RT-AX53U, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)



Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)



Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)



Заключение

ASUS RT-AX53U – это практически полный аналог RT-AX55 только с четырьмя гигабитными портами и одним USB 2.0. Это устройство, которое подойдет практически всем, благодаря мощной начинке с четырехъядерным процессором и четырьмя внешними антеннами.

Роутер способен обеспечивает высокую скорость соединения и хорошее качество беспроводного сигнала. Модель не очень дальнобойная, но для квартиры или небольшого офиса ее вполне хватит. Устройство оборудовано хорошей компонентной базой, которая обеспечивает отличную скорость. Прежде всего это процессор Broadcom BCM6755. Да, это не какая-то ультрасовременная архитектура, а обычный ARM-A7 с четырьмя ядрами по 1500 МГц, но это не премиум сегмент, а устройство начального уровня.

Правда, в отличие от модели ASUS RT-AX55 убрали один порт Ethernet и добавили USB, что даже лучше потому, что функционал заметно увеличился. Теперь можно подключать модем, накопитель или принтер. Это, на мой взгляд, лучше, чем просто еще один порт, который легко можно компенсировать установкой свитча. Здесь весь функционал крутится вокруг беспроводной сети Wi-Fi6 и гигабитной коммутации на базе Broadcom BCM53134. Именно в простоте все основные достоинства этого устройства.

Программное обеспечение очень понятное. Есть красивая графическая оболочка на веб-интерфейсе. Там все понятно настраивается и осуществляется мониторинг. Набор возможностей стандартный и даже глупо желать каких-то профессиональных функций от обычного домашнего устройства. Тем не менее есть ряд интересных функций по тестированию безопасности, настройке QoS и родительского контроля. Поддержку MESH сетей убрали по понятным причинам. Иначе пользователь может совсем поймать эйфорию за такие деньги и может случиться удар. Инженеры пожалели покупателей и не стали расширять функционал до бесконечности. Однако дело может быть поправимо сторонними прошивками, ведь модели ASUS очень популярны у модификаторов.

Понятно, что есть поддержка таких основных функций, как VPN, NAT, брандмауэр, поддержка IPv6, двойной WAN, балансировка нагрузки и IPSec, но этим сейчас никого не удивить. Программное обеспечение периодически обновляется, устраняются какие-то уязвимости, но за все время тестирование нареканий к работе у меня не возникло. Не было ни разу такого, чтобы сеть «упала» или был не доступен Wi-Fi. Все работало очень стабильно и хорошо в течении недели. При этом скорости работы по новому стандарту мне очень понравились, и я уже действительно задумался о переходе на Wi-Fi6.

Разве что цена может показаться высокой, но в долларах она не выглядит такой, и возможно это исключительно наши реалии рынка. Также на новое всегда просят дороже, но есть шанс, что такие роутеры станут массовыми и мы все пересядем на Wi-Fi 6.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: