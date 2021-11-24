В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 Super и GeForce GTX 1070 Ti, в связке с процессором Core i5-10600КF в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Crysis Remastered

1% low и average FPS

Забегая вперед, отмечу важную закономерность: в большинстве протестированных игр видеокарта GeForce RTX 2060 Super была быстрее своего предшественника GeForce GTX 1070 Ti. В данном материале будут рассмотрены два аспекта:

Насколько эффективное сопротивление смог оказать ветеран «новичку».

Какую производительность сумели показать подопытные в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

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В игре Crysis Remastered разогнанная видеокарта GeForce GTX 1070 Ti смогла незначительно опередить модель GeForce RTX 2060 Super, работающую в штатном режиме. При этом оба ускорителя продемонстрировали высокие результаты только в «народном» разрешении 1920 х 1080.

Far Cry Primal

1% low и average FPS

В доисторическом экшене Far Cry Primal ветеран сумел дать достойный бой своему сменщику. В зависимости от разрешения и режима работы модель GeForce RTX 2060 Super опередила старичка всего на 5% – 7%. При этом обе модели обеспечили комфортную производительность вплоть до разрешения 3440 х 1440.

Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn видеокарта GeForce RTX 2060 Super была значительно быстрее своего предшественника. Последний даже после разгона смог показать только равные результаты с лидером, работающим в номинальном режиме. Данный проект покорился протагонистам только в разрешении 1920 х 1080.

Iron Harvest

1% low и average FPS

В стратегии про альтернативную реальность Iron Harvest между GeForce RTX 2060 Super и GeForce GTX 1070 Ti был зафиксирован паритет. При этом ускорители показали производительность, достаточную для сносной игры в стратегию вплоть до разрешения 3440 х 1440.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В переиздании легендарной Mafia Remastered разогнанный ветеран сумел немного опередить «стокового» новичка. При этом оба GPU показали высокие результаты во всех разрешениях.

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Project Cars 3

1% low и average FPS

В проекте Project Cars 3 наблюдалась ситуация, схожая с расстановкой сил в прошлой игре. С той лишь разницей, что героям обзора покорились разрешения 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Чего нельзя сказать о 3440 х 1440.

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

1% low и average FPS

В боевике Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint видеокарта GeForce RTX 2060 Super уверенно опередила ускоритель GeForce GTX 1070 Ti. При этом в штатном режиме «новичок» был на 6% – 7% быстрее разогнанного ветерана. Также большим плюсом для ускорителя GeForce RTX 2060 Super стало то, что он обеспечил комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

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Total War Saga: Troy

1% low и average FPS

В стратегии Total War Saga: Troy наблюдалась типичная картина: разогнанный ветеран GeForce GTX 1070 Ti немного опережал своего сменщика GeForce RTX 2060 Super. При этом обе модели уверенно демонстрировали высокие результаты даже в разрешении 3440 х 1440.

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super был быстрее своего предшественника GeForce GTX 1070 Ti. В зависимости от разрешения и режима работы отрыв лидера от аутсайдера составлял 8% – 13%.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

GeForce RTX 2060 Super была быстрее GeForce GTX 1070 Ti в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered, Project Cars 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

GeForce RTX 2060 Super была в паритете с GeForce GTX 1070 Ti в игре Iron Harvest.

Видеоускоритель GeForce RTX 2060 Super опередил своего предшественника GeForce GTX 1070 Ti в семи играх из восьми протестированных и показал равные результаты в одном проекте.

Протагонисты обеспечили комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 в большинстве протестированных игр. Разрешение 3440 х 1440 покорилось видеокарте GeForce RTX 2060 Super в проектах Far Cry Primal, Iron Harvest, Mafia Remastered, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

