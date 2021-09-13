В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

реклама

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт;

Radeon RX 590 8192 Мбайт;

Radeon RX 580 8192 Мбайт.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Extreme Z590, LGA 1200;

: ASRock Extreme Z590, LGA 1200; Материнская плата №3 : Gigabyte X570 AORUS PRO, АМ4;

: Gigabyte X570 AORUS PRO, АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-11700КF - 3600-4600 @ 5000 МГц;

Ryzen 7 5800Х - 3800-4600 @ 4600 МГц. Видеокарты: GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.68 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.8.2.

NVIDIA GeForce 471.68 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.8.2. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Biomutant.

Cyberpunk 2077.

Days Gone.

F1 2020.

Far Cry 5.

Watch Dogs Legion.

Wolfenstein Youngblood.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Biomutant

реклама





Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1920х1080 1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

реклама

Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальнгих теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080 1% low и average FPS

Days Gone

реклама

Версия 1.0.6.

DirectX 11.

Поле зрения - 70.



Масштаб визуализации - 100.



Хроматическая аберрация - включена.



Эффект скорости - включен.



Качество освещения - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Дистанция показа листвы - максимальная.



Качество теней - высокое.



Качество облаков и тумана - высокое.



Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество трансляции текстур - высокое.

1920х1080 1% low и average FPS

F1 2020

реклама

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

1920х1080 1% low и average FPS

Far Cry 5

реклама

Версия 1.0.14.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Геометрия мира и растительности - максимальная.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - TAA.



Размытие в движении - включено.



Текстуры HD - включены.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080 1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

реклама

Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1920х1080 1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).



Размытие в движении - включено.



Поле зрения - 90.



Качество освещения - очень высокое.



Качество теней - высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество направленного затенения - высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество декалей - очень высокое.



Качество размытия в движении - очень высокое.



Качество передачи изображения - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество объемного изображения - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.



Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.



Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.



Качество детализации - очень высокое.



Отложенный рендеринг - включен.



Удаление полигонов - отключено.



Асинхронное вычисление - включено.



Трассировка лучей - отключена / включена.



NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.



Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Сглаживание глубины резкости - включено.



HDR свечение - включено.



Резкость - 2.0.



Зернистость - 1.0.



Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что вне зависимости от режима работы первые три места заняли видеокарты компании NVIDIA: GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660. Правда, справедливости ради стоит отметить, что в штатном режиме работы "красный" ускоритель Radeon RX 5500 XT наступал на пятки модели GeForce GTX 1660.

Лидеры показали высокие результаты в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5 и Wolfenstein Youngblood. Единственным проектом, в котором у них наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности, был Watch Dogs Legion.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 28 000 рублей;

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 25 000 рублей;

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 23 000 рублей;



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 22 000 рублей;

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 22 500 рублей;

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 21 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт 1920х1080 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место разделили видеокарты GeForce GTX 1660 и Radeon RX 5500 XT. Второе место осталось за графическими ускорителями GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660 Ti.

Данное тестирование показало, что лучшим выбором для покупки является видеокарта GeForce GTX 1660 Ti. Она уверенно лидировала в общем зачете, обеспечила высокие результаты в семи играх из восьми, и была одной из самых привлекательных для покупки. Более дешевой альтернативой являются ускорители GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660, которые продемонстрировал комфортную производительность в большинстве протестированных проектов.

Отдельно стоит высказаться о видеокарте компании AMD - Radeon RX 5500 XT. В дисциплине "чистая производительность" она была близка к GeForce GTX 1660, вдобавок была не менее привлекательной для покупки. Поэтому данный ускоритель также можно рекомендовать для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

