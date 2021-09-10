Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в стоимостном диапазоне от 10 000 до 15 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.
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Героями данного обзора стали следующие модели:
- Core i5-10400F;
- Core i3-10325;
- Core i3-10320;
- Core i3-9350KF;
- Ryzen 5 3500Х;
- Ryzen 3 3300X;
- Ryzen 5 2600X;
- Ryzen 5 1600 AF.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.1.1.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Biomutant
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
1920х10801% low и average FPS
Cyberpunk 2077
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- Версия 1.12.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Блики - включены.
- Размытие в движении - высокое.
- Контактные тени - включены.
- Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество объектов для локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - высокое.
- Диапазон каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение дальнгих теней - высокое.
- Разрешение объемного тумана - высокое.
- Качество объемных облаков - высокое.
- Максимум динамических декалей - высокий.
- Качество отражений - высокое.
- Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
- Рассеянное затенение - высокое.
- Точность цветопередачи - высокая.
- Качество отражений в зеркалах - высокое.
- Уровень детализации - высокий.
- Трассировка лучей - выключена.
- Отражения с трассировкой лучей - выключены.
- Тени с трассировкой лучей - /выключены.
- Освещение с трассировкой лучей - выключено.
- DLSS 2.0 - выключено.
- Постоянный FidelityFX CAS - выключен.
1920х10801% low и average FPS
Days Gone
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- Версия 1.0.6.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 70.
- Масштаб визуализации - 100.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Качество освещения - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Дистанция показа листвы - максимальная.
- Качество теней - высокое.
- Качество облаков и тумана - высокое.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество трансляции текстур - высокое.
1920х10801% low и average FPS
F1 2020
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- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
1920х10801% low и average FPS
Far Cry 5
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- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
1920х10801% low и average FPS
Watch Dogs Legion
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- Версия 1.3.0.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
1920х10801% low и average FPS
Wolfenstein Youngblood
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- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что первое место заняла модель Core i5-10400F. В зависимости от разрешения и режима работы ее отрыв от ближайших преследователей Core i3-10325 и Ryzen 5 3500X составлял 3-5%.
Лидеры показали высокие результаты во всех проектах без исключения.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i5-10400F - 12 800 рублей;
- Core i3-10325 - 14 000 рублей;
- Core i3-10320 - 13 700 рублей;
- Core i3-9350KF - 14 750 рублей;
- Ryzen 5 3500Х - 12 500 рублей;
- Ryzen 3 3300X - 11 800 рублей;
- Ryzen 5 2600X - 14 500 рублей;
- Ryzen 5 1600 AF - 11 200 рублей.
Соотношение стоимости и производительности процессоров
1920х10801% low и average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор Ryzen 5 3500Х.
Данное тестирование показало, что для экономного покупателя лучшим вариантом является процессор компании AMD: Ryzen 5 3500Х. Он обеспечили комфортную производительность во всех играх, плюс уверенно держался на втором месте. Причем разделил эту позицию с такими соперниками, как Core i3-10325 и Ryzen 3 3300X. Решающим фактором в выборе модели стала ее привлекательность для покупки.
Желающим выложить большую сумму наличности за более мощное изделие стоит присмотреться к процессору Core i5-10400F. Он был бесспорным лидером в "общем зачете", вдобавок обладал хорошим соотношением стоимость / производительность.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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