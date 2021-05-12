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Вступление

Сегодня вместо видеокарты можно купить машину, а вместо машины видеокарту. Бум майнинга и дефицит делают свое дело и цены на устройства очень высокие. Позволить купить себе видеокарту сегодня могут только состоятельные люди, особенно когда речь идет о графическом процессоре NVIDIA RTX 3090. В общем, они и не планировались как решения для всех, поэтому на них должна была изначально быть цена в два раза выше, чем на RTX 3080, но рынок внес свои коррективы и сейчас даже RTX 3060 продают по $1000. Неспроста все стали сдувать пыль с таких динозавров как GTX 970 и сметать с полок даже APU с встроенной графикой.

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Может и к лучшему, что нет каких-то крутых новых игр, которые не вытягивали бы карты прошлого поколения. Для профессиональных пользователей, но не майнеров, которые используют видеокарты для работы с графикой, тоже пришли не самые лучшие времена и теперь на такие устройства нужно раскошеливаться и просто платить больше. Это тоже не всегда оправдано потому, что даже в случае заработка на данном устройстве, выигрыш может оказаться не столь ощутим.

Что касается 4K и 8K гейминга, то это уже похоже на какой-то злой рок. Никак не получается сделать его более доступным и сколь-нибудь реальным в ближайшей перспективе. Да, можно найти относительно недорогой экран и даже сносного качества на TN-матрице, но вот с остальной оснасткой получается просто какая-то беда. Поэтому приходится пока еще обтираться около FHD и QHD. С консолями тоже не все гладко, но получше, чем с PC. Во всяком случае получается банально дешевле. Даже если взять у «реселлеров» PS5 за 60000 рублей, то это будет дешевле 150000 за игровой ноутбук или компьютер. На оставшиеся деньги можно купить столько игр, что играть устанешь.

Пока многие потирают руки и набирают $1000 в надежде прикупить карту на NVIDIA RTX 3080 Ti, мы еще не до конца изучили весь ассортимент карт на базе RTX 3090. Какими-то окольными путями возле нас ходила ASUS TUF Gaming RTX 3090 и вот наконец она добралась до моих рук.

Понятно, что это карта не для всех, карта мечта, карта – призрак, но это не значит, что мы оставляем в стороне такие решения. Наоборот, очень часто мы демонстрируем вершину развития технологий каждой компании и смотрим, как производители пытаются сделать свой продукт. Где-то получается сэкономить, а где-то наоборот заложить какой-то запас. Серия TUF Gaming как раз подразумевает идею гейминга для широких масс. Да, это точно не про эту карту и не в данный момент времени, но такова сама концепция. Давайте посмотрим, что получилось.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона, а внутри обычная картонная коробка. Снаружи оформление уже знакомо.

Фон упаковки преимущественно черный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на фоне еще светится логотип серии ASUS TUF Gaming, который изменился с новым поколением продуктов. Справа вверху находится полный логотип белого цвета, и соответствующая надпись TUF Gaming Graphics Card. Ниже представлена традиционная вставка от компании NVIDIA с указанием модели графического процессора. В левом верхнем углу находится логотип производителя. В самом низу есть три значка. Один указывает на использование технологии ASUS AURA Sync, другой сообщает, что это версия с заводским разгоном, а последний информирует об объеме и типе памяти.

Посмотрим на обратную сторону.

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Здесь сверху опять видим надпись TUF Gaming Graphics Card и название графического процессора RTX3090. Ниже находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Есть изображение самой видеокарты и схематичное изображение видеовыходов на задней панели. Еще есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования не указаны.

Внутри находится черная картонная коробка с золотой тисненой надписью ASUS.

Открыв ее, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу есть отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

Комплект небольшой, а точнее тут одна макулатура. Инструкция, стандартный сертификат TUF, благодарственная карта и какая-то сувенирная карта с тремя звездочками. Если такая карта тянет только на 3 звезды из 5, то я тогда вообще ничего не понимаю в этом мире.

Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта огромная. Ее габариты согласно спецификации, составляют 300 х 127 х 51,7мм. Это говорит о том, что карта заметно меньше Strix серии, а значит используется какая-то другая печатная плата. Карта занимает 2,7 слота. Это говорит о том, что система охлаждения здесь крупная. Однако, все мы представляем уже с чем предстоит работать. Несмотря на тонкий техпроцесс, графический процессор большой и горячий.

Сама NVIDIA обозначила TDP в 350 Вт, а значит с разгоном, пусть и заводским, потребление будет явно больше. (у меня с дополнительным разгоном доходило почти до 500 Вт по ваттметру через отдельный БП на видеокарту). Это большие цифры и поэтому охлаждение должно быть эффективным.

Все разъемы задней панели закрыты пластиковыми заглушками. Также закрывается верхний разъем для SLI и шина PCI-e x16 снизу.

Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях. То ли текстолит стал дороже золота, то ли медь сильно подорожала, но печатные платы стали почему-то делать короткими все.

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Опять мы видим, что сама печатная плата заметно короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как-бы наращивает.

Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. С внешней стороны на ней можно заметить белые надписи и наклейку с серийным номером. Здесь она крепится прямо к печатной плате, но спереди, а сзади в нескольких местах к системе охлаждения. Поэтому здесь разбор карты осуществляется со снятия кулера, а задняя пластина уже снимается в последнюю очередь. Чтобы снять кулер, в первую очередь нужно открутить стальную рамку с обратной стороны графического процессора. На одном из винтов присутствует гарантийный стикер. Он хрупкий и подлезть с лезвием тут не так просто, но до меня карта уже разбиралась и там никто не заморачивался.

Спереди нет никакой вспомогательной рамки, но зато есть отдельная система охлаждения памяти.

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Она состоит из пластины основания, тепловой трубки и нескольких небольших алюминиевых радиаторов с тонкими набранными пластинами.

Как можно заметить, крепление осуществляется при помощи четырех винтов с обратной стороны прямо к печатной плате, а не к задней пластине, как могло показаться. Конструкция кулера уже знакома. Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора. Конструкция уже классическая.

Приятно видеть, что производитель решил отказаться от прямого контакта и наконец поставил лучший кулер на рынке. Да, он большой, тяжелый, но зато тихий и производительный.

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Что любопытно, здесь установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 9 лопастей и крутятся против часовой стрелки, а центральный также из 9 лопастей, но крутится по часовой стрелке.

При этом двигатели абсолютно одинаковые. Изготовлены компанией Champion, модель CF9010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0,45 А. Вентиляторы крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе.

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К ней же крепится металлический кожух. В него установлен модуль с RGB подсветкой логотипа TUF сверху.

Кулер также контактирует с силовыми элементами через специальные термопрокладки. Они очень хрупкие и сильно приклеены, поэтому систему просто так лучше не разбирать.

Это же касается задней пластины, но она отводит тепло от чипов памяти, которые прилично нагреваются.

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Сама печатная плата короче кулера, и мы это уже видели. Тенденция странная, но компоновка становится плотнее при возросшем энергопотреблении и тепловыделении. Не знаю, есть ли смысл в такой экономии.

Здесь еще все не так плотно и тесно, но все равно как-то плотно скомпоновано. Питание графического процессора снова разделено на две части. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с референсной RTX3090.

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Двенадцать фаз находятся справа и восемь слева от графического процессора. Подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других устройствах, но только концептуально. На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности.

Здесь используются транзисторные сборки Vishay SiC654A. Стандартно они обеспечивают нагрузку 50А, но в коротких пиках могут даже в два раза больше.

Спереди распаяно два ШИМ контроллера uPI Semiconductot uP9512R. Каждый может обеспечить до 8 фаз. Еще мы видим 4-канальную шину напряжения ON Semiconductor NCP45491.

По центру находится графический процессор NVIDIA GA102-300-A1. Чип изготовлен на 32 неделе 2020 года. Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам он дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по 4, сверху - 3 и снизу - 1. То же самое с обратной стороны карты. Здесь используется 384 битная шина.

Здесь используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin PCI-e. Подключать обязательно все. Есть индикаторы подключения и если не задействовать хотя бы один – карта не запустится.

На задней панели находится не совсем обычный набор видеовыходов.

3x - Display Port;

2x - HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 24 ГБ проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ 4.7 ГГц;

Кулер: EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ProArt B550-Creator, версия BIOS 2201;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВатт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23 °C, шум составлял 27.2 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». В целом я остался доволен результатом.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 67%, что соответствует 1570 об/мин, шум при этом составляет 33.7 дБ с расстояния 1 м.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы можно настроить в приложении ASUS Aura Sync.

Теперь запустим несколько синтетических тестов и взглянем на результаты. 3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

Дополнительный разгон данной GeForce RTX 3090 мало на что влияет, лишь потребление растет как на дрожжах.

3DMark Port Royale:

Посмотрим на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место, которое удалось обнаружить – катушка. Даже пластина, которая контактирует с транзисторными сборками, холоднее. Вывод прост – охлаждение одно из лучших, что мне встречалось при тестировании GeForce RTX 3090.

С тыльной стороны самое горячее место – обратная сторона графического процессора (там, где находятся керамические конденсаторы MLCC).

Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток.

Что касается игр, то с итогами тестов в 4K можно ознакомиться в обзоре NVIDIA GeForce RTX 3090, а с результатами в 8К – в сводном материале по GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Заключение

Мы уже не раз рассказывали про графические ускорители серии GeForce RTX 3090, и нового тут добавить нечего. Быстро, дорого горячо, но благодаря инженерам ASUS очень тихо. Сейчас уже понятно, что это точно не для игр. Никто в здравом уме не будет тратить такую сумму денег на игровую видеокарту. Тот, кто купил ее для таких целей, скорее всего продаст новинку или запустит на ней майнинг.

Сама видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 одна из лучших на рынке. Возможно, дизайн печатной платы проще по сравнению с версией Strix, но все отлично функционирует, а система охлаждения хорошо продумана и реализована. Больше всего мне понравилось то, что память охлаждается независимо от остальной системы, и заметно, что она неплохо так нагревается в работе, а значит это правильный ход. Масса и габариты оказались очень даже приемлемыми, и модель почти напоминает ASUS ROG Strix 1660 Ti хотя бы по длине. Понятно, что она больше и тяжелее, но и мощнее, в том числе по потреблению. Да, аппетит у видеокарты отменный, но это относится ко всем GeForce RTX 3090.

Еще у модели ASUS отличные показатели температуры. Где бы я не лазил с тепловизором возле нее, я не нашел места горячее 70°C в «бублике». Это просто отличные результаты, для которых есть объективная оценка. Все видели, что подсистема питания заметно усилена и нет технологии прямого контакта тепловых трубок. Конденсаторы с обратной стороны только MLCC. Это еще один секрет успеха. Все же отказ от прямого контакта тепловых трубок приводит к самым низким показателям температуры/шума. Причем я специально работал исключительно в производительном режиме, и видеокарта все равно показала себя одной из самых тихих в нагрузке.

На карте предусмотрен переключатель режимов: тишина и производительность. Есть RGB-подсветка, но для галочки. Подсвечивается логотип TUF Gaming и все. Из-за металлического кожуха спереди модель кажется аскетичной, но это может быть как раз плюсом, поскольку на этом производитель сэкономил и карта должна быть дешевле. Еще мы видим всего два разъема 8-Pin PCI-e для дополнительного питания. Я специально проверял кабели и контакты тепловизором и температуры были не более 40°C, что вполне нормально.

Разгона почти нет, но здесь нужны модификации, чтобы снять ограничения. Однако если сравнивать с референсной версией, то у нее в базе частоты выше, чем частоты в разгоне у эталонной модели. Поэтому разгон уже особо ничего не прибавляет, кроме энергопотребления, которое выросло почти до 500 Вт.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: