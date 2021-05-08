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Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT

Гарнитура ROG Strix Go BT – универсальная модель с хорошей функциональностью и подключением по Bluetooth.
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Оглавление

Вступление

Беспроводными гарнитурами пользуется много людей, и армия поклонников этих устройств постоянно растет. Достаточно вспомнить успех AirPods. Бум на такие гаджеты еще не прошел, ведь многие оценили комфорт при использовании беспроводных устройств, путешествуя и сопрягая их с разным оборудованием одним касанием.

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До таких моделей быстро добрались самые передовые технологии, связанные со звуком, например шумоподавление. Если быть точнее, это активное подавление шума (Active Noise Cancelling, не путать с технологией ASUS AI Noise-Cancelling, которую мы рассматривали на примере одного устройства). Ее смысл заключается не в усилении шумоизоляции, чтобы было лучше слышно. Это пассивная шумоизоляция, а шумоподавление работает иначе.

Для активного шумоподавления используется микрофон, который отслеживает шум снаружи, чтобы его отфильтровать внутри. Если просто, то это генерация такого же шума в противофазе или его инвертирование, при этом учитываются тайминги прохождения звука до микрофона и его анализа. Однако у подобных систем есть неприятный эффект – все равно происходит давление на барабанные перепонки. Поэтому эту технологию зачастую можно отключить в устройствах. К тому же она не бесплатная и потребляет энергию, а гарнитура беспроводная работает не на реакторе и аккумулятор надо периодически заряжать.

Кстати, любители беспроводных гарнитур делятся на несколько лагерей. Кому-то нравятся «затычки»-вкладыши или канальные системы, а кто-то предпочитает накладные. Споров много, но есть очевидные моменты. Те устройства, что вставляются в уши, меньше, легче, компактнее и с ними проще перемещаться в пространстве, бегать, прыгать и кувыркаться. С накладной гарнитурой это вряд ли можно себе позволить, но зато звук сочнее и мощнее. Возникает резонный вопрос: а зачем это нужно, если их мобильность не такая высокая, а дома можно обходиться крутой акустикой? Все так, но я встречал людей, которые свободно перемещаются по городу с накладными телефонами, а дома подключают их к компьютеру и никому не мешают окружающим звуком. Это по-своему удобно. Лично я давно пользуюсь накладной гарнитурой, и в основном все устраивает.

Производители не дремлют и постоянно выпускают новые интересные модели. Например, мы не так давно рассматривали гарнитуру ASUS ROG Strix Go Core, а есть модификация ASUS ROG Strix Go BT, которая подключается через Bluetooth. Это один из самых популярных и универсальных способов сопряжения беспроводной гарнитуры с любым мобильным устройством.

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Такую гарнитуру можно использовать со стационарным компьютером и другими устройствами, где есть поддержка Bluetooth. Посмотрим, насколько успешной получилась подобная беспроводная модель компании ASUS.

Пришел на шумную вечеринку с этой гарнитурой, включил активное шумоподавление и рубишься в смартфон. В целом концепция неплохая.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая. Сначала даже трудно представить, как гарнитура там может разместиться. Оказывается, она может немного складываться и занимать пространство более рационально.

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Упаковка изготовлена из плотного картона, сверху присутствует цветная полиграфия. Расцветка полностью соответствует стилю линейки ASUS ROG Strix.

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Спереди мы видим крупное изображение самой модели. На заднем фоне присутствует подсвечивающийся логотип ASUS ROG. Также его можно видеть в левом верхнем углу вместе с надписью Republic Of Gamers. Справа находится значок reddot winner 2020. Это награда в области дизайна, и лично я отношусь к этому скептически, ведь это все субъективно. Внешний вид гарнитуры играет важную роль, но все же второстепенную. Самое главное – это качество работы.

В левом нижнем углу крупными символами указано наименование модели ASUS ROG Strix Go BT. Есть еще модификация GO 2.4, но это не диаметр или объем, а беспроводная частота в гигагерцах. В правом нижнем углу расположена группа значков. Они сообщают о сертификации teamspeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий известны многим людям, обучающимся дистанционно. Рядом значки поддержки Bluetooth и Hi-Res Audio.

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С обратной стороны предусмотрено изображение устройства. Ниже находится несколько вставок с текстом. Они описывают используемые технические решения и раскрывают детали самой модели. Первый же пункт рассказывает нам о том, что управлять ей очень просто. Для этого есть один регулятор и один переключатель. Всем этим богатством можно оперировать с помощью одного пальца.

Далее нам рассказывают, что гарнитура универсальная и подходит для всех платформ, где есть 3.5 мм отверстия для динамиков и микрофона или возможность сопряжения по беспроводному каналу Bluetooth. Внизу приведена небольшая спецификация новинки.

Модель ASUS ROG Strix Go BT
Тип Беспроводная, Bluetooth, поддержка Qualcomm aptX Adaptive; возможность проводного подключения 3.5 мм
Динамики 40 мм ASUS Essence, с неодимовым магнитом
Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц (Bluetooth);
10 – 40 000 Гц (3.5 мм)
Сопротивление 32 Ом
Микрофон Узконаправленный
Частотный диапазон микрофона 100 – 10 000 Гц
Чувствительность - 45 дБ
Емкость аккумулятора 1800 мА*ч
Время автономной работы 45 часов
Масса 300 г

Характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там скрывается. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

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Внутри находится большой картонный лоток по размеру внешней оболочки. Сверху все закрывает картонная вставка. Под ней можно обнаружить не очень крупный овальный кейс, а на дне – инструкции.

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И тут выясняется, что магии нет. Гарнитура может определенным образом складываться и поэтому оптимальным образом занимает пространство.

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Кейс раскрывается на две части. В одной уложена сама гарнитура, а с противоположной стороны есть кармашек, где находятся два кабеля.

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На дне лотка, как уже упоминалось, скрываются две книжечки. Одна – это краткое руководство по использованию, а вторая – гарантийная информация.

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В комплекте есть кабель-адаптер комбинированного порта 3.5 мм на два независимых микрофон + наушники. Есть кабель для зарядки USB Type-A – USB Type-C и кабель с разъемами 3.5 мм для подключения гарнитуры по кабелю.

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Внешний вид гарнитуры

Основные узлы и детали ASUS ROG Strix Go BT изготовлены из пластика. Также в качестве материалов применена искусственная кожа. Чашки с амбушюрами могут поворачиваться на 90° у основания оголовья, но только в одну сторону.

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Регулировки позволяют использовать гарнитуру как на крупной голове, так и на маленькой. Фиксация по направляющим происходит отлично, и само по себе ничего не разъезжается.

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С чашками все понятно. Они изготовлены из пластика, но не глянцевые, а немного шероховатые, матовые. На одной находится надпись ROG, а на другой – логотип. В чашах есть отверстия и в них вставлены выступы на пластиковых рамках, сделанных полукругом. Сверху этих рамок находится соединительный шарнир с оголовьем.

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Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Нижние детали составные. Сверху тоже, только там не два куска пластика, а еще вставка поролона с искусственной кожей. Внутри находится стальная полоса, которая служит направляющей для регулировки, а фиксирующие элементы размещены внутри корпусов нижних деталей.

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С внутренней стороны сверху находится мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Стальная лента внутри жесткая и упругая.

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В оголовье проходит кабель. Он находится в оплетке из синтетического материала, достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри кабель проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

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Микрофон здесь не выносной, а встроенный. Работает он неплохо и это заметно по тому, как устройство справляется с шумоподавлением. Если кто еще не понял, то для этих целей нужен хороший микрофон. Жалко, что нет регулировок чувствительности.

Кстати, про органы управления. Они расположены только с одной стороны, на левой чаше, что удобно. Там же находится микрофон, модуль NFC, индикатор и гнездо 3.5 мм. Исходя из этого, можно предположить, что вся управляющая электроника находится в левой чаше, а аккумулятор и преобразователь для заряда размещены в правой.

Это сделано для лучшей развесовки, и справа можно заметить разъем USB Type-C для заряда. При подключении через кабель USB к компьютеру ничего не происходит, кроме заряда.

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С левой стороны находится кнопка включения, которая выполняет несколько разных функций, и поэтому предлагает разные алгоритмы нажатий. Есть одна качелька с двумя режимами и качелька для управления громкостью и отключения микрофона.

Органы управления простые и понятные. Я сам пользуюсь гарнитурой другого производителя, но легко смог привыкнуть и переучиться, поскольку все хорошо продумано и удобно. Также с настройками помогают голосовые уведомления, которые подсказывают выбранную функцию, заряд, включение, сопряжение и много чего еще.

Я не стал разбирать чашу: там нет ничего интересного кроме динамика. Однако сам разбор несложный. Амбушюра легко снимается и одевается. Жаль, производитель не положил в комплект матерчатые, чтобы не так сильно потели уши. С другой стороны, со звукоизоляцией все хорошо.

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Внутри на ткани амбушюр есть просто изображения логотипов ROG. В целом конструкция очень проста и понятна.

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Тестирование и настройка ПО

Сама гарнитура никак программно не определяется и не настраивается на компьютере, но есть софт для платформы Android. Это тоже приложение Armoury Crate, но для мобильных устройств.

Количество различных регулировок нельзя назвать огромным, но они есть и это уже хорошо. Возможно, в дальнейшем они будут только расширяться потому, что много функций программных.

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Здесь показан заряд батареи, можно регулировать громкость звука или заглушить его на время. Ниже находится пункт с оптимизациями. В нем есть несколько предустановок для получения определенной звуковой картины в разных задачах.

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Предусмотрен эквалайзер, содержащий много классических предустановок для разных типов музыки.

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И есть усиление басов. Акцент действительно смещается в сторону нижних частот, но какого-то мощного баса (как на моделях Sony) я не заметил.

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Эффект шумоподавления работает аналогично тому, который присутствует на «больших» гарнитурах. Понятно, что все осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

ASUS ROG Strix Go BT я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. В играх и фильмах все хорошо, но все звуковые эффекты придется настраивать через софт звуковой карты, поскольку у самой гарнитуры никакого софта нет. Позиционирование лучше в играх, а в нескольких фильмах, которые я посмотрел, объема местами не хватает. Производитель позиционирует гарнитуру как игровую и поэтому все логично.

Что касается музыки, то в целом неплохо, но нет мощных басов. Звук достаточно сбалансированный, в основном преобладают средние частоты.

Заключение

Гарнитура ASUS ROG Strix Go BT – это очень универсальная модель с хорошей функциональностью. Быстро заряжается, долго работает и допускает кабельное подключение. Новинка получилась не очень легкой – на грани комфорта. Тем не менее, на голове она сидит удобно благодаря комфортному ободку с мягкой вставкой и мягким амбушюрам. Здесь все продумано для удобства и комфортного использования. Помимо активного шумоподавления, есть несколько интересных технических решений, соответствующих определенным трендам и принятым среди подобных устройств стандартам.

Это относится к использованию NFC метки для упрощенного сопряжения: просто приложил смартфон, и дальше все подключилось само. Удобно. А для ноутбука достаточно включить гарнитуру, и она сразу сопрягается автоматически. То же самое со стационарной системой, где установлен радиомодуль. Есть голосовые уведомления, как в других устройствах. Голосом проговаривается выбранный режим работы, уведомления, включение шумоподавления и другие события (например, скорая разрядка). Все органы управления органично расположены и легко нащупываются пальцем. Привыкнуть к управлению можно. Предусмотрена инструкция, в которой расписаны все комбинации использования кнопок.

На мой взгляд, ASUS ROG Strix Go BT ориентирована больше на использование с мобильными устройствами, такими как смартфоны. Именно этим объясняется программное обеспечение только для мобильной платформы Android. Я попробовал настроить устройство через Armoury Crate на Windows, и у меня ничего не получилось, поскольку эта связка не поддерживается. Еще на это намекает отсутствие выносного микрофона, который лучше и четче передает речь собеседника. Тут микрофон встроен в корпус. Впрочем, компания ASUS сама выпускает смартфоны, и поэтому выпуск такой гарнитуры под запросы пользователей выглядит разумным.

Шумоизоляция хорошая, несмотря на то, что уши находятся не внутри амбушюр, они к ним просто плотно прилегают. Кстати, амбушюры мягкие и не давят. Звучание хорошее, но нет мощного баса. В основном преобладают средние частоты, но такое сейчас часто встречается. Модель очень универсальна за счет использования Bluetooth. Все работает, как заявлено, и по качеству материалов, и по внешнему виду никаких нареканий нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование гарнитуру ASUS ROG Strix Go BT.

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