Оглавление

Вступление

Беспроводными гарнитурами пользуется много людей, и армия поклонников этих устройств постоянно растет. Достаточно вспомнить успех AirPods. Бум на такие гаджеты еще не прошел, ведь многие оценили комфорт при использовании беспроводных устройств, путешествуя и сопрягая их с разным оборудованием одним касанием.

реклама

До таких моделей быстро добрались самые передовые технологии, связанные со звуком, например шумоподавление. Если быть точнее, это активное подавление шума (Active Noise Cancelling, не путать с технологией ASUS AI Noise-Cancelling, которую мы рассматривали на примере одного устройства). Ее смысл заключается не в усилении шумоизоляции, чтобы было лучше слышно. Это пассивная шумоизоляция, а шумоподавление работает иначе.

Для активного шумоподавления используется микрофон, который отслеживает шум снаружи, чтобы его отфильтровать внутри. Если просто, то это генерация такого же шума в противофазе или его инвертирование, при этом учитываются тайминги прохождения звука до микрофона и его анализа. Однако у подобных систем есть неприятный эффект – все равно происходит давление на барабанные перепонки. Поэтому эту технологию зачастую можно отключить в устройствах. К тому же она не бесплатная и потребляет энергию, а гарнитура беспроводная работает не на реакторе и аккумулятор надо периодически заряжать.

Кстати, любители беспроводных гарнитур делятся на несколько лагерей. Кому-то нравятся «затычки»-вкладыши или канальные системы, а кто-то предпочитает накладные. Споров много, но есть очевидные моменты. Те устройства, что вставляются в уши, меньше, легче, компактнее и с ними проще перемещаться в пространстве, бегать, прыгать и кувыркаться. С накладной гарнитурой это вряд ли можно себе позволить, но зато звук сочнее и мощнее. Возникает резонный вопрос: а зачем это нужно, если их мобильность не такая высокая, а дома можно обходиться крутой акустикой? Все так, но я встречал людей, которые свободно перемещаются по городу с накладными телефонами, а дома подключают их к компьютеру и никому не мешают окружающим звуком. Это по-своему удобно. Лично я давно пользуюсь накладной гарнитурой, и в основном все устраивает.

Производители не дремлют и постоянно выпускают новые интересные модели. Например, мы не так давно рассматривали гарнитуру ASUS ROG Strix Go Core, а есть модификация ASUS ROG Strix Go BT, которая подключается через Bluetooth. Это один из самых популярных и универсальных способов сопряжения беспроводной гарнитуры с любым мобильным устройством.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Такую гарнитуру можно использовать со стационарным компьютером и другими устройствами, где есть поддержка Bluetooth. Посмотрим, насколько успешной получилась подобная беспроводная модель компании ASUS.

Пришел на шумную вечеринку с этой гарнитурой, включил активное шумоподавление и рубишься в смартфон. В целом концепция неплохая.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая. Сначала даже трудно представить, как гарнитура там может разместиться. Оказывается, она может немного складываться и занимать пространство более рационально.

реклама

Упаковка изготовлена из плотного картона, сверху присутствует цветная полиграфия. Расцветка полностью соответствует стилю линейки ASUS ROG Strix.

Спереди мы видим крупное изображение самой модели. На заднем фоне присутствует подсвечивающийся логотип ASUS ROG. Также его можно видеть в левом верхнем углу вместе с надписью Republic Of Gamers. Справа находится значок reddot winner 2020. Это награда в области дизайна, и лично я отношусь к этому скептически, ведь это все субъективно. Внешний вид гарнитуры играет важную роль, но все же второстепенную. Самое главное – это качество работы.

В левом нижнем углу крупными символами указано наименование модели ASUS ROG Strix Go BT. Есть еще модификация GO 2.4, но это не диаметр или объем, а беспроводная частота в гигагерцах. В правом нижнем углу расположена группа значков. Они сообщают о сертификации teamspeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий известны многим людям, обучающимся дистанционно. Рядом значки поддержки Bluetooth и Hi-Res Audio.

С обратной стороны предусмотрено изображение устройства. Ниже находится несколько вставок с текстом. Они описывают используемые технические решения и раскрывают детали самой модели. Первый же пункт рассказывает нам о том, что управлять ей очень просто. Для этого есть один регулятор и один переключатель. Всем этим богатством можно оперировать с помощью одного пальца.

Далее нам рассказывают, что гарнитура универсальная и подходит для всех платформ, где есть 3.5 мм отверстия для динамиков и микрофона или возможность сопряжения по беспроводному каналу Bluetooth. Внизу приведена небольшая спецификация новинки.

Модель ASUS ROG Strix Go BT Тип Беспроводная, Bluetooth, поддержка Qualcomm aptX Adaptive; возможность проводного подключения 3.5 мм Динамики 40 мм ASUS Essence, с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц (Bluetooth);

10 – 40 000 Гц (3.5 мм) Сопротивление 32 Ом Микрофон Узконаправленный Частотный диапазон микрофона 100 – 10 000 Гц Чувствительность - 45 дБ Емкость аккумулятора 1800 мА*ч Время автономной работы 45 часов Масса 300 г

Характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там скрывается. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

Внутри находится большой картонный лоток по размеру внешней оболочки. Сверху все закрывает картонная вставка. Под ней можно обнаружить не очень крупный овальный кейс, а на дне – инструкции.

И тут выясняется, что магии нет. Гарнитура может определенным образом складываться и поэтому оптимальным образом занимает пространство.

реклама





Кейс раскрывается на две части. В одной уложена сама гарнитура, а с противоположной стороны есть кармашек, где находятся два кабеля.

На дне лотка, как уже упоминалось, скрываются две книжечки. Одна – это краткое руководство по использованию, а вторая – гарантийная информация.

В комплекте есть кабель-адаптер комбинированного порта 3.5 мм на два независимых микрофон + наушники. Есть кабель для зарядки USB Type-A – USB Type-C и кабель с разъемами 3.5 мм для подключения гарнитуры по кабелю.

реклама

Внешний вид гарнитуры

Основные узлы и детали ASUS ROG Strix Go BT изготовлены из пластика. Также в качестве материалов применена искусственная кожа. Чашки с амбушюрами могут поворачиваться на 90° у основания оголовья, но только в одну сторону.

Регулировки позволяют использовать гарнитуру как на крупной голове, так и на маленькой. Фиксация по направляющим происходит отлично, и само по себе ничего не разъезжается.

реклама

С чашками все понятно. Они изготовлены из пластика, но не глянцевые, а немного шероховатые, матовые. На одной находится надпись ROG, а на другой – логотип. В чашах есть отверстия и в них вставлены выступы на пластиковых рамках, сделанных полукругом. Сверху этих рамок находится соединительный шарнир с оголовьем.

Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Нижние детали составные. Сверху тоже, только там не два куска пластика, а еще вставка поролона с искусственной кожей. Внутри находится стальная полоса, которая служит направляющей для регулировки, а фиксирующие элементы размещены внутри корпусов нижних деталей.

С внутренней стороны сверху находится мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Стальная лента внутри жесткая и упругая.

реклама

В оголовье проходит кабель. Он находится в оплетке из синтетического материала, достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри кабель проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

Микрофон здесь не выносной, а встроенный. Работает он неплохо и это заметно по тому, как устройство справляется с шумоподавлением. Если кто еще не понял, то для этих целей нужен хороший микрофон. Жалко, что нет регулировок чувствительности.

Кстати, про органы управления. Они расположены только с одной стороны, на левой чаше, что удобно. Там же находится микрофон, модуль NFC, индикатор и гнездо 3.5 мм. Исходя из этого, можно предположить, что вся управляющая электроника находится в левой чаше, а аккумулятор и преобразователь для заряда размещены в правой.

Это сделано для лучшей развесовки, и справа можно заметить разъем USB Type-C для заряда. При подключении через кабель USB к компьютеру ничего не происходит, кроме заряда.

реклама

С левой стороны находится кнопка включения, которая выполняет несколько разных функций, и поэтому предлагает разные алгоритмы нажатий. Есть одна качелька с двумя режимами и качелька для управления громкостью и отключения микрофона.

Органы управления простые и понятные. Я сам пользуюсь гарнитурой другого производителя, но легко смог привыкнуть и переучиться, поскольку все хорошо продумано и удобно. Также с настройками помогают голосовые уведомления, которые подсказывают выбранную функцию, заряд, включение, сопряжение и много чего еще.

Я не стал разбирать чашу: там нет ничего интересного кроме динамика. Однако сам разбор несложный. Амбушюра легко снимается и одевается. Жаль, производитель не положил в комплект матерчатые, чтобы не так сильно потели уши. С другой стороны, со звукоизоляцией все хорошо.

реклама

Внутри на ткани амбушюр есть просто изображения логотипов ROG. В целом конструкция очень проста и понятна.

Тестирование и настройка ПО

Сама гарнитура никак программно не определяется и не настраивается на компьютере, но есть софт для платформы Android. Это тоже приложение Armoury Crate, но для мобильных устройств.

Количество различных регулировок нельзя назвать огромным, но они есть и это уже хорошо. Возможно, в дальнейшем они будут только расширяться потому, что много функций программных.

Здесь показан заряд батареи, можно регулировать громкость звука или заглушить его на время. Ниже находится пункт с оптимизациями. В нем есть несколько предустановок для получения определенной звуковой картины в разных задачах.

Предусмотрен эквалайзер, содержащий много классических предустановок для разных типов музыки.

И есть усиление басов. Акцент действительно смещается в сторону нижних частот, но какого-то мощного баса (как на моделях Sony) я не заметил.

Эффект шумоподавления работает аналогично тому, который присутствует на «больших» гарнитурах. Понятно, что все осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

ASUS ROG Strix Go BT я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. В играх и фильмах все хорошо, но все звуковые эффекты придется настраивать через софт звуковой карты, поскольку у самой гарнитуры никакого софта нет. Позиционирование лучше в играх, а в нескольких фильмах, которые я посмотрел, объема местами не хватает. Производитель позиционирует гарнитуру как игровую и поэтому все логично.

Что касается музыки, то в целом неплохо, но нет мощных басов. Звук достаточно сбалансированный, в основном преобладают средние частоты.

Заключение

Гарнитура ASUS ROG Strix Go BT – это очень универсальная модель с хорошей функциональностью. Быстро заряжается, долго работает и допускает кабельное подключение. Новинка получилась не очень легкой – на грани комфорта. Тем не менее, на голове она сидит удобно благодаря комфортному ободку с мягкой вставкой и мягким амбушюрам. Здесь все продумано для удобства и комфортного использования. Помимо активного шумоподавления, есть несколько интересных технических решений, соответствующих определенным трендам и принятым среди подобных устройств стандартам.

Это относится к использованию NFC метки для упрощенного сопряжения: просто приложил смартфон, и дальше все подключилось само. Удобно. А для ноутбука достаточно включить гарнитуру, и она сразу сопрягается автоматически. То же самое со стационарной системой, где установлен радиомодуль. Есть голосовые уведомления, как в других устройствах. Голосом проговаривается выбранный режим работы, уведомления, включение шумоподавления и другие события (например, скорая разрядка). Все органы управления органично расположены и легко нащупываются пальцем. Привыкнуть к управлению можно. Предусмотрена инструкция, в которой расписаны все комбинации использования кнопок.

На мой взгляд, ASUS ROG Strix Go BT ориентирована больше на использование с мобильными устройствами, такими как смартфоны. Именно этим объясняется программное обеспечение только для мобильной платформы Android. Я попробовал настроить устройство через Armoury Crate на Windows, и у меня ничего не получилось, поскольку эта связка не поддерживается. Еще на это намекает отсутствие выносного микрофона, который лучше и четче передает речь собеседника. Тут микрофон встроен в корпус. Впрочем, компания ASUS сама выпускает смартфоны, и поэтому выпуск такой гарнитуры под запросы пользователей выглядит разумным.

Шумоизоляция хорошая, несмотря на то, что уши находятся не внутри амбушюр, они к ним просто плотно прилегают. Кстати, амбушюры мягкие и не давят. Звучание хорошее, но нет мощного баса. В основном преобладают средние частоты, но такое сейчас часто встречается. Модель очень универсальна за счет использования Bluetooth. Все работает, как заявлено, и по качеству материалов, и по внешнему виду никаких нареканий нет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: