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Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт

Тест видеокарт (GeForce GTX 950 – RTX 3080, Radeon RX 560 – RX 5700 ХТ)
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений видеокарт в игре Wolfenstein Youngblood.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA Nvidia GTX 770 4 Гбайт или AMD Radeon R9 280 3 Гбайт.
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Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или AMD Radeon RX 480 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080


2560х1080


2560х1440


3440х1440


1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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